11 NOV 2025
dibattiti

L’analisi d’impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione. Annuario 2023. Presentazione del volume dell'Osservatorio AIR

CONVEGNO | - Roma - 11:00 Durata: 2 ore 11 min
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica, Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati
Player
Introducono: Daisy Pirovano (Presidente del Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica), Valentina Barzotti (Presidednte del Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati).

Intervengono: Fabrizio Di Mascio (Professore ordinario di Scienza politica Università degli studi di Torino), Alessandro Natalini (Professore Ordianrio di Scienza Politica Università Lumsa), Valentina Lo Storto (Coordinatore dipartimento regole e funzionamento delle pubblico amministrazioni Scuola nazionale dell'amministrazione), Paolo Vecchiarello (Capo del dipartimento della funzione pubblica).

Concludono Valerio di Porto (Affiliato istituto Dirpolis Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), Efisio Espa (Professore a contratto di organizzazione e management pubblico Università Luiss Guido Carli).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti