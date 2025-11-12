12 NOV 2025
dibattiti

Intelligenza Artificiale | Economia reale

CONVEGNO | - Roma - 09:30 Durata: 1 ora 47 min
A cura di Luciana Bruno
Su iniziativa del senatore Massimo Garavaglia (Presidente Commissione Finanze Senato).

Intervengono: Brando Benifei (Eurodeputato e relatore AI Act), Susanna Camusso (Commissione Affari sociali e Lavoro Senato), Paola Mancini (Commissione Affari sociali e Lavoro Senato), Tiziana Nisini (Vicepresidente Commissione Lavoro Camera), Giulia Pastorella (Commissione Trasporti Camera), Dario Evangelista (Deputy General Counsel Betsson Group), Davide Campari (Managing Director Fujifilm Healthcare Italia), Renato Lastaria (General manager Bosch Italia), Giacomo Mannheimer (Head of public policy Tools for Humanity), Cristina Pez (Director B2B & Education Acer EMEA), Marco Valentini (Group Director Public Affairs Engineering).

Modera: Giuseppe Volpe, Managing Partner Cuiprodest.

