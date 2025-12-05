05 DIC 2025
dibattiti

Trieste Indo-Mediterranean Business Forum

CONVEGNO | - Trieste - 13:30 Durata: 3 ore 26 min
A cura di Pantheon
Player
Con Luca Ciriani, Giulio Terzi di Sant'Agata, Cristina Amirante, Filip Radulovic, Denisa Zilakova, Deborah Bergamini, Marco Dreosto, Paolo Formentini, Antonio Giordano, Emanuele Loperfido, Andrea Orsini, Tatjana Rojc, Kaush Arha, Claudio Cisilino, Augusto Cosulich, Zeno D'Agostino, Luca Farina, Ambrogio Michetti, Massimo Petrone, Vittorio Petrucco, Vincenzo De Luca, Mukesh Aghi, Renata Casaro, Michele Cortese, Francesco Talò, Francesco Parisi.

Convegno "Trieste Indo-Mediterranean Business Forum", registrato a Trieste venerdì 5 dicembre 2025 alle 13:30.

Sono intervenuti: Luca Ciriani (ministro per i rapporti con il Parlamento), Giulio Terzi di Sant’Agata (presidente Commissione Affari Europei del Senato, Italia), Cristina Amirante (assessore Regionale alle Infrastrutture e al Territorio, FVG, Italia), Fabio Scoccimarro (assessore all'ambiente ed energia della regione autonoma Friuli Venezia Giulia), Denisa Žiláková (vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Slovacchia), Kaush Arha (presidente del Free & Open Indo-Pacific Forum), Paolo Formentini (vicepresidente Commissione Affari Esteri Parlamentare IT, Co-presidente Gruppo Parlamentare IMEC), Emanuele Loperfido (deputato, segretario Commissione Affari esteri e comunitari), Tatjana Rojc (senatore, Gruppo Parlamentare IMEC), Deborah Bergamini (vicepresidente della Delegazione Italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa), Antonio Giordano (deputato, vicepresidente vicario della Fondazione Alleanza Nazionale), Francesco Maria Talò (consigliere diplomatico del Ministro della Difesa), Vincenzo De Luca (ambasciatore Of Counsel Gianni & Origoni Studio Legale), Claudio Cisilino (vice Presidente Esecutivo Operazioni, Gruppo Fincantieri), Augusto Cosulich (cEO F.lli Cosulich SpA), Zeno D'Agostino (presidente Technital SpA), Luca Farina (cEO Orion SpA), Ambrogio Michetti (direttore Generale Corporate e Ricavi Sparkle TIM SpA), Massimo Petrone (petrone Group and American Chamber of Commerce), Vittorio Petrucco (cEO ICOP SpA), Mukesh Aghi (cEO US- India Strategic Partnership Forum), Renata Casaro (responsabile del Rischio Globale e dell'Analisi Macroeconomica Schaeffler AG), Michele Cortese (consigliere Senior, Global Sovereign Advisory LLC), Francesco Parisi (presidente dell'Associazione del Vertice di Trieste).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Esteri, Politica.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 26 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Pare saluto ai colleghi del Parlamento dei colleghi del Senato e della Camera consentitemi anche un particolare saluto affettuoso al mio amico Giulio Terzi da Agata che da questo punto di vista ci può insegnare tante cose per la sua esperienza straordinaria di ambasciatore
E di ministro degli esteri grazie di essere qui a Trieste di condividere
Il progetto
Di cui oggi stiamo discutendo vogliamo discutere
E questa città Trieste rappresenta sicuramente un punto d'incontro tra Europa Mediterraneo e Asia
Vorrei anche aggiungere che è straordinario veramente straordinario il percorso che Trieste ha fatto negli ultimi venti venticinque anni
Era ai tempi in cui facevo l'università negli anni successivi negli anni Novanta una Seat come dire destinata secondo molti a un lento e inesorabile declino una città di vecchi la città bloccata del confine con quello che era la Jugoslavia poi da dai de quello che rimaneva della guerra fredda
Est e sembrava un punto una città senza un futuro ben delineato ha avuto il coraggio la forza di riproporsi di posizionarsi in maniera alternativa e di individuare in quello che sembrava un punto di grande debolezza un unto di estrema forza
Per cui adesso la nostra regione particolare Trieste che nel capoluogo
è il punto non solo di contatto tra Italia e Slovenia tra Est e Ovest tra Italia e Balcani ma è l'apporto dell'Europa rispetto al corridoio indumenti del reato di cui vogliamo parlare quello di cui stiamo discutendo una soltanto
Un accordo di carattere commerciale strategico Lupi logistico tu sarebbe già una grande coso ma parliamo
Di come considerare l'Italia e Trieste in questo caso all'interno di una nuova area di cooperazione anche quella mediterranea che quella rappresentato dalla crescita industriale dell'India che diventerà uno delle più grandi potenze economiche gestiti del mondo nel giro dei prossimi anni e quindi questa per noi è una straordinaria opportunità
Non si tratta come dicevo solo di infrastrutture motivetto di Investimenti ma si tratta
Di nel ridefinire ridefinire il proprio
Dal punto di vista geopolitico la collocazione dell'Oropa del nostro paese in un mondo che diventa sempre più complesso e sempre più competitivo qua basta sfogliare i giornali ascoltare il telegiornale vedere quello che succede
Nella politica e sta per capire quanto sia vera
Questa affermazione
E quanto siano anche critiche le condizioni fragile le condizioni in cui anche il nostro Paese versa rispetto a tante scelte strategiche a tante sì filiere che rischiano di essere frasi tipo ad esempio le filiere dell'approvvigionamento
La la pandemia prima la guerra incrina ci hanno dimostrato all'improvviso togliendoci davanti il bello dagli occhi che non eravamo esposti esattissimamente
Al alla dipendenza ad esempio il gas russo che la nostra economia non sono secondo mia nostra sovranità politica dipendeva da approvvigionamenti di paesi ostile con in questo contesto emerge una novità
Importantissima il concetto di Regione indo mediterranea uno spazio integrato che collega all'India al Medio Oriente e l'Africa sensoriale naturalmente anche l'Europa Traverso rotte commerciali energetiche e digitali
Il corridoio in me che l'India l'India mi dovessi Europe corridore uno dei progetti più ambiziosi a questo punto di vista per loro operetta all'Italia appunto ma è soltanto una infrastruttura multimodale si tratta
Scusate di realizzare un nuovo corridoio per rafforzare la nostra strategia di connettività globale l'anno sta capace di cooperazione
Tra con l'India con il Medioriente e comitiva con l'Africa e questo corridoio va pensato non a se stante ma integrato con altre iniziative di politica estera che il nostro Paese sta
Un molta forza costruendo il primo riferimento vorrei fare a voi e il piano Martelli
Il piano Mattei come sapete è il progetto di cooperazione integrata con l'Africa un progetto non predatorio un progetto non di sfruttamento ma paritario
Che cenerà valore e che vuole esportare un modello condiviso di crescita tra appunto loro l'Africa sette Antoniani ma non soltanto settentrionale
E lime si collega al piano Maffei si collega pago Borghetti UE che è una grande iniziativa europea per la come attività sostenibile
Che qualcuno che appunto l'Europa il resto del mondo Finco se ne mettiamo insieme tutti questi puntini se mettiamo insieme tutti questi aspetti vedrete che si crea un quadro davvero molto molto interessante
Vorrei citare Mercuri progetti concreti collegano appunto in me alla visione del piano Mattei il collegamento ad esempio tra il porto di Trieste quelli Damietta in Egitto do dove poi partono collegamenti anche digitale come resto dell'Africa
Il progetti dei cavi sottomarini che tramite l'azienda sporco le e il progetto Bouhrama si spera l'India tramite il Medioriente nel Mar Mediterraneo per poi arrivare fino all'Africa orientale oppure ancora il progetto prioritario il piano Mattei
Per lo sviluppo del progetto coppe corridoi di Lo Vito che cos'era la l'Angola Zambia tramite la Repubblica del Congo
E in prospettiva
Fino alla Tanzania e all'oceano indiano ho voluto fare questo accenno molto breve a queste iniziative perché
Vogliamo a rendere chiaro hanno gli stessi ci ascolti naturalmente i nostri partner politici e l'opinione pubblica si tratta di ragionare
Intorno a un nuovo protagonismo dell'Italia ed Europa in uno scenario globale sempre più sfidante e in cui bisogna fare delle scelte non tattiche
Ma strategiche e voglio fare un altro accenno
Siamo Gioppo litigo
Siccome è importante per collocare l'importanza del corridoio di cui stiamo parlando ed è mi faccio riferimento l'accordo di libero scambio
Tra europea e li invia un accordo moderno è ambizioso che può dare sostanza a questa convergenza di di interessi o si tratta soltanto di rafforzare la nostra capacità di approvvigionamento il cui facevo prima fra cui facevo prima riferimento significa creare catena del valore resilienza significa offrire a impresa investitori un quadro certo trasparente e Prodi e prevedibile
Significa riconoscere come dicevo anche prima un fatto fondamentale
Che naturalmente non possono più negare nel fingere di non vedere che l'India sarà una delle primissime economie mondiali nel giro di pochi anni e che l'Europa in questo quadro deve esserci
L'accordo tra ne hanno le prime India integrerebbe linee appesi crebbe del duo pacchetto quei tera Fossa avrebbe l'opportunità del piano Mattei completando questa nuova architettura politica euro indiana
Tutto questo Trieste può e deve svolgere un nodo gioca un ruolo di un nodo fondamentale in questo nuovo sistema un luogo dove le imprese europee indiane costruiscono insieme progetti industriali si muovono nel campo della logistica della portualità della ricerca e della innovazione in conclusione le convergenze indumenti fare a me non sono un progetto del futuro sono la realtà del presente che è già stata sfornando il nostro modo di produrre di commerciare di innovare e di cooperare
Lime il piano Mattei roba che dunque il futuro accordo Unione Europea India sono pilastri di una visione comune fondata su reciprocità incremento degli scambi commerciali e sicurezza economica
Oggi abbiamo l'opportunità di costruire un nuovo partenariato tra Italia Europa India e l'intera regione mediterranea per generare prosperità per le nostre imprese e fiducia tre nostra nazione
Biglietti d'orgoglio per dire qui a Trieste che questa città che mi tanto cara può e deve essere protagonista di questa nuova realtà grassa poi perderlo pensate per l'appello
A grazie dicevo ammise si Panzacchi ma dare per il pane elenchiamo assorbita a seguire Henze leccarsi Santagata presente alla Commissione per le politiche dell'Unione Europea
Grazie mille per me è un doppio onore essere qui oggi sempre oggi con tanti amici è con persone che ho incontrato avuto l'onore di di conoscere per la prima volta queste questi pochi minuti che hanno preceduto questo incontro
Ma doppio onore voglio dire innanzitutto quella di parlare immediatamente dopo il ministro per l'evasione dal Parlamento il
Veramente l'amico Luca Ciriani
Che
Per ancor più vorrei dire che per tutti i parlamentari ma per un presidente di commissione
Rappresenta veramente l'ancora di salvezza molto spesso in tutti i lavori complicati del nostro Parlamento e dei rapporti anche all'interno del Parlamento su tutti i temi e che riguardano questioni di interesse importante come questa
Questo questo convegno e dedicato ha un aspetto che acquisito negli ultimi tre anni una straordinaria
Crescita vorrei dire di rilevanza ma diciamo ancora di più di potenzialità di potere economico di aggregazione fra imprenditori e governo di pubblico privato
Ma anche di ruolo dell'Italia a tutto campo forse il ruolo dell'Italia nel mondo è una espressione troppo abusata
Ma veramente e di influenza nel mondo del nostro nel nostro da parte del nostro Paese nel listino e l'interesse nazionale vinte dall'interesse anche
Dei nostri partners dei paesi ai quali siamo legati da comuni valori da rumori principi nelle alleanze alle quali partecipiamo nella costruzione europea nel processo di integrazione
Ed è questo particolare Progetto del corridoio lime
Una cosa di cui ti dico la verità sono qui a testimoniarlo
Io sento sempre più parlare costantemente messi chiedono soltanto informazioni evidentemente sono anche propositivo nell'offrire ogni tipo di informazione quando abbiamo degli incontri strutturati
Con le delegate con le Commissioni parlamentari per gli ossari europei
Di altri Parlamenti europei ma anche di tanti altri partners l'Europa come probabilmente sapete è legata da bende e quarantacinque accordi di partenariato economico commerciale
Per un totale di settantacinque Paesi in realtà che che hanno che hanno rapporti e quindi è una una dimensione ma è una parte del mondo molto significativa con la quale abbiamo per le azioni strutturali te che vanno dalle relazioni più semplici dal punto di vista normativo e di diritto internazionale anche a quelle più complesse e complete come la relazione con l'India con l'India
Da quella visita del presidente Meloni in India tre anni fa abbiamo qui dei testimoni fra l'altro voglio salutare tutte le autorità presenti colleghi parlamentari colleghi del il gli eletti gli assessori regionali e le persone
Il nostro mentore di pensiero pertanto innovi dottor coscia Ara
Che è un uno era in due dicono gli americani in questa materia da un punto di vista anche di collegamento con la realtà americana quindi molto importante
Ma s'è molto significativo che ci sia tanto interesse molto spesso negli incontri distrutto
E l'istituzione di usati fra le Commissioni parlamentari che si occupa di affari europei il tema dell'indo Pacifico della straordinarie continuità che esiste perché è stata riconosciuta ed affermata sin dalla prima di stendere presidente Meloni a quel resina dialogue
Di cui tante volte ho sentito parlare dall'amico avessero inviato speciale per rimettere Francesco Talò l'ambasciatore Talò
Da quel momento la dimensione del rapporto con l'India e c'è anche l'ambasciatore De Luca grande protagonista delle relazioni bilaterali anche ispiratore di di di di gol molte stagioni di questi rapporti
Ecco la
Il ruolo trainante all'interno dell'Unione Europea dei partenariati speciali del partenariato strategico
Fra Unione Europea ed India e fra diversi degli stati membri dell'unione europea e l'India
Si è incentrato sempre di più su un lavoro costruttivo estremamente costruttivo del governo italiano ho menzionato appunto in resina dialogue di tre anni fa perché lì
Si è è
Sistematizzato quel principio ma anche quel pensiero politico che vede nella congiunzione fra i due mari
Scienza o a bere doccia Ettore come è stato detto tante volte l'unicità della sicurezza ma anche una crescente unicità dei rapporti economici di valori condivisi di capacità di lavorare insieme per il progresso e la nostra economia
Ministro Cignani ha toccato molti punti che
Potrei ai quali poco da aggiungere a dir la verità perché il sistema della connettività
Dal Mediterraneo attraverso in Medioriente nell'indo Pacifico per poi scendere addirittura verso l'altra parte del dell'oceano direttora verso il Mar della Cina
è un valore estremamente importante per l'intera Europa ma Trieste rappresenta e l'ha detto ancora per
Ricordare ancora il presidente Meloni alla riunione di in Bahrein due giorni fa Trieste e il punto più a nord del Mediterraneo che al tempo stesso a il grande privilegio la forza e so che sono rappresentanti autorevoli di governo dei dei Paesi anche dalla sponda adriatica sulla provassero Slovenia Slovacchia in anche in questi giorni ma comunque frequentano questi convegni
Trieste è lo snodo vorrei dire non impossibile ma necessario di questa grande operazione necessario perché si congiunge ai quattro corridoi intermodali dell'Unione Europea
I quattro corridoi strategici e poi anche corridoi in particolare quello che unisce il Baltico attraverso i Tre Marie
I Tre Marie e il il Mediterraneo e un'altra serie di elementi regionali che portano momento umbro che portano attività e convincimento politico e anche di conseguenza degli operatori economici
Che vedono come questa costruzione sia estremamente concreta impressionante quello che è stato detto
Nel panel di questa mattina fatto Dante anche da un contributo anche dopo la prima del esposizione geopolitica così interessante del viceministro D sì
Ma il pane nel quale hanno parlato delle delle personalità israeliane turche e anche ovviamente direzione Dione grande giornalista italiano in cui si è focalizzata la concretezza a me ha colpito ascoltare che già si ragiona in termini di migliaia di container che possono aumentare una volta che ha avviato veramente questo corridoio le condizioni di sicurezza la riduzione dei tempi
La la la la capacità di gestire le strategie aziendali attraverso questo corridoio facendo anche molta attenzione a quello che potrebbe avvenire a termine fra qualche anno se anziché consolidarsi quest'aspetto di collegamento fra indo Pacifico Mediterraneo venisse veramente maturare un'alternativa magari distruttiva addirittura per il nostro sistema
Dei del del del della regione di cui stiamo parlando di alternative sulle rotte polari che vengano fatte in con poteri in competizione io parlo spesso di desertificazione dell'Energia
Delle energie rinnovabili in particolare dei pannelli solari delle autovetture elettriche
Ad opera di una grande esportatore che produce più private dei mercati altrui che per il proprio mercato domestico come la Repubblica popolare cinese
E ecco viene anche il o l'ansia di poter vedere che anche nel settore dei trasporti si possano in futuro verificare una situazione del genere ma non lo si verificherà ed è questo il convincimento che abbiamo nel portare avanti questo grande disegno per il match convincimento che c'è una differenza fondamentale di tutta questa operazione rispetto alle altre alternative ipotesi e ci possono preoccupare
Che qui
C'è l'India
Ecco cosa vuol dire che
E qui c'è l'India io certo posso essere ritenuto anche un po'parte in causa avendo l'onore di presiedere
Il gruppo interparlamentare di amicizia Italia e India ed essere parte di un gruppo che si è appena creato interparlamentare
Con l'onorevole Giordano all'onorevole Formentini qualche giorno fa in Parlamento su invece ma l'India e il grande la grande realtà
Demografica economica
Politica e anche
Che costituisce l'enorme differenza nella geopolitica dei prossimi dieci quindici vent'anni
E non è necessario che parli di alcune cifre fondamentali
Noi siamo stati impressionati dal vedere che l'ultimo trimestre la crescita indiana è salita dell'otto virgola due per cento il piglio indiano era previsto il sette sette virgola uno per cento ed è arrivato questo balzo e allora come la gente ha cominciato a a ragionare cominciato cominciato circolare delle analisi
Dall'analisi incentrate sul fatto dei rapporti e dei paragoni con la cena dicendo ma ha veramente questa economia è veramente il Paese che diventerà con una quasi certezza la terza economia mondiale entro i prossimi vent'anni
Ha delle capacità intrinseche anche la volontà alle politiche del primo ministro mobili di sostenere di continuare ad operare con le politiche della casa le politiche del lavoro le politiche alla formazione
Delle infrastrutture del ricorso a iniziative che stimavano dei de dei dei settori sono già molto forte di branzino all'economia indiana ecco continuerà a tutto questo
E
La risposta di quelli che ci capiscono sicuramente molto più di me
E che è estremamente probabile o per lo meno è probabile che tutto questo che tutto questo avvenga perché
L'India è al centro di questo snodo fra
Mar della Cina meridionale oceano Pacifico la catena la catena delle tre isole come sappiamo questione strategica molto rilevanti per l'intero Oceano Pacifico dal Giappone sino all'Indonesia
E giù fino allo Stretto di Malacca per poi risalire nel nella corrente d'impaccio ecco l'India in tutto questo per politica interna per crescita anche per tipo di politiche per reali che vengono fatto non soltanto da modi per sostenere lo sviluppo economico ma per semplificare per incoraggiare i giovani
La crescita di forza lavoro
Cinese nei prossimi dieci anni è del due per cento quelle indiana del quindici per cento quindi una società estremamente dinamica sull'acqua alla componente giovanile cioè e allora anche qui quando parlo di semplificazione di velocizzare
Di eliminarla burocrazia fin dove possibile la politica di modi ma ci sono delle convergenze con l'Europa di tutto questo certo che ci sono abbiamo anche sulle politiche delle convergenze molto chiare
E allora per concludere quello che ha detto il presidente Meloni resina dialogue prima a Manama poi su Trieste e Sua invece ma anche tutto quello che c'è e sulle convergenze anche del modo di pensare del realismo concreto della necessità di enfatizzare le energie rinnovabili
Il computing e la le l'informatica le telecomunicazioni che sono veramente delle direttrici di crescita della politica industriale indiana
Sono tutte questioni che anche quelle confluiscono in una visione europea di rapporti esterni e deve Certenoli mercato e e ancora di più per l'Italia
Credo che per concludere un famoso politologo indiano ha detto un po'di tempo fa non c'è nessuna questione sulle quali
Nel non nel Novecento ci sia stata una sempre più forte asperità e divisione fra nord e sud fra Est e Ovest
Di quella nella quale l'India può avere la chiave della soluzione grazie
Sì senatore appunto limitate privarsi per il pane in pratica mandar quei saluti con l'assessore regionale alle Infrastrutture al territorio Cristina mirante
Grazie a un onore per me rappresentare in questo pomeriggio la Regione Friuli-Venezia Giulia assieme al collega Fabio Scoccimarro e a parlare dopo le due autorità che hanno mi hanno preceduto
Volevo ringraziare Trieste summit l'associazione per aver organizzato a questo due giorni davvero intense ma molto importanti noi condividiamo lo abbiamo discusso
A Monaco questa tarda primavera all'interno del Transport logistiche la visione
Che l'associazione ha
Che vede la Regione Friuli-Venezia Giulia al centro di un corridoio essenziale sicuramente per la nostra politica regionale
La il porto di Trieste si inserisce una piattaforma logistica regionale molto complessa ma assolutamente indispensabile supportare tutte insieme il il corridoio insieme ai raccordi ferroviari e alle connessioni ferroviarie che sono l'elemento strategico
Forte portante infrastrutturale
Rispetto al sistema dei porti della regione Friuli-Venezia Giulia alle connessioni autostradali sempre più diciamo anni le quali hanno sempre più capacità da mettere a disposizione proprio per il trasporto delle merci già adesso siamo con la nostra quattro dei tratti autostradali europei più densamente occupati da tra dal transito di pesanti
E soprattutto con un sistema retro portuale connesso veniamo a queste entra questi corridoi sia ferroviari che stradali che sono nel nostro sistema di interporti
E in cui vogliamo fortissimamente continuare come Regione investire sulla intermodalità che è la strategia per differenziare il trasporto poi verso nord e verso est e sud est ovviamente d'Europa
Questa la strategia condivisa che abbiamo voluto illustrare precedendo incontri questa due giorni con una due giorni dedicata agli stati generali della logistica del Nord Est
Dove abbiamo ragionato insieme alla Lombardia Emilia Romagna Veneto Trentino Alto Adige proprio perché siamo consapevoli che il sistema logistico del Nord Est
Lavorò ovviamente per questa visione lavora per il corridoio in maniera sinergica
Devo dire che i due giorni dove abbiamo dedicato un panico panel proprio dedicato al corridoio in me è stato particolarmente fruttuosa proprio per condivisione divisioni nonostante orientamenti politici non identici ma con la consapevolezza delle possibili ricadute economiche particolarmente positive
Che cosa serve fare da parte nostra quello su cui stiamo lavorando ovviamente per sciogliere quei nodi infrastrutturali che ancora dobbiamo potenziare e migliorare al finché Possa essere pronto tutta la piattaforma logistica per poter ospitare il corridoio e quindi sono sicuramente gli il la parte delle infrante le infrastrutture ferroviarie ad essere oggetto del nostro interessa
E quindi puntiamo moltissimo
Insieme al Governo a quello che è il nodo ferroviario di Udine sappiamo come i nodi siano i punti nevralgici più sensibili più delicati per il transito ferroviario ed è tra l'altro nodo dove si incontrano due dei tre corridori
Che ci attraversano come Regione
E di conseguenza anche la tratta ferroviaria ovviamente di tra Trieste e Monfalcone proprio per garantire un'adeguata capacità che già adesso è arrivata quasi a saturazione
Con questo vi ringrazio ancora auguro a tutti buon lavoro
Grazie assessore allora chiamo il suo collega l'Assessore alla difesa dell'ambiente all'Energia Fabio Scoccimarro
Secondo
Perché io puoi fare solo a riflessioni più alto di quello che ha spiegato molto bene il collega Festival Mirante
E quindi agganciandomi o quello che ha detto il ministro Ciriani è quello che ha detto il già ministro terzi Santagata
Perché hanno parlato di uno sbocco naturale per il porto di Trieste dice la cartina geografica non lo dice anche la storia perché se gli Osbourne scelto Trieste
Per far rientrare il porto di un impero quando decisero di sostituire Venezia e quello che erano i grandi traffici lo fecero perché Trieste si vede e centrale per la Mitteleuropa e quindi tutte le leggi quando neppure videro Trieste privatamente piccole e povere che Maria Teresa quando venne si fermò di conti di Gorizia e Trieste manco le rivedremo c'era una residenza degli all'imperatrice e quindi lì ci fu il con le leggi degli Asburgo che poi Trieste magari
Da allora è da sempre italiana tanto che la lingua di bordo dichiariamo aperto coloniale Inverigo della Marina militare ripetuto coloniale e quindi c'è solo questa città per sviluppare appunto i traffici tra l'altro la sede della nostra regione
E nella sede dell'ex re d'osteria questione Clonaid
Che oggi ospita la Regione che già allora con Hill o dell'ottocento e con un tentativo del Settecento ospitò le Compagnie delle Indie
Poi dopo c'è grande fortuna perché non ha la flotta degli inglesi però il tentativo di far luce Cuba quando Calleri di Suez si aprì il vicepresidente Avruscio destino libero per poterla quindi e la storia che ci dice che Trieste naturalmente portata a essere centrale in Europa nelle Mitteleuropa
Questa piccola Regione ma ad una struttura di essere penalizzate soprattutto
Ricca perché gente che lavora produce grandi compagnie come le Generali e tante altre Fincantieri e quindi abbiamo una buona capacità di poter affiancare sempre le aziende quello che io ho dal primo giorno due mila diciotto
Ho detto e pensato quando mi son trovato davanti un problema importante
è quello dei
La riconversione dell'ex Ilva la Ferriera di Trieste c'è uno scontro però il problema era ambientale certo come le mie deleghe ma anche un problema occupazionale
E quindi dopo un primo lunedì incontro il cavalier Arvedi ha capito che noi io tutti mi dirigenti lo dico come un mantra
Deve essere sempre al fianco di riprese per lo sviluppo nel senso dell'ambiente dello sviluppo sostenibile quindi abbiamo concordato con il gruppo Arvedi una riconversione che lasciava a casa nessun lavoratore
Una riconversione che dava incentivi per fare oggi un polo logistico vedo quindi prenditori che poi hanno approfittato di quello oggi avremo abbiamo appena inaugurato una parte del polo logistico arriveranno i treni lunghi sette circa cinquanta metri
Vedo che ricopro opere presentate che sta lavorando credo amico Francesco Parisi e quindi tutto questo è possibile perché siamo riusciti a far sì che insieme all'impresa e a farlo di conversione in pochi mesi tanto che il ministro Urso che il made in Italy dell'impresa quando va in giro per l'Europa
Racconta sempre questo buona pratica di riconversione dell'IVA ex il partito Trieste
Quindi sempre per questo tipo di sviluppo e proposte sul Po sostenibile
Duro il porto
E il porto noi nei prossimi mesi abbiamo ormai dirittura d'arrivo l'elettrificazione di una buona parte del nei porti del delle banchine portuali e quindi le navi avranno l'opportunità hanno l'obbligo di potersi a caccia all'eclettica quindi dallo sviluppo ulteriore è un valore aggiunto al porto di Trieste
E vedo nuovo direttore il nuovo presidente a cui faccio i miei complimenti Marco Consalvo visto che viene dal mondo delle di azione sono sicuro che metterà le ali al nostro apporto volevo rotti
Grazie grazie anche all'Assessore Scoccimarro allora concludiamo questo momento di appunto considerazioni introduttive con Denise AG dici la Coppa viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Slovacca
Contatti non attentati a sito assai ristretta anima suona ex Citizen
A voi chi casa detriti ministero Chances può ecco
Chiesta seria se
A opening prima e che ha per rimanere tentai coppia panetto che essa vediamo Drago Conference ottiche BA otto ma impone termici Abbattista
Connection essa of Europe tutto il resto tumore
A ex lì Pisani mai a vengo uguale così scende Airtum MIT affette da io sto uguale fra Saidi estintive Pinco Michel a
Grinta senza immagini trasposta queste oasi assenteisti ai buon spazi pettini Inter casi uomini stress elmetti dizione quando robot minister mister Salvini nuovissimo Citaristi Tina ex IMI
Senta dipinto a tinte ad alta definisce ponti irpini e niente a intensa offesa scuole Inter risorse inefficiente Sasco enti enti interni sorte Circe operaio in camice in in centro
Allora edema cioè Chrissie et dagli albo commercialista Etienne vinca vecchia iniziali
Ad hoc nove ed EIRE Now terza e in Slovacchia tema fu in gran fretta Compagni di sangue che Intini In My Country
Anzi Ivan ma il presidente al sole frasi danni stravinta Italia mentre Mistretta Negrini
Stiamo Theravada scarcerano finora ecco un amico connection studiate smise ministra assegnati viva onde panetto Coffa Spoleto monaci anni fa in stanza Maria Theresia Boscono nettezza in in mai in mai capito indicati stimava
A instabilità incidentati Boscarino altri sette Inter intra Sasso
Dea dela reiterazione Mon mensa spenta onde tempo ecco il momento
Ad affresco Agnieszka presto il Brescia ovvio presenti vino io vi ho notato spinato vuole tra i sessi pazza di dai ma c'è un oggetto buone di Ubi enti spesso un
E arte di Anton vuole Dervio B manifesto pesce non degli ucraini
Per questa farsa la sei attenti cecoslovacche abitasse dichiarate nei propri incanti vetraio crime Cabinda trasvolate Line video trenta da sette anni Icilio esitati yuppie in camice Annis providing io Luigi mani gli unici messi è nato mani tutta presto bresciani Ofanto riprende entro da miliziani mobility
Gli elettori mobility e Santin tax mai di io intera sistema oggi io vivo sneakers sanguinavo anime scimmie relitti misti di ALTEC Dante Sasso cioè tutta to the io trenta accanto del resto da buone
E de comincia anch'essa ha vinto gli unici tecnico e si sta visto da può in stanza io che incorniciano un suo affonda Colajanni asfissiante dei clienti al Santo Cozza sei quei cisterne d'auto Guan un'ampiezza sixteen Viviani Rocco investito di today militano rinnovi litici e resti di anime Cina veste latente se intanto da tutta Todt per fax Sasco ex viene Vito
Barba e mai un guizzo da da anni Nesci neri Shelby Shelby transfert
Bazzo Isam rammenta esce in slovacchi artistico Biko nei partiti porta a Trieste nasce s'Masci ST espositivo quei danni a terzi Mateo Rossi Bay cruente intatte diessine io sarò somme capito
A de altri eventi chiesto al porto a Trieste demone del fascismo pacchia via
Vinca io il PCI termina o in tal modo che fa spavento
Ogni naziskin gomito destro il premier quote
A esce ovvio in mai in intestava ex novo Xbox Live tempi mentalità e non lo Frezza assistente davvero questi strani
Da testi di usurari a standard Linköping Frollo pezze fra io Cremia assai Back to del resto unto vuole
Credente ovvia gli unici ecco un amico venti Chiesa In My Country
A anche un movente io io Now Becks slovacchi abiti fine mini anziché senza in sta Francis presente vuoi vai dritto BIC Production ipotecare per capita via S. x otto notti pectoris Imeg anzi
O no
Bene anche a ex cliente insidia poco Voltaire via via veggenti io viaggiava Volkswagen abbinata persino verranno Kia
E risentirei Bobo e Stefania ente ha un modo Italia in Campania espletare pance minga stessa mai adesso
Tutte otto notti inversioni
Allora ai stare bizantino swipe Zoff avreste perfette se esteri a via dedite Piccone Tito porta a Trieste Piquet semantica del e venti Chiesa via o soci apre il picco quanto if we io riconnessione del fronte porta a Trieste cammin Essays Lecco sortisca quanto short list Roots davvero bene forse from from Your può ex tutta chiude gli occhi Rainieri tutta i stampato ovvio vuole
Dica via negli enti Inda sensu of istante senso il rock viaggia Styx sicché la microstoria nata di AN in un ring metta checks
Vic Provenza Guetta Vito vittoria McCall sotto tocca a Brescia Cannizzaro SSA di affondamento dette io trenta il sì determinata venti anni ha vinto andrà andava
Conta conta Eastpak
Allora Ifi che ha il muso Turchia
Tutti adesso guai
A Civita Thomas detesta ad ex ma ne esce offrono determinano conto grazie determiniamo Isley in SSI Justin anche buoni tra sponde che premia impone Mazzei ecco il fai datato Herria e scova Ichijouji polemizza ed altro mancanza di Trentin Guarin
A Scremin interessa il sì od hotel fighi fighi verso destra Ricci per vestiti visti io ma del fiscalista fuori nel fare la S senza mito sottrae semi cioè West
Gli strumenti
A quattrini a echi di e il gol di qui via e Dozzo ciascuna contenta offerta commodities nati assai presente bellezza o e occupano
Stones è contento ecco il calcio Como detesta circa mismatching inquinante medicine arrivino ad aiuti proteolitico esca detta avvinghia detta è tutto vi è che ecco a monte etiche e nemica in giudizio e i sessant'
E niente cani Thomas derivavano MIT
Ieri vidi silos avrei è venti Chiesa qui evidenzi il timone di link rifatto a Trieste vinto King ad alta clienti in gara a memorandum of understanding
Senta Guidi buona Diotti vivo neanche io stravinta vanta altri atti
Altri atti con ritardo
Sì ero
Allora insistevano ivi ENI caldo passivo atecnico bis Cáceres via Verdi sito di scarto né che sia x
Che altro non è My Life
Da dal fango e venti sapore a piedi Amodeo Pinto avvicinati dati essa dopo ecco dati a destra di sistema il CLNAI niente vere camicie Miss transitare in
Modo modo fai Nation sexies a
I militano i mobility girano virus dosate chi può ex dall'inizio Techint accanto dall'inizio tecnicamente e nel vertice poste in che va in macchina
Grazie caratterizzi ministra adesso passiamo alla tavola rotonda un po'la più politica della giornata quindi e chiamo subito di altri ospiti a raggiungerci per questo panel
L'onorevole Isabella De Monte
Bongiorno rinvenuta chiave senatore Marco delle offerte
Fanno Formentini vice presidente la commissione affari Esteri copresidente del gruppo interparlamentare il mercante
L'onorevole Antonio Giordano segretario generale del partito di conservatori e riformisti europei copresidente del gruppo interparlamentare il vecchio
Andrea Corsini vice capo della delegazione italiana l'assemblea parlamentare della NATO
E la senatrice Tatiana Reuters anche lei membro del gruppo interparlamentare il Mac
Vuole che la sua la parola al moderatore di questo panel corsara
Igor altre nella metriche naso affluenza umbre che hanno fomenta più poi la mentre noi circa Awake for temporale de Ford era un osso ai son può indagare su cui Olimpo
Chiuderei
Scholes e tra un mese lei lo share on AM ahimè possa Enden quanti tuoni fuori
E e in via et cantori Seine dare plurima
No no di at cantieri Sasha un del Lido cercata palle mentre il lavoro e ne ha davvero smosso lavoro Werther voi Caspian strette
Anders Metheny Gertrude esatte Aston mani Ortaccio può e vuole il rapporto inverso commenta indietro Primi Ministri nove cinque verrà a mondi e se nel terrorismo of iMac e voi che sfora eterne
E in Bot povere Code and nasca maggiormente o scuola media in Kawai Scandal concrete in data è anche e miglior a me il ring
Soros travolto com'from Rome tutti riescono a Bari gli importi Budget session già sfora idee e sette a stamane chiude attenti foderata attenti venire avrà arrivavano ha poi
Scadenze atterrando non story le cose che nel braccio lontane ma una storia che mai se in del libro sulle deciso fra vedendo pollame
è andato vigente qualche tocco Borgo What molti vette Dampier denso grandi una tocco balzo giro strategie context invece ahimè che intende andare cioè niente sopportando NASA ma il consulente o alla bocca Paolo Formentini tempio che entro vini olio Cuore do forse il prossimo anno Paolo Mantelli di affrontò in dopo sette
Non ha forse Matthew Ivor toccando Boldi Endo possedesse che Nendo Pozzetto Xstrata difforme foto
& ENI emersa stenta
Ma che via c'è un leader e Now Guetti onde robot Giordano più di dia coach Harris o di ahimè palla mentre Cruz A uno maschile vuoto motivetti e due dei in sede sgomenti Henze anche fuori o voce Nonda
Grazie mille
è partito tutto con un grande sogno quella di riuscire a dare un futuro al posto di Trieste sempre più prospero quindi agita del nostro Paese e difendere il nostro interesse nazionale ma anche da quello che io faccio in Parlamento e sono vicepresidente della commissione Esteri
E li ho potuto toccare con mano quello che era lo sviluppo l'intuizione dell'oggi inviato speciale Talò
Ovvero coinvolgere d'Italia in quello che è stato un grande sogno che adesso sta diventando realtà che immensi e questo perché Holden profondi convincimenti ovvero che India sia un alleato strategico un partner fondamentale per il nostro Paese
E che grazie all'India l'occidente possa smontare qua e là narrativa del Global salti che fa così male ai nostri Paesi occidentali
Perché è l'India divenendo partner dell'Italia e dei paesi lungo il percorso di mettere sì degli era a noi e darà una nuova stabilità e prosperità a quel tormentato Medioriente che tutti noi vediamo soffrire in questi anni
Restano appena tornato dal da Israele dove ho incontrato tra gli altri anche il ministro degli Esteri Hideo scusare e io ho voluto portati quello che è lo sforzo corale del nostro Paese per lavorare appunto sui me corso ha voluto dire in modo chiaro l'Italia è il Paese più attivo su questo percorso su questa nuova rotta infrastrutturale
Ed è anche il primo Parlamento ad avere un intergruppo parlamentare costituite da me dall'onorevole Giordano
Che si occupi de temono intergruppo che ha riscosso un enorme successo tantissime adesioni di colleghi l'abbiamo appena presentato ed è uno strumento nuovo per lavorare come sistema Paese sul progetto
Sta anche vari Mazzone Lo Forte attengono le grondaie ripetendo vincendo Prospero sondato Anna due per arrivare a quanto al nuovo centro via vendevo Bossaglia dal prevosto
Quelli attricetta Wenders dei docet chiuso spesso ai sensi contro Modena l'ex velina mora collettiva per Perrotta interessava che accoglienza vuoti e vuol dire sedersi
Voce
è vero io ti ringrazio ringrazio Paulo ringrazio The soprattutto perché penso tre anni e mezzo fa hanno iniziato questo questo percorso
Forse
E voglio dirlo non senza anche un po'di orgoglio sembravamo dei visionari perché ancora prima di incontrare gli attenti imprenditori del settore portuale abbiamo iniziato a discutere di questo progetto internazionale di grandissimo valore per noi economico ma anche geopolitico e guardate due anni fa io ho preso
La mia valigia sono andato in India sono andato ad un ad un convegno proprio sui porti sul mare dopo ho avuto la fortuna di incontrare
E di parlare come il ministro dei porti indiano era Adelina capitale
E sono rimasto stupito ci tengo a sottolinearlo sono rimasto stupito che mentre qualche volta perfino in Italia c'è la difficoltà
Di collocare il Friuli-Venezia Giulia o Trieste quando ho parlato al ministro di Trieste gli sono illuminati gli occhi e mi ha parlato di questa di questa importante iniziativa allora
Ritengo che se da un lato oggi dobbiamo ringraziare gli imprenditori
Del nostro territorio perché da illuminati hanno investito su quella che è un'iniziativa in divenire davvero li ringrazio di cuore per questa iniziativa che a cui ci teniamo moltissimo anche ben riuscita ma che la prima probabilmente di altre
Ma noi abbiamo una grande responsabilità abbiamo la responsabilità di dare risposte concrete attraverso iniziative attraverso percorsi che debbono portare questa questo grande progetto al compimento quanto è un progetto che lo sappiamo l'abbiamo detto non dà compimento solo al porto di Trieste o la Regione flette Giulio al Paese ma è lo strumento che ci fa arrivare un sistema portuale italiano inserito in un contesto europeo di cui oggi sono state dette tantissime cose per cui io non non intorno ulteriormente nei dettagli mi soffermo sull'aspetto forse che non è stato sottolineato marginalmente quello securitaria
Abbiamo parlato dei rischi
Che ci sono nel Mediterraneo nel Mediterraneo allargato beh anche attraverso questa nuova struttura che interessa quindi l'aspetto economico
L'aspetto di interesse nazionale ma sicuramente anche giù politico di sicurezza e in questo contesto generale io penso che noi che abbiamo responsabilità politica di alto livello ci dobbiamo impegnare e continuare in una direzione che porti il nostro paese ad essere ancora una volta l'ha detto questa mattina
Il viceministro Rizzi ho molto apprezzato il suo intervento la sua intervista perché nostro paese che ha questa grande competenza e questa grande esperienza logistica la deve applicare e deve rimanere ai vertici di un sistema interconnesso né gratifiche quelli che sono propri presupposti
Sanata rovesciamento Genova ingenti o il suo desiderio ritocca Bau Trieste
Sei del picco Lamennais dal plesso Olof gli orologi europee con la lentezza Play square Onofrio Rocco hanno spiegato elenca opzionalmente ipo no Aron les italiens Baggia Magnus sua sacro x bis estivo una pecca appena che duetto io Rock You col fine Coccioli validi a secondo fine davvero può estendersi a non Boris molto Dario pose scende tocca Baudo il Denis è nata dall'alto e che io famiglie
Sì ringrazio ovviamente e Trieste summit per questo invito
Credo che sia stato proprio centrato il il punto Trieste ha nei suoi DNA una vocazione internazionale perché vi convergono
Storicamente fino a novanta etnie ai tempi del grande porto franco
Quindi noi ci troviamo a riflettere su non sul passato assume una tradizione che deve essere ripresa in maniera più premiante
Dopo cinquecento giorni finalmente abbiamo
Un presidente dell'autorità portuale del Adriatico orientale come è già stato detto il punto più a nord delle mediterraneo e questo ci dà alcune come dire alcuni privilegi dal punto di vista della visione
Di quello che vogliamo fare da cui di questa città io credo che ci sono molte possibilità ma ci sono anche molte problematiche da affrontare
Ovviamente il quadro internazionale come già è stato detto ovviamente l'appunto chiave il grande investimento che le sarà necessario per collegare l'India con con importi che poi ci daranno il via a questa via
C'è però c'è da dire anche e anche questo è già stato accennato il la collegamento economico gli scambi economici tra l'Europa tutta e l'India
Sono il in aumento stanno aumentando sei mila in prese europee hanno rapporti economici con l'India quindi questo è un punto da tenere assolutamente presente
Il terzo punto che credo sì dovrà affrontare non come paese Italia ma come Europa la questione dei Balcani occidentali
Noi sappiamo bene che questo un puntone abbiamo sentito parlare anche questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico
è un punto che riguarda davvero tutta l'Europa perché la stabilità dei Balcani e l'inclusione o il ritorno se vogliamo delle i Paesi dei Balcani occidentali
All'interno dell'Europa definirà anche un altro tipo di stabilità e un altro tipo di equilibrio nel contesto europeo tutto
E poi c'è il punto chiave che abbiamo più volte discusso quel presidente Terzi di Sant'Agata mio Presidente della commissione di cui faccio parte
Hill a questione che sarà il punto chiave per il Trieste e cioè ritornare
Ad a vere a Trieste l'Extra Brut amanita
Questo è stata una richiesta che è stata fanta da ponte quando ha rilevato lavarsi la queste è stata la richiesta
Che sta facendo anche il ministro forti in alcol nel contesto europeo lo abbiamo stimolato più volte durante le audizioni
Ho presentato nella scorsa legislatura e in questa legislatura un disegno di legge che fa in questa direzione io faccio veramente un appello a tutte le forze perché questa non è una questione di parte è una questione che riguarda davvero tutto l'arco parlamentare
Di dare l'opportunità a Trieste con l'extra Dardo canalità
Di divenire Hobbit ritornare a essere centrale in questa Europa che come si dice
è un converge in Trieste con le sue grandi culture e con le sue grandi possibilità
Anche vari marchi
Forme neo strane Anna un spariscono a trovare perché attende Am fornendo i schieri o entri sta dal probabile Meini cui esiste dei ahimè Clisson phone Affairs metri vuol schiera Olli Heron manda astucci così & ENAC Mendes alla c'è ampia no fine Mackenzie Astin
E mi chiedo un ardente proponevate promette schianti Anton da Ground Zero Andropov da un monte Night India popolo oggi una precetti regni orti Cozza o no gli inserite scosse esco in Foro
Grazie causa allora intanto io vorrei dire basta guardare questa cartina per capire la centralità innanzitutto di Trieste perché davvero il centro dell'Europa
Io penso e noi insieme alla collega Antonio Giordano facciamo parte della commissione politiche dell'Unione europea quindi abbiamo quest'ottica non solo di esteri e ma anche nel modo specifico tiella dell'Europa io vorrei focalizzarmi su questo per capire davvero la rilevanza che alla scelta di ahimè che crede Trieste come gateway verso l'Europa perché ci sono davvero tantissimi elementi
La centralità ma anche appunto alla connessione con le reti europee no del reti di trasporto perché Trieste al centro di due corridoi Mediterraneo baltico Adriatico ma è anche la connessione come diceva prima la collega quei Balcani quindi con il corridoio Medestea ma oltretutto nel due mila ventiquattro c'è stato un nuovo Regolamento oca esteso questa Rete quindi spostando ancor più l'attenzione all'Est Europa e quindi noi abbiamo una centralità ancora più specifica
E Diretta ma aggiungo interesse europeo per tutta una serie di ragioni perché l'Europa interesse alla stabilità
Della regione punto che coinvolge appunto anche l'aria passa utilità gli Emirati Arabi quindi è un elemento anche diplomatico uno strumento di coesione diciamo così no di questa realtà così fondamentale
Ma una cosa ancora da dire cioè che credo sia davvero impronte mette insieme due aspetti no prima è stato citato l'accordo commerciale
Unione Europea in via e anche il corridoio appunto iMac perché lo dico perché siamo in un momento davvero cruciale
L'Unione Europea sta per concludere questo accordo naturalmente le fasi finali sono sempre più complicate
Siamo al quattordicesimo round
Non so se ce ne ce ne sarà uno prima di Natale si prevede magari che sia l'inizio dell'anno
Ma è la prima volta che noi abbiamo insieme un accordo commerciale è un corridoio ecco se noi pensiamo perché dobbiamo anche dire questo ma la risposta la via della seta cioè Global pietre nasce oltretutto come risposta
Alla l'abbandono della via della seta qui abbiamo una forza straordinaria cioè mettere insieme i corridoi di traffico certo che Laine che non è solamente commerci anche digitale anche energie tutto insieme
Ma al tempo stesso l'aspetto dirompente proprio quello di mettere in Cile insieme l'aspetto commerciale con quelle infrastrutturale
Allora noi adesso abbiamo questa opportunità e pensate anche a quanto di stabilità offre cioè come staremmo Diversi oggi se fosse stato concluso Titti Haiti
Con gli Stati Uniti non parleremo di Lazzi probabilmente parleremo di una realtà molto più equilibrata molto più diciamo tranquilla anche nelle relazioni o comunque nelle prospettive ecco quindi lo strumento degli accordi commerciali per l'Europa è fondamentale
Ecco adesso oltre tutto sta andando avanti con il Mercosur tanti accordi strategici il mondo parametri insieme queste da cose davvero oppure delle opportunità notevoli
Non siamo ancora alle davvero alle battute finali probabilmente perché ci sono alcuni aspetti non so si va ma ad esempio per quanto riguarda le barriere no relative all'importazione Cerea sono ancora aspetti molto delicati
Però ecco abbiamo oltre a questo anche un altro strumento che l'Europa mette a disposizione che questo Global Gatwick ecco qui è un'esperienza maturata nel tempo perché alla fine si tratta di mettere insieme infrastrutture e cooperazione allo sviluppo
E quindi si parla di questo pacchetto di trecento miliardi di cui centocinquanta per l'Africa alcuno ha parlato addirittura di quattrocento perché è incerto perché non è un Budget vero e proprio ma anche il frutto di una l'effetto leva quindi il fatto di offrire delle garanzie insieme oltre che dei fondi
Veri e propri e quindi vuol dire che c'è una strategia di fondo ecco questo e vorrei trasmettere nel mio intervento c'è una strategia di fondo che è assolutamente europea che ha che fare con la stabilizzazione con la diplomazia con infrastrutture con la cooperazione allo sviluppo quindi con dei fondi che mettono a disposizione
Ex si mette a disposizione a livello europeo che è in una fase ancora abbastanza intermedia perché questa programmazione due mila uno due mila e ventotto quindi ventisette ventotto quindi dovremo guardare ancora di più al futuro
Però col valore di questo corridoio oltre ad aprire naturalmente molte opportunità
E anche davvero di vederne l'opportunità per l'unione europea che ha bisogno di allargarsi andare oltre le logiche tradizionali diciamo di un mercato interno
Ha bisogno anche di creare relazioni di stabilità e nel momento in cui si creano relazioni ristabilita
Di opportunità commerciali e infrastrutturali io credo che ci siano davvero tutte le componenti che permettano di guardare al futuro con una grande prospettiva
E aggiungo anche un contesto geopolitico ovviamente con tante difficoltà e tante problematicità come insieme
Sappiamo bene esistere oggi per cui io credo che sia motivo veramente valido per sostenere il corridoio credo che non sia un caso che davvero tutte le forze politiche qui oggi rappresentate stia no a sostenerlo grazie
Ecco
Con la voce georgiana Giroux Arbenz OLAF Paolo il bailamme nasca Maloney te che avrete lei donna e Macrino Rolland palla Mamba Ciro osso
Stessa Triggiano fuori sia ARET io ero più laborioso del secche De Filippi orti I did you So You Are da voi processo Hunter tocco Paolucci iMac nord con lei vedente AN ecco palle ma anche gruppi ne fu lei
Va cauto finché il tabù Rordorf gruppo Pippo che venissi a Niven vedendo I did you Enzo ai benché dubitare importo pollo fuori o libera scelta
Con Aldo Vice che pizza quella è caro o nero poteva Monte sette tempi esimo io ero Pini anti sempre indietro e Sully Antezza Oriani European forse sbrigo Ford precettiva strozzo
Senna lo attivate perché così posso posso guardare verso il pubblico altrimenti sono costretto a guardare il muro
Allora intanto vi dico per quale motivo io sono qui io sono qui perché
Coscia era ci siamo conosciuti siamo diventati amici
E devo dire che mi ha veramente ammaliato in in questo progetto e quando ho deciso di cominciare impegnata in mente su questo progetto sono andato a fare una lunga chiacchierata con l'ambasciatore tra Roma che l'inviato speciale per Terragni anche dell'Italia
E ho finito per innamorarmi ancora di più
E in realtà diciamo il motivo per cui esterne sono innamorato non è un problema visibilità politica cosa perché veramente ognuno di noi ormai ha talmente tante cose da fare che probabilmente questi diventano anche vede degli ulteriori carichi e ma perché l'assoluzione inevitabile
Di solito quando ragiono tendo sempre a farlo al contrario cioè cosa succede se noi non facciamo in me
Questo è il vero punto che noi dobbiamo avere in testa se no per convincerci di farlo diciamo tante cose belle ma il problema vero è cosa succede se non lo facciamo in perché se noi non facciamo i mercati quello che succederà sarà che si creeranno oltre al corridoio che gira al sud dell'Africa che vede tante merci non interessare più il Mediterraneo
E forse nemmeno l'Europa perché quando l'Africa diventerà un grande consumatore magari si fermeranno anche direttamente lì nell'Africa
Ma poi ci saranno altri percorsi che sui quali altri stanno facendo investimenti i nostri amici cinesi russi
Coreani piuttosto che le rotte artiche le rotte artiche si preoccupano un po'di meno perché in realtà le otto e le rotte arti che hanno il problema da una parte della stagionalità quindi nonostante il tema del disgelo
è difficile che diventino così percorribilità essere affidabili trecentosessantacinque giorni all'anno
E in più una cosa interessante che pochi riconoscono e che l'Oceano Artico è il mare meno profondo che abbiamo
Sul globo terrestre quindi in alcuni punti addirittura inferiore a venti metri per larghe estensioni quindi poco adatto per fare passare le navi di grandi dimensioni
Ma il combinato disposto tra percorsi alternativi e le rotte artiche ed è rotta del sud dell'Africa diventano un elemento di desertificazione del Mediterraneo
Come dobbiamo vedere iMac
Io quasi quasi cambierei per farvi capire meglio scusatemi vi faccio un esempio di come quando si ha una bella strada statale ed vicino alla strada statale Costru costruiscono autostrada
La povera stradale si desertificato completamente quindi noi abbiamo il dovere di perseguire questo progetto di anime progetto di anime che che si sta sempre più allungando perché era partito con una versione
India
Medioriente un pezzettino di Mediterraneo adesso sicuramente diciamo è interessante la connessione con gli Stati Uniti ma comincia anche a parlarsi di connessione con il Giappone quindi molto molto importante
E io non lo chiamerei più solamente corridoio questa deve diventare un'autostrada commerciale
E qual è il lavoro che dobbiamo fare noi allora io ho visto questa cartina bellissima ma ho visto anche le cartine che hanno proposto gli amici che sono venuti stamattina quindi gli amici di Israele della Turchia del Marocco
Se voi le avete viste con attenzione quelle cartine sono un po'differenti da questa perché ognuno dice no ma io deve passare da me deve passare da me passare da me
Ma se noi le sovrapponiamo tutte quante
Noi otterremo un disegno che a me ricorda i primi disegni che vedevo nel novantadue e nel novantatré delle reti internet
Dove la rete internet sicuramente lo sapete tutti nasce da un progetto militare cioè la rete internet nasce dalla necessità di far sì che se il collegamento da abbia era interrotto
Il collegamento poteva passare per Cipro doveva passare per essere poteva fare dei giri enormi e quindi poteva sempre servire di ed è questo il motivo per cui bisogna andare su questo percorso computer ramificazione possibile quasi io lo chiamerei più che corridoio network questo discorso di questo percorso diventerà veramente potente quando il raggiera a nord e a sud perché ognuno di noi deve essere capace poi di creare il proprio punto di interesse
Ovviamente se siamo qui a Trieste se siamo qui per la prima diciamo è il primo motore se il gruppo interparlamentare italiano il primo gruppo costituito se Paolo e io ci stiamo da diciamo stiamo lavorando insieme per entrare in contatto con tutti i parlamenti
Interessati è sensibilizzare questo ci dà un vantaggio competitivo enorme
Ma noi dobbiamo avere un vantaggio competitivo in un sistema che è potente cioè in un sistema di trasporto combinato che dell'OSCE
Capace come quantità mai arresi niente perché laddove si dovesse creare un'interruzione in qualsiasi punto e capace di ramificati
E poi capace di allargarsi intorno quindi ognuno deve essere bravo come nell'autostrada
A produrre il proprio spin colò a fare il proprio svincola il migliore possibile all'uscita dello svincolo a fare tutti i centri di logistica che si riescono a costruire ecco io credo che se noi riusciamo ad avere un idea ampia di questo progetto I Mecca devo dire che con Paolo ci siamo i immediatamente allineati su questo punto
Avremo una enorme opportunità
E Trieste giocherà la sua carta da grande player perché sicuramente Trieste in quel modo in questo momento la il punto geo politico e logistico che era le migliori carte da giocare
Anche noi mangiamo nasca Cuasso indossando Trezeguet Kanda andremmo a contatto sguardo batte squarcio Nespolo Alfieri sono altre no e Aschen ENI pari ruolo straccia il mento is you analogo Trudy Astra un andando dal compiuto in quanto Salvatore sì
In più ha volato molto presto in Brescello nel Flauto spiando sanati vuol sfonda nastro livore a Ambas degli U.S. sicura Abarth degli Wham
When Preston Tronto da Baudo e cioè che i serbi
Hanno attuato il prete beautiful cioè il plauso invia Petese due otto e poveri tenta onnivoro russo tornare
Che è poi scandalizza in and next fruire quando Pro Am nei Tre madonne niente presto in Songs gol francese i ruderi escono intense mentre ci sarà un è andare a casa
Tende Spence box strategico portino a interna del premier
Le tesi di Faubourg cui ci guai se ci sono le cose solletica dove i dati Cannes s'dei Endo possedesse due donne ed Fuente concludendo mete freni
Di essere schiavo Enea lente nel era guardi via Gonin from o non le strette di Bruno Bolla esercente One era of sono aspetti cioè il rapporto nasce ciò sotto il cioè a monte forte forte decesso e in via io ero US renderà steccata sincero Pigozzi
La secca né alla mente ti porto e nel torneo comando buone che poi sono importi informare il campo nasce no non lei il making Fab Four prospetti cioè Nora univoca nel tempo Endo questo effetto Guetta mere parlante proposto che è che in che ero di entro per certe internet russo ad Antoine
Le chiedo se Fioretti otto Satan è il of Nature le chiese del medio cioè niente Guetti esistente da back stop tutto Bois Xi & gli Ukraine dei contratti hobbista in scontri che Albert decoroso Endo Monnet
Da prese dentro tre grandi Heaven out stende in specie ENI e Total bar Am nota un impegno a Nek nome Consob pareggi o poco decorativo strategie consenso dice da più oggi che esiste volevo de Nice per Dior
Poiché se pesce impedire il propagarsi
E non siete né all'aborrito alle tube Moro Claudio sede sia nel è mio del Collins want to Johnny entrare in varie tendenze Item come Anton qualche Wolde devo al nodo robot Giordano Vandan Place da in
Tant'è che ora c'è Nedo Croce in Italia loro ore okay slash Mare del Dharma espediente riceveva la anche che è servito Betori volevo dal nostro eroi resta insomma
E no molto importante questo un Progetto geopolitico non c'è nessun dubbio
Ma è un progetto già quando si parla di geopolitica cioè di connessioni che esista una politica estera
Come si è unito a tutto campo politica estera che include tutto e crudele azione fra Stati fra persone che include lo sviluppo economico l'impresa e la cultura le la dimensione del futuro la sicurezza dei dei dei nostri cittadini e questo è sicuramente un si può definire come un una grande visione geopolitica
E qui voglio ancora essendo un po'anziano nel mestiere perlomeno come osservatore dalla politica internazionale insorse autorevole o no ma comunque è una cosa che mi ha sempre appassionato
Posso vedere o anche in una prospettiva che viene da lontano l'Italia nel nel nel secondo dopoguerra è stato il Paese
Che si è spinto forse più rapidamente di tanti altri Paesi europei avanti nell'internazionalizzazione del proprio sistema economico e della propria attività politica forzatamente piano
Maresciallo
E tutte le cose che sono venute da De Gasperi a Inaudi ai grandi ministri degli Esteri di quegli anni che hanno portato il Paese sulla scena internazionale
E in modo persino autorevole essendo stato sconfitto con una resa senza condizioni
Questo che è stato è stata la magia di quelle di quel mondo che ha portato saputo guidare il Paese tenendoci lontani da quelli che stavano a est che poi deve abbiam visto caduti sotto il che gioco e per quanti anni
Adesso la politica estera e che io vedo in quella di questo Governo è una politica di rispettando tutta la prospettiva storica che dura realtà storiche ben diversa oggi
Eh ho
La politica di visione aperta a trecentosessanta gradi mano perché noi vogliamo mirare alle a liberalizzazione alla rinascita di una globalizzazione che è finita ma voi vediamo però l'utilità di approfondire sempre di più la cooperazione regionale nei diversi ambiti
Perché gli scambi internazionali siano un elemento di crescita non disperate non dei disperati chiusure all'interno di negli stessi dove perdono tutti
Ma di crescita proprio perché è nel DNA italiano nella sua Storia del secondo dopoguerra
Non
Parliamo del primo perché poi c'è stato quel fenomeno di chiusura invece dietro le barriere d'autarchia ma nel secondo dopoguerra questo principio la formazione dei nostri prenditori i nostri politici dei nostri uomini di cultura dei nostri artisti
è stata rivolta al mondo sempre sempre di più e sempre che le con grandi soddisfazioni se guardiamo dove dove siamo arrivati
E allora se questa è la visione le cose concrete che abbiamo detto invecchia è esattamente questo ma quando è presente Meloni fa in Bahrain e dice una cosa che tutti un po'ci siamo chiesti ma di cosa stiamo parlando perché si dice vedo Dio ai miei alcuni miei ex colleghi molto più prestigiosi di me
Che
Ma hanno fatto molto colti laterale anche loro
E ora cosa che bandita nel multilaterale l'idea di creare nuove organizzazioni internazionali
Perché so che la gente si mette le mani nei capelli oh Dio mio allora o segretariato sì e lei soltanto per mandare per però poi diventa permanente bisogna pagarlo bisogna chiedere al contribuente bisogna far per chiedere al ministero di aumentarla posta in bilancio del ministero non si tiene mai
Ma quello che ha lanciato il presidente Meloni in Bahrain
A mio avviso è una cosa completamente riversa per queste stesse ossessione anti multilaterale perché abbiamo paura di rimetterla da nelle tasche i nostri contribuenti
Quella lì è la stessa idea di lime che ha lanciato da come ne interpreto e magari non non so non non ne ho parlato evidentemente colazione con il presidente Meloni ma mi sembra che sia la stessa visione della politica estera perché cosa c'è di dentro
Per rendere esplicito il collegamento fra Mediterraneo e Paesi del Golfo e allora uno dice ma non è già esplicito questo collegamento in me
Non è automatico il fatto che i mezzi riguarda i paesi del golfo ma che poi adesso ci sia qualcosa di più ancora di più intenso perché qui si parla di rapporti di occasioni di lavoro abbia visto che bilateralmente io nel Paese del Golfo è un fiorire di Investimenti di attività reciproche dico di anche di di lavori di partenariati che stanno venendo fuori ecco quest'altra grande idea che è venuta fuori tre giorni fa
è un'idea che non solo la forza ma fa secondo me anche un salto di qualità
Perché Paesi del Golfo
Non ci sono più i nostri amici israeliani a questa questo pannello
Ma sono i patti di Abramo
E e abbiamo in Medioriente
Per quanto ci siano sempre i gufi catastrofiste quello che vogliamo io sono sempre stato preoccupato un pochino Medioriente dolo quattro conosco resterei le e di conseguenza un pochino quell'area
Ma
La cosa di una stabilizzazione seria lì fra Gaza e Israele e tutti Proxy sì iraniani
Che sono stati fortemente ridimensionati così come è stata di grande speriamo che si va arriva un accordo commerciale tra un accordo nucleare ma è molto complicato
Ma quello è quando parliamo di Paesi del Golfo di ma soprattutto il Nordafrica e barocco
La la la tra l'Egitto la Giordania Carmela dato che evidentemente
è abbiamo una una dimensione che si collega al discorso dico scimitarra sul collegamento con l'amministrazione americana contratta contratto è l'America di Trump
E lì ancora una volta l'Italia non credo che l'America vede in Europa migliore amico dell'Italia in questa fase storica
E non credo neanche onestamente non credo seriamente che neanche noi vediamo nel mondo migliore amico dell'America anche in questa fase storica e ancor di più in questa fase storica
Quindi se questo è vero messo sulla carta geografica ecco si ritorna pompa sulla geopolitica maggio politica vista come occasione per gli imprenditori perché visto che qui siamo in questo contesto
Occasione per l'imprenditore parlavo prima dal podio molto brevemente della della questione del programma di modi per diventar Laterza potenza economica del mondo per esso cioè da raggiungere lo status di Paese industrializzato ferrovie
Energia
Strade
Servizi informatica ma non sono le stesse cose sulle quali lavoriamo noi noi europei esattamente quelle
Concludo un'osservazione minatore politica interna
Condivido credo lo condividono anche i miei colleghi ci stiamo onestamente lavorando molto pungolato i della senatrice Royce perché effettivamente averle Commissione è un'esperienza anche questa veramente molto molto molto importante
Pongo lati sull'idea della zona doganale a Trieste
Io non lo so c'è una diffusa opposizione anche col diritto europeo con la posizione della commissione del delle situazione che precedente dice
Si sta studiando no ebbe ministro Foti sta studiando questo gruppo di lavoro a questa cosa esatti va dicendo che studiamo una cosa insieme diciamo col con la senatrice Aloisio vengo appunto alla conclusione
Che sospiro di sollievo signori quando si riesce a trovare un argomento come questo in cui si lavora fra maggioranza e opposizione
All'unisono o quasi senza tante cose di vedere se uno mette un piede in fallo per dargli uno spintone ulteriore o meno
E lavorare nell'interesse del Paese viva l'interesse del Paese
Donare al plastico sulla sponda no tanto io qua no non voleva risponde ringrazia ovviamente il presidente per
Per aver ricordato se io sono sono punto bollo si su questo argomento perché lo ritengo estremamente importante ma credo che ci sia la necessità di pensare Trieste non per campanilismo evidentemente ma come come esperienza come capacità come punto di riferimento di un sistema portuale a ampio raggio mi sono presa due appunti e vorrei comunicargli
Coppa del Re Capodistria sta lavorando con grandissima determinazione sui collegamenti ferroviari
Con l'entroterra implementando le attività il proprio ruolo internazionale trovando dell'UE anche un sostegno economico molto importante
In questi giorni l'ambasciatore della Cina in Croazia ha visitato il porto di Rijeka Fiume
Evidentemente ci sono degli interessi economici in tal senso l'altro ieri a Belgrado l'ambasciatore della Cina in Serbia
Ha ricordato che opere come la ferrovia Belgrado Budapest l'autostrada e sette centosessantatré il complesso espositivo per l'Expo
Due mila ventisette di pari grado sono come dire
Assieme ovviamente agli interessi industriali agricoli turistici stanno procedendo nell'ambito di una partnership bilaterale consolidata ora non possiamo esimerci dall'riflettere che questo questi porti sono importanti anche per noi qualche anno fa c'è stato un incontro in cui si è parlato appunto di portualità
E si è riflettuto anche sul fatto che tutto il nord e Adriatico e l'Adriatico diciamo orientale hanno bisogno di trovare una convergenza la convergenza può essere davvero anche in questo senso
Gestita da Trieste e quindi credo che nei grande Progetto geopolitico che è rappresentato dall'ahimè coi e-mail che dir si voglia
Questa collocazione di Trieste questo ruolo che Trieste può a vere determinante sarà importante per non solo per la Regione per i rapporti bilaterali tra Slovenia Croazia e Italia ma per tutto al per tutta l'Europa perché questo è il nostro bacino di utenza e questa e anche la nostra vocazione
Anche voi ma
No morbo fomenta indica che vi è nato responso da furono invece corso a corpo quali Paolo aprì una sponda in commento nuoto sanno terrosi sette
Ha eroso urlò ai chiude tocca Pahor ruotata Next
Indi no ahimè Kent Paume lanciano i gruppi TV fiere
L'ex McNish orda di rete dell'idrocele Penta e Nicola hedging adora Seguin attori visto in cui ebbero un sporcarsi e invia problema psichico Goin'guardate
Da anni bionda Pessina turco solo a Schio comment tendente anni boriosa Honda non è alla Scala dico c'è Giordano giusto
Parto proprio adesso dalla domanda finale
Stiamo già lavorando per incentivare gli altri Parlamenti a creare dell'intergruppo il colono devo leggere dannosa proprio a latere della presentazione della conferenza stampa di presentazione dell'intergruppo alla camera va detto che è stata colta da subito la potenzialità di questi intergruppo perché avevamo presente l'ambasciatore d'Israele presente l'ambasciatrice del di India ecco a entrambi è stato detto serve un intergruppo e niente mi Israele ovunque sia possibile perché questo corridoio per noi è anche davvero una difesa dell'Occidente
L'ha già detto il presidente terzi lo voglio dire con ancora più brutalità e chiarezza e il il fatto che ci siano in connessione con in mente Israele gli Stati Uniti d'America
Indica la rotta indica un percorso e si sottolinea quali siano i pericoli per le nostre democrazie
Proprio ahimè che è stata oggetto
Di azioni di disturbo da parte di coloro che non vogliono questo futuro di pace e prosperità ma voglio in un mondo guidato dall'autocrazia
E dico questo perché si è vista
Il sette ottobre un po'come la tomba di tutto quello che di cui stiamo parlando
E invece c'è stata la forza da parte dei Paesi del Golfo dell'Arabia Saudita di continuare in silenzio a costruire è questo è un grande merito storico che va riconosciuto
Di quei Paesi arabi che vogliono parlare con l'Occidente vogliono commerciale con l'Occidente vogliano dei liberi flussi di merci voglio in un rapporto alla pari tra partner e non vogliono essere schiavi di qualcuno
Noi non vogliamo morire comunitaria come colonia cinese e quindi questo pericolo lo sentiamo anche grazie anime e con i mezzi e ribadiamo in no al terrorismo islamico che è l'altra grande minaccia per le nostre democrazie occidentali
Grazie a predire due parole a proposito della diplomazia qui abbiamo i nostri importanti sia ambasciatori come sappiamo hanno un ruolo importante nel mondo vorrei dire dire due cose una proposito dei Balcani perché giustamente la collega ricordava ad esempio la la Serbia io sono appena tornata da una missione a Belgrado effettivamente utile molto si può fare in questi Paesi
A proposito anche di infrastrutture ma vorrei ricordare la centralità di Trieste anche un'altra occasione cioè nel due mila e quindici ci fu il vertice del processo di Berlino
Che diede illa insomma la comunità dei trasporti dell'Energia quindi sostanzialmente questi sono strumenti veramente per rafforzare le relazioni tra gli Stati che sappiamo bene anche in quella regione non estere facili quindi l'orientamento italiano ma l'orientamento anche europeo anche con strumenti intergovernativi
Come il Processo di Berlino servono a questo quindi teniamo sempre presente che l'interesse a quei c'è anche il collega poco fa
Il gioco Lico è determinante c'è perché noi con la pace o la stabilità possiamo creare anche sviluppo e e crescita l'altra cosa che ha che fare con la diplomazia è quanto appena inaugurato il ministro Tajani a proposito della diplomazia della crescita c'è lo sviluppo dell'export
E i paesi non sono maturi ma anche ad alto potenziale la chiamata un po'la la nuova Farnesina quindi in questo senso ci si sta muovendo quindi all'interno di quadri europei che possono essere appunto le le reti che possono essere gli accordi commerciali ma anche vorrei sottolinearlo con delle buone pratiche italiane perché questo è ad esempio piano Matteo nell'ambito di un piano più ampio del Global che ma è così come ad esempio questo piano dell'export italiano che volta a volta all'espansione
No in tanti Paesi del mondo e che a dimostrazione molto pratiche cioè io ad esempio in occasione di questa visita
A Belgrado avuto un incontro abbiamo avuto
Un incontro specifico proprio con il Ceccon Simest spostarci e con la Confindustria con le Camere di commercio quindi con tutto un mondo che può accompagnare le nostre imprese
A creare ulteriore sviluppo quindi insomma io credo che sia un disegno molto solido quello che sta accompagnando questo governo all'ambito
Diciamo mondiale ma anche strettamente nell'ambito europeo
Sanatorio sto sì affinché grazie grazie Caucci
Io vorrei tornare un attimo su quello che cosa abbiamo detto anche un po'tutto quindi non vorrei che ci magari parlassimo sopra però l'aspetto che secondo me non è secondario quello securitaria no noi l'Europa si è svegliata un giorno ritrovandosi una guerra in casa non avremmo mai pensato che questo possa cadere
E da quel momento in poi poi evidentemente ci sono stati fatti come ha detto Paolo della del sette di ottobre e da quel momento in poi promette abbiamo aperto gli occhi sulla necessità di trovare degli strumenti che potessero essere adeguati a dare risposte anche in in questi termini io ritengo per esempio che per quanto riguarda l'aspetto geopolitico di cui Puglia hai parlato
Il fatto che l'Italia in questo caso abbia scelto nella persona dell'ambasciatore Talò che io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente di incontrare quando ero al Parlamento europeo nella sua funzione all'ora di ambasciatore italiano presso la NATO a Bruxelles
Di riconoscere proprio in queste figure istituzionali diplomatiche dei soggetti che in un contesto così complicato possono davvero essere diciamo di fatto dei facilitatori in quelle che sono situazioni l'estremamente estremamente complessa e quindi la scelta che noi abbiamo fortemente sostenuto per esempio dell'ambasciatore Talò ma di coloro che in questo momento stanno lavorando assieme a luglio a questo progetto all'interno dalla Farnesina
è uno degli strumenti che debbono debbono sicuramente aiutarci a dare una risposta concreta l'ultimissima cosa che voglio dire causa che spesso ci siamo incontrati
In Friuli o Roma
E ci siamo un po'lamentati tra di noi su quella che è forse la lentezza stata ad intraprendere questo questo percorso stamattina il ministro ha detto che le cose prima o poi succedono beh io dico che le cose prima o poi succedono se qualcuno li aiuta a proseguirà da Rita io penso che noi lo abbiamo fatto ci siamo impegnati e lo continuiamo a fare e come ha detto nel suo intervento
Il Giulio Terzi del senatore terzi ritengo che il fatto che questo gruppo di lavoro io voglio chiamarlo gruppo di lavoro parlamentare non sull'intero gruppo ma anche allargato agli altri parlamentare che stanno lavorando sia davvero significativo per raggiungere questo obiettivo e per spingere ancora in maniera più esaustiva più forte il nostro governo ad intraprendere una strada decisa per addivenire al più presto alla sottoscrizione di queste cose grazie
Allora premesso che sottoscrivo tutto quel problema detto i colleghi e che è molto bello perché noi maggioranza qualche volta approvano a dipingere ci divisi e non lo siamo ma in realtà non lo siamo mai quando le persone convergono
Su un progetto con buonsenso perché con con la senatrice eroi ci siamo intesi sin dal primo momento e siamo sicuri che faremo un grande lavoro
Una volta dicevano che gli Stati Uniti volevano esportare la democrazia
E questo forse è un modello che potrebbe non funzionare più bene
Ma portare la democrazia questo può funzionare e come si porta la democrazia alla democrazia si porta attraverso questo tipo di progetti perché questi sono progetti
Trasversali che migliorano la qualità della vita delle persone che migliorano
Diciamo le le l'intimo la la trasmissione della cultura la trasmissione dei valori sociali la trasmissione del benessere la trasmissione della salute quindi questa dell'OSCE autostrada che noi stiamo cominciando a costruire è un altro strada su cui viaggeranno merci Emma su cui viaggeranno anche valori su cui viaggerà anche solidarietà
E su questo progetto possiamo veramente trovarci tutti quanti insieme
Quello che Paolo e io abbiamo capito dal primo momento perché un gruppo interparlamentare e che c'è una cosa che i parlamenti di tutte le nazioni non devono mai smettere di fare e parlarsi
E noi abbiamo fatto dei danni enorme quando avremo il problema con lindi affermando le nostre discussioni con l'India ancora più secondo me con l'Egitto dove ovviamente
Succede dono delle cose importanti gravissime bisogna capire bisogna cercare di fare il meglio possibile ma i Parlamenti non devono smettere di parlarsi probabilmente i governi possono prendere delle posizioni dure probabilmente le diplomazie possono diciamo essere il terreni no in cui si materializza la parte dura della discussione ma i Parlamenti non dovrebbero mai smettere di parlare quello che diceva
Il viceministro Rixi stamattina che in Egitto siamo passati del primo posto al diciottesimo posto e folle cosa abbiamo fatto di bene
Per noi e cosa abbiamo fatto per di bene per gli egiziani
Sono tutti
Gli egiziani interessati da questo processo e va in qualche modo li abbiamo penalizzati stiamo parlando di una tribù di una nazione
Che con lui aveva un grande rapporto quindi quello che faremmo adesso Paolo io va ognuno diciamo con le sue specializzazioni Paola particolarmente legato ai Straelle particolarmente legato agli Stati Uniti buste Remo porta per porta useremo porta per porta e chiederemo a tutti quanti di partecipare a questo interesse perché potrebbero avere un'uscita autostradale nei loro Paesi o quanto meno per passare un'informazione che questo non è un progetto contro non è un progetto che toglierà niente a nessuno e credo Paolo che questo sia il modo migliore in cui noi faremo l'interesse dell'Italia
Che di per sé stessa guardate come piazzata in mezzo al Mediterraneo un tale vantaggio competitivo che deve avere solo Obiettivo di farlo questo progetto
Non di essere prevalente verrà da solo
No
Altro degli attaccanti ustionate in futures a verbale in porta unità for people facilmente Scianna bus Francesco Porcu qualche è nato a Astor Bassanini del lui o lei del sostenne scelte dati sulle Dubai Berlino sto sonda qua un buy
Decreto preso tempo Arisi battendo il bollino da degli spread del prolifico subire tale regno su qualche Imone
Andrea Senesi qualche moneta
Le cose ideata Strong forse Bevagna Marina Parisi se tengo errore vera locali schema nemmeno ora messo in fluo racconta esibendosi meno alza porge il folle Battaini weather e si si e andare in buona del cancello sì decalogo del tuo alberi cioè a me Whitmarsh e osso Tom valida Polese Vischer dire va be'che vanno a quota Laocoonte Ascoli che vuole quanti
Ed è lì ad attenderlo Forster sta integrata no è una è non despoti eguali Cicu
Dette se esenti Bobo in si There is no laica biorarie There is Not One donne nel tantriche Nine me ebrei contro i esonda ossee imponente è andato anche Frieda sciolto il prete Sulley Docherty slitte in due né del suo nome
Nugoli ex leader indù e Frodo tendete a Orient palla mentre Orione niente è orientato verso il fronte richiesto da Desailly niente Saint Just extra in e fonda pollame anche gruppetti coppole Next il Bambin mitiche
Poterne Extended per Mary Cheney ha detto sforo mi vuol propri e Am intrappolamento i gruppi sia talking olio gare insomma e quindi se Francia aspetto ciò io li Docherty
End eforo è contro leaders di alla Del Prete Fantastic tenga paure fu lei educativa ponente da Fantastic Ménez io spesso voi foro anime Francesco attuale
O quali furbesca e nuove Pier Francesco Talò dall'ASP world Francesco Tolotti visse guarda
è che aveva sbattuta tutte le
No Scholes
Grazie no allora per essere breve posso solo dire che sottoscrivo tutto ciò che è stato detto adesso
E e che per noi è prezioso per mai che ci che cerchiamo poi di realizzare no essendo anche rappresentanti dell'esecutivo dovremmo eseguire
Eseguire le indicazioni del Parlamento che è il popolo sovrano
Quindi veramente stare ai ai dettami del della Costituzione no
Che che in fondo qui si sta manifestando in modo molto direi molto bello ma è importante anche come coach tu abbia
Orchestrato questa questa giornata
E questo dibattito che è stato fortemente voluto fremente da Francesco Parisi
No io sono sospesi devo parlare anche dopo oppure no capisco
Faccio versarli la marea sparo tutte adesso ora
Ok mette allora adesso è soltanto per concludere ok ok ex allora mi tengo qualcosetta per dopo
Però per adesso ecco voglio soltanto manifestare il nostro impegno a a seguire ad attuare ciò che viene indicato da parte del Parlamento
Tra ringraziare ancora una volta chi ha costruito l'intergruppo quindi onorevoli Formentini Giordano per questa iniziativa che sta raccogliendo tante adesioni ed è importante conto alla trasversalità
E in tutto veramente in fondo questo è l'aspetto nazionale no ma in tutto dobbiamo comprendere qui oggi viene è un po'il convitato di pietra la Cina no
Però da parte della Cina c'è sempre questa filosofia dell'armonia della win-win eccetera no prego uno lo dice per non sempre si pratica ecco noi dovremmo veramente praticarlo
Superando qualsiasi tipo di divisione di mentalità per compartimenti stagni
Gelosie che possono partire dal micro o locale alla nazionale all'Internazionale
Veramente è stato detto poco fa ormai non parliamo più di un corridoio ma di una rete o di una rete di corridoi
E questo vuol dire che qualsiasi vantaggio a una parte della Rete si ripercuote per su tutte quante e quindi io credo veramente che quello che stiamo facendo oggi e creare una rete
Dove
E Dio così realmente la parola la Lemper rese che tanto abbiamo nominato in questa prima parte della giornata
E quindi arrivate movente della tavola rotonda dedicata proprio all'Alto Adriatico prospettive delle dismessi italiano quindi invito subito sul palco i relatori Claudio Cisilino
Scusate
Vicepresidente Operation Corporate Strategy nove esso di Fincantieri dovevo alle prego
Augusto Cosulich amministratore delegato di Fratelli Cosulich richiedono applauso per i nostri ospiti prego
Zero D'Agostino presidente di tecnica Tecnital
Curato
Luca Farina amministratore delegato di Oriana benvenuto
Ambrogio Nichetti chief corporate e revenue officer disparte coltivano buonasera
Massimo Petrone Presidente del Gruppo Petrone membro dell'American Zambrano Commerce
Elitario per trucco Presidente Dellai copto
Stiamo quindi anche sul palco Vincenzo De Luca che modererà questo panel che consigliere presso Gianni Origoni già ambasciatore d'Italia in India buonasera alle il microfono
Buonasera e grazie al presidente Vari sia coscia run invito grazie a tutti voi
Inizio con una riflessione io sono stato coinvolto dall'inizio del processo come è stato detto di iMac a Delhi quando fu lanciato nel settembre del due mila venti tre
Oggi ritengo che con questa conferenza sia sia stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista dell'impostazione
Perché come è stato detto da ultimo anche dall'onorevole Giordano e dal senatore terzi li mette l'iMac che non è un percorso lie mette lo dobbiamo consigliere considerare come un framework nel quale esistono infrastrutture
Esistono connettività esistono Investimenti perché le infrastrutture si realizzano quando ci sono Investimenti quando c'è più merce più prodotti da scambiare
Allora noi dobbiamo considerare Vito solo questo dato a oggi tra Europa Golfo e India
Viaggiano quattrocentonovanta miliardi di merci oggi senza ancora gli accordi di libero scambio che sono i negoziato tra l'unione europea e l'India tra l'India e alcuni paesi del golfo già sottoscritto con gli Emirati Arabi
Tra l'Europa e i Paesi del Golfo quindi è da immaginarsi che cosa significa in prospettiva un corridoio che già oggi viene animato da quattrocentonovanta miliardi qual è il totale dell'interscambio tra queste tre regioni
Quindi dobbiamo pensare non è una sorta di grande zona
Potenzialmente di libero scambio tra Europa Golfo India una volta che questi accordi saranno realizzati ma non solo libero scambio in termini di apertura di mercati ma io parlo anche di integrazione di catena del valore
Cioè di integrazione tecnologica e produttiva indicazione di manifatture europea del Golfo pensiamo alla vision venti trenta dell'Arabia Saudita che cos'è
è una grande operazione per realizzare manifattura anche in Arabia Saudita e quali possono essere i soggetti che si integrano in questa regione certamente l'Europa che la più grande manifattura dopo la Cina al mondo l'India che una manifattura in divenire una piattaforma di manifattura in divenire e l'Arabia Saudita che vuole diversificare la sua economia
Quindi se le inquadriamo in questa prospettiva certamente dobbiamo parlare di infrastrutture mappe di infrastrutture che sono finalizzate a da un aumento dell'integrazione produttiva e commerciale delle tre regioni
Oggi nelle acque abbiamo con noi rappresentanti fondamentalmente di imprese che guardano alla trasporto al ma marittimo alle collettività fisica e digitale
Alle costruzioni all'engineering e a un percorso diciamo che riguarda proprio la base infrastrutturale del corridoio ma un divenire noi dobbiamo pensare anche a forme degli investimenti in questa regione dall'Europa al Golfo dal Golfo all'India dall'Europa all'India in effetti se guardate gli ultimi Business Forum organizzati dal ministero degli esteri sono stati realizzati esattamente in queste aree
In Arabia Saudita di recente in India la prossima settimana quindi c'è un frame diciamo di possibilità e potenzialità dentro il quale si inserisce il discorso infrastrutturale un discorso infrastrutturale che diversificato per corridoi per possibilità per traiettoria perché dobbiamo considerare l'aria come un'integrazione strategica
Strategica anche la prudenza dei settori perché sono paesi che posso condividere anche investimenti materie delicate e strategiche riguardano la difesa la sicurezza e quant'altro quindi rimessa in questa prospettiva messe in questo lo questa prospettiva Laine che è un processo diciamo di grande in importanza dal punto di vista della prevenzione
Poi adesso do subito la parola ai nostri ospiti cominciando da Fincantieri che rappresenta un settore è un'area è un attore strategico in questa direzione grazie
Grazie a un pomeriggio a tutti i suoi sentite io Polato credo mi sentite giusto sì
Stesse io vado qualche pagina che se presentare Fincantieri a Trieste diciamo non serve probabilmente però abbiamo un contesto internazionale quindi mi permetto di usare qualche pagina Fincantieri è leader mondiale più grande costruttore navale occidentale venti mila dipendenti nel mondo
Dieter globale proprio come operations quindi cantieri dal Vietnam al Brasile alla Romania Nordamerica sessanta miliardi Blackrock carico di lavoro acquisito
Più di metà dei dipendenti fuori dall'Europa costruiamo in tutto il mondo serviamo clienti in tutto il mondo nel contesto della cantieristica navale
Quattro grandi settori settore crociere no quaranta bici per quote di mercato settore la difesa operiamo in Italia lavoriamo per la Qatar neve abbiamo lavorato per la Marina indiana ne parliamo
Lo short e poi il Mullah subacquea e Clark due grandi e trenta su cui stiamo lavorando stiamo lavorando moltissimo digitale digitale il prodotto digitale il processo e la transizione Averna
La cantieristica navale
Era stata dimenticata in Europa
Tristi navale si è spostata negli anni i fari IST prevalentemente in Cina in Corea del Sud
In Europa sono rimaste le nicchie tecnologiche l'Europa ha mantenuto le produzioni dove il costo dei fattori produttivi quindi costo d'acciaio l'energia elettrica il costo del lavoro era meno preponderante oggi però nuovo contesto geopolitico abbiamo riscoperto che invece la manifattura e la cantieristica in particolare
Sono non sono importanti ma sono critiche per la sicurezza dei singoli Paesi e sono critiche la capacità di produrre è critico in un contesto regionalizzato che quello che stiamo vivendo e che vivremo nei prossimi anni
Dalla scoperta di Stati Uniti amministrazione tram l'ha scoperto l'India quindi si parlava prima panel precedente del piano di sviluppo dell'economia indiana la cantieristica una delle priorità del governo indiano
Per cui fatemi dire che abbiamo riscoperto che l'industria manifatturiera è un'industria importante è imprescindibile per lo sviluppo dei dei singoli Paesi
Quali sono i macro trend che stiamo vivendo sicuramente Marotta la difesa la regionalizzazione come dicevamo prima chiama la necessità di avere capacità di aumentare dopo sono in modo da difesa
Anche nazioni che non hanno l'industria cantieristica forte chiedono di partecipare in programmi in cui c'è trasferimento di tecnologia localizzazione e quindi sto parlando di paesi fa rischia di Paesi del mite liste paese del Golfo chiamano sempre di più programmi in cui ci sia tecnologie trasferimento tecnologico c'è tutto ma ovviamente al mondo del Clint Transition è quindi il passaggio a prodotti che siano neutrale da un punto di vista di emissione e questa neutralità chiama tecnologia chiama digitale chiama sviluppo prodotto
In Occidente si fa fatica a trovare manodopera specializzata la denatalità è un trend purtroppo sempre più forte e quindi robotica digitale sono fondamentali anche per garantire la sopravvivenza la manifattura nel futuro
E poi c'è grande macro trend della subacquea e da potessero infrastrutture critica che credo sia uno dei temi anche rilevanti per l'iniziativa di cui stiamo parlando in questi giorni
Non l'ho investito molto sulla subacquea noi eravamo una una lunga storia di produzione di mezzi sottomarini sommergibili che sono il mezzo forse più complesso che c'era mare mi ha prodotto più di centottanta sommergibili negli ultimi cento anni
Ma ma in realtà subacquea vuole dire tante cose sotto il mare ci sono infrastrutture critiche cavi gasdotti sono anche risorse penso al decima inning e quindi all'estrazione mineraria in profondità a cinque mila metri profondità o alla cultura
Ma utilizzare risorse l'utilizzo di queste infrastrutture chiedono di avere dei sistemi di monitoraggio di protezione
E queste e-mail tra c'è protezione sott'acqua dove si fa fatica a comunicare e si fa fatica a vedere chiamano sviluppo tecnologico delle gesta artificiale sistemi autonomi sistemi propulsivi nuove e quindi lo sviluppo di questi prodotti
E necessario per poter garantire la resilienza di queste infrastrutture si parlava prima di creare un'autostrada lungo cui far scorrere veloci i dati e le merci beh senza il monitoraggio e la protezione le autostrade non possono funzionare
Abbiamo investito tanto negli ultimi tre anni di sviluppo tecnologico io penso che oggi siamo qui per poter dire che abbiamo prodotti in mare che possono garantire questa protezione beh questo monitoraggio
Quindi concludendo velocemente aveva scritto tra conclusioni ne metto una io credo che abbiamo riscoperto che l'industria manifatturiera un assetto è un valore aggiunto per i territori in cui quell'Hindustan manifatturiera sta poi magari crea anche difficoltà di convivenza con le comunità e lo sappiamo bene in questa regione
Ma soprattutto crea un valore importante perché permette di avere a disposizione le tecnologie e le capacità per mettere a terra le idee e qui è con questo spirito che partecipiamo volentieri a questo Forum grazie
Grazie molto importante questa intervento da parte di Fincantieri che uno degli attori che presenti un po'in tutta la dall'Europa Boffo all'India adesso darei la parola un gusto costruisce non ha bisogno di presentazioni a Trieste do subito la parola grazie sì
Guardo la sera tutti io sono molto contento di essere qua perché sapete bene che
Io nata a Genova però le mie radici da mio papà né mamma parlavano triestino a casa io sono a capo di un gruppo che
C'ha centosettanta anni di storia io sono la quinta generazione e qua a Trieste i miei alti hanno fatto tante cose tanto che mi sento un po'sovraccaricato di responsabilità perché forse non tutti sanno ma mio nonno era presidente delle Generali
Fratello del nonno affondato Fincantieri
L'altro un altro fratello del lodo Alfano creato uno il triestino per cui voglio dire volo uscirò mai a fare stabilimento un decimo di quello che hanno fatto il i miei predecessori però ci siamo siamo ancora qui siamo favoriti la sede legale e quadri Este della società
E rimarrà tale fintanto che io vivo poi la prossima generazione non so cosa farà però ci teniamo molto perché poi nella città che sicuramente e nel mio cuore e nel cuore della mia famiglia
Detto ciò vediamo le alle cose un pochino proprio pratiche io solo
Rimasto molto colpito oggi da questa grande presenza di politici di istituzioni che ci hanno raccontato tutti i proponimenti tutto ed è molto bello questo sono voglio che qualcuno interpreti in maniera sbagliata stavo detto delle cose che voglio fare tutele i corridoi tutte le cose giustamente però nel nostro modo dello sci Pincio la parola che si dice cargo is King va bene
Chi le navi vanno col carico per cui difficilmente chi altari CRO lo abbiamo noi imprenditori pretori sia fra i clienti finali ma anche noi imprenditori della logistica
E noi abbiamo bisogno e giù e bellicosi questi proponimenti sono validissimi però poi non ha bisogno anche delle cose più basiche a parte il corridoio e così via non ci interessa
Che i porti abbiano le infrastrutture quindi mi vengo
A a ripetere quello che ha detto il nostro moderatore ci interessa che ci siano i dragaggi nei porti perché se non lo possiamo portare navi nei porti ci interessa che ci sia una dogana più efficiente di quello che adesso
Ci interessa che ci sia dei porti che possono fornire carburanti di nuova generazione no abbia bisogno di questo sia l'imprenditore io faccio faccio il mio dovere il dovere quello di creare occupazione deportare impresa portare carico aiutare i giovani impiegare i giovani fare un Academy fare iniziative sociali però questo lo faccio ve lo facciamo noi come gruppo degli ultimi diciamo dieci anni abbiamo investito quasi cinquecento milioni di Euro che ci son stati dati dalle banche col quale abbiamo un ottimo rapporto abbiamo creato adesso abbiamo un gruppo che ha centoquaranta società divise nel logistica in siderurgia in Investimenti nei nuovi carburanti bettoline che portano e leggi e porto
Ho metanolo pensiamo al nostro be io penso che lo so dovere ci siamo indebitati abbiamo fatto impresa però non vediamo tutti non vediamo ancora queste infrastrutture come dice coperto moderatore questi elementi fondamentali per nostro traffico lo siamo partner privilegiati di Cosco
Io sono andato in Cina quarantacinque anni fa con i pantaloni corti con con mio papà
E da lì abbiamo sviluppato un lavoro incredibile con cinese ho sentito parlare qualcuno che parla ci dobbiamo difendere dall'invasione cinese acqua l'invasione
Bisogna la quale evasioni siamo noi gli imprenditori italiani che dobbiamo andare dai cinesi per i cinesi vogliono investire in Europa ma vogliono avere dei partner non vogliono invadere vogliono collaborare con voi ve lo facciamo noi
Recentemente gli ultimi duale abbiamo investito beh in una in un grosso centro di distribuzione Norditalia Ca'circa quattrocento mila metri dice di spazio coperte non coperto e e noi questa iniziativa quintetto le Aldo coloro siamo cinquanta cinquanta vero sono stati disponibilissimi e poi i cinesi vogliono la nostra la nostra collaborazione poi dopo aver comprato hanno lasciato la gestione a noi
Per cui quello è una cosa molto bella cercare di trovare dei partner che con quale investire insieme e la Cina obiettivamente hanno tanti soldi
Ecco la Cina possiamo benissimo una volta che ci sono questi infrastrutture e così via convergere dei traffici dell'Adriatico Trieste indiavolato stavo fa benissimo siamo siamo parla abbiamo due giorni per Giacomo detto vada impieghiamo circa duecento persone solamente per invise cinese e quindi è possibile tutto però anche i cinesi vogliono vedere
Voglio vedere di dove sono molto attivi anche nei Balcani a Fiume a Capodistria e così via recentemente appunto una delegazione cinese è venuta a a Fiume per guardare la possibilità di collaborazione così diavolo vengono però poi quando vedono tra la burocrazia italiana le difficoltà che ci sono delle nel fare nel fare business ed è e qualche volta si scoraggiano per cui diciamo che io sono contento dalla dalla politica c'è stata stamattina purtroppo un peso che ce ne sono pochi rimasti ma capito però voglio dire vorrei a parte io giuramenti a parte i progetti e così via che poi veramente l'imprenditoria venga aiutata poi nel dettaglio nel dettaglio nel fatto di dà conto di avere un dragaggio di averlo dogana che non chiude
Come capitato recentemente nel vostro territorio a Monfalcone altro deputato deciso di chiuderla doganale sette di sera
E non potevamo più lavorare di sia di notte perché c'è buio perché c'è qualche motivo so sono cose assolutamente irreali capito bisogna avere il sostegno della e sostegno dalla politica ha sostenuto di quel dell'istituzione per fare impresa perché quello che vogliamo fare vogliamo far ripreso da vogliamo siamo disponibilissimi a investire
Trovato io dalla mia madre di aziende al nostro gruppo oh my son quindici anni che non distribuiamo dividendi i miei familiari sono un po'arrabbiati ma io me ne frego tutti i soldi che noi facciamo io ho detto non gli mettiamo dell'impresa le mettiamo i nuovi investimenti perché quello che il nostro e non solo il nostro lo Stoccarda
Io son cavaliere del lavoro avevano insegnato questo anche quando mi ha nominato abbiamo detto tu devi continuare a fare impresa questo dato
Grazie a tutti grazie grazie ma Augusto Cosulich anche per la spinta che dalle altre imprese a crederci di più nel possibilità dei questi progetti
Adesso do la parola a zero D'Agostino anche lui non ha bisogni presentazione a Trieste
Per la sua grande esperienza come presidente del porto adesso rimanda nella sua nuova veste sì di rappresentante dell'azienda di mi pare che sia di engineering ma ce lo dirà Gino sospendiamo un po'
Ma riprende un po'le cose lui di Augusto nel senso
Ne siamo impegnati a suo guardavo la cartina bar dopo a voi ce l'avete qua dietro
Ne siamo
Nati nel sessantaquattro Tecnital società di Verona che è nata in stato fare ingegneria nel sessantaquattro
E lo dico perché noi per esempio abbiamo una forte presenza
In Qatar
Capita che non vedo sulla cartina parole uno dei soggetti che in questo momento sta investendo tantissimo dal punto di vista della portualità che noi siamo a fianco diciamo di Mou anni che la società di Stato Katharina che nella gestione dei porti siamo appunto così faccio sorridere Augusto siamo impegnati in vari dragaggi anche per esempio in Iraq
In Iraq lì è segnato basterà ma fondamentalmente il porto di riferimento alla FAO ad Alfano e siamo presenti da quindici anni
Abbiamo fatto un dragaggi duecentotrenta milioni di metri cubi per fare per fare una diga
Una diga foranea di quindici chilometri di quindici chilometri e l'altro è sul Guinness dei primati perché era più più lunga del mondo
Però è per dire che siamo presenti e io chiaramente portando che la mia esperienza sono ben felice perché mi trovo veramente in prima persona vedere delle cose che si stanno muovendo da quelle parti che sono abbastanza eccezionali no anche quel non è citato massima dello Merrone da che parte dal di racket attraversa lira carico a Mersin arriva arriva in Turchia e una e uno dei tanti
Corridori che fanno parte di questo patchwork di cui si parlava prima e che messi insieme
Sono fondamentalmente un'alternativa sue qualora il tema secondo me bar va approfondito qua si prepara si deve partire da lì no né tutto secondo me tutte queste sono alternative valide però il tema vero è qual è il futuro di Suez dove andrà su queste no perché effettivamente abbiamo visto che ultimamente
Ci
C'è la pace a Gaza
Però non è che abbiamo visto una riapertura immediata di Suez anzi le uniche navi mi sembra aver visto nato insieme a che in East Bound
Partendo dall'Inghilterra andando e andando verso la Malesia ha fatto una nave da quindici mila fatto passaggio da Suez ma chi ne sa qualcosa sa che indisturbati sono terminali son pieni conta né vuoti non sono piene di container pieni quindi probabilmente un teste
Che CM ha voluto fare per capire come stanno alla situazione Mercier ha fatto una conferenza stampa insieme ai vertici del canale di Suez dicendo che in qualche modo vuole vuole vuole ricominciare su su West appena i vertici del canale hanno detto maschia ripartirà da su questa un'ora dopo è arrivato il comunicato di Maersk che ha detto che non aveva promesso nulla
E che quindi non è detto che ricominceranno a passare da Suez allora
Non parliamo poi degli altri perché alcune compagnie una in particolare sotto diciamo diciamo è uno degli obiettivi degli utili e quant'altro allora io ragionare partirei da lì dice quando su West entrato in crisi per l'attacco dei duty
La reazione dei grandi operatori che hanno in mano il il il mondo contenga non è stata quella di pensare a corridoi terrestri
La prima reazione è chiaramente parliamo dei più grossi operatori globali del contenga hanno delle flotte incredibili no di navi ma soprattutto hanno flotte e ulteriore capacità di stiva
Nei cantieri navali in costruzione allora facciamo ragionamenti veramente operativi se domani mattina dovesse continuare la crisi di Suez cosa che io
Penso che continuerà ad esserci
Per varie ragioni e soprattutto anche per ragioni collegate alla gestione economica delle grandi delle grandi compagnie non solo a quello che sta succedendo dal punto di vista geopolitico
La reazione sarà quella di andare a cercare corridori terrestri la reazione sarà quello otto semi interno chiamiamoli intermodali o sarà quella di continuare come hanno fatto a fare la circumnavigazione dell'Africa che l'unica linea che non vedo qui
E però è la vera alternativa che si è creata dal ventidue e poi
Secondo me è la situazione però è diverso da e lo dico perché sono personalmente impegnato su tante operazioni
Terrestri o comunque intermodali che sono collegate a quell'area l'area del Golfo l'Egitto non aveva appena chiuso due settimane fa ho firmato i una corda al Cairo
Per lo sviluppo di un masterplan per il governo egiziano per la pianista per lo sviluppo di trentuno interporti in Egitto
E tanto per dare un'idea quindi sono tutti che si stanno muovendo allora qual è la caratteristica di quello che sta succedendo primo dobbiamo capire che cosa succede a Suez
E torno a dire io non sono molto ottimista rispetto alle repertori su questa anche perché
Non mi sembra che la pace a Gaza sia stata raggiunta pro su questo c'è qualcuno che ne sa più di me
E quindi ci possiamo aspettare che gli Juti che in questo momento si sono in qualche modo Cannes ricomincino a fare quello che facevano fino a qualche mese fa
Dall'altro però abbiamo il mondo il mondo operativo il mondo dello Shipping che non sembra avere tutte questa voglia di tornare a frequentare su questo come dicevo prima ormai si sono in qualche modo razionalizzati in rotte che circumnavigare l'Africa che mettono a reddito la fort la sora capacità di flotta che hanno e quindi tornare indietro significa perdite molto forti per loro dal punto di vista dei noli da tutti gli stadi di tante questioni soprattutto con vista organizzativo perché
Ormai sul vertice che fa che fa capo su Gibilterra quindi su su Al Jazeera se Tangeri si stanno si stanno realizzando molte economie dal punto di vista trasportistico
Allora il discorso è alternative intermodali hanno senso oppure no e guardiamo sempre quello che fanno questi operatori
Perché se fino a tre anni fa la loro capacità organizzativa era solo dedicata al mare
Ti posso garantire che questi operatori Polo stanno investendo tantissimo anche nelle catene terrestri lo fa anche Augusto Augusto o ha ha investito molto negli ultimi anni quando palle disinvestimenti suoi sono fondamentalmente addirittura non solo investimenti
In catene logistiche terrestri ma di due industriali quindi c'è c'è una locazione di quest'opera a Torino anche perché devono andare a cercare redditività su su filiere nuove e quant'altro allora secondo me ecco ci sono due elementi che poi poi mi fermo
Che sono determinati ecco perché Pd qualcuno parla di Jo logistica non più suo vizio politico di logistica messo insieme le due cose Palmizio logistica oggi non c'è solo la politica non sessione della geopolitica ma c'è anche la logistica quindi oggi cerchiamo di rialzare un un minimo il tema legato alla logistica no perché prima abbia sentito parlare molto il giro politica e poco di dove vanno di doveva citarlo
E ha però non è che i grandi operatori non facciano anche ragionamenti geopolitici grandi operatori sono dei concentrati di potere concentrati di potere devono sapere dove va la politica dalla geopolitica non si possono muovere solo per questioni di tipo economico e di business
Questi signori sta investendo molto sulle catene terrestri quindi prima considerazione che mi viene da dire è che comunque le alternative
Che vediamo qui alcune non ci sono ma le alternative che vediamo qui possono avere un un un futuro pur non essendo completamente marittime che fino ad oggi era veramente l'unica alternativa
Perché oggi più di qualche operatore collegato alle grandi compagnie marittime che sta investendo su terra sta investendo in quelle zone sta investendo
Faccio un nome a caso McCullough sta investendo su su retro porti basati ad Amman ha piuttosto che a Gedda e quindi sta puntando nel così detto Saudi land bridge di attraversamento
Di attraversamento dell'Arabia Saudita ma sta investendo anche in Egitto sussunta report e alla periferia di di del del Cairo e tosto che su altre operazioni quindi guardiamo sempre levando gli operatori non solo dove dovevate su politica la geopolitica importante ma guardiamo anche dove vanno gli operatori oggi gli operatori cominciano ad avere interessi e business anche a terra quindi opzioni
Interessanti di corridoi che sono un misto tra mare e terra cominciano a essere importanti anche per il business non solamente per la geopolitica
L'altro elemento è il caos cioè fondamentalmente questo Caos e stiamo uscendo dal caos siamo entrati in usciremo no non usciremo questa è una fase storica che durerà per un bel po'
Non voglio parlare di decenni ma quali non non ne parlo ma lo penso
E quindi di fronte al caos
Gli operatori devono avere alternative non se ne è parlato più che cosa significa questo significa anche che in questo momento è in questi periodi di questi anni in questi decenni che in qualche modo stando nella mia testa
Ci sarà una ridondanza di alternative perché le tematiche devono essere i don Banti per forza questo significa che c'è una ridondanza anche negli investimenti
Sono investimenti giusti o sbagliati non lo sa nessuno perché nel caos nessuno può sapere che cosa succede il giorno dopo
Però è chiaro che in un periodo che secondo me sarà lungo
Di caos e c'è bisogno di ridondanza di alternative queste alternative possono essere caramente la principale di tutte le opzioni e Suez ma possono essere alternative e queste alternative possono anche essere terrestri quindi non solamente marittime ma anche The arresti perché c'è un ulteriore elemento poi mi fermo lì
Non abbiamo lo stesso mondo di dieci anni fa dal punto di vista manifatturiero
Prima ho sentito parlare appunto di manifatture in India manifattura ed altre pazza il ruolo della Turchia è fondamentale se voi guardate le cose dove sta la Turchia Turchia non è solamente Erdoğan con le sue geopolitica turchi anche una grossissima piattaforma produttiva e quando voi immaginate delle merci che dall'India entrano nel Golfo e passano attraverso l'Iraq sono anche fondamentalmente rapporti di tubi che si creano tra la nuova manifattura che continua a crescere in Turchia e la vecchia manifattura che in qualche modo però è oggetto di dazi e quant'altro e quindi ha bisogno di creare nuove relazioni quindi non sottovalutiamo ero la Turchia le chiaro che quando si parla di Turchia qui vedo poche linee ne vedo
Solo una cura di Mersin che viene su Trieste ma quando si parla di Turchia si parla fondamentalmente di Trieste
E quindi a prescindere che su queste funzioni o meno il tema il tema di creazione di corridoi internazionali che congiungono il consumo con la produzione
Sono ecco vedono ancora Trieste come punto fondamentale di snodo
Grazie grazie anche penali
Riportato un infortunio breve termine cosa succederà rispetto alle variabili ai cigni neri ce l'abbiamo visto nella guerra russa in Ucraina
Noi siamo stati Paese protagonista di una diversificazione degli approvvigionamenti energetici nel giro di qualche mese allora il tema della diversificazione di corridoi in presenza di queste situazione imprevedibile un tema assolutamente fondamentale del ragionamento che faccio
Andiamo avanti adesso con Luca Farina che inizio di Orio ma siamo visti anche ieri prego
Buonasera a tutti
Io innanzitutto ringrazio Francesco Parisi per questa avventura perché quel giorno mi ha chiamato e mi chiede mi dice Luca facciamo questa cosa Trieste summit quasi contratto causa raggiunge
L'origine
Di di di questa cosa e e mi ha mi ha presentato un progetto io sono un
Su un un brianzolo migrato Trieste anni fa devo tanto Trieste che mi ha colto mi ha colto molto
Valuto il Progetto vedo
Vedo delle grosse potenzialità anche per la mia azienda
Potenzialità per il fatto che
Dove c'è logistica si trasportano bene o di abbiam parlato sostanzialmente di logistica ma il bene a chi servono all'impresa
Quindi sulle catene logistiche si possono si sviluppano le imprese si sviluppa il manifatturiero per cui è un'opportunità per il manifatturiero
Secondo seconda cosa l'Arabia Saudita
Premesso che il tema è il mio primo mercato son trent'anni che vado in Arabia Saudita
Io ho sposato da vicino venti trenta che diceva l'ambasciatore De Luca
Perché l'ho vista una visione a lungo termine ben precisa
L'Arabia Saudita
Ha fatto un cambiamento radicale sociale per andare in una direzione industriale l'industria azione del suo Paese
E l'ho sposata perché io produco valvole
E sistemi di sicurezza per il settore dello le in garza che settore dell'energia oggi parliamo di energia perché parlare di Honen gas
Sul parole che non piacciono più anche se ultimamente abbiamo ascoltato il ottobre a Londra il ceo di Aramco che
Nel meeting mondiale della dei produttori di energia ha iniziato il suo speech dicendo tenersi Transition sale d'equità o teatro Carbone e questo penso che
E davanti un po'agli occhi di tutti i fatti negli ultimi negli ultimi ieri tre quattro anni Investimenti nel settore degli altro Carbon anche per sostenere la transizione energetica sono sono aumentati tantissimo
Abbiamo visto cosa è o cosa vuol dire cosa il gas
Senza gas si fermano le nazioni
Per cui
Intorno torno me alla alla mia Orion un'azienda nata a Trieste
Da settantacinque anni fa io son trent'anni che sono non rilevata mio padre l'ha rilevata io sono venuto qua avevo ventisette anni
Abbiam passato diverse vicissitudini
Trieste abbiam parlato di logistica ma Trieste a un sistema che funziona
Non si parliamo di Sistema Trieste perché Trieste non è solo il porto di Trieste c'è il porto di Monfalcone specificità diverse c'è un retro porto industriale
Che funziona che può offrire cose che altri altri altre zone industriali non possono offrire tipo il porto franco che può essere è uno degli aspetti
Tipo il fatto di essere vicino un porto io faccio il novantacinque per cento export nei prodotti il fatto di essere s'vicino al porto è stato un grande vantaggio
Per me nel per il mio lavoro sia per gli importi perché importa materie prime da da diversi Paesi che per l'export
Oggi
Abbiamo visto il caos come diceva bene Zeno causa non ci permette di pianificare però nel caos dobbiamo cercare di dirigista di gestirlo magari a volte con delle scommesse
Però magari del caos creato opportunità abbiamo visto le politiche daziaria
Che hanno sconvolto con il mondo manifatturiero
Iniziato abbiamo iniziato a sentire parlare di risciò Ring near Shiori Inga di riportare attività produttive vicino a noi quelle che hanno meno meno lavori intensi creano più tecnologia
Trieste può offrire questo
Può offrire può accogliere irrisori mia Sorin essendo sulla rotta logistica molto importante
Quindi sono guardandola dal punto di vista del del imprenditori manifatturiero
Diciamo che Trieste profilo può offrire tanto a un a un Mario Porto che molti molti molti porti non hanno la rapporto così vicino
Per cui
Penso che la poi al di là di libri come ha detto cause stamattina e senato si Dematté stride Trieste
è il posto giusto dove essere shame deve passare da qua
India lavori in India lavoro con la Semaine tubulo con dissi con grossi operatori l'India
Ha delle potenzialità enorme
Diciamo che essendo una grande democrazia a volte ai mali della democrazia diciamo che la velocità di decisione
Non è proprio la la sua parte particolarità però a un miliardo di persone umili più di un miliardo e duecento milioni di pezzi per cui è l'unica vera alternativa alla Cina
Io la penso anche come signor Cosulich che la Cina non deve essere vista comune un nemico a prescindere
Certo ha un'aria ha una grossa capacità manifatturiera ma non è un nemico secondo me a a prescindere a delle sue specificità siamo noi che dobbiamo rivalutarsi
Non aver paura della
Diciamo della Cina
Ritengo che l'Europa postare industrializzati su alcune specificità certo non possiamo fare industriale lavori intensi industria
Inquinante però abbiamo tante sfide le noire Manifacturing manifattura europea oggi soprattutto in Italia paghiamo costo dell'energia che spropositato rispetto ai nostri competitor
Però esistono sistemi dove l'Europa era avanti nucleare negli anni settanta ottanta l'Europa era avanti nel nucleare poi rimaste indietro per delle scelte
Europee che ora ritengo siano state sbagliate
Era un convegno recentemente Dell'Anno in per la sezione De Fazio fa che di cui faccio parte degli impiantisti
Oggi centrali nucleari in costruzione nel mondo
Se guardiamo i primi primi otto non c'è un Paese europeo cioè l'unica e l'Inghilterra
Non c'è un Paese europeo il più grande e la Cina con trentacinque mila
Gigawatt in costruzione
Facile ma Vega trentacinque circa che sono sostanzialmente
Dalle trenta alle trentacinque centrale nucleare in costruzione
Vuol dire che quando noi decideremo di costruirle ci vogliono dieci anni dodici anni saremo sempre in ritardo
Quindi quello che si chiede alla politica quello lavoro città nelle scelte strategica energetiche perché senza energia
Pronto dello SUAP grazie grazie intervento io volevo chiedere ai propri prossimi tre relatori se possiamo mantenerci più o meno in quattro minuti ciascuno perché volevo finire alle sedici e trenta abbiamo avuto un po'di allargamento dei tempi
Acché proviamo proviamo fra facciamo un tentativo aglio
Allora adesso siamo alla dimensione digitale della collettività alla dimensione senza cadere
Alla dimensione digitale della connettività
E abbiamo la presentazione da parte del rappresentante di teams Burkle chief corporate se Emilio officer Ambrogio Michetti prego grazie
Grazie mille quindi provato a cadere per non parlate dall'accorciamento periodo mente dipinge i tempi
Spark con la è un premono operatore di telecomunicazioni wholesale che operava a livello globale circa seicento mila chilometri di infrastruttura primariamente bagnata questa è un è un esempio della nostri dove siamo stati infrastrutture siamo presenti in circa trentaquattro paesi è sin dalla nascita
Cento anni circa cento anni fa con eravamo chiamati in tempi dal camion cerchiamo sempre di sviluppare rotte alternative cent'anni fa primo capo politico di collegamento ai tempi telegrafico tra Italia sudamericani Nordamerica
Con dei bisogni per sopperire dei bisogni di
Volevo volontà di parlare tra i comunità immigrate d'Italia quindi un bisogno forte che c'era a quei tempi un progetto molto grande da fare cento anni fa ha sviluppato e portato avanti
Da sbarco quindi abbiamo cioè non sempre cercato di sviluppare rotte alternative oggi come oggi il primario
La primaria qui area dire ex direttrice di traffico che noi serviamo a quella tra l'Europa dove sono presenti sette dei principali punti di consumo e di interscambio dati a livello globale e Middle East al signor quindi l'India
Cerchiamo sempre alternative noi siamo andati a sviluppare questo del plenum l'ultimo progetto che stiamo mettendo in acqua e che oggi è concluso in tutta la sua parte mediterranea e nella parte dall'India
A allo Manna si chiama blu Abdurahman lo abbiamo fatto in joint-venture con altre aziende quindi Google da una parte un mantello che è un operatore del mio dentista e e Noemi
Porterà sedici fibre con una capacità ognuna di circa diciotto
Teiera al secondo quindi è un tema abbastanza buono direi piuttosto buono tranne che la richiesta di dati su questo questo corridoio raddoppia ogni anno e mezzo quindi è un tema estremamente importante
Lo abbiamo sviluppato cercando alternative
Rispetto alle solite quindi né un tema che abbiamo toccato diversi diversi di noi hanno toccato rotte alternative per dare la sicurezza e la sicurezza dei dati che in un corridoio come questo essenziale per il supporto delle economie
Delle comunicazioni Consumer anche ovviamente ma anche di tutto quello che commercio quindi Genova invece che Marsiglia
Che oggi è un single point failure
Invece del passaggio in Egitto mandare a sviluppare una rotta alternativa al primo cavo che passa da Israele e dalla Giordania torna in acqua andando a creare un nuovo punto d'aggregazione ad Aqaba
Per poi scendere nel Mar Rosso e andare in India mercato su cui noi scommettiamo non siamo i primi ovviamente ma è uno dei primi sistemi integrati
Ha iniziato a diciamo a parlare di numeri l'ambasciatore De Luca
Ora ma è qualche anno fa accomunando in un piccolo il Mac digitale
Ne siamo molto orgogliosi andremo a concludere
Da questo sistema questo sistema andrà a servire tutto
Il percorso oggi sauditi oltre che l'India stanno sviluppando Gica Factory delle Yali quindi un bisogno estremamente importante da da da diventare questo cavo non basta
Stiamo sveglio sui sviluppando e ragionando anche come creare delle rotte alternative anche terrestri
Facendo partnership con gli operatori i sauditi quindi anche qui vediamo ancora tornare anche per noi il tema dell'alternativa al la via via del mare che quella primaria che ha quindi non siamo interessati Trieste abbiamo detto l'Adriatico
Qui vediamo l'ulteriore progetto che stiamo portando in esecuzione e che partirà da dicembre in poi scogli studi e poi in acqua che fanno pensare al primo cavo
Che creerà una rotta espressa su questo corridoio sempre tra il mite lista Israele ai fa e il e l'Adriatico verso il Nord Europa sarà la più bella rotta più rapida quindi un ulteriore miglioramento della performances tra mi dell'IST e Milano dove noi stiamo portando questo traffico con possibilità e lo vedete
Tratteggiato di sbagliarci per dare sviluppare questo corridoio anche orizzontale verso i Balcani Progetto dei Tre Marie che qualcuno ha
Cato prima prima di me
Oltre alla Turchia che oggi è una piattaforma Tarchon delle richieste di utilizzo di dati oltre che un partner commerciale molto importante
Molto molto attento al tema alle tematiche del digitale oggi la Turchia alla sullo sbocco
Verso il digitale da da da Istanbul e vuole creare delle alternative questo cosa andrà a creare andrà a creare ora intorno all'Italia serve vediamo subito destra scusatemi sulla sulla destra un un rinvio è intorno ai all'Italia di connettività apponendolo come uno dei Paesi più connessi da reti sottomarine ad alta performance porterà tutto il mondo del del dell'Adriatico essere totalmente interno interconnesso e sicuro rispetto alle ruote terrestre che hanno delle tematiche più di sensibilità e di dipendenza
Da qualsiasi lavoro stradale lo vediamo spesso anche in estate e una doppia via verso nel far East
Non non ci fermiamo e vogliamo andare oltre stiamo andando a ragionare su come sviluppare ulteriore rotte dall'India in poi
Qualcuno ha parlato mi sembra prima dell'interconnessione di non fermarsi solo a Unimed ma interconnettono ovunque questa questa rete Ambra
A sposarsi a integrarsi nei nostri seicento mila chilometri di infrastrutture un cavo che fa il periplo di tutta che abbiamo già attivo tutta l'Africa un cavo che va a Singapore
Una un sistema di connettività molto densa altra al sud del Nordamerica quindi questo andava a portare aumentare ulteriormente l'interconnettività digitale
Perché è un supporto alle altre tematiche di cui abbiamo parlato
Fino ad oggi per commercio comunicazione in generale per creare quei fiumi che toccava il professore
Prima in un intervento finì tra le persone trave le le le culture per lo sviluppo
Grazie
Adesso diamo la parola Massimo Petrone che membro della Camera di Commercio americano in Italia ma anche presidente del gruppo Petrone
Del gruppo farmaceutico uno potrebbe dire farmaceutico il corridore o farmaceutico e medicale il settore di maggiore crescita l'export italiano degli ultimi anni degli atti e la parola a Massimo
Anzitutto grazie io stamattina ho ascoltato con grande attenzione gli interventi e devo essere parzialmente grato accorsi che mi ha voluto oggi in questi giorni al presidente Parisi al vicepresidente
Perché oggi ho imparato molto
Io sono napoletano per cui vengo la mia città e bagnata dall'altro male che il mar Tirreno sempre facendo parte del mar Mediterraneo
Però io stamattina o mi sono reso conto di quanto importante anche per un Napolitano aiutare a far crescere un porto Italia
E che significa Crisci il sistema Italia sistema paese
E quindi non dobbiamo guardare i localismi sì di uno se magari è genovese che siciliano esca no
Il sistema Paese sistema Italia quello che mi disse Curcio quando mi venne a trovare a luglio in ufficio a Napoli i suoi ricordi che tu prima se italiano e poi se napoletano hai ragione
Condivido e sposo in pieno la tua la tua la tua considerazione
Vedete non siamo un gruppo forno e siamo un'azienda napoletana internazionalizzato abbiamo nuove sedi estere le due più lontane sono Stati Uniti Singapore il nostro lavoro principale il trading farmaceutico noi compriamo e vendiamo farmaci in tutto il mondo facciamo sergente clinical trial
Per e ciò come voi anche di una parte importante che la parte industriale ne siamo l'unica azienda e i figli prove tattiche affiora approvato alle figlie americana due rifacciamo tubo fiale viene sedici dentali
Che usano che vengono usati negli ambulatori dentistici quando si fanno gli interventi nella cavità nella cavità orale
Il nostro primo mercato il mercato americano
Mi voglio collegare al
Al collega di mio padre che aveva lavoro il greco sull'ICE sul problema della Cina
Ah qua nessuno ce l'ha contro la Cina
Nessuno
Il problema è che però la Cina deve rispettare le regole
Perché se non vengono rispettate le regole ci sono competizioni che sono totalmente diverse
Allora guardiamo anche in piccolo quello che succede nel nostro sistema paese il negozio cinese aperto alle quattro la mattina a mezzanotte la signora non c'è più concorrenza
è un problema è un problema loro le cose va devono essere non so nulla con Trichet ci mancherebbe
Ci mancherebbe altro
Però le regole vanno rispettate
Questa è una cosa fondamentale e al devono essere rispettati a livello globale e quindi nessuno e contro la Cina ci mancherebbe altro non perché sono la camera di commercio americana importante rispettare le che spesso non vengono rispettate chiudo questo faccio qui chiudo questa questa piccola chiosa
Vedete
L'India l'India e oggi il Paese con scarso un miliardo e cinquecento mila di persone
Ha una potenzialità enorme
Ma vediamo perché è un Paese che e proiettato ad imparare molto dall'estero ad apprendere e a fare in modo molto artista matematico concesse la fisica appunti salti anche della parte nella parte industriale sono sono talmente forti
Al passare da Polonia colonizzatori del mercato probabilistico
Ho legherà i grandi marchi inglesi oggi sono di proprietà di proprietà di probità indiana
Questo corridoio che noi vediamo fatto molto bene in questa slide e perfette che sintetizza in maniera eccezionale quello che lo sviluppo può portare al nostro Paese benefici enorme perché sono ancora territori che sono tra virgolette inesplorati
Il che poi possono portare a tutto al sistema Paese una grandissimo porterà di crescita dal punto di vista della logistica
Dal punto di vista industriale dal punti Sail Triglia dal punto di vista e magari anche andare a coprire con le giuste regole quello che veniva detto prima del problema della denatalità che oggi crea un grande problema da oggi a trent'anni
Perché è chiaro non ci saranno più le persone nelle fabbriche nelle scuole intanto in tante altre cose
Noi vedete nei documenti da far nascere il gioco a moltissimo di clinical trial tra sono gli studi clinici che vengono fatti nei vari Paesi per fare in modo che poi magari quel farmaco possa essere anche adoperato per un'altra patologia senzienti per le malattie rare
Perché sono così legato all'America
Perché il primo Paese al mondo per i clinical tra sono gli Stati Uniti d'America
Libro implicata vengono fatti in Cina
Vengono fatti in America
Ne ha medica c'è lo sviluppo di nuovi prodotti che poi vengono dati giustamente anche apprezzo particolare
Al resto del mondo ma quante oggi cose vengono fatte grazie alla ricerca la ricerca americana quindi oggi e dobbiamo fare in modo che ci sia una compatibile una competitività sana tra le varie tra le varie tra i vari paesi e tra le varie cose
E sviluppare un porto come Trieste significa sviluppare l'Europa
Oggi oggi il mondo è diviso tre euro tra America e Cina all'Europa vale non so quanto realmente
C'è l'Italia è una decima parte il Texas che uno di cinquantacinque Stati americani
Allora se ne Logic facciamo in modo che un porto come Trieste cresce
E il vero ingresso per l'Europa non per l'Italia che fare crescere il nostro il Vecchio Continente torni farlo tornare agli splendori tecnologici avanzati che è assente è sempre stato
E questo lancia anche un appello alla nostra Europa
L'Europa e unità dall'Euro Maffei realmente sono tanti Paesi scollegati l'uno dall'altro perché non va bene ben diverso invece il grande mercato il grande mondo americano
La Francia che combatte l'Italia quell'altro che fa questo non entro nei discorsivi non sono miti mia competenza per cui Caro Francesco caro Bush grazie di avermi voluto qua perché oggi la napoletano sono ancora più orgogliosi di essere italiani
E vi ringrazio molto perché se tutte queste iniziative ben vengano queste iniziative ma se se ne faranno anche delle altre
Prendendo sempre più questa chiave di pensiero in ottica di crescita e di voler fare io penso che possiamo portare avanti il nostro Paese vedete
C'è un vecchio detto ci sa fare faccia chissà parlare taccia oggi coscio e Francesco nato a dimostrazione di saper fare grazie
Grazie grazie Massimo anche per questo spirito di appartenenza sistemico come si dice e l'ultimo intervento per Vittorio Petru così ho ecco
Buonasera nemico per un'impresa di costruzioni quindi difficilmente può fare tutti i ragionamenti di logistica che ho sentito oggi no però diciamo nei a lavoriamo abbastanza in giro per l'Europa e anche negli Stati Uniti ma Trieste diventato un posto speciale del un po'particolare per un'impresa sostanzialmente di Udine io sono diventato triestino trent'anni fa e mi sono trovato nel due mila e quattordici in modo un po'occasionale a conoscere Francesco Parisi
E ed è iniziata un'avventura interessante perché è partita con la piattaforma logistica e da lì mi si ci si sono aperte come impresa di per sé molto porto unita nel porto di fatto stiamo lavorando da undici anni in modo continuativo
A Trieste ci sono
La c'è la possibilità o la prospettiva di continuare ancora quindi quando mi ha telefonato e mi dice ha un'idea faccio un'associazione siamo un gruppo un po'un po'ristretto ha detto beh ce la fai tu comunque ti dico di sì non ho capito bene di che cosa si trattava ma ti dico di sì
E quindi è iniziata è iniziata così
Sono molto contento del risultato che che sono stati capaci di di raggiungere sono contento di aver partecipato e ho sentito oggi alcune cose interessanti ad esempio che forse avremo una linea cavi che dati che arriverà anche a Trieste perché con Zeno D'Agostino o di anni fa avevamo sognato di fare un data center sotto il mare ma poi ci siamo arenati per la mancanza del del della linea cavi quindi spero che la facciate poiché Adelson progettista che prima facevano altro mestiere io voglio costruirla ore
Così io confido che se Trieste diventa il terminale di questo corridoio importante sarà una opportunità di crescita per noi ma anche per tutta la regione quindi io spero che succeda
Grazie grazie a tutti i relatori mi pare che sia stata evidenziata dalla grande disponibilità all'impegno il potenziale che questo cori dovrà anche dal punto di vista dell'impegno delle imprese perché non è un processo solo top da un ma è un processo anche bottom-up
Questo progetto è questa corridoio grazie do la parola prossima sessione a noi possiamo accomodarci grazie
Grazie ma in realtà vinse inserendo cala la invito paella rimanere perché sarà protagonista anche del del prossimo panel
Passiamo giusto un attimo al salito per i saluti
Ma visto che siamo un po'in ritardo sulla scala sulla sulla scaletta sulla tabella di marcia vi invito insomma a restare con noi perché adesso ci sarà l'aula tavola rotonda dedicata all'India
Era particole nazioni del Golfo e ne abbiamo parlato in parte in quest'ultimo al momento del convegno
Allora invito subite relatori mucche sai di presidente amministratore delegato Dellai io lessi India strategic partnership for Roma
Mi chiedo al salita di salutare con un applauso i nostri ospiti Renata Casarosa responsabile dell'Unità di analisi del rischio globale macro economico e dell'assemblea
Michele Cortese destinerà advisor della Global saprà IMI advisor ridi Abu Dhabi conto Vincenzo De Luca anche pezzi sommo proseguirà il dibattito è Cossa Ara non modererà grazie
Ora Buratto nell'inferno disse
Avvengono dopo uno straccio
è insensibile al giovane indiano dai tempi povera peccati e poi quella componente fiutano ostensori che andrà al tocco Barenghi andando ad next terzo segue oso Agordat ska gol Frenda un vasto atollo ragione nessuna entrato dentro poi sei
Nell'angolo della libera dal coro Bova quanto alla quale spero dovendo esentando oso Giovanna sonda tagliamo con moneta
Sopravvisse all'Odeon
La media Stockwell eluderebbe a otto entro vedo nel terzo han preso un cioè scialba vivere nascosto in senso insomma dello di Dallapiccola Cabal present esce
A Wall avrebbe toccante un maschio splatter stavo folle immortalò fra Warspite accenno orienta citato Now
Quali mi tocca palla Wild West sei TIR Goldoni ruolo abbocco sulle azioni
Bah entravo Nembo io mi trovo un po'verso abbatto Goldoni Rohrbach no altri cioè IST trentotto a Baudo e indire la surroga in giro poca Texan Girone H nome
Soffrono Bach foro andrebbe i sei pista ventina fango ed è dei e indica cosa Baur Torpedo fuori procedendo al Globo Gidp adesso a Tetovo Straw e vende cioè ebbe cose così trovare vende cioè mostro da bollo dopo N da pendenti abbi quel tipo propende è percorso da
Sto Goldoni wow ente erbivore tocca corde studenti
Demos guai venti se Gore Pender sto Mecca nome Gloria Eurofood verso esistono istologia Nusa Bendia Once Again Binda alloggi ospiti
Fa Sperto gru in economia inducono provenga e può entri procedendo a scuola osservante ok tengo in Ford suo sbocciare una Yesterday elastico de Eccher Zago quando uno fatto da Robbie Francia aste Navazio e India
Sto dentro AISE sodio Follegot più fora la mia as presidente mi sto io mo'che esce la dinamo cresce Welsh molte posta Spal molto importuna in e espellendo oste molto importante US e India
Del signor causò Vescovio aziendina Strategic porno shop Foro io sul molo Dance For Fun Run for Chance fare quando è complessa smembrare s'Hampson ed io devo ai professore tocca Baudo e ne dirigeva schemi che
A far le idee in e del suo Indian verdastra le decime come indicato esule o endemiche Emir servirli eseguiti cioè essendo de AN ex terzi spiega che schiera salirà a chiedere Sorbo che c'ha un attimo di
Forse
Castro calcolando scusi Looking for e India Chirlane per andare a casa soccorso sterzante sta Am ma noto invece deliziare il sorprendente sto
Mondadori ha già sfondo setaccio sopra c'è quindi Francesco Satta anche noi Giò Bosco Strings avviso importunando stante un India se cone mi s'vuol qui due in poi Am affluenza of paese perché rinviasse corpi esposti oltre le doloso entrambi Dio
And ed ex partito più attento del nuovo ancora mi qualche quanto i titolari
Dei processi impopolare of Endless desolante vescovo in groppa e forti impressioni angoli e molti di essi che saprà entro se influente che in paese Oder poi come fuori orgoglioso offro miglior Pregnana e stress a otto quella Rocchetta tutti Trio fuori preda otto icone me
Per tifare porselo pecore mi dissero che stress offerto in prosa in profili spengo il carcere errante Moni è tutto ripresento essendo astio mare faccio entrare incluso Leo ferroso
Anni credo che Mediaset Sport lo afferrò per fuori forse gli andò all'URSS
And e chiesto a lungo negli occhi il mare Clegg in fondo questo terzo scalo Enghien d'arresto strumentale
No vuoti gli assegni sta a dei Collège esce no perché e indire Cambiasso dopo stipendi Dias delle inchieste che neppure resta
Ho appose esce non volti e l'altro nel sondaggio smentendo sontuose scene di Oropa e Roma intenso ammonisce i giudici US
Bentelan lo sollecito il Potenza presentò gelose nel ghiaccio deve è emersa mutare a fondo strane Quercianella quell'area ventuno cinquecento cos'è Dennis quanti io risolve nove Croce to the olio sacro ribelle andò percorreva pronti Fortis avanti tasto duecentotrenta cantigas nove nell'Occhetto
From e forme
Population prospetto incorpora un volpone farebbe Allen Pippo meridiane e i gesti quanti noi
Esso Wordsworth riassegna simbolo del vecchio export offendeva le strade qui avrà fine on tori fai Valentine di un suo Outside indica
Abito a Goggi Sissi o no ventisei sei qui avrà FLI aveva un momento intendo alle Endurance
Oggi in preda a un turista è un persona popolo esce dagli UAV sentirli ora un tempo essendo in saldo in replica nella ad Agis tantrismo contro Polito impone far presente
Deppe assetto essendo & soffrirono fortino fuori fa abbellendolo spinge a me Tons incendia
Sott'acqua scende devono a semestrale working abroad corse all'ultimo o lo stridio solido stufa ove con la freccia ai marchi
Decorso piazzando stamane ENAS
Di volta
Verso il peso fu acceso qui assenzio pure tu certo è che in questi ora ed è sempre forte
Allora interpreta il proprio ruolo fuoco stando alle ai ma cambio può che Inzaghi fra i chiostri borsone di una saetta Andy assai tutto Aem sapeva troppe Torben plot eroso qualche quindi europea infondate splatter
No poi saputo uno e non ricordo ammonta ago Juve ieri lo che io di causa trimestre go
Di le false show e lo zio Sam Time fine regionale verrà al suolo oltretutto in Trentino ente emittente Yui a il e India io emersa nel perché & cioè residua intrinseci restiamo lì presente Agnoli quello che ci sta a finire nell'idea o lo stupore perché andò oltre la campagna e del suo direttore di preciso non si accende le andò lo so prossime Enzo opinabile spesso Longo epilogo fuoco oggi
Fu anche il Gioè prete utili e normativo Warm nell'ambito al campionato
No all'ormeggio intatto o le cioè tromba Paolo Froome pratico il prospetto attuali tutto e tutti regge vetrine e India nostro Faema pressappoco
Ah ho qui il blocchetto Warren scrittura xenofobo io voi Anzaldi previa quel fuoco devo Moro fuoco Stones Sarego
Invece per pagina Strangers
Devo molto il recite e vai su questo al fine salvo che in greco prosegue per piume del del nastro a Davos o forme o di from ai chi prospetta ideale per spetta ai beni Saudi replica
Eh lo so qualche immagine forse il più Angie UE che protende scapolo ma oggi e al campo bis tutti da frutta andrebbero tende e nel dire ex of and e porto o sott'ethos saudade ingente aumento fronte Festo Specter from sotto al cemento Sacchi vuoto sobria l'R cinque riscontri svolti Ugo endorfine certezza of andate vostra esperto dice Brannigan Microsoft IBM Helvetia pervenire ad Campeis alla forma Juve assai no qui osando che insomma Engelhardt compresi poi zampone quelli cani dalle
E indios ed efficiente o no quello che io vennero I kiss io preciso Longo ha già svolta che scoprì sul ventilato al momento è avventura o sotto ai cinesi
Ha solo dei e volto nuovo esso può avere dettati svolgimento sufficiente
L'ho qualche infortunio del fuoristrada potesse ciò Random managers a Schio treni Organization United States Andrea worker prova è rischioso qua Eschilo sfogo fino al cielo
End Luigi Hangover Follies of
Più volte a far da ex Police appunto ha detto in aula non serve senso del sarà poi match MMS al cuore in tubolare è andato durevole soldo in clown se lo stesso o l'opposto di anche accorre Torque tendaggi sì sì sarò a su atti in cui è Techint fa Checco approcci cioè in tuffo è bene non ho assunto l'assegno Suello Kirche Shoes duecento beh si crea in pelle ma foto e scambisti o che l'ex capo appunto
Capo forfora eversore colto idonea motivazione gira devo Ford cento pollo sì o no riverserà prego ricordatevi alla Eschilo subito aver ventilato Ahnenerbe portento in via formale fra cinto specchio
Teresio inserirci ci andai Cavallaro SerT ha parlato quel Bernanke era vuoto portasse avanti Cioffi volto più vuoto chiede dallo sode che nei cartoni foro Avolio attacchi espellendo Beginners a otto
Ancelle a poter studiare Ausoni empori sementiero
è un reale forse amanti
No due destriero Cosmeri energia strappò ai giù verso dopo verso Petrenga no certo appresso dal prospetto mosso Soattin con lui a te Kanawa Nuacuor placche dove approcci e nella scuola otto così e sulle auto riproduce la stesura del suo show che persegue porto esule nel buio e anche del metodo Holt AM rovina
O no
E sull'eros de France sporse e India e sarà un turista è un personaggio excursus renda detassiamo agibili so vuoi sta dei Aviation conturbante paura
Agli attirando a sé stante e India snob profugo e Gino credo che avrebbe scelto un morso Worst Cipro dando nuovi curava il Tibet otto voto nessun tubo assenso
Enzo e India andaste a subito in giro mensa ubriache che indossava in campo insomma e superato de France Scarpis Enthoven dica quote e voto sarò non è libero tende a questo trend poi verso dopo il pezzo
Anderson latino sempre fornito l'Occhetto è Aubry e appoggi e potente aprirne cippo cent'io e produrlo dove avveniva foto Bergkamp lesioni e produrre Kemper profugo tutti Adrasto me Cervialto Egan Tucker
Tra l'altro Kojo coralmente a Portiolo sponte qualcuno che esce
Ridotto all'immobilità
Per il Bray potrà insomma parlo in italiano così sentono tutti tra e i rapporti tra Italia e India io vorrei anche dire che questo corridoio lo dobbiamo immaginare anche sulle frontiere più alte della tecnologia
Ne abbiamo avuto il mese scorso a Trieste la visita delegazioni di scienziati indiani che hanno visitato Elettra si in Crotone
O vogliamo parlare della collaborazione già esigibili nel campo della biotecnologia che ha una sede Adele un'altra sede a a Trieste c'è la sede principale Trieste e una seria del cioè stiamo parlando e poi parliamo della collettività digitale come abbiamo visto conti spacco
Qui non parliamo solo di merci e di prodotti diciamo maturi qui parliamo anche di sfide tecnologiche per esempio sull'intelligenza artificiale ci sono tutte le potenzialità
Per operare partnership tra Italia e India per trasformare la manifattura nel senso dell'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale e chi lo può fare meglio due grandi manifatture ai fattura italiana Masetto europea la la capacità indiana di offrire anche soluzioni digitali
Quindi sono totalmente d'accordo che al di là del dato numerico dei quindici miliardi di commercio bilaterale peraltro aggiungo una cosa in questi quindici miliardi di crescita
Dell'interscambio qualcosa è successo per esempio proprio dopo la guerra della Russia in Ucraina quando l'abbiamo importato molto più Ferro e alluminio e acciaio dall'India rispetto a quello che facevamo prima
Quindi è una insieme di aspetti strategici e finisco che riguardano ripeto non soltanto un dato trasportistico e logistico Marisa riguarda un rapporto di partnership strategico
Che così come avviene con l'India sono certo che possa avvenire anche tra le righe l'Europa ai Paesi del Golfo e già avviene tra Alinghi paesi del golfo dal quale l'India
In porta il trentacinque per cento del fabbisogno energetico grazie anche per il mazzo
Lasco e poi al trucco e prosa onciale Jean Santana uno su giorno col ruolo né stesso previsionale Ward mostri potrebbe carciofo ai travolge questa l'équipe lascio lo sposto Boso weekend Gatto per Next
Che insieme chiesto carichi Francesco Stefano & ecco sfatare il mito che avessero Shaffer non fu lui a Roma per farcela avvertito già più no abbastanza allora Ford ma provincia tace oggi o o niente autocefala se stesso frase turbato
Ma le faccio trovati bastimenti sbarcato dispacci Faso
Ciò che Batman facilmente su altri temi stavo cui amano faccia componente scuola capito due otto punti sarda causa posto opposti io costruito aveva posto sì sì apriteli S uguale paga ai fra allora Ernest i concorsi indetti
Don Luca dove sta passaggio voto anche Justin turche che ho guardava Fortin per cento posti senese per sette e riesco a voi è da maggiori chiese in via e in India lui più vera company Guede hanno effetti in causa entro disse eight imperialista sei ossa classe ne acquisisce al Mac twenty four periglioso avventisti iscrizione ai via frasi investita importante è da unica arteria faida accedesse ex questa visto che io per Factory via Ardea e gli investimenti Syxty fluidi rossa esagera ma Company
Ente quindi ora insistente e basta & vuoti sepolti sacchetto e Perfect fatta ex o sei agosto e nel tempo è a Bari entro fine anno USA Islam frase di Vesna importante
Nuovo ricchezza fai sto qui ovale investimenti qui o il maestoso intimamente
Di cosa covava attrice anzidetti causa del Sunday vento is guidata a Women il management wet cleaning diabolici fissati per senza decise vuote quattro incarichi in Germania o aiuto oil degli Once siamo quando ha spento ai detenuti esprimerci You don't know how attraverso attraverso approcci uscirà o gli occhi ministro gli occhi bassi tu wireless
Del gusto etnico onde cioè in STET scusa that go on the onde fax Ewe provider della corte molto Stay i AXSUS de Berry Stellini al sistema sfo Otis
Mobile lettini solution sbatto sconsiglia rosso in altre cose Ciampino foto da Christine Construction Tanini fast faccia inviare in otto match hanno Guede nuovo scopo spenta limone Duomo tra cui all'indifferenza in aula spesso ENI rimanerci
Se ovvero quando l'ospizio di Company scusi forestale e pure quelli previsti da ossidante d'Haute Knows dall'alto poi caduto accettò Cappato sui temi tacchino malato in via petecchie o quattro con pesci già assai ed esternando altrui otto molti Marchetti and go so many costerà in India Henry quante case nel abitanti darti
E vitali Samanamu cioè e degli onesti e cangianti
E in Spagna en travesti da direzione dia Orte Pat Cash annata Annan Prado altre diete io e adesso Paolo esponente Composition
Buy cioè intitolati fai the Power fine
Compra strisciano gappisti non Syxty prestante campagne nel giorno in Emilia quasi tutti strati possente in Air Europe and in America alle critiche Shankar fai per il contributo ossia in India pathos costruì a De Franco Tethys
E a agricoli ciottoli importanti forse intimoriti pare importante osso Fossa Stena Bialetti del Number One alle porcellane machines producer endurance nato John tira e ma entrano entra intanto Namba Peterson podio esterne sofà taglio socio
Edo scorza stabilitisi importante abdicò seguite Our senso se Nachtwey Trust io capelli dolci some distinte Martucci
E D'Alema sono diversi costretti ad da e Protection a entrare a Fini non verso ponte capito eviterei di bus Manzelli
Il folklore chiudete Maniac troppa nell'Est
Allora Castelmassa GUARDA
Più idonei in India e scontri basta fare degli enti dollar is my Prentiss averti ma gli ultimi Suzuki another Castro però Powers entrambe gli alpaca anche se la tv anch'Toyota
Ma farne un'altra tu puoi farti gli analisti nascoste India senso gravame kenioti all'inchiesta sostegni osso quel e sentirsi deve industry del del otto voti l'industrial in in in India e nascosto in sacchi Luigi Meda FAS U.I.C. Ispra web avevo sete attribuito o di Respighi ospite coppia guardino più beni accanto de conclusioni più presenti o salvo queste infine il succo entro occorso Calmette India agli Europe di cose Aprilia avo attraverso fare al nutro laici col treno perso molesto registrava il caos tetti
Stato entrava sentiti chiuse uno sport Farias dati quindi Between Europe è indiani dice vincitore
I kamikaze
Qualora ma a Michele Cortese ha ma signor Weis Rex Global Sovereign Advisory essa Esenin da splendente focosi non sovraintende aspetto neanche i testi
Sono Da Rin triestina
Ricciardo quand'è circa in Siria By the Way High Times o di organi sesto ci fu una primizia
Vuole che il Filieri Sabino pipeline anche in sia noto fino infrastructure POR Rhodes
Vadano a Banca
Sono guarda che Sigieri sorso investment smista e da Luca Costa le in casa di fuori in orbita indoor discreti
Qui all'investment
Quelli Franca cresce sui accolti About Cino e Billion for eccellenti
I cambi Between Twenty Twenty Five Gilligan follemente Teniers a sinistra ma indiano isolarci ciò che a volte quando i fischi brillio Ford Fool
Amount
Venire anyway quaderno ridescrizione importanza Esenin portano a monte
From ma se ne system Point Pagotto diedi uno affinché curiosi Espenhahn sbotta
A guidò demoni
Capital markets Benzi proprietari theater Garzarelli qui è un ex Pettis le Quiriti tour Contini è un problema è sia
No Bouazizi imporranno is
Il progetto but I don't like the war progetti l'ex due network is this Networks
Banca Bolt
Menin che ammicca avanti Lino Transparency Kamui garanti
E lei ha dato Play fiuto largo quattro ossa cross border
Qual della Fox il andare a vivere quei club
Fra le squadre Pravex public
Questi Nino dovrebbe altri
Mostrino focosi Onna Public Finance
E Mennea del progetto era un work
Focosi non Public Finance guardino del gol di l'OCSE spedisce
A Cannes Cesaro Vannini non becca public da sei sette schiaffo cosine a Lozza on Budget
Sono aura Stromboli disdette distacco network
Cioè Befane su
Public
Vale in particolare traversa cross
Il mito che va oltre public detto che Abbado oltre Ones line sontuosa infrastructure verso Old Ones Ico nomi palestinese were the government dei ad accettare
Questa è poco Investment quadricicli Bertocchi About c'era in una tuta alto forse portai situazioni stare i Simple atto che boccia una sporca Logistics qual distinte Play gran fuori non PPP
In India Guercio che è un valzer investment trust sopra Fanes boh
Certo che bacia devo sta del Cai from Fonspa col before duetto che Abalti data center un libretto chiamate che Brusca quel desiderio Guerrino Cavet equity dell'ordine stato FAS
Questo che a volte NRG centosei scema
No Hydrogen penso anch'qualche istante Index in o che nevichi sniffare Intel Capital Markets su cui in bonis Sustainability lì in bond canzone
Sopra nato seria last but not least a Randone teso Amex spetti Pino D'Corporation del Westin before e nota Fincantieri si spara Collino oltre Tissi piangono ambiti investe in in fino olandesi infrastructure
Sono guardi specie quelle spettino Benzi
A Dancing Cindy che di lonza Vespa e capital markets
Certo provider tu prova hai capito
Batti
De mosti importati assenti e da Banca biglietti on this Project
Che se Facchetti Deschamps vie framework Akros Europe G. Sissi enti India Galantino e Neri è uguale cambi investite
Capital markets ai Strong lì statisti
Quel demone Hidalgo NACA affronta certi fuori Frilli Run iuris ISE Capital Markets ha esordio europeo
E i tre trilione di Url Osiris capital markets Gissi sì
E ne fai Billiton
Gli Uros East Capital Markets Says of India
India Isgrò voi Isgrò Hill ex Oasis coi persino double digit Zoff capital markets
Emilia Roberto che è un balzo e ne qui ti capital market e This number fai coronando il Six in the world
So holding sesso fané Enzo Paul
Le sette e nel computer
BasicNet the public sector the government Deschamps Dino Cantù Gardel entro vai estremo Guerrino dopo aver Sector che entrambi and Finance Aldiss infrastructure patrona è andato Mino Guido apposite messaggi tende a
Anche fra i maschi pomate lenitive by fa effetti Medix tracce ma fai bada al sabato Max non sono autologhe o dall'altra vuol sfogo alla Next Maimone ingannano vestiti apportano
Ora è tempo compare tornasse e la sacca da cosa e aveva poi creato e quanto essa cantano ventotto Bassan Toniolo lady fra un po'consenso Harbor raion sulle oppure è un vecchio dato Works
Lei terroni io sono lì a bordo il Four Nations Brown forme da una di consulenza un Morocco tocca Bach Fight è ingeneroso entraste in Friends a occhio nel messaggio eterno Brione apportate che avrebbero adeguati sono qui Djurgården sai dire offre Nava
E fino al tocco Bordon ex una un altro ne do molto in gamba sotto all'OPA detto Libano Pozzo dimenarsi riceve così a Schio Flaiano stavo pensando Ensor Bers prendeva l'ascolto fossile
Lui altrui esce questo fuoco sono spesso F come one Ports Porsche spende in Paolo mantenendo Mornati session opposto sacche Bueno
E anzi pure di Leszek vedesi le Pio Aroldo Sunday Grey cani in Proust porci Anders che escano i McCann Eckmühl Temple smentirebbe ACER eh no cambi ha mai vista in sé le ha provocato sono ambasciata lo io vendevo ignora un sulla tutto immerso gli Hornets Ponsonby Erna Monastra detto in precedenza hanno che esiste un fondo apprenda un incontro scolpiti ombra sul tavolo
Neonate Ottone donna sono distorsivi che intende o che non è una richiesta esteso o che a parlo in italiano
Penso che effettivamente con queste domande si vada sul concreto perché il questa la cosa che vorrei un po'
Dirvi ovviamente il Progetto l'iniziativa va avanti con i suoi tempi abbiamo perso abbiamo avuto un anno e più di un anno Di Stasi
Dopo l'attacco del setto otto opera è stato ricordato poco fa
Come quell'attacco che non era specificatamente indicizzato contro i Mac ma certamente contro quel contesto di speranza
Che si stava vivendo un mese prima delle sette ottobre quando è stato lanciata l'iniziativa si sperava inonderà ricomposizione in un migliore clima nella regione
In Asia occidentale non dico Medioriente perché è un modo di dire che credo sia totalmente superato purtroppo già la stima invece continua a dire Medioriente ma insomma
Dovremmo dire Asia occidentale
Ecco poi siamo ripartiti abbiamo avuto una fase che io definisco convegnistica
E che stiamo ancora vivendo e che è importante perché crea consapevolezza ora e l'iniziativa e sempre più conosciuta
Sì comprende che c'è un potenziale dobbiamo meglio identificare la mi dimensione del suo potenziale io devo dire onestamente di essere stato in imbarazzo quando qualche giornalista mi ha detto
Va bene tutto bello io vostri discorsi da diplomatici quante importante collegare Paesi amici affini
Lei disegnini sulle mappe eccetera sono la nostra specialità ma
Andiamo al concreto quanti soldi servono per quali progetti quanti soldi tornano da queste iniziative che ce li mette questa e la realtà
Quali infrastrutture costruisco il costruire quanti chilometri quanto acciaio ci vuole eccetera cose sulle quali io sono completamente impreparato
Quindi bisogna passare a una nuova fase ed è quella che stiamo iniziando adesso
Cioè la fase intanto ovviamente degli incontri tra governi tra quelli che hanno firmato l'iniziativa e che poi si possono allargare
E quelli li stiamo iniziando da qualche mese
E poi incontri tra tecnici
E lì appunto vorrei dirvi che in queste settimane si iniziano a incontrare i gruppi di lavoro che i governi hanno deciso di istituire gruppi di lavoro e dedicati agli aspetti finanziari in infrastrutture gruppi di lavoro e dedicati
Anche per esempio alla normativa che bisogna semplificare perché io ogni giorno che si risparmia alleggerendo le pratiche doganali sono tanti soldi
E quindi equivale a costruire infrastrutture ma in modo con con meno spesa e con minori investimenti questo è un aspetto molto importante su cui ha per esempio le agenzia delle dogane italiane e impegnata sta già lavorando
In modo concreto su questo ed abbiamo anche degli esempi importanti perché tra gli Emirati l'India sostanzialmente questo già esistente c'è una sistema digitale funzionale di integrazione che è molto importante
Dobbiamo ispirarci alle buone pratiche già esistenti ma naturalmente
Cioè c'è molto di più in tutto questo continua e si sta affermando una visione politica è che la cosa iniziale di cui parlavo e che in data dal nome stesso di questo incontro di oggi cioè indoor mediterraneo
Attenzione non è da prendere per scontato perché in Italia questo concetto fino a pochi mesi non anni fa era del tutto ignoto
Pigramente si continuava ma devo dire si continua purtroppo ancora oggi a parlare di Mediterraneo allargato copia e incolla e la pigrizia dei burocrati romani
E invece dobbiamo assolutamente cambiare avere un atteggiamento che si ispiri a quello di successo
Che il primo ministro a bere ha lanciato in Giappone Into pacifico guardate che indo Pacifico di cui parliamo regolarmente se ne parla in tutto il mondo non esisteva fino a pochi anni fa
Indo Pacifico era un concetto sconosciuto perché si parlava di Asia Pacifico o prima ancora non si parlava neanche di quello ma solo di Asia orientale
Indo Pacifico concetto marittimo perché l'ottanta per cento delle merci piena trasportata per mare è una nazione insulare che vive di interscambi come il Giappone non poteva fare altro che guardare
Con questo atteggiamento ha una nuova visione indo Pacifico libero fino a sei ore ma avverte che via del people son come il default Cristina e bigotti pongono all'ETI adesso e via Ariberto riannodato favola di pollo thank you be fuori dal suo
Come preso no ma questo per dire che stiamo cambiando un pochino l'atteggiamento ed è anche grazie a questo ora oggi è stato un importante incontro ma continuiamo continuiamo con lavoro concreto quello che si fa a porte chiuse tra tecnici
Soprattutto tra esperti che sono economisti sono ingegnere non sono gente come me ci capiscono molto di più
Gente veramente utile non come tanti come me
E poi e naturalmente dei momenti importanti politici il prossimo ed ecco la notizia che mi riservavo di darle
Sarà quella conferenza di cui citata tesa della quale il ministro Tajani ha parlato più volte sarà il giorno il giorno diciassette marzo
Diciassette marzo quindi il diciassette marzo a Trieste
Si farà un incontro dedicato soprattutto al mondo economico perché questa e l'importanza si parlava prima del settore privato che e deve essere protagonista qualcosa che noi vediamo come destinata a dei sistemi di mercato
E con una portante presenza anche politica e andrà a braccetto anche col trentennale del dell'igiene
Che il valore aggiunto di Trieste Trieste sede dell'incedere iniziativa centro europea che a sua volta diventa sempre più sinergica con l'iniziativa dei Tre Marie di cui si è parlato prima
Quindi sempre sinergie pensiamo a un fatto i puntini CPU importanti porti del mondo sono tutti dell'indo Pacifico dieci su dieci
Zero atlantico ovviamente zero mediterraneo
Ora il valore aggiunto del Mediterraneo lo zero virgola otto per cento delle acque mondiale e questo di essere il collegamento tra l'indo Pacifico all'Atlantico
E io penso che in questo modo noi possiamo dare valore aggiunto al mediterraneo all'Europa all'Italia e a Trieste
In Italia
L'orchestra che ha uno Nora de quo ma Rebora stridio Hans ruotano tempo intensificando perforare Tonetto doc Marsala
Parata un a UFO costante che in perché campi ministro maturi
Annapaola
Dei Colozzi equamente emendiamo spruzzatori
Stava Burke in votante Meknes extra sconto cantina attenga fuoco strade sì come ci speravo di oggi con escono ben success anche sommati nata in anche
Ora avvenga
A uno stop a me ne sensibilità naso sto qua Lance Armstrong controlli in Cremona from My week end bipolare dallo
About
Do what Anaao completerei dette sta mea eso ove il gol Marconato il People Say I am not pone e Sombra riserva il Norton & Mendes Gornate case gli Award Bionet Baghdad ex no bastano a Sant'Ignazio
Vuoi io Whiskey Andrew notturno per via Pareto create e di apparente create che ruoti offra lo scomputo da qualsiasi UA Aldo molto importante
E mi fa sorgere rifiuta più calme appare ebrea techne Moro restate e McCain Desportes l'altra incappano vedere dista trenta ne accende Pin Trieste Monfalcone ISED complice nodo polke svettano con a bordo spesso letta no mezzo unendo fra i poli Esiodo e cioè in frontier
Più del ritocco Babe al predetto costanza Watford Osama è un mondo di avvio un problema prese dal palinsesto soltanto immense morta Musto your
Top
Trionfa il tendendo presenza difendendo i tranquillo oltre io per sempre
Vecchio coach
Where is not Ciampi in cui era stato in tutto in capo ciascuno stare attenti in cui caffè state in tutte in capo ad attuare la mafia secondo lui
Stato detto Trinca botte Association cui sullo sfondo Apuania ricco andavano de perché lui
Forbici
Massimo mo'mostra importi
Investments tubi tecniche o
A a Toquinho BA otto
Cargo Movement notte detta notte andarci destrezza mi of Perrelli connettiviti beh Twin Trieste Monfalcone East frastuono
Del secondo anno ISEE strong acceleration ospite
Processo Amex
Fonte infrastructure detto a di ore di Bing vendette in rapporto Trieste batte il suo ottavo piccolo soft della STU alla mafia eseguita otto Press trentino sotto i sessanta Inter Maspi grazie alla Rete
Destra attuando i sampietrini dette di risolvere in porto entro noto volle Forgotten scontroso Foppa senza stretti Lucchini Ray connettiviti
Vetture in Trieste Lubiana Zaccaria
Berkley
Desistere importanti così coltelli tessere poi tu hai Spirit connettiviti qui ci sembra Stoppini Inverness Goin'on tu tu tu tutto balcanici eloquente quel I Can tutto di estrazione Tears Go le voci di Orient express Bosco intubare il prezzo medio oriente espresso il suo sgomento di stampo Ternitti sappia
ITIS logiche Albertone investe capi input into molto UE scusa tende calcio vai suo vigna Crescenzio al Vaudetti se Trimble supporre quei ci sarà importante
Sordità mai sui molto importante
Batte è notte Lone mente vede
Guidato che Monti istruiti sapere Del Monte io a cui Ruiz de Mambro fitta lampada per Bacci fascinosa di quel passo indietro
Guidato che porti istruite
Messi insieme Almirante cui insiste al sesso forte infrastructure sci sonore di
Potrà attuare offese STU
Plante Strain feline Österreich vetturini Trieste Monfalcone So This is veri sia importantissima va espresso
E e quindi Aquino sette dei vero quasar cioè socio rotti o a ENI cancro prodotti qui scivoloso so many countries quindi Friso
E andare a cui avrei né pittura né Frisoni eventuali aste Vattimo inizi tutti valori pezzi e Andrisani martirio il mattino reale investimenti quindi uno sei animali qui già strumenti tenuto eventualmente lei dal framework for eletti di carattere report isole Dexia e Sting ITIS leone Freeport in Europe e quei giardinetti più lamenti e tre inoltre tu io sette forfait Industrial Production
Sto ISEE Santi questa stupida Amba cavalca tenti di fare ma
La media scampo verrebbe fiuta in zona molto usata in chiesa o quartiere
Io nata fra offro mezzo Leo Raffaele otto Fsi stop a Baghdad hanno accolto il robot da chi vivrà perché ivi frutti sull'Abruzzo Ada in tempo puoi dare un uomo s'per ahimè che se no te con sé Baden oppure te infra in buona due città da un momento e ve ne pentite che indios file tentenna verso e Candy andrebbe cambi causa mettendo in un'auto
Più dati quando imprese in poco importa se no a Top la balena consenso uguale secche mo'che Chalabi
Immensi Anderton vivendo Sgro tutto dette Indian campioni dal due in & Co. Sordi invia al Los Cordoba M IRS Freud
Quindi tocca a me Goin'folk dimmelo dei visti gli oro point entro il bermuda
Se arriverà in porto invece le sue scarpe come cinque di otto a io stimi registrava nel Frascati Ascierto ogni tocco globalmente il pomo della del del può marzo no ha detto al Khobar pro oggetto messo acuiscono Fund
L'obiettivo AN
Il decoroso posti ecco il nome fondamento la RAI shore del subentro essere zeppi libero ai pure delle chiese che nasca cioè nel primo anno i più fonde tre da ed abbiamo per Menschen Cantù Pierre-Laurent provai praticata
Vuole expander Claret garantista dispone da dal Prà Ford reti fratello battito che K e ando guai a contatto
Io sbaglio Sguardo nel no atto poco testo Emilio forward qui sei Vitocco balordo senso cioè quei siano lo vorrebbe presi da M. equanime intrisi del dado aderiscono di propria ombra guidano confluirebbero via qualche brutto vigono duo distingua
Di un working Alto Garda riesca e che il fante a Indro indietro
è chi era Aldo file tende a dir niente Due entry assecondare su qualche io che mi Sex realtà dopo molte che ero perso
Soldati a sua de Entombed e il premier Berlusconi ha messo fuori
Dati fuori ottantenni un ex sir problemi e muore nel tempo grazie a un testo tocca Balotelli portarselo de sabauda o Montella dove il termine di ieri no Ron Lenez Savoia ampolla mentre il gruppo media in ahimè Paolo Mancini Vedior
Subito del Stockton doc fra percosso liscio sbrigo for prudente and a una dieta Beck tra un dopo Post è roba dei così erogabile fuori ruolo incentrate Nights le dico questo anche chi più andante Giorgi del
No relation cioè al faccino Pat articoli dai una penna cilene nazione è incerto le porte profondo molto impormi espone bollò come traduttore con l'osso e si andarono esigono Mohammed baci otto coloro ai pervaso di bere bevande
Hector ha un dono però
Strachan scornati abbinato andamento il cogli Eugenio Alberti ha nei geni ad Osvaldo Marco costo del ricordo spolpo imporrebbe working le perversioni forava SkyMed del segnale a quando deve policrome in lei una veniva inviata delle Iene a me degna oso
Missione affianco a me non so che che Ambra che Nice domestiche i pomelli fra i vari importi due
An anyway evolversi Once ambiente davvero scusa sui astratta
E a voi io sto leggendo Way Gore buona cerulei Trieste sul vedendo wagon Abu estroversa dall'Alto guarda o al dottor Bold membro previsti
URP anche sotto il tuo segreto non del per il probabile stock ritmi di sistema processo indo Mediterranean Business Forum minimi
No ai selve esperto nuovo su a Schede odierni stufo che del mister X qui mentre da quello il han fatto due da trasmessa specie il tuo stato via
Notte faccia Roche ai qui cassette MD MD due che in tutte servitù bit molto inseguiva il mio intervento e tifo Ravone scura chi ha conteso via sottostante ora in coma batte lui a
Cui anche vecchi of Stone volto Olof you were battendo a tenerlo meramente tiranti ebbe Ortis Ortis evidente
WeChat ficus Zeri ad Osoppo you entra anche opere in marcia Oui Oui vecchio non When We mette Next One qui gratis
Incredible al naso del Bari
Abbasso trattando incredibile perché veri contro information gettando il seme intinto marci guizzante sommetta baite
Ministro Foreign Affair
Fa espressi tento of the
Il Consiglio dei ministri Cancello ministero Weiss Prime Minister tagliato insomma rustica botte ahimè che Kenneth riveste anyway
Settis ai of course surplace tu Express ma il testo Maicon ex-post Boito Stefano riserva espressive Marco peggio georgiani conferma a
Deve Alberto cui se calce bianca grave in macchina Eugenia thank you very much Eugenia
Traetto scudetto monotonia dei dei clochard vecchio veri marcite anch'io vecchio col coso cose folk al funk
No
Collins

più argomenti meno argomenti