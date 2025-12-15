15 DIC 2025
dibattiti

La dimensione sociale dell'antitrust

CONVEGNO | - Roma - 15:12 Durata: 2 ore 18 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Sapienza Università di Roma
Player
Ne parlano Stefano Bellomo, Lorenzo Federico Pace, Giuliana Scognamiglio e Alessandro Somma.

Coordina Arturo Maresca.

Convegno "La dimensione sociale dell'antitrust", registrato a Roma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 15:12.

L'evento è stato organizzato da Sapienza Università di Roma.

Sono intervenuti: Arturo Maresca (professore ordinario di Diritto del lavoro, Sapienza), Lorenzo Federico Pace (associato di Diritto dell’unione europea nell’Università del Molise), Giuliana Scognamiglio (ordinario di Diritto Commerciale alla Sapienza Università di Roma), Alessandro Somma (professore ordinario di Diritto Comparato alla Sapienza Università di Roma), Stefano Bellomo (ordinario di Diritto del Lavoro alla Sapienza Università di Roma).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Mercato.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 18 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Introduce e modera

    Arturo Maresca

    professore ordinario di Diritto del lavoro, Sapienza

    15:12 Durata: 5 min 57 sec

  • Lorenzo Federico Pace

    associato di Diritto dellunione europea nellUniversità del Molise

    15:17 Durata: 17 min 45 sec

  • Giuliana Scognamiglio

    ordinario di Diritto Commerciale alla Sapienza Università di Roma

    15:35 Durata: 31 min 46 sec

  • Alessandro Somma

    professore ordinario di Diritto Comparato alla Sapienza Università di Roma

    16:07 Durata: 20 min 3 sec

  • Arturo Maresca

    professore ordinario di Diritto del lavoro, Sapienza

    Lorenzo Federico Pace

    associato di Diritto dellunione europea nellUniversità del Molise

    Alessandro Somma

    professore ordinario di Diritto Comparato alla Sapienza Università di Roma

    Giuliana Scognamiglio

    ordinario di Diritto Commerciale alla Sapienza Università di Roma

    16:27 Durata: 12 min 37 sec

  • Arturo Maresca

    professore ordinario di Diritto del lavoro, Sapienza

    Alessandro Somma

    professore ordinario di Diritto Comparato alla Sapienza Università di Roma

    Giuliana Scognamiglio

    ordinario di Diritto Commerciale alla Sapienza Università di Roma

    Lorenzo Federico Pace

    associato di Diritto dellunione europea nellUniversità del Molise

    Interventi e domande dei partecipanti
    16:40 Durata: 25 min 48 sec

  • Conclusioni

    Stefano Bellomo

    ordinario di Diritto del Lavoro alla Sapienza Università di Roma

    17:05 Durata: 24 min 14 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Allora pomeriggio a tutti
Primo ringraziamento devo fare al professor insomma che ha reso possibile questo incontro
Cogliendo immediatamente l'opportunità di trattare un argomento che ha il pregio metterci tutti noi o molti di noi intorno a un tavolo
A riflettere su un caso nel quale nella parte finale e la tutela di lavoratori
Che
Operano in condizioni di lavoro assolutamente precarie ma è una tutela che non arriva attraverso i canali normativi del diritto del lavoro siano essi quelli della legge dei contratti collettivi
è una tutela che invece arriva inaspettatamente firme voi lavoristi attraverso canali molto diversi
Che sono i canali che sono stati aperti
Attraverso gli interventi
E le iniziative di una procura della Repubblica milanese molto attiva sul versante del lavoro e che attraverso questi interventi sono approdati anche all'Autorità garante della concorrenza del mercato
Quindi l'interesse e quello di vedere come
La trama del nostro ordinamento è una trama così articolata e complessa
Che richiede a tutti noi che pure siamo specialisti della materia X Y Z di avere una visione più generale
Quando il dottorato organizza quegli incontri trasversali che ogni tanto non hanno quella partecipazione così attiva che meriterebbero
Dobbiamo dire che oggi abbiamo la dimostrazione che se uno una una capacità
Di valutazione di un problema all'interno di un ordinamento molto esso come quello che abbiamo nuovi molto spesso abbiamo vediamo una parte del problema non vediamo tutto il problema
Faccio un esempio che riguarda noi per lavoristi la tutela del lavoro è affidata al sindacato lo dice l'articolo trentanove della Costituzione è affidata alla tutela giurisdizionale dei giudici del lavoro
E quindi il nostro riferimento è quello
E ci accorgiamo però che quei riferimenti quei presìdi
Sono incapaci di far raggiungere
Quelle tutele ai lavoratori che più hanno bisogno che non sono quelli che lavorano
Nelle grandi organizzazioni e così via ma sono quelli che lavorano le imprese i più piccole dimensioni che fanno parte di quelle filiere produttive dove c'è un committente poi all'ultimo cioè qualcuno che
Lavora lavora come accade in questo caso in condizioni assolutamente uso un'espressione forte ma secondo me appropriata indecenti
E lì il sindacato non c'è la tutela dei giudici non c'è perché la tutela del sindacato presuppone che sia presente il sindacato che in queste aziende il sindacato non è presente
La tutela giurisdizionale sulla quale noi ricostruiamo tutta una serie importanti riflessioni non c'è perché per andare da un giudice bisogna andare a un avvocato e che anche quando poi attraverso l'avvocato si arriva al giudice il giudice risolve il caso concreto e lo risolve nei confronti di quella parte che è andata dal giudice ma tutti gli altri che lavorano in quelle condizioni restano lì come somme e invece come
Vedrete oggi pomeriggio
Inaspettatamente si apre una prospettiva di tutela molto interessante e quindi penso che questo sia un esempio efficace di come dobbiamo avere la capacità di guardare anche oltre la materia specifica sulla quale ci impegniamo faccia un bene impegnare amanti fate bene impegnarmi e così via
Perché altrimenti perdiamo un pezzo una volta si diceva dell'ordinamento comunitario è mia e del presidente c'è l'ordinamento comunitario come se fosse un'altra cosa rispetto al nostro ordinamento
Oggi invece
Non solo per l'ordinamento col unitario che ormai un ordinamento interno al nostro ma
Per le tutele vedete come queste tutele devono essere ricerca allora oggi ne parliamo appunto con dei colleghi che non sono tutti lavoristi anzi la parte prevalente non è costituita da lavori visti proprio per darmi la dimostrazione concreta e tangibile
Di come le strade del nostro ordinamento sono strade che devono essere percorse dico quel rigore con quella fantasia che soltanto un buon giurista
Quindi con chi doveva cominciare dove siete d'accordo sì cioè non seguiamo l'ordine alfabetico va bene
Non è collegato a bene
No all'estero
Allora inizia duecentotré
Speriamo
Grazie insomma
Grazie grazie a volte Alessandro somma per l'invito dal professor Maresca per aver stimolato questa interessante
Discussione
Io come studioso diritto dell'Unione Europea il mio punto di Trento o dovrà avere un ruolo centrale perché ovviamente tutto quello che si applica più o meno sono normativa derivata con Como o direttive concretamente quello che rende tutto molto interessante è chiaramente il il testo
Quella dell'invito sostanzialmente che leggo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato recentemente son solo da due note imprese italiane per pratiche commerciali scorrette
Consistente nella diffusione dichiarazione etiche e di responsabilità sociale non veritiere e quindi elezione
Il la la frase del professor somma che il diritto antitrust può dunque essere un veicolo di politiche sociali in particolare di contrasto lo sfruttamento lavorativo
Dal punto di vista del do suo diritto-dovere europea il diritto della concorrenza dell'Unione certe questa
Un aspetto molto interessante che però il tema delle può il diritto antitrust essere quindi un bel veicolo di politiche sociali impartiva di contrasto dello sfruttamento lavorativo richiede però un'impostazione
Perché per capire quello che può fare il diritto dell'Unione poi vedremo quello che può fare il diritto del lavoro che può fare il diritto commerciale
Bisogna capire come funziona il sistema dell'Unione e capire quanto quello che è successo nel caso di ore ma che poi diciamo anche il caso Armani sotto altri aspetti e poi le altre
Procedimenti che sono stati aperti su situazioni similari
Bisogna individuare cosa può fare il diritto dell'Unione Enti in particolare la domanda che io cercherò di rispondere quindi in primo luogo è se il diritto della concorrenza può essere un veicolo di politiche sociali
In particolare il contrasto sfruttamento lavorativo questo perché perché parlando non con il professor Maresca quello che è il motivo per cui stiamo parlando qui si è riuscito tramite
Una disciplina sulla sulla Born diciamo sulla pubblicità ingannevole diciamo intera portò con la Procura di Milano a favorisce l'Atene delle soluzioni contraente il giudice del lavoro riesce a raggiungere
Il punto è e questo è il diritto della concorrenza che ha permesso questo o è stato qualcos'altro a questo punto per capire perché siamo arrivati a questo doveva Pluto capire cos'è l'Unione l'Unione sappiamo che una un'organizzazione sovranazionale quindi non è un ente con una sovranità una mente con quattro caratteristiche fondamentali di cui la quarta vedrete molto importante cioè nostro caso quindi il trattato di strisce un ordinamento giuridico a un quadro istituzionale
Attribuisce delle competenze all'Unione età matura intersoggettiva cosa che è fondamentale questo caso
Perché principi Inter soggettivo dell'Unione che il diritto i soggetti del diritto dell'Unione non sono solamente gli Stati come normalmente trattati internazionali ma anche sono i singoli quindi persone giuridiche persone fisiche e questo ha da un punto da un da un lato riallacciarmi il diritto antitrust che qui diciamo a un ruolo diciamo ancillari o diciamo
E perché se quel dilettanti è trascorso un aspetto fondamentale per quanto riguarda il tema delle illiceità dei contratti a valle di cartelli ma questo il principio per cui i singoli sono soggetti dell'ordinamento giuridico dell'Unione rileva anche però per le pratiche commerciali
Per le contati commerciali sleali in quanto sono poi alla fine sono i singoli a essere vincolati come in questo caso nel procedimento di autorità
Garante
Altro aspetto
In questo caso nel caso di Oro nel caso Armani interviene avente il diritto della concorrenza cercando sempre rispondere alla domanda che ci siamo posti
Anche qui dobbiamo dare una struttura giuridica quelle che stava parlando per cui la normativa di cui qui facciamo riferimento entra Linda il contesto del la regolazione del mercato interno quindi il mercato interno creato come sapete dalle quattro libertà fondamentali le vere circolazione
E poi il diritto della concorrenza
Nella due forme del diritto antitrust aiuti di Stato e aspetto fondamentale in questo caso il riavvicinamento delle legislazioni cioè quella che siamo nuovamente l'armonizzazione
Normativa di quell'articolo centoquattro c al trattato sul funzionamento dell'Unione Europea quella che l'articolo centoquattordici è diventata una sorta di
Con marciò Klose americane sul modello americano e sono sul modello americano perché centoquattordici dovrebbe solamente riavvicinare armonizzare insomma casi di differenze profonde tra nord normative tra Stati membri ormai diventato per una competenza generale al fine di emanazione di normative
Globale a livello dell'Unione pensata il digital market h diciassette SACAL regolato sull'intelligenza artificiale quindi a domanda ci siamo posti
Possiamo dire che
Quello che ci interessano e quindi diciamo la la direttiva due mila cinque del ventinove sulle pratiche commerciali sleali non rientra strettamente il diritto della concorrenza ma rientra nel più ampio contesto del mercato interno tre infatti l'articolo centoquattordici rientra nella stessa parte
Titolo settimo dalla parte terza terza che riguarda appunto enormi concorrenza norme fiscali e riavvicinamento delle legislazioni ok
Quindi a questo punto possiamo dire che il diritto della concorrenza sotto questo aspetto non è strettamente quello che viene a essere rilevare in questo caso quello che semmai rileva e questo penso che vincerà poi motivo di
Di confronto con con questo insomma
E una disciplina che si inserisce all'interno di un ordinamento giuridico
E quel viaggio e giuridico commi sostiene la Corte di Giustizia alcune caratteristiche fondamentali è una di queste è fatto di creare una comunità di diritto alla qualità diritto significa
Una un organetto che si basa sulla certezza del diritto sullo stato di diritto e questo è un aspetto non è importante per poi concludere
Allora direttiva due mila cinque il ventinove sulle pratiche commerciali sleali andiamo a vedere in cosa consiste quanto il diritto della concorrenza rivela qua sicuramente rileva al diritto dell'Unione certamente perché parliamo di una direttiva ed è come diceva un nella direttiva non emanato ai sensi articolo centotré del Trattato del funzionamento centonove su tatuato sul fronte sono le competenze specifiche del diritto antitrust diritto per gli aiuti di Stato
Ma esotico centoquattordici quindi sul riavvicinamento
E cosa qual è la finalità della direttiva sulle pratiche commercialista sleali
Ma leggo con i passaggi dei della prima parte del del regolamento dei considerando in coalizione sostenendo che l'articolo centocinquantatré paragrafi uno e tre lettera a del Trattato sul funzionamento di Unione europea
E mirato al Consiglio alto di un elevato ad un livello elevato di protezione dei consumatori quindi qua il tema i consumatori impariamo di lavoratori dei consumatori
Il terzo comma e il terzo nel considerando le leggi degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali sono caratterizzate dal dalle differenzi notevoli che possono provocare sensibili distorsione della concorrenza e qua viene si rileva la concorrenza in quel contesto diciamo mercato interno armonizzazione concorrenza nel kata interno
E costruisce ostacoli da buon funzionamento del mercato interno nuovamente vedete consumatori mercato interno e concorrenza
Quarto
Considerando queste differenze sono fonte di incertezza per quanto concerne le disposizioni nazionali da applicare alle pratiche commerciali sleali lesive per interessi economici e dei consumatori e crea uno
Molti ostacoli sia le imprese che ai consumatori scrivente
Consumatori imprese questi ostacoli rendono piuttosto più oneroso per le imprese l'esercizio della libertà di mercato interno mercato interno che soprattutto ove tali imprese intendono effettuare attività di marketing campagne pubblicitarie o promozionali
Delle vendite transfrontaliere poca quindi questo è l'idea di massima della della direttiva lo scopo quindi la l'articolo l'articolo uno la presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno
Commentano il tentativo acconsento di un livello elevato il tono del consumatore
Consumatori e non lavoratori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari amministrativa degli stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesiva degli interessi economici del consumatore nuovamente consumatore
Quindi il tema stiamo parlando di mercato interno di imprese ma soprattutto di consumatore
Il tema del del caso Dior in particolare
Come è stato cioè iniziato ad essere individuato tre riguardavano delle pubblicità
In questo caso di Dio anche di altre imprese di alta fascia diciamo in cui sosteniamo di proteggere o di avere certi livelli di produzione etici
E in queste erano del mio di fatto dei club dei claim pur pubblicitari alla il primo problema che si pone a livello dell'Unione e in applicazione del della direttiva e se questi questo il claim possono essere intese come pratiche commerciali
Questo è interessante perché
La comunicazione della Commissione europea che specifica il contenuto della della direttiva
Dice espressamente che queste sono pratiche commerciali
E infatti la commissione scrive
I professionisti devono inoltre essere non usare cautela nella loro dichiarazione etiche e relative alla responsabilità sociale delle imprese che possono riguardare i vari aspetti dei loro metodi operativi ad esempio le condizioni di lavoro il benessere gli animali titolazione caritatevoli
Eccetera la responsabilità sociale dell'impresa
Riguarda gli interventi delle imprese che assumono la responsabilità del loro impatto sulla società dotandosi di un processo volto a integrare le preoccupazioni sociali
Ecologiche etiche dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nei loro strategie di base
Questo perché interessati avvenuto questo passaggio necessitato nel caso Armani che a una soluzione differente da quella di ore
Di cui discutiamo ora però già questo per far capire che già la commissione ha chiarito che questi Clay etici hanno una rilevanza l'applicazione
Della della direttiva specifica
Qual è il tema particolare qua
Diciamo si inseriscono vari temi e vari soluzione per cui siamo qua
Con un subito se diritto del lavoro ma commercialista un suo diritto dell'Unione un comparatista perché qua si inseriscono sì incrociano i cali di materie differenti
Perché cosa succede concretamente
La decisione come sapete ha bisogno del del garante della concorrenza non è una decisione non sentenza di giudice del lavoro ma e un procedimento che iniziano autorità garante dietro informazione di una procedura iniziata presso la Procura di Milano
L'aspetto quale e che adesso siete io quel GP l'aspetto penali scorrono non non lo conoscevo forse anche l'aspetto interessante e che la Dior in questa situazione non era direttamente l'ente Hall all'impresa che svolgeva attività di Cafaro caporalato
Ma differentemente la Dior sì
Aveva lei terzisti diciamo a cui faceva svolge attività successive sotto questo aspetto
La Dior non impone venissero una un reato il Pubblico Ministero e questo penso che sia la particolarità di Milano
A istruisce quella un istituto partiva diritto penale che si amministrazione giudiziale al fine di garantire che il facilitatore sorella di orzo dell'Armani Loro Piana cioè Tod's
Editi di continuare a facilitare il reato e modifica il suo comportamento quindi già questo come diciamo sono aspetti diritto penale
Interessante perché obbligate un'applicazione di una lista di distrutto in maniera peculiare
E a fronte questo cosa succede l'autorità affronta dell'informazione della procura di Milano apre la procedura
Vede concretamente grazie ai documenti arma pervenuti tramite la procura questo aspetto fondamentale quasi iniziano si incrociano i cali e sulla base delle informazioni ricevute dalla procura iniziano la procedura
Ci sono c'è un due procedure importante quella diorite quell'Armani nel caso di Dior Dior
Forse la maggiore capacità decide di
Investire o per evitare di arrivare a un accertamento
Propone di utili né di spendere due milioni nel giro di alcuni anni al fine di migliorare di pubblicizzare il il o comunque di modificare la situazione e l'Autorità garante cosa fa
Tramite degli impegni
Non arriva ama un accertamento diversamente per motivi che l'Autorità hanno voluto chiarire nel caso di Armani
L'ha mai ugualmente propone degli impegni la la l'autorità non li accetta e arriva l'accertamento e quindi questa è la la la grossa differenza tre due
Qual è quindi la volendo andare rapidamente ventuno prendere troppo tempo
Ci sono tanti questo si inserisce in un contesto interessante da da una parte la prova del Milano per altri aspetti Asm sviluppato attività Kerman qui c'è stato un forte collegamento tra Procura e autorità garante se è il caso notissimo caso Ferragni nel caso dei pandori perché sostanzialmente dalla procura e iniziato a voi ora c'è il biennale ad altra parte iniziando con l'autorità politici è arrivato poi alla alla procedura per truffa
Ma è un generale problema di quello che che si chiama il green washing
Cioè il fatto di
Supporre o di presentare alcuni comportamenti che di fatto non sono non sono tali ci sono tante casi tanto sia in Italia nel caso lì nel caso lo si fa in caso Benetton di Green Washington
Ce ne sono anche a livello europeo ma quando un non approfondisco il tema ma diciamo non è un tema nuovissimo quello che l'aspetto interessante e l'unione tra aspetti di diritto dell'Unione aspetti diritto penale e aspetti lavori strisce la conclusione a cui voglio arrivare risponde alla domanda se il diritto della concorrenza poco dunque d'essere un pericolo delle politiche o sociali particolari contrasto dello sfruttamento lavorativo
Il mio discorso nel mio riferendo diciamo la mia produzione e più ampia ed è silente sì
Lo può fare però sotto un'unica leggermente differente
Le normative che sia prima qualche hanno creato questo corto circuito tra Bari settori arrivano poi a delle conclusioni molto favorevoli
Derivano in ultima istanza dalle caratteristiche europea cioè l'unione che nasce come forma di regolamentazione del mercato
All'interno di un sistema in cui i singoli non solo gli Stati sono parti del
Del sistema
E quindi conseguentemente un sistema che si basa sul sullo stato di diritto
Sotto questo aspetto si corrente il diritto dell'Unione in generale
Con gli aspetti del diritto della concorrenza con gli aspetti del diritto del mercato interno così quegli aspetti del dell'armonizzazione ha permesso è stato in questo modo uno degli aspetti che ha permesso questa fortunata Unione per cui si son sono state evidenti conseguenze sul mercato di lavoro sulle famiglie che venivano grazie molto
Casistica è una trama molto interessante
Perché come è stato detto qui il qual era il soggetto che veniva al quale si applicavano questi provvedimenti dell'autorità non era il datore di lavoro di questi lavoratori mere il committente di una filiera molto articolata
Attraverso la quale poi si realizzava questo prodotto di alta qualità di altissima qualità e questo prodotto di altissima qualità veniva diciamo proposti
Ai consumatori illustrandone le qualità estetica e così via ma anche dicendo che quel prodotto era frutto di una di una filiera produttiva dove il lavoro veniva tutelato
Tutte le sue componenti e quindi si pone quindi la questione di una tutela del consumatore e si arriva dalla tutela del consumatore alla tutela dei lavoratori perché il consumatore
Viene ingannato nella rappresentazione di un prodotto che invece non era stato diciamo attraverso la filiera produttiva realizzato con quelle caratteristiche più lavoro importanti
E poi c'è il versante più generale che quello della concorrenza
Questo tema per noi è diventata è sempre stato il problema fondamentale tutela del lavoro e concorrenza
E adesso abbiamo assistito dal dallo scorso anno a norme che possono essere lette in materia di appalti e di tutela del lavoro nell'appalto che sono norme sorprendenti perché che cosa fanno imitando un po'la disciplina degli appalti pubblici impongono a tutti i committenti a tutti gli appaltatori e subappaltatori il pagamento delle retribuzioni di tutti i lavoratori impegnati nella filiera degli appalti che deve uniformarsi a un certo contratto collettivo come a dire
Alle imprese che operano nel settore degli appalti voi dovete farvi concorrenza
Ma la concorrenza non può riguardare i trattamenti economici e normativi dei lavoratori che devono essere per tutti coloro che parteciperanno alla gara
Per il conferimento all'appalto o possono proporsi come per l'affidamento di incarichi per la realizzazione dell'opera dei servizi su un regime paritarie trattamento quindi il tema concorrenza diventa un tema fondamentale
Quindi
Recentemente in un convegno si discutano a questa norma la norma sulla concorrenza software sulla tutela del lavoro
Adesso la parola a Giuliana Scognamiglio che ringrazio molto e la ringrazio anche di una cosa
Come avete sentito sapete molto bene il tema centrale che si pone queste si in questi contesti in questa casistica riguarda anche la responsabilità sociale dell'intorno
Mi ricordo
Che ci fu una relazione di Giuliana fatta molti molti anni fa nella quale lei spiegò esattamente come nel diritto commerciale nasceva il tema della responsabilità sociale dell'impresa e per me
Che decenni diciamo la verità
Ignoravo queste tematiche fu una sorpresa
Perché lei diceva se ricordo bene Giuliana corregge che tutto nasceva dalla legge sulle società sportive perché quel convegno non era un diritto un convegno di diritto del lavoro ma era un convegno sul diritto sportivo alle ci fece vedere come questo tema nasceva da da quelle norme poi avuto la diffusione che voi tutti conoscete
Quindi giudicare l'arte la parola
Grazie Arturo Veltri ti ricordi cose idee più di venti di quante ne ricordo io che certe volte appunto riescono sempre a pubblicare lettere per iscritto tutto quello che dico quindi questa cosa pedina sfuggita
Ma è possibile che ci sia stato questo intervento assetto ricordi sicuramente ci sarà stato
Solo che appunto non so in che epoca si collocasse Trigoria che all'epoca tanti anni fa ecco
Ecco punto puntate già è passata sotto i ponti personalmente sono sempre stata molto sensibile diciamo così così per vocazione che caratteriale diciamo a questi discorsi sulla responsabilità sociale dell'impresa ma sono discorsi che diciamo sui quali veramente il passaggio il tema ha inciso moltissimo
C'è stato un venendo ad una grande evoluzione che adesso adesso rischia di diventare un'involuzione che in base a quello che sta succedendo
Il mondo son solo nel mio propria ma andiamo con ordine allora
Il è vero che questa questa vicende si inseriscono a pieno titolo direi del tema anche nel tema diciamo se vogliamo dire Gius commercialistico se vogliamo così chiamarlo della cosiddetta responsabilità sociale dell'impresa o se preferite l'inglese Corporate social responsibility
Sono temi molto con il sì anche da questo punto di vista sono molto contenta l'iniziativa presa da anche io mi associo insomma l'apprezzamento alla compiacimento per l'iniziativa presa quattro Maresca ne devi fare
Più frequentemente peraltro ieri proprio Milan parlando con con Lucia Valente euro quattro linfa qualche giorno fa mi abbiamo pensato se siete d'accordo ad un prossimo seminario potrebbe se sul caso Ilva
Non è anche visivo si intrecciano appunto temi di responsabilità sociale temi di Indrit ambientare
Timidi penali e così via quindi potremmo anche agganciare l'altro dottorato volendo quindi ed e penso anch'io che la cui la conoscenza giuridica non può mai essere mono settoriale
Il buon giurista non può mai essere uno che conosce solo un pezzettino perché esce non ha appunto in lino con non hanno il link del Sistina quindi ovviamente nessuno può sapere tutto tantomeno tanto più in un'epoca così complessa ma e molto importante a distrarsi a ragionare su Bari
Su vari ambiti su vari settori e grazie soprattutto fra diritto commerciale diritto del lavoro
Esistono veramente da sempre connessioni molto forte non a caso di profitto Mozzi lavoro impresa quindi insomma si già dagli si era percepito questo questa se grandi sia connessione quindi tornando a lui che sicuramente queste queste due vicende
Molte minacce che si inseriscono a pieno titolo nel tema tutela dei lavoratori ma appunto le tutele ai lavoratori si inserisce a sua volta mette in atto della responsabilità sociale d'impresa
I lavoratori ma conceda concezione che oggi sarà preso molto chiede sono i primi fa liste conterà o comunque con dove considerando diversi portatori d'interesse che ruotano intorno all'impresa che orbitano intorno all'impresa sicuramente lavoratori se non c'è hanno una posizione di Massimo rilievo ne abbiamo testimonianze continue già dagli Anna L. novanta la legge sul trasferimento d'azienda che diciamo imponeva la consultazione di lavoratori considerando dichiarando condotta antisindacale
La mancata consultazione e con riflessi però anche sulla bandita sbarrati efficacia di trasferimento ma oggi tutto il codice la crisi era insolvenza l'impresa Nord normative abbastanza bruttine complessa su sul piano estetico redazionali diciamo ma quello che emerge con grande chiarezza è una continua necessità degli imprenditori in crisi di fare i conti con questi secondo e quindi i lavoratori a pieno titolo e interno e ed anche di fatti si comincia a parlare di punto sostenibilità d'impresa in crisi sostenibilità e crisi sostenibilità e procedure concorsuali si fa riferimento prevenzione la crisi quindi veramente le connessioni sono fortissime insomma se ormai acquisita ma forse
Appunto una prima traccia di questa consapevolezza la rileggiamo il Codice quarantadue la consapevolezza che l'impresa eh
Lavoro nell'impresa è componente essenziale dell'impresa stesse quindi non si può fare nessun discorso di responsabilità sociale che prescinda appunto dal tema della tutela del lavoro
E i casi più clamorosi perché i tre che sono si sono manifestati nota all'origine di questa prese di questori vigore della impresa diciamo di questa attivazione molto importante c'è stata negli ultimi anni dei discorsi
I discorsi di responsabilità sociale dell'impresa sono scaturiti proprio fortunati rileggetevi faccio solo un esempio
Un
Del noto credo a Lorenzo sarà Finelli castigato questi temi sia pure con un angolo visuale ma insomma di tutti gli angoli visuali sono tantissimi ma insomma
La responsabilità sociale dell'impresa che per molto tempo per molti decenni si è mantenuta a livello di impegno etico dell'imprenditore attinto al sunto atti assunto a titolo senza niente volontario
Il tempo anche quello che era successo in questi casi normanni gli Armani per esempio l'abbiamo sentito tante volte anche in interviste dirama io sono
Bravo come anche dei Diego Della Valle non mai sono bravo io devo restituire con la frase che dicono devo oltre avuto tanto successo ho guadagnato tanti soldi devo restituire parte dei soldi quindi
Sponsorizzare le squadre le cose ed era il restauro del Colosseo cioè il ritorno alla collettività il bene comune no tutto questo l'ha fatto per tanto tempo a titolo volontario
Quand'è che è cominciata a cambiare il vento quando si è visto che a titolo volontario poi alle grandi parole alle grandi manifestazioni di impegno etico sociale non sa corrispondeva ai fatti
E anche una legge che era una una prima e quindi da si è passati a una responsabilità sociale d'impresa su come obbligo assunto la imprenditore volontariamente quindi sul piano quindi della così appunto buone prassi buone pratiche no buone pratiche imprenditoriali
Spesso più dichiarate che attuate come in questi casi ed egli si è passati a questo a dire gli obblighi di legge e così in Francia nel due mila diciassette la legge la prima legge che che ha dato Monopoli origina punta tutto un filone di obblighi di appunto dew diligence dovuta diligenza per in relazione alla tutela degli stakeholder a tutela degli cosiddetti valori gli esiti no la famosa muso aprono che ormai tutti conosciamo
Questa legge francese da che cosa nasce nasce dallo sciocco che l'intera nazione Smith per l'episodio che si era verificato in una sperduta località del primo Pakistan
Dove officine una un piccolo edificio centinaia di lavoratori
Ammassati uno sull'altro confezionavano notte giù non si può dire capi d'abbigliamento per un importante marchio francese non so se era proprio di horror comunque Auchan nello qualcosa regge
E quindi a un certo punto condizioni di lavoro disumane
Sicurezza non la cosa cioè strumenti di sicurezza tutt'altro che salvaguardati insomma scoppio c'è un cortocircuito si verifica un cortocircuito questa palazzina va a fuoco con tutte le persone dentro morti e è una cosa terribile fu una vicenda veramente sconvolgente quindi in Francia sull'onda di questo sciocco separata la prima legge chiamata legge sui doveri di vigilanza che appunto impone alle capogruppo di
Alle capofila dei entrato punto del linguaggio giuridico questo concetto che prima non Beniamino presente era presente forse nel linguaggio economico aziendalistico ma non in quello giuridico ma entrato invece in grande
Augello siamo diventato molto importante per il concetto di catena del valore di filiera produttiva non l'idea che un'impresa non vale solo proprio per quello che produce pensò a Parigi ma anche per quello che si produce in Pakistan Bangladesh o in altri posti meno fortunate della terra dove si produce a costo più basso e a ritmi di lavoro che non consideriamo ormai totalmente inaccettabili con lo sfruttamento del lavoro minorile del lavoro le donne in gravidanza e con aria quindi la legge francese è stato un po'la capofila
E seguita poi sono seguiti vari poli come esempi di altre leggi in altri Paesi appunto dell'unione europea
Uno di questi Inghilterra avevano fatto una legge sulla cosiddetta schiavitù no lavoro e la nuova schiavitù il lavoro da mordersi Beveridge nostra moderna schiavitù ovviamente per fortuna schiavitù ricordo
Del passato per fortuna non esiste più una su credo ma sulla parte Latella ma
Si considera moderna schiavitù il fatto che l'assoggettamento di lavoratori privi di tutela ha un potere direttivo delatori lavoro che somma viene esercitato appunto senza quei limiti quei diciamo quegli argini che la le citazioni lavoristiche le legislazioni lavoristica avanzate hanno posto di Paesi appunto
Puntino più avanzati giuridicamente e quindi perché l'importanza della dell'ENEL multinazionali perché le protagoniste di questi di queste movimenti sono proprio l'impresa operanti sui Paesi perché questo consente l'arbitraggio normativo non fatto a produrre nel paese dove costa di meno delle tutele sono meno forti
E in quindici o assumo responsabilità o come capogruppo e quindi capofila della filiera produttiva assumo responsabilità per quello che succede e cerco di garantire no
Le stesse condizioni cedere c'era nelle finì nella il dei livelli più lontani la filiera produttiva altrimenti a dei avremo produzioni di di beni e quindi di valore molto importanti a Parigi all'ombra rivolta a Berlino a Roma ecc e condizioni di lavoro disperate nei paesi appunto dove questo si pronuncia a favore della della dell'intricato importante che è che produce valore ma a scatti detti invece il valore lo perde e perde a volte anche la vita questa è la cosa più drammatica
Quindi diciamo tutto questa problematica ha dato luogo a un grande revival del tema della responsabilità sociale dell'impresa ormai non più inteso in senso volontaristico ma in senso di presenza nel tentativo di costruzione di obblighi giuridici veri e propri
E quindi a livello europeo abbiamo avuto importantissimi sviluppi che sono passati prima dal tema della fino alla così dalla porta di servizio per così dire dell'informazione della disclosure quindi ventesimo state brigate attraverso atti normativi degli direttive
Dell'Unione Europea sceneggiare civile nel nostro Paese a informare a dare informazioni su ciò che si fa se gli impegni assunti che non sono più quindi soltanto impegni dichiarate nel sito come nei casi e ora del sito Armani oggi ore c'era ma sono impegni che devono dire che devono essere dichiarati
Nella informazioni di bilancio nella informazione che va inserita in base all'ultimo testo normativo dentro la relazionalità la relazione degli amministratori sulla gestione quindi diventa un documento ufficiale della società
Un documento quindi coperto a mio avviso dalla norma che vieta che considera reato le false comunicazioni sociali quindi interna
Si intensifica la tutela no moltissimo crisi passata adesso le pratiche commerciali scorrette come con le difficoltà diciamo argomenti costruttive che appunto la il provvedimento in particolare il caso Armani ben snocciola diciamo per sono prati Serna disciplina quella di pratiche commerciali scorrette costruita alla funzioni la tutela dei consumatori e della libertà di scelta dei consumatori
E quindi tirarla un po'da tutte le parti non è facile però appunto i comportamenti sono sempre questi fratello nonché il portarla impedito il paradigma di comportamenti e questo cioè quello che oggi viene colpito punto tramite queste forme l'obbligo d'informazione e poi lui l'ultimo RAI anello della catena è stato della lo sviluppo di questa legislazione è stata una direttiva del venti ventiquattro sulla appunto che impone agli imprenditori obblighi di dirigenza molto specifici proprio relazione la filiera produttiva quindi l'obbligo di garantire che anche i propri
Insomma le pellicole le imprese che si collocano negli altri a Neglia Baldari la filiera produttiva assumano c'è garantiscano certe condizioni
Credito obblighi di garanzie contrattuali e obbligo di risolvere i rapporti si appunto queste garanzie non vengono sostanze non vengono adempiute se questo impegno meno adempiuti quindi tutto ciò che leggiamo nell'interessantissimo provvedimento Armani e anche Diodoro come obblighi appunto che erano stati presi a livello volontaristico e diciamo perché si parla anche qui Nori che letto di Armani garantisce dei suoi negli altri no per intese con cui lavora
Diciamo appaltatrici e subappaltatrici somali intese con Julia questa di cui fanno parte la sua filiera produttiva mantengano certi standard di sicurezza di tutela del lavoro eccetera ma sono garanzie
Dichiarata all'esterno da Armani nulla non conosciamo contrattino riconosciamo cioè non è che vi pubblica e comunque se l'altro contraente non adempie lui chi può far valere l'inadempimento
Nel momento in cui lui su luce e se il capofila mentre del mento nel momento in cui diventa un obbligo di legge e da cosa può cambiare anche molto incisivamente solo qual è il problema qual è e che i pugni questa direttiva del venti ventiquattro chi avrebbe dovuto essere attuata nel nostro Paese già mi sembra poco a decorrere da da qui dal ventisei tant'è vero che abbiamo già immaginato
Un un convegno ma non può mentali o si era già partito in parte alla DC della domanda varie esponente la dottrina di scommessa istiga interessante questi temi ai interessati a questi temi arrivano già progettato di dedicare i prossimi se mesi la loro attività di ricerca questo se un tempo c'è stato quello che sapete conoscete Grillo tutti famoso stop Rock no la Commissione europea anche in considerazione tutto quello che è successo essa sommabili cambiamenti diciamo così intervenuti
Oltreoceano negli Stati Uniti particolare ha deciso di rallentare Stop the clock significa tutta questa normativa entra in vigore diventerà vincolante se se non cambia notevolmente le cose con due o tre due due tre anni dopo le prime ventotto sostanzialmente lo investe l'anno clou in cui diventa tutto veramente vincolante
E e questo sicuramente è qualcosa che un po'preoccupa perché è stato considerato da da molti un passo indietro però in realtà che cosa successe presso il ceco la si può dire si può dire addio la mia visione forse più ottimistica di quella di Alessandro Suma con qualità siamo confrontati sul punto a che avendo vedendo poi quello che sta succedendo a livello europeo l'accordo tra i tre con legislatori europei eh
Ormai va abbastanza chiaro nel senso di un semplice Venezia rinvio nel tempo e va be questo di Crocco però anche
Alzarmi innalzamento della soglia
Dimensionale delle imprese interessate da questi fenomeni da queste norme quindi sono soglia importanti cinque mila dipendenti mille bizzarri svariati miliardi di fatturato che i i chiaramente fotografano grandi intese
Ma è anche vero che questi sono diciamo le le imprese maggiormente interessate lì per esempio card raggiungono questo livello di filiere produttive complesse e articolate si più ordinamenti spesso sono anche quelli che hanno le dimensioni più grandi
Ma in ogni caso a livello più basso cosa sta succedendo questo mi induce a un certo un certo ottimismo e ne a livello delle dimensioni di basse c'è un problema ormai reputazionale un problema che si impresa che facciamo l'impresa grande si preoccupa che la filiera della negli anni al Nobel laboratorio in Bangladesh in Pakistan
Siano osservate le norme di sicurezza e siccome io c'ho un dipendente in meno della soglia a questo punto non me ne preoccupo e se succede il guaio l'incidente la tragedia non per carità io
Non lo sono un centro me ne lavo le mani eh insomma diventa problema reputazionale ecco suona il problema reputazionale sta diventando molto importante
C'è la direttiva recente sul green washing che aiuta in questo senso secondo mese di far capire che ormai la reputazione che significa anche per le imprese non mentire su questi aspetti fondamentali perché una cosa è no la pubblicità i deboli dalla pubblicità comparative sono più bravo rinvio pare il mio prodotte migliore sono cose Suma che nella guerra
Come concorrenziale tra l'impresa e nella lotta concorrenziale non sono considerate certamente corrette non ma sappiamo che appunto anche qui c'erano omaggiare quarantadue sulla concorrenza sleale però
Il problema è che questi valori Iazigi sono ormai da tutti considerati al vertice da da molti per la la sensibilità collettiva e in questo senso a mio avviso non vorrei peccare di eccessivo ottimismo ma ci sono troppi dati normativi che convergono
In questo senso perché l'anno la normativa europea su questa materia è vastissima non è soltanto io ho citato solo due due elementi la direttiva sulla dischi vociare in materia di cosiddetta disco già materie di sostenibilità reporting di sostenibilità una sorta di bilancio
Fatto proprio su
Bah tarato su questa su questa materia adesso non ho tempo di andare in dettaglio ma insomma Menna materia importantissima
E la direttiva cosiddetta due diligence queste col plessi normativi che ha ma appunto la cui attuazione mi di singoli stati membri è stata rinviata al ventotto
Ma qui c'è una infinità di norme cioè la battuta la norma sulla cosiddetta finanza sostenibile c'è un Regolamento sulla deforestazione
Ci sono veramente tanti regolamenti specifici che impongono appunto questo tipo di attenzioni e lo impongono su tutta la filiera produttiva allora secondo me è veramente il diritto al lavoro
Rientra ancora più direttamente di quanto munite di una legge disciplinare di pratiche commerciali sleali
Al momento in cui queste tematiche migliore queste vicende migliore Armani sono cominciate effettivamente non forse non c'erano non c'era tutta questa attenzione queste nomine alcune di queste non ancora non c'ero ma sono andata avanti molto velocemente oggi secondo me vicende del genere
Almeno in certi settori tratto Citterio il proprio non ho fatto in tempo a a dividerla questa cosa di commentarli in maniera esatta
Ma mi sembra che uno di questi tre di settori troppo col considerati da regolamenti europei che sono ripeto sono tantissimi
E proprio settore tessile mi pare di ricordare ma ce ne sono tanti in cui si fa settore per settore si sta colpendo il fenomeno questo comportamento tipico del vediamo bene rappresentato in questi due provvedimenti che è quello dell'imprenditore che si avvale di una filiera produttiva complessa articolata e soprattutto di storia spesso dislocata
In altri Paesi oppure come in questo caso se ho ben capito Armani invece lavorava in Italia però con lavoratori cinesi non so cosa appunto sotto insomma miscele vennero non dichiarati senz'altro i contributi previdenziali e più o meno equivalente cioè c'è bisogno di andare in altri paesi si si possono far venire lavoratori cinesi in Italia e trattarli e insomma sono cose che ormai appunto sono ripeto è molto interessante come dice ad inizio volesse Mariska che non è solo più la legislazione non è più soltanto la legislazione a tutela della specificamente giuslavoristica la la la una norma la normativa giuslavoristica che tutela e questo tipo di situazioni ma è la norma anche diritto se vogliamo dire commerciale ma io parlerei proprio di diritto dell'impresa
L'impresa oggi è una realtà che si tenda sempre più a vedere come unità di varie interessi rivali appunto stakeholders che convergono su i testi all'efficienza ed efficienza dell'impresa serve a a garantire appunto la la sopravvivenza del mercato e e che tutto sommato e la struttura in cui dopo abbiamo visto che persino la Cina ha scelto il mercato come struttura base dell'economia anche se è un mercato in qualche modo sono molto vigilato ma insomma e comunque un mercato e e quindi sembra che ci sia una struttura alla quale tutti si sono resi conto sia o perché si apportano preferite ad altre e e poi soprattutto l'efficienza Serbia appunto a tutelare i posti di lavoro quindi è una realtà qui a cui appunto la cui efficienza siamo tutti interessati però anche una realtà che non deve diventare un un produttrice di esternalità negative così forti darà mettere a repentaglio paludi a cui tutti ormai sono sensibili questo è un tema che è entrato persino nella Costituzione laddove la modifica all'articolo quarantuno a previsto che l'impresa dall'UDC che ha recentemente venti ventidue se non sbaglio ha previsto che
La l'attività di iniziativa economica non possa svolgersi in contrasto con l'ambiente quindi giace no anche questo riconoscimento molto importante così da tutti noi e considerato non non si parla di dibattiti i lavoratori in quella norma sull'articolo quarantuno che la norma che tutela come tutti sapete l'iniziativa libertà dell'iniziativa economica privata ma sere fa in molti altri luoghi la costituzione e quindi insomma
Io credo che una lettura congiunta dei vari tasselli normativi oggi ci porta a dire che siamo tutti consapevoli che c'è c'è un c'è una matura consapevolezza l'acquisita consapevolezza che l'attività d'impresa la lite cioè la libertà d'iniziativa economica un valore a cui nessuno voli più rinunciare
Meno nel contesto che conosciamo
La l'impresa e motore di sviluppo e di progresso può esserlo assolutamente ma non un po'Chandler esternalità che negative che produce non devono essere tali da appunto non non c'è non devono eccedere un essere tenute nel conto del profitto qui questi provvedimenti spesso emerge la frase
No la parola l'espressione importante da fare era en aumentarle profitto costi quel che costi oggi questo tema del profitto possidente posti non esiste cioè a mio avviso ed totalmente superato
E da considerare totalmente superato e mentre questo non si viaggia o come qualche il mio collega ha detto che bisogna abolire abrogare l'articolo due mila duecentoquarantasette non è la solita non ha più scopo di lucro non esiste più lo scopo di uso non ha non è così
L'impresa e quindi anche la sua vita se l'impresa è possibile forma di società
Tele perseguire uno scopo di profitto perché è ovvio deve remunerare i fattori la produzione e compresi gli appunto gli investimenti dei soci non se che se non investirebbe o più
Ma
Il profitto deve essere calcolato al netto dei costi di ripristino delle delle situazioni per esempio ambientali danneggiate e al netto dei del mantenimento di garanzie essenziali di sicurezza e salute pezzi per quelli che fanno parte a pieno titolo l'impresa e e contribuiscono col loro lavoro con a a farlo andare avanti quindi lavoratori quindi è una diversa concezione di profitto quindi per questo è molto importante per i no contest commercialisti proprio perché alcuni hanno detto
Questo è il tramonto del profitto il profitto non non serve più resiste più viene buttato nel cestino non è proprio vero è effetti proprio vero il contrario del profitto va calcolato al netto di queste Annarita negativi e quindi d'impresa deve farsi carico di di dell'esternalità negative introduce io faccio sempre questi tempi miei studenti se voi andate a fare un picnic a villa Pamphili
Lo lasciate la entrato tutto coperto di carte puntelli bottiglie eccetera bucce di di banane no no votata il picnic eppure a quelle tutto ha lasciata tutto perfetto così Retali impresa cioè non può non è impensabile che taccia profitto a danno di valori che ormai tutti considerano a Ken offre piena con piena ragione valori fondanti della nostra civiltà l'appunto l'ambiente e poi i valori gli ex Gino in in bar mentre sociale di governarsi valori
Appunto ci tutela di dovrebbe prime due dei tre sono quelle importantissime ambiente e rapporti sociali i lavoratori quindi la tutela del lavoro oggi è vero sotto spoglie sottoscrive in pieno quello che ha detto all'inizio corsa Mariska si svolge anche attraverso queste altre strade
Non tanto le pratiche commerciali speziati tirano un pochino scorrette che non pochi dotazione stiracchiata e ma attraverso tutta questa altri complessivamente anche una mano stiamo attuando e che secondo i quali secondo me la spinta all'indietro diciamo che qualcuno ha tentato di imprimere alla fine sarà sarà vinta perché ferita nel senso che non potrà prevalere
Si va avanti divenga anche la le giovani generazioni secondo me essere molto attive su questo se non c'è bisogno di appunto ad arrivare Agrippa talmente ma no siamo di far capire che la gente ci tiene a queste cose cioè non solo e vibrazioni pochissimi studiosi che stanno a pensare a queste cose ma è e proprio l'esigenza di IVA della della solita se non altro perché appunto non può il mondo ormai è globale che tutele collegato in tempo reale dalla mattina alla sera
Un tempo si morivano le persone appunto in Bangladesh sono la miniera perché c'è anche il tema delle miniere africane da dove si estraggono il litio e altri minerali cosiddetti diari
In cui che servono per fare i telefonini e altre cose del genere e che anche lì ci sono persone che lavorano maniere in condizioni disumane
Un tempo lo sapevamo adesso lo sappiamo perché cioè ciò mostra o tutti i giorni possiamo girarci dall'altra parte assolutamente no e questo secondo me il grande cambiamento e c'è stato e quindi provvedimenti che in questione sono interessantissimi ma forse già
Tosse passibili di superamento
C'è superati nel senso che oggi si può passare attraverso altre anche altre strade diverse da una direttiva dalla disciplinare le pratiche commerciali scorrette per raggiungere questo scopo di bloccare certi comportamenti o di sanzionare adeguatamente alle imprese che ripongono in essere con sanzioni appunto
Risarcitoria importanti sanzionati la direttiva diligenza prevede anche sanzioni amministrative cioè prevede anche un public enforcement ma anche a livello di tra rete e forse anche se un po'si può fare un punto
C'è ancora molto da fare come ben sa Lorenzo che c'è da costruire no un un tema di foro competente sì dove si fanno queste cause dove si portano nel caso di imprese multinazionali ma io credo che ripeto nella consapevolezza che ormai questi valori contorno per tutti più sono opere sono partiti al vertice solo per molti minuti la nomina al vertice si può costruire tutto il percorso se abbandoniamo la Presa è chiaro che riprenderanno il sopravvento gli speculatori e coloro che pensano di appunto farsi belle farsi belli con le frasi appunto un po'così ad effetto ma io credo che il tempo di queste persone quasi è scaduto credo che
Ormai nessuno più ci crede a queste cose a queste frasi finte quindi o sono ottimista sul punto grazie
Non mi sembra che la sua considerazione la parte finale
C'è molto da fare ma molto abbiamo fatto è fondamentale
Perché non c'è dubbio che oggi i valori che abbiamo nel nostro ordinamento declinati nelle varie poi materie specifiche sono valori che sono molto diversi da quelli di un tempo
Nel diritto al lavoro c'è stata un'epoca nella quale sì
Ipotizzava di ricorrere al decentramento per decentrare su altri soggetti delle filiere produttive una serie di responsabilità di tutte le minori e così via
Poi si è pensato di poter risolvere il problema attraverso la tecnica della solidarietà che collegava il committente a tutti su botta appaltatori e subappaltatori presente che siamo in una prospettiva molto più avanzata nella quale questi valori assumono
Contenuto obbligatorio e queste fonti è un contenuto obbligatorio come detto bene io ho avuto una dicendo alla quale ho potuto constatare questa questione i valori sono valori vengono riconosciuti nel nostro ordinamento ma che si proiettano anche a distanza molto lontana
Caso che mi ha fatto riflettere è stato quello di una indagine alla quale ho partecipato nella quale si doveva vedere se questa filiera molto articolata era una filiera che rispondeva a questi principi e questi valori dice che cosa avete fatto avete subito sì abbiamo visto che tutti rispettano la legge
E allora siamo a posto no non siete a posto perché l'ultima
Diciamo articolazione della filiera produttiva che lavora in una sperduta provincia cinese rispettando la legge locale a un trattamento dei lavoratori che non è quello che si è la la la la la l'impresa capogruppo si era impegnata a far rispettare in tutta la filiera di nella realizzazione del prodotto
E quindi si disse
Sì è vero che rispetta la legge ma non rispettano i nostri colori quindi anche questo sperano lavoristi è importante
Che quello che conta poi è un riferimento ai valori che sono valori riconosciuti dopo il prodotto finale viene realizzato
Passo la parola al professor sommario
Continua ringrazio
Ovviamente sono io che ringrazio come gli altri colleghi Arturo Maresca per la sensibilità che ha faccia condotti a riflettere su queste vicende
Direi diabolica sensibilità perché mi porta la sua sollecitazione a rispondere affermativamente
Alla domanda se
L'Antitrust può essere un veicolo di valori sociali in particolare per quello che riguarda la tutela del lavoro
Però
Io arriva a questa conclusione
Passando diciamo da un'argomentazione un po'riversa rispetta quelle che abbiamo sentito finora quindi la mia è non un'opinione dissenziente mono opinione concorrente
Ora sappiamo tutti che l'Antitrust un'autorità neo liberale per antonomasia
Il neo liberalismo è una teoria è una pratica che affida Allo stato il compito di imporre la concorrenza cioè di essere la mano visibile
Che mette ordine nel mercato
Questo trasforma la concorrenza in uno strumento di direzione dei comportamenti individuali
Differenziati in base ai due fronti
Del meccanismo concorrenziale appunto da un lato l'impresa e che sono chiamate a differenziare l'offerta di qui l'Antitrust
E dall'altro lato i consumatori che sono chiamati a sei
Passionale l'offerta e di qui appunto un diritto dei consumatori tutto incentrato sulla informazione
Sulla trasparenza
E su vicende che sono direttamente riguardate dal dai provvedimenti dell'Antitrust di cui stiamo parlando cioè nella informazione nella trasparenza c'è anche l'idea secondo cui le pratiche commerciali devono essere reali non devono essere fuorvianti
Tutto questo porta ad una conclusione permette particolarmente proprio problematica che quella secondo cui si può ottenere una inclusione sociale
Anche dei lavoratori
Riducendo la inclusione nel mercato
Cioè l'emancipazione lo si vede soprattutto con il tema del del consumo
Deriva dalla tutela appunto del consumatore
E non anche dall'esercizio dei diritti di cittadinanza o se si preferisce la cittadinanza è ridotta ad un fascio di prerogative che sono quelle mediate dal linguaggio degli operatori del mercato
Ora rispetto al lavoro questa cosa qualche problema lo pone perché la tutela del lavoro in una cultura neo liberale
Una tutela che ha delle caratteristiche molto
Particolare tendenzialmente il neo liberalismo vuole ridurre la relazione di lavoro a relazione di mercato qualsiasi cioè tendenzialmente neo liberalismo vuole abolire il diritto del lavoro
Presa abbiamo che il diritto del lavoro nasce perché
Le caratteristiche della relazione del lavoro rende hanno reso storico storicamente non applicabile i principi del diritto civile appunto alla relazione del lavoro di qui la nascita del diritto del lavoro
E il neo liberalismo diciamo nella sua attuazione cura e non mediata da altre considerazioni mira a ripercorrere diciamo la strada la strada opposta
Cioè la relazione di lavoro è una relazione per cui da un lato c'è l'attività umana dall'altro c'è una corresponsione di denaro senza alcuna obbligazione accesso
Ovviamente
Il mio liberalismo non attua impurezza questo schema
Perché ci sono molti elementi che impongono
Diciamo di deviare da questo schema
C'è una resistenza ad un modello di capitalismo
Che
Non tiene conto del costituzionalismo democratico e sociale cioè di quel costituzionalismo che mette al centro non solo il diritto al lavoro ma anche il dovere di lavorare come contropartita per un welfare
Dignitoso una piena e una buona e occupazione e da ultimo ma non per ultimo anche la partecipazione dei lavoratori
Alla definizione dell'indirizzo politico generale oltre i meccanismi della democrazia borghese e quindi ruolo ai partiti e sindacati il CNEL lo sciopero politico e così via
Questo chiama in causa anzi consente il conflitto sociale il conflitto redistributivo un conflitto sociale redistributivo equilibrato del nome del così tutto ritmo democratica e sociale che se non altro
Al fine di neutralizzare il conflitto sociale impone di di lanciare le idealità allo stato puro del neo liberalismo e dell'idea che ha di lavoro
Quello che effettivamente voi
Ci troviamo di fronte ora se questo diciamo è il meccanismo che vale per i Paesi occidentali
Possiamo anche verificare come si attua sul piano normativo perché noi abbiamo
Un diritto dei consumatori che si occupasse bene secondo un meccanismo neo liberale cioè di informazione trasparenza e non di imposizione che si occupa di tutelare quella parte del della relazione di consumo
Abbiamo un diritto del lavoro che grazie al conflitto non attua allo stato puro i principi del neo liberalismo e quindi una forma di tutela del lavoro e di diciamo diciamo di mediazione accettabile tra democrazia e capitalismo la realizza
E abbiamo anche visto che è stato evocato un diritto dell'ambiente
Che sebbene declinato in termini spesso neo liberali cioè la tutela dell'ambiente attraverso il mercato comunque in qualche modo funziona
Tutto questo vale per i paesi occidentali non vale quando le merci provengono da Paesi non occidentali perché di funziona esclusivamente un diritto dei consumatori che consente al consumatore occidentale di avere una merce un un bene di consumo che non sia dannoso per la sua salute che corrisponda a determinati per parametri che riguardano il la qualità del prodotto ma non il cosa come di come il come si produce e quindi la qualità del lavoro da un lato e anche l'eventuale si spera rispetto dei parametri ambientali da questo punto di vista cioè dal punto di vista lavoristico e ambientale sia una merce proviene da un Paese che non è un Paese occidentale che conosce i nostri parametri diritto del lavoro diritto dei consumi il problema
Si pone si pone in in modo
Preponderante ed è il motivo peraltro per cui
Noi assistiamo ad un forte sbilanciamento del dal punto di vista c'è un plagio politico di cui vediamo gli effetti in questa fase storica cioè il Nord del mondo è il luogo dove si consumano le merci che il sud del mondo
La fabbrica manifatturiera per le merci consumate nel Nord con tutti gli squilibri che non sono argomento di questo seminario che però ripeto sono lì sotto gli occhi di tutti c'è un Nord debitore un sud creditore che per molti anni ha utilizzato il surplus per acquistare i titoli del debito dei Paesi del Nord poi iniziata ad acquistare anche pacchetti azionari e secondo alcuni economisti secondo me particolarmente illuminati questo è uno dei motivi per cui non solo ci sono gli accorcia menti della filiera produttiva non solo c'è un abuso dei golden power ma e non solo ci sono le guerre dei dazi ma ci sono anche le guerre vere e proprie
Quelle combattute adesso è quelle che secondo alcuni ahimè verranno combattute nel futuro ora di fronte a questa situazione dei tentativi per risolvere ci sono fatti ad esempio si è si rubato
A livello di pratiche sociali
Il commercio equo e solidale cioè
Nato un una idea di consumerismo critico per cui i consumatori del nord sono invitati
A premiare con l'acquisto determinati prodotti che vengono realizzati nel rispetto dei parametri ambientali nel rispetto del lavoro e una serie di altri
Parametri ad esempio imprese che non sono coinvolte con il commercio di armi imprese che non praticano in modo scientifico la corruzione come avviene purtroppo
Molto spesso in alcune parti del mondo se volete vedere degli esempi di questo di questo tipo di consumerismo potete ad esempio consultare il manuale del consumo critico che ha confezionato oramai da molti anni il centro modello di sviluppo di Francesco Gesualdi insomma il mondo cattolico molto attivo
In questi in questi ambiti
Problema
Beh innanzitutto tutto questo riguarda un'adesione volontaria
Fate pratiche di consumerismo critico
Secondo problema il costo dei prodotti chi si pone
Dal punto di vista del consumo critico deve essere necessariamente disposto a investire più denaro nei prodotti che che consuma proprio per che tengono conto di parametri ambientali parametri laboristi cinque
Ci sarebbe una soluzione sì certo che potrebbe esserci una soluzione intanto ci potrebbe essere un diritto dei consumatori capace di bilanciare questo squilibrio
Molto tempo fa
Io mi ero innamorato dell'idea che nel diritto dei contratti ci potesse essere non solo un equilibrio economico perseguito dall'ordinamento manco l'equilibrio economico sociale che quindi consente di tenere conto di questi aspetti
Questo sul piano privatistico sul piano pubblicistico ci potrebbero essere sovvenzioni o benefici fiscali
A sostenere gli operatori del commercio e consolida
Questa è una possibilità
E questa possibilità come altre possibilità si scontrano però con la realtà dell'unione europea
Ci sono da molti anni per la verità dieci quindici se non vado errato
Dei provvedimenti europee che si occupano di commercio equo solidale
Ma che fondamentalmente boicottano il commercio equo solidale
Per il semplice fatto che
Tutte le
Il pronunciamenti in senso lato
Su questa pratica chiariscono che non si possono derogare ai principi della concorrenza e principi del WTO quelli a cui invece stanno derogando altri attori che hanno qualche forza in più del consumerismo critico non solo
Non si possono beneficiare con sgravi fiscali o sovvenzioni di operatori del commercio equo solidale perché questo sarebbero altrimenti aiuti di Stato
Per cui diciamo il commercio equo solidale sarà anche presi in considerazione dal contesto europeo ma a me pare appunto per affossarlo non per diciamo riteneva di uno uno strumento utilizzabile per ovviare al problema a cui facevo riferimento prima cioè che i i diritti che sono stati concepiti nel nella parte fortunata del pianeta possono tutelare la qualità di un prodotto ma sono sostanzialmente del tutto disinteressati alle modalità con cui questo prodotto viene realizzato c'è poi un una serie e qui viene diciamo il la diversità di vedute rispetto a Giuliano Scognamiglio un un diciamo un una fioritura anche notevole di disposizioni
Nazionali ma anche europee che riguardano questi aspetti e che come giustamente ha sottolineato Giuliana Scognamiglio non non sono rimasti più a livello esclusivamente di soft lo cioè di libro dei sogni
Ma hanno in qualche modo stentato quanto meno di invadere il terreno della Ardigò
Per cui
Obblighi di informazione laggiù diligence e e altri strumenti che
C'è il tempo qua di di elencare però a me pare che in questa fase storica quanto meno in questa fase storica
La possibilità
Che si vada oltre ad un mero rinvio e che quindi sì sì metta in cantiere realmente la possibilità di realizzare questi strumenti sia molta Dida da venire che sia sufficiente un esempio
Per chiarire questo aspetto perché noi non vorrei diciamo essere insistente su su questo diciamo è un un elemento che del quale io credo non si possa non tenere conto in qualsiasi ambito noi sì intervenga noi siamo in guerra
E in questo momento di guerra succedono cose a livello europeo che hanno un certo peso anche per le cose di cui stiamo discutendo nuovi e di qualche di circa una settimana fa
La bocciatura
Al Parlamento europeo di una mozione
Che chiedeva di rivedere alcune
Modalità
Che erano state elaborate dalla Commissione in sede di Regolamento delegato
Scusate non dalla Commissione sulla giunta dal dalle istituzioni europee in senso in sede di Regolamento delegato nel corso del del quale essi incideva proprio sul tema della finanza sostenibile
Ci sono dei c'è una disciplina europea
Che stabilisce quando si può affermare che a un certo prodotto finanziario un prodotto finanziario sostenibile
Questa disciplina diceva che non è sostenibile quando serve per produrre armi controversie controverse
E questo nuovo Regolamento delegato
Ha stabilito che non si deve più parlare di armi controverse ma solamente di armi vietate che poi ha elencato quali sono le armi vietate risultato che ad esempio può essere considerato grind sostenibile il finanziamento di armi nucleari
Il tentativo di Al di alcuni gruppi al Parlamento europeo di bloccare questa cosa è stato bocciato con una maggioranza inedita perché ha messi insieme la destra diciamo moderata e la destra
Non moderata e un questa pratica diciamo è stata affossata per cui con la la fase questa mi sembra vedendo adesso è quella di uno lo smantellamento
Di tutto l'apparato che in qualche modo
L'Europa si era dotata a proposito di sostenibilità e ve lo dice uno che pensa che la sostenibilità sia un qualche cosa che come altre modalità di aggettivare lo sviluppo osserva pena poco perché io non sono diciamo
Legato a diciamo un approccio sviluppista quindi
Per persone per diciamo per riassumere e per tornare alla all'apprezzamento della Tod's per la suggestione di Art
Lo Maresca sì
Il diritto antitrust può avere una dimensione sociale e in effetti due lo si è dimostrato con questi due casi a cui il seminario e dedicato e si spera con molti altri casi in futuro
Ma perché tutto intorno il panorama è particolarmente desolante
Ma se il panorama è particolarmente desolante in ogni caso teniamoci stretto quel poco che c'abbiamo quindi sì il diritto antitrust non l'avrei mai potuto immaginato di poterlo dire a una dimensione sociale e meno male che c'è la quindi grazie ancora Arturo e questa è la mia conclusivo
Vediamo
Bene vediamo se ho capito bene il tuo ragionamento allora tu dici va bene voi avete parlato di filiere produttive e tutto quello che ha detto ha una rilevanza sempre che noi possiamo tracciare una filiera produttiva che ha come punto terminale il produttore finale che poi mette sul mercato il prodotto qualcuno che sta in adesso vive in Italia in Europa e così via va bene
Mentre se io compro merci che sono fabbricate in Cina invasivo in Cina per Diana a questo punto tutto quello che voi avete detto è qualcosa che non raggiunge l'obiettivo perché quella merce fatte in Cina
Prodotto in Cina e che viene poi portata in Europa
Rimane nella sfera di produzione di un produttore cinese che sicuramente non potrò mai andare a indagare in questo e quindi questo è un problema che mi richiama alla memoria una cosa di quand'ero molto più giovane ci fu un momento che voi non lo volete perché non avete l'età sufficiente il ci fu una questione che riguardava i palloni per giocare a calcio che venivano costruiti in India da bambini a un certo punto tutti ne diciamo non dobbiamo giocare a calcio con questi palloni perché erano
Ma mormoni prima ancora c'era era ancora un altro
E quindi però allora la la la domanda che uno potrebbe fare ma come fare di fronte a quello che tu dici la coscienza dei consumatori
Non è tale da o la le finanze dei consumatori non sono tale da potersi consentire di acquistare prodotti che hanno un marchio
Però ormai vediamo che tutti questi mi domando e senza sapere la risposta tutti questi prodotti che arrivano da tutto il mondo devono avere i evidenziata certe caratteristiche
Che attengono ai materiali che sono stati utilizzati e così via che consentono dovrebbero consentire quantomeno sul piano formale a chi acquista di sapere che quel prodotto a certe caratteristiche
Cioè alla fine la domanda è ma bisognerebbe aggiungere un altro tipo di validazione di quel prodotto e dire questo prodotto è stato costruito ma nel rispetto dei principi almeno quanto meno dell'Organizzazione mondiale del lavoro e così via
Perché chi acquista sappia che quel prodotto non solo c'era
Certe caratteristiche ma anche quella componente del lavoro è una componente del lavoro che è stata tracciata ed è documentato documentata del reso visibile che stava che è avvenuta nel rispetto di regole fondamento
Certamente questo sarebbe un'altra proiezione rispetta quella della filiera frutti grazie molte allora
Scusa no
No no non so se lo so ha detto bene
No no
No no no
Possiamo possiamo chiudere il sano welfare sì
Non si domanda
Però sono solo due precisazione su questo aspetto delle
Catene produttive che è pericoloso
Il motivo per cui stiamo discutendo in questo caso perché è un caso molto interessante cui non io stesso avevo percepito la rilevanza per il diritto del lavoro fin quando ne abbiamo parlato prima inizio questa di questa questo seminario e questa sorta di catene di trasmissione che si è creato tra Procura di Milano notorietà garante su un aspetto specifico prima cosa in questo caso parliamo di autorità antitrust perché
Nell'ordinamento italiano si è deciso di attribuire l'autorità Antitrust l'applicazione della normativa sulle pratiche scorrette
Quindi l'acqua può sembrare che appunto ci siamo antitrust la concorrenza però se uno va in Francia non non è l'autorità della concorrenza ma sarà il ministero competente calate quindi questa però quello che la cosa interessante qui che questa catena di trasmissione potenzialmente si applica anche a produzioni esterne all'Unione fermo restando le critiche io condivido assolutamente però la cosa interessante sincero motivo ancora
Più per colpito un plauso pubblico se ne apre questo tipo di situazione può estendersi anche all'esterno per il momento in cui un'impresa pubblicizzare il rispetto di alcuni principi a questo punto e la pubblicità ingannevole in Europa
Di comportamenti non tenuti forma quindi è una situazione eccezionalmente come ed eccezionalmente potercela prima no sì
Se diciamo se il il povero consumatore europeo diciamo ingannano ovvero o no povero d'accordo dico in termini polemici esce ingannato che diciamo impedito di assolvere una sua funzione di sistema che quella di selezionare in modo efficiente la produzione e un un imprenditore che ti inganna
è un imprenditore che altera quella funzione di sistema e che quindi crea delle diciamo delle delle situazioni nelle quali appunto la concorrenza non può svolgersi correttamente e poi il punto fondamentalmente è questo che
Per riuscire a usare la concorrenza come strumento attraverso i quali promo attraverso il quale promuovere valori sociali il passaggio è molto stretto però ripeto meno male che c'è certo che se la mia risposta sarebbe molto semplice senso io diciamo che notoriamente non sono un fautore della concorrenza io sarei per sospendere le la diciamo la la concorrenza come valore che deve sovrastare tutti gli altri valori
Tornerei ad una Cardullo che non punta sull'informazione ma punta a vietare o a consentire e e me la caverei così con una con una tre con una precisazione notevole diciamo no cioè non è che sto proponendo un modello Trina Ricciuto da Unione Sovietica sto proponendo un funzionamento del capitalismo
Come propongono molti capitalisti molti liberali quindi cioè non mi sembra di dire delle cose completamente fuori dal mondo
Quello che etico otto rafforzato no versa
Noi diamo la linea
No volevo soltanto Coco ma dall'associarmi a quanto già detto poi quella quello il motivo del mio intervento di poco fa cioè le ordito la concorrenza e il cervello in Italia visto il titolo la locandina anche tanti gentilmente ci ha chiesto
Va bene io avrei voluto subito osservare attenzione questo non è propriamente diritto antitrust se perché i tanti tanti intendiamo la tutela della struttura concorrenziale del mercato ed indirettamente collegato a attraverso cui la competenza l'Autorità garante potreste anche di un'altra reddito Lorenzo un'alta autorità
Pubblicistica ma ma distorte per i fatti molto raffinato quale diritto Alessandro uffici sgroppate il povero consumatore europeo che incerto se comperare la borsa di Dior o quella di Armani tra la prima costa otto mila secondo a sette mila diciannove tre ingannato perché tutte e due del del due virgola tenue dicono che fanno i bravi che rispetta tutte ecc e dovendo buttare queste Ottorino sette mila euro non sa bene dove brutale ecco questo anche a me dà un po'fastidio questi passaggi sono un pochino
Insomma ma nonché appunto come alle intese sia il mio cioè abituata appunto più alla diventano un pochino
Come dire no non non centrati grosso concentrati sulla disciplina le pratiche commerciali sleali del scorrette appunto quei giochi ma secondo me questa disciplina e quindi ce la teniamo stretta visto che è stato utilizzato in questo modo ma è stato utilizzato in questo modo anche contrappunto l'interrelazione che si è creata con l'autorità giudiziaria con la Procura Repubblica e anche con la due-tre uno che anche una norma fondamentale quando è entrata in vigore in Francia la legge sulla vigilanza
Questa ma di Subedei noir di vigilanza appunto che è stata considerata una pietra una svolta fondamentale che peraltro non ha avuto grande applicazione concreta mi è stato detto ma comunque hanno fatto convegni eccetera è un'occasione questi convegni una collega francese marito ma come italiano avete problemi perché avete una due tre uno quindi qualunque irregolarità succeda c'è l'obbligo di riferire all'organismo di vigilanza
Quindi toglie gli strumenti si godiamoci il problema è e la la mentalità e la cultura che si chi si che si cerca di distillare anche appunto nelle giovani generazioni si sei ovviamente sono consenziente coi da ed ha concluso che si valuti
Gli strumenti ci possono essere ed altri strumenti possono essere utilizzati per perseguire questi valori la la sostituta dell'addirittura concorrenza in senso puro in senso stretto sta fornendo altri strumenti dice un nostro nutra non so se è presente Sandro vorrebbe indurre sia stata ecco adesso è che sta studiando proprio gli accordi di sostenibilità tra impresa e quindi è un'isola altri contributi che il diritto alla concorrenza in senso puro può dare appunto vista da questi valori secondo me poi che attualmente nel nel parere Parlamento europeo si sta verificando una convergenza che dal mio punto di vista penso anche l'altro non è stato fatto così diciamo in come non è fatto lodevole ne ha fatto una cosa bella tra destra e l'estrema destra questo è un altro paio di maniche
Però qui c'è un altro problema andiamo a votare i ragazzi quando si vota andiamo a votare senza senso che si contiamo a non andare a votare queste cioè si succedono cose strane e succedono delle parla esigere il Parlamento europeo si stanno registrando questi strane convergenze però che queste rispecchino
La mentalità diffusa io non ne sono affatto convinta c'è una purtroppo abbiamo che visto che anche persino alle regionali sono andati a votare meno della metà delle persone mi pare di poter dire quindi e se invece proprio un deficit democratico che sta emergendo ed è secondo me è la vera piaga di questo momento del momento in cui i giovani si affacciano finalmente ritornano a votare
E
Capiscono che che certi valori oggi sono in in negoziabili non negoziabili ecco sei ci renderemo tutti conto che questi comportamenti comunque fanno no colpiti da in qualche modo e gli strumenti già ce ne abbiamo altri se ne possono creare quindi io credo che non ci si ecco poi si possono avere i vari punti di partenza tutti i punti di partenza possono essere vaglio file
Tutte le concezioni del mondo diciamo però secondo me che dire che questi valori sono regressivo che deve oh che non ci seduce ed io ho l'impressione che non sia e che non sia così dipende molto da noi io più che mai in questo momento la partecipazione attivi anche a livello di il punto di dottrina di dirvi organiche autorità giudiziaria in Procura di Autorità garante la conferenza tutti lo possiamo e dobbiamo fare qualcosa nel momento in cui civile
Ci rendiamo conto che favorire una parte del mondo appunto il Nord Boris il non riscosso il povero comunque sia emersa ovest quello che è insomma
Una parte cioè per frenare il mondo oggi sono legatissimi disuguaglianze quindi tutto ciò che può in qualche modo attenuare questi divari deposita dicono in una in in fratture magari punto possibilmente in conflitti e sono cose sono tutto ciò che può essere fatto l'essere fatto da chiunque venga fatto quindi come ragione Alessandro il frumento va preso
Cioè teniamoci quel poco che c'è e speriamo che diventi sempre meno poco perché ci sono le premesse perché i venti perché si allarghino queste maglie cioè si allarghino queste possibilità di colpire certi comportamenti
Cioè certo c'è il problema della transnazionalità c'è il problema che la Cina sta per conto suo però c'è anche il non c'è anche il tentativo di dice ampliare il cosiddetto Brassens effect e ci sono tante no tante direzioni in cui si sta lavorando
E poi c'è c'è da storia che ci manda un presidente americano che la pensa esattamente al senso opposto eccetto però è anche vero che dura in carica quattro anni poi quello che succede dopo è ancora molto incerto non so che cosa è stato poi
Grazie allora
Volevo vedere se non c'è qualcuno che vuole prendere la parola per fare qualche domanda qualche osservazione anche sul piano della tecnica giuridica perché come è stato detto bene
Non è irrilevante che tutto nasce da un procuratore della Repubblica il quale acquisisce tutto questo materiale e uno avrebbe detta norma valida all'ispettorato del lavoro tu
Il quale attiveranno ispezione farà tutto no rimanda questo materiale all'Autorità garante questo è un aspetto che vi fa vedere come ha saputo trovare una strada che potrebbe essere anzi dico io sicuramente lo posso dire sicuramente molto più efficace un intervento rispetto lavoro sicuramente molto più efficace
E quindi è la tecnica giurie di capire qual è la direzione nella quale ci si può muovere allora vediamo poiché ho saputo che ci sono anche studiosi della materia quindi quindi giovani studiosi della materia quindi chi è che vuole
A parte i professori che stanno sì cari devi
No allora volevo dire a in un allargamento di questo seminario a meriterebbero di essere invitati anche in giù i penalisti secondo me
Volevo fare questa osservazione
Il principale artefice di questa azione penale insomma portante magistrato della Procura di Milano
Ma ne Nenni provvedimenti sarà leggerli sono molto interessanti traspare ma lui l'ha detto anche pubblicamente in occasione di confronto ci
Ti uccido che l'idea dell'utilizzo l'amministrazione giudiziaria che è lo strumento che vi ha utilizzato per portare avanti questa azione mira non tanto a colpire scarso utilizzo un termine tecnico la mela marcia all'interno dell'organizzazione cioè il legale rappresentante
Caricano di responsabilità penale ma invece avviare un processo di risanamento dell'impresa
Nell'idea che appunto il problema non sia l'amena marcio colui che gestisce la filiera o che nelle sintesi varie fasi sfrutta il lavoro eccetera ma che ci sia un modello di impresa di organizzazione dell'attività imprenditoriale
Non solo non presso la committente ma ha perso proprio l'idea della filiera dice presso Maresca prima che c'era l'idea dell'esternalizzazione no l'idea molto spesso che le filiere lunghe si realizzano per ridurre i costi no l'avete detto oggi quindi la cosa interessante tutta questa vicenda secondo me e proprio l'idea di guardare all'organizzazione come una realtà che va modificata va dato un input al risanamento
Per creare un'organizzazione che si crea al suo interno gli anticorpi per evitare queste situazioni
Tant'è che l'amministrazione giudiziaria
Poi in questi vicende porta lei questa impresa che ha ravvedersi cioè presso di voi ferito sempre per mia tecnici
Cioè a porre in essere operazione di stabilizzazione dei lavoratori di innalzamento delle retribuzioni attenersi per rimediare che permette all'impresa di evitare poi di sanzioni penali
Però l'obiettivo che il magistrato perseguiva perché lo ha dichiarato in i provvedimenti emerge lavoro di punire qualcuno ma era quello di avviare un processo di risanamento dell'impresa che porta a poi dopo a bene male dopo gli strumenti va diventa significa alcuni si concluse sostengono che alla fine diventa semplicemente fare carta no creare carta vere
Però è interessante da novità giuslavoristi diciamo un po'elemento Kevin soddisfazione e Chris con questi meccanismi si riesce a produrre quell'effetto di Risanamento
Diciamo la verità ai nostri studenti non sono in grado di realizzare quindi è un tema siccome molto secondo questo che meriterebbe di essere ulteriormente approfondito ampliato quindi grazie di questa occasione
Allora vediamo un po'se c'è qualcuno che vuole prendere la parola
Anche per fare delle domande no
Chiedere dei chiarimenti e
La
A allora
Venga qua venga qualora
Questo due mila
In realtà volontario esilio comunque rispetto a quanto si diceva sul fatto che il diritto europeo sia
Spesso limitato coi al continente europeo non è propriamente vero perché rispetto a quanto ha detto la professoressa Sco Emilio sul bracciale fatta e sulle forse mentre pota azionarie ma anche rispetto alla creazione di economie di scale interne alle grandi società grandi gruppi multinazionali cioè abbiamo visto che sempre nei confronti delle ditte creata con l'INAIL di Amelia sei
Tutti i provvedimenti che sono stati presi inducono le multinazionali a uniformarsi anche in contesti ad esempio l'asino o altri ordinamenti magari meno sensibili al certi valori la normativa europea non è solo troppa normativa non è solo rivolta a tutelare il consumatore europeo ma è una leva che può agire sulle l'economia globale perché in un contesto globalizzato demente
Cioè è funzionale anche alla realizzazione degli stessi valori cui noi europei siamo portatori anche all'interno di economie magari più lontani da questi da questi valori insomma questo è un piccolo spunto non so
E arriviamo al dibattito
Come no
No no
Ecco la domanda giuslavoristi sa perché nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa non si riesce ad ad attribuire maggiore peso ai lavoratori sa perché non si riescono a coinvolgere maggiormente i lavoratori nella redazione dei codici di condotta
Nella fase del monitoraggio della certificazione perché innanzi come dire potenziano i canali per a proteggerli nel caso di denunzia di abusi
Rispondere a questa domanda se ricordo a me grazie a Dio cioè Ilario vino e acqua però non saprei rispondere a questa domanda perché per rispondere a questa domanda uno dovrebbe sapere chi deve intervenire
Chi è che deve assumere l'iniziativa il legislatore il Governo risposta nostra sarebbe il sindacato questa sarebbe la risposta dal perché uso il condizionale
Perché vedo un sindacato molto più concentrato su tematiche che sono tematiche sicuramente importanti ma che hanno un respiro insomma diciamo la verità non così ampio come questo e invece bisognerebbe cercare di avere questo respiro ricordo che molti anni fa quando questo dibattito ha inizio il sindacato aveva incominciato a prendere una posizione e dice una cosa importante si è vero quando c'era tutta la tematica della globalizzazione ci ha dato si dirà sì guardate noi avremo un effetto molto positivo che quello del miglioramento delle condizioni dei lavoratori che si trovano in Vietnam in Cambogia e così via e questo gli affetti si è realizzato le condizioni di quei lavoratori
Sono state indubbiamente migliorate rispetto quello che erano
Però c'ha almeno la mia sensazione perché un sindacato difficilmente si impegni su questi temi e più portato presidiare situazioni più contingenti
E quindi hanno un vedere più laddove invece ci sono tutta una serie di problemi e come diceva lo stesso Scognamiglio nella situazione che ne abbiamo paradossale perché quelle due
Questioni che sono state esaminate sono situazioni che sono realizzate in Italia non
Perché abbiamo delle filiere produttive
Molto lunghe e articolate che l'ultimo produttore è un produttore probabilmente un'impresa cinese
Che lavora in un capannone esperto ma con lavoratori prevalentemente cinesi che detto francamente delle regole
Dei contratti che noi applichiamo
Va be'
Alcuna probabilmente cognizione
Sfugge completamente al controllo di chiunque
Verissimo insomma non è una domanda è una domanda cioè ma coprire ci vogliono grandi indagini per capire che
Ad un certo prezzo una merce non può che essere stata prodotta con lo sfruttamento lavorativo cioè perché a me pare che
In tutte queste vicende ci sia un filo di ipocrisia cioè che quello di ritenere come giustamente diceva il professor Maresca da un lato che la competizione
In un ordinamento che funziona sulla base libero incontro domanda e offerta non dovrebbe essere condotta sul costo del lavoro questo è siamo un un tema che che dissente
Dopodiché a me pare che in verità le imprese in questa porzione di mondo non si fanno altro che la concorrenza attraverso quello e quando quindi o lucrare sul costo del lavoro oppure se c'è innovazione è sempre in una innovazione finanziata dallo Stato
Sempre con i vaccini
Per il coprite con internet quando è nato internet con l'intelligenza artificiale in questa fase storica e così via per cui stringi stringi alla fine questo è un sistema produttivo
Che per quello che riguarda diciamo la l'attività autoprodotta di di costruzione della competizione
Luca sempre sul lavoro
E sempre sfruttamento lavorativo allora da questo punto di vista non ci vuole o non ci vuole molto per capire quando c'è sfruttamento basta vedere quali basta chiedere a questi imporre a questi di far vedere quanto hanno pagato una borsetta prodotta
In Bangladesh e sotto un certo livello c'è sfruttamento punto
Ma è questa la tecnica però che utilizza questo procuratore perché Storari Boy lui diceva prima anche Giuliana dicevo come fa essere responsabile
Il produttore finale
Di qualche cosa che è avvenuto a distanza dalla dai suoi luoghi e la risposta è proprio questa
Dice scusa un assetto hai pagato incerto corrispettivo al subappaltatori e così via
Non puoi non sapere che l'ultimo produttore deve pagare il lavoro guerra e mezzo allora perché altrimenti non si riesce a e quindi in base questo è sorto il tema sul piano del diritto penale nell'applicazione di quella norma sul che che si chiama impropriamente del caporalato che lo sfruttamento intenzionale del lavoro
Sfruttamento intenzionale del lavoro che vede e adesso non so dire penale non mamma Zard animale ma il concorso tra del datore di lavoro con l'ultimo produttore quello che il produttore finale perché appunto facendo una valutazione dei costi che pagava per la produzione non poteva essere ignaro che quindi il produttore non deve dire da me
Sono se apriamo noi tutti i contratti collettivi no lo deve garantire
In relazione all'ultimo produttore che concorre a realizzare quel prodotto che poi lo immette sul mercato
Voglio disciplinare
Nell'acqua europea che appunto reso subito questo Landella lentamente ma secondo credo che non ha ripeto poi dipende appunto da come dando le prossime elezioni ma insomma intendo non solo in Italia naturalmente ma
Dico civile europea prevede espressamente che proprio per il perché da tutto il
L'ex capo fra l'impresa capofila per l'appunto difendersi Genova se se se imprenditore e Bangladesh a cui sono il volto perché magari hanno una buona abilità manuale sanno cucire bene mi sono rivolto acquisto queste buste paga si sottopagato se fa lavorare le persone dieci in una stanza
Di di di di di dieci metri quadri
Con me in condizioni di te punto fatiscenti eccetera io che ne so ecco da allora dove si prevede che di contrattualizzare tutti questi piove obblighi quindi impresa capofila l'obbligo di inserire nel contratto i contratti di queste clausole diciamo così di sostenibilità clausole gli atti proprio con specifici adempimenti richiesti
Alle controparti corsie stessa questa strada tutto contrattualizzato diciamo il che significa appunto che da una garanzia in più decisi a riempimento poi ci si tratta di capire con il vero tema secondo Micheli rischia di svuotare un po'
Tutto questo e su cui bisogna stare molto attenti a punta bisturi appunto di in parte ha già fatto anche Lorenzo centrali e che
Diciamo qual è poi la la conseguenza appunto o si muovono le procure della Repubblica anche il ricorso a poco a questo se il procuratore che ha avuto che ha dalla Camusso tutta questa macchina che ha dato luogo a questi provvedimenti ma ma anche cioè le azioni tramite imposti mentre secondo me ha una sua grande falsa
Soprattutto queste collegato a un sistema relazione di classe ma il problema è che darete imposti mentre su su contesti appunto soprattutto su operare transnazionali può diventare complicato capire dove agire in quale tribunale perché su questo ecco questo sono il vero
Il vero ce lo scandalo è nato quando appunto la commissione ha fatto un po'sembrata fare marcia indietro lo stop dei piloti eccetera e è stato consigliato da molti ovviamente la cosa orribile molto criticabili citerà però il vero scandaloso nella precedente non so veramente perché hai studiato bene questi aspetti
Ad inizio di tutta questa disciplina della sostenibilità Lupi ha visto doveri di più mentre giovedì diligenza dell'imprenditore nella vigilare attentamente e non uno solo così astrattamente ma in concreto attraverso appunto le clausole contrattuali con con imprenditori a valle
E c'era all'inizio una parte dedicata proprio alla Schiranna come si individua il foro competente dati a quale tribunale sì portano le cause con quali regole e questo è accaduto tutto e teste caduta questa parte qua se che poi diciamo di diritto internazionale privato diritto internazionale processuale
E questa tema marea peraltro difficilissime complicatissima chili purtroppo pochi minuti conoscono io sicuramente sono tranquilli che la conosco poco pure seppure anche se mi sono molto attratta
Ma insomma questa parte qua caduta quindi questo lasciava trasparire una sorta di no tentativo di dice si faccia una bella norma no come come Ambra come Armani ha fatto un bellissimo sito così la Commissione aveva farà bella Nord fatte tanto non si applica perché entrare che è fortemente non funzionerà
E insomma e questo è un punto su cui lavorare molto assolutamente questo è un è un passo assolutamente un punto su cui su cui si visibile si rivela un'arena lavorare in che senso come sappiamo lavorare di concerto non le armi nostre sono appunto in impegno scientifico voi in convegni libri Cetra attico di per dire guardate attenzione che si lasciate perdere questa particolarità avete Enforcement insomma la normativa rischia di vanificarsi
O di avere un'applicazione molto blanda poi c'è anche l'altro tema sollevato dal Betta periti
Cioè a oggi parte da allora dal dibattito nel seno nella nostra dottrina Giusva commercialistica è occupata proprio a questo tema abbiamo mai recepito quasi tutti viene lui hanno insomma po'con poche eccezioni di nell'ambito del della comunità che diciamo questa sede rappresenta diciamo hanno recepito ti gli stakeholder hanno un peso devono avere un peso e però appunto allora c'è ulteriore domanda che per improprie Nozza porta molto avanti
Con questo discorso porta avanti da tempo b ministero del divario inteso come c'è dove si sente la loro voce e quindi per vedere nella governance delle società che entri la voce il secondo
Quindi ricetta un problema enorme perché il rappresentante dei consumatori rappresentante degli abitanti dei dintorni presa in pugno per quanto riguarda le solite Bari-Taranto ci vuole il rappresentante di di chi abita nei dintorni che sente cioè è molto complicato però il dato Latteri sfide sono queste oggi
E dalle e e comunque all'in alcuni ambiti in alcuni ambiti in presente l'appunto risulta sportive
Ecco forse questo tipi già sì ecco c'è per esempio una norma se la regina riciclaggio da sportive che prevede che siano ascoltate le rappresentanze dei tifosi gli è ecco allora questo questo era la normalità adesso mi sono i gol perché appunto infatti io dissi adesso mi ricordo di quell'intervento vedete questo è un primo esempio di stakeholder ISMA perché rispetta i suoi dal cortile tifosi sono soste col c'è dubbioso e certamente se parliamo di calcio quindi quindi c'è questo adesso questo grande problema di come ex dare voce agli stakeholder certo se lo dicesse De Nozza punta avanzata in questa linea c'è il rischio che la considera ma appunto da da molto tempo combattere questa se se uno si mostra freccia chi si mostra freddo e dice no ma per me seconde soltanto belli bisogna nostra esaltando in tutti i modi diversi sponsor del però ognuno a casa sua e questo non è coerente perché appunto
Qualche modo di fare arrivare la voce di seconde re civile ci deve essere e questa è una è una grande sfida di tecnica giuridica secondo me
Però c'abbiamo una legge recente sulla partecipazione dei lavoratori tu non so se la se vogliamo fare un altro seminario su quella legge febbraio sarebbe già è già stato fatto Axa ventisei
Ah ecco buona sapendo che appartenevano alla grazie ovvero se i lavoratori sì ecco dell'forse attraverso la legge sulla partecipazione dovrebbero assumere all'interno dell'impresa una diversa collocazione questo
No bisognerebbe vedere il contenuto di questa legge che cosa dice che cosa non dice perché se diversi ed è rimasto se dice qualcosa o una rappresentazione pure importante ricevo costituzionale però diciamo la verità sul piano concreto sfuma molto il concetto applicazione del Pd quei principi
Posso aggiungere poco una chiosa perché anche questa diciamo
E in fasi sul il coinvolgimento degli stakeholders che poi vuol dire c'è una parola italiana che portatori di interessi questa in falli sul il ruolo dei portatori di interessi
Oggetto di riflessioni già da da da molto tempo in particolare da da parte di chi ha messo in luce il seguente risultato c'è un conto è coinvolgere
Soggetti riguardati da una decisione nella soluzione della decisione un conto è e questo è appunto
Quello che si chiama democrazia deliberativa quel meccanico un conto è dare la concreta possibilità questi soggetti di incidere sul contenuto della decisione
Peso era un tra gli altri era Colin Crouch che aveva studiato questo tema distinguendo appunto tra democrazia deliberativa democrazia partecipativa egli diceva ma se noi dobbiamo decidere circa la qualità di un di un di un bene di consumo
E ragioniamo tutti portatori di interesse quindici avremmo non so i rappresentanti delle imprese di automobili da un lato e i consumatori dall'altro
Sì li abbiamo messi attorno allo stesso tavolo me evidente che avevano lo stesso tempo peso no è la stessa differenza che passa tra l'uguaglianza formale ed è l'uguaglianza sostanziale quindi noi rischiamo di avere il fumo negli occhi la cortina fumogena del coinvolgimento di un numero indefinito di soggetti e poi di fatto diciamo un un una neutralizzazione delle di un di un di un possibile conflitto cioè vuol dire io penso che in un in una società fondata sulla partecipazione democratica il tema non è il coinvolgimento il tema è dare la possibilità a chi viene coinvolto di incidere
Cioè
E l'incidenza del quando Chiara mediare lo Stato
E lo Stato un legislatore che dice questo si può fare questo non si può fare questo
Senta sono metterò io la voterò sotto questo aspetto però che alcune uno degli aspetti sono molto interessante di cui abbiamo parlato precedentemente in questo caso nel caso di ore che qui degli stakeholder o di Porto interessi non si vede nulla
C'è una
Un pm a Milano che solleva un problema un'autorità pubblica
Recepisce e agisce questa cosa interessante qua qui non è Bertrand eque public foss'ma nel senso e lo Stato
Che attraverso alcune autorità di cui alcune di origine europee interviene questa la cosa interessante è che qui non ci sono gli sta cosa
Per definire il caso poi prego questo sarà una cosa interessante nella nella dinamica che poi anche il limite
Perché ha sollevato volevo mentre
Insomma perché come diceva il Lario diciamo queste iniziative sono
Un procuratore della Procura determinano ma altri questa iniziativa ne conosciamo noi oggi
Strage il caso Ferragni che è stato già richiamato da da Lorenzo lì appunto hanno ravvisato sono state avviate diritto e gli estremi del reato di truffa ma non è detto che non ci potessero essere est appunto Sensi perché Maastricht ci possono essere casi simili che va dalla fine assisa direzione e comunque anche in quel caso emerso con tanto per tornare qua una quota osservata già prima
L'enorme peso della reputazione oggi nell'economia digitale all'economia dell'influenza era nell'economia dell'imprenditore digitale
Ne ha reputazione nell'economia dell'impalpabile dell'Imperium dell'immateriale ha un valore enorme quindi pagate reputazione e la Ferrari è fatta fuori verifichi sentito parlare no quindi a questo punto voglio dire no quindi sono tutti fattori che pesano poi sono accordo cioè è chiaro che quando si parla di coinvolgimento viste code bisogna distinguere in che ruolo con che pesa eccetera però questo è un grande tema e il grande tormentone delle per noi commercialisti della governance societaria della governance d'impresa che per lo più la solita quindi già intimo primo la primo germe di questo grande tema e soci creditori no perché di solito i soci perché voleva socie non perché l'assemblea è fatta di soci e non di attori
Che il diritto di voto cioè io quando scrivo queste con la lezione mi trovo in difficoltà dico scusate il voto Gianni società si può dire perché ce l'hanno sempre avuto i soci o perché il Codice civile dice così
Perché in realtà i creditori rischiano pure loro e si danno soldi all'impresa e allora perché non facciamo l'assemblea dei soci dei creditori
Perché è stata fatta una una nasce il tardi nel senso di dare la pre la prima la voce principale alla non la così detta shareholder pagassi se vogliamo dare cede la primazia degli degli azionisti in quanto portatori del capitale di rischio
Ma anche il rinvio i creditori portano soldi che e rischiano di non averli mai più
Quindi tutto questo tema e allora a questo punto allargando il discorso i lavoratori che hanno senza loro senza la loro il loro lavoro l'impresa chiude
E e se se non e rischiano di non è non solo di un essere pagati ma persino la Lazio la salute persino la vita
Quindi è tutto un tema che va rivisto questo la governance è anche vero che la governance multipolare in cui tutti dicono tutto non non regge e quindi bisogna trovare il da fare una scelta purtroppo di anche difficili di di funzionamento concreto della macchina
Il funzionamento concreto può essere appunto processo decisionale Complesso in cui gli intervengono varie voce varie voci devono essere ponderata e da chi poi tredici dallo Stato lì però punto rivive cambiamo sistema ma comunque tutto può essere io sono ormai sono molto aperta due ad ogni discorso perché da quando ho visto
Che il sistema cinese funziona così bene propensa la
Scusate ve vedo che Stefano Bellomo è riuscito a collegarsi
Magari gli possiamo segni ritiene dare le parla la parola per per qualche appunto conclusivo mi rendo conto che fare le conclusioni di una cosa che non non si è riusciti ad ascoltare proprio deve essere un esercizio di fantasia che conferisce quel tocco in più a questo seminario che ha già avuto molte la
Siamo in chiusura spiega
Sino agli odierni vi sentite recita suggerimenti
Verissimo io mi scuso volto purtroppo alle mie peripezie di viaggio che hanno portato su pizzica diverse da quelle che che immaginavo quindi mi scuso per il militare del mi scuso per non aver potuto ascoltare gli interventi dei colleghi rispetto ai quali io sicuramente dirò delle cose da da da un lato molto più Monkey completa
Sicuramente accusato molto meno molto meno risolutive
Io diciamo o avevo ho dalla notizia e dalla lettura per i provvedimenti da in via preso spunto l'idea di fare questo incontro avevo dichiarano avevo ricavato scusate l'impressione notevolmente ottimistica sulla possibile
Complementarietà tra Diversity i processi e i diversi ambiti settoriali rispetto all'obiettivo che particolarmente congeniale
Alla dire al mio al nostro specifico mio e del professor Maresca nel suo quello
Della rispetto di quella specifica e particolare declinazione dei diritti umani rappresentata da tutti quelli che sono Solvency appunto alla alla condizione dei lavoratori quindi il il fatto che la rilevazione
I violazioni riguardanti i presidi normativi lavoristi scelti potesse essere al contrasto che l'azione del biondo il provvedimento
Anzi di diversi provvedimenti urto quello di amministrazione giudiziaria per primo e avvenimento sanzionatorio per quanto riguarda la alle dichiarazioni ingannevoli rese ai ai consumatori ecco nei questo questo tipo di e attenti IVA che apparentemente e qui apparentemente veniva adottato il sistema che veniva come ha saputo a queste queste ricognizioni ripeto mi ha mi ha suscitato la
Un'impressione positiva DIGOS Berengario quindi
Però o oltre a alla lettura più attenta sei
E ho iniziato a riflettere sui diversi piani di tutela sui diverso i beni della vita che sono coperti dai grazie segmenti normativi e di libri e ho cominciato a ragionare anche in una prospettiva un po'più mai stato in una prospettiva più estesa
Perché
Questi i procedimenti perché che noi oggi appunto abbiamo preso in esame direttamente sono rivolti sì a a imprese particolarmente visibile per legge che diciamo movimentato tanto in termini di capitale quanto in termini di di lavoro cifre e contingenti veramente notevoli però rispetto anche alla siamo alle cifre ma Pro alle dimensioni più complessi Phase fenomeni tanto su scala nazionale quanto suo su scala
Sovranazionale e quindi di una dimensione potenziale entro la quale
Opera questa persona spera di rischio è veramente veramente molto molto più estesa sia un racconto trattandosi pire esempi eclatanti perché rinviano anche ad immagini diciamo arcinote
Nelle quali è più forte stridente
Il contrasto tra una certa immagine di presenta verità sociale
E per così dire un retroscena molto meno nobile e un livello di attenzione più dichiarato che effettivo però appunto non dobbiamo dimenticarci che se nomini come quelli che appunto vengono protetti vengono messe sotto la lente di osservazione dalle norme in materia di sfruttamento del lavoro prima di tutto appunto dalle norme imperative riguardanti i diritti basilari diritti fondamentali i lavoratori ecco questo ambito di incidenza
Penalmente veramente molto molto fila sia e quindi contro avevano benigni mi soffermo Spence RNC quanto di cerchi concentrici per consentire e persone gli ambiti di applicazione
Medica serio native posso del principe quando venne dimensioni o delle collocazione buoni e sono e con la
Avevamo in larga parte
Sì sì certamente istanti o comunque delle delle sovrapposizioni che sono ben lungi dall'essere delle sovrapposizioni totali se voi punto facciamo
Prendiamo come oggetto di osservazione
Prima di tutto il bene della vita appunto rappresentato dai diritti dei lavoratori Vigliani inviti regolati con riferimento ai quale questi diritti incontrano per le tecniche di protezione sono diversi sono sono molteplici
Ne denuncia lei perlomeno quattro se non cinque perché naturalmente c'è quello pelle norme
Imperativa delle norme inderogabili e non in materia di lavoro e quindi del l'apparato sanzionatorio che il regime dei controlli assillato alle istituzioni che prevalentemente si identificano principalmente identificare
Nelle articolazioni del ministero del lavoro che viene ispettorato dell'ispettorato nazionale del lavoro
Quindi le norme in materia di Conto protezione dei lavoratori le norme
Penalistica in materia con Tosi
Divieto di sfruttamento del lavoro e quindi tutte le fattispecie che si
Interni hanno sull'articolo seicentotré bis del codice penale uomini
Me correlate anche problematiche di identificazione della fattispecie qui lo non mi esprimo su terreni di sui campi di disciplina più che non sono i miei ma insomma i penalisti
Da questo punto di vista hanno rilevato più volte come tutto sommato nonostante la Corte Costituzionale si sia
Però anzi no non lo penso scusatemi nonostante vi sia stata una pronuncia la Cassazione penale che nona rimesso la questione di costituzionalità ma articolo seicento te esce alla corte costituzionale però comunque il tema definizione disfarsene
Ma verso l'integrazione colpi di terzo ambito operativo concettuale tutto sommato erano rimaste delle aspettative
Il posto alte e che viceversa sia stata eccessiva avente depotenziando è quello della direttiva del due mila ventiquattro in materia di di di utilizzazione dove
Io li pelle impresa e soprattutto l'adozione la
Ci hanno quindi di prevenzione
Poteva appunto a suscitare delle aspettative assai leader ma in realtà credo che se questo sia stato Zardetto assicura cioè Cananzi terzo che il novanta per cento dello scorso dicembre lo Stato ha già detto nell'ambito di questo incontro
Questa questa direttiva
Per consentire l'esempio più più più emblematico possiamo dire anche più deludente petto annuncio tanto è vero che tanto il suo ambito di applicazione vende la dimensione dell'impresa dove in quattro aree
Applicazione quanto soprattutto la tempistica della sua entrata in vigore dal pacchetto dei boss alla direttiva sto la del due mila venticinquesimo anno esercito spostando in avanti tanto che il far venire il sospetto e poi insomma verso verso l'argento iridati questo strumento sia possa diventare una
A una specie una specie di cui ho detto e infine appunto arriviamo alla normativa che
Ha occasionato altri provvedimenti che esaminiamo accanto quanto la riflessione privi di questo incontro appunto in quella dedicata
Alla tutela dei consumatori e quella dedicata alla alla veridicità
Perkins donazioni e riempirà ma Thai
Pepe tecnico olive soggetti che opera su simulazione
Ecco che da questo punto di vista e appunto gli affetti scemo
Quanto meno dal punto di vista delle altre mete la risonanza i provvedimenti come questi sono sicuramente rimarchevoli solo sicuramente Setti
Perfetti che dinamiche che incastrate l'una sull'altra
Diciamo suscitano interesse suscitano interesse ritornando al primo livello proprio dovere lavorista perché sono o sembrano o sembrano approntare umbra
Garanzia di effettività ma qui vado al punto di criticità proprio sul piano dell'effettività che emerge da questi provvedimenti allora mi sono letto più volte con attenzione il
Il provvedimento relativo appunto alla alla alla Giorgio Armani non so conto quanti la
Nell'uditorio penso molti comunque hanno avuto occasione appunto di consultati no non so se avete fatto caso da un dato che mi appuntito
Al punto sessantanove di questo provvedimento darci per quanto sessantanove ricostruire impedimento si nuove si riprendono alle difese
Di Giorgio Armani e si muove una critica alle indagini che hanno determinato non tanto il procedimento sanzionatorio dell'autorità garante quanto il provvedimento
I nomina del
Della della del provvedimento di sospensione di nomina del commissario giudiziario allora sì Pécuchet sì diciamo tenta di depotenziare
La si perdono Dida di depotenziare le implicazioni tra virgolette mosse durante Armani rilevando che le
Indagini ispettive che avevano in tutto cioè terminato tra
Periodo la la la nomina del commissario
Aveva hanno sperimentato il quattro per cento il quattro per cento da il progressivo dunque degli imprenditori per così dire appaltatori ottenuto egli del del del limbo della degli imprenditori fornitore e Giorgio
E ogni rispetto alle dimensioni complessive la penso enorme no l'attivazione i queste queste
E di questi strumenti sicuramente diciamo a a operare
Bene un fattore per consentire tutti del diciamo di dissuasione di moralizzazione ma dal punto di vista per la capacità effettiva di condurre ad intercettare
L'ambito complessivo
Diciamo reale
Del delle violazioni il potenziale di questi strumenti un potenziale tutto sorvolando che mi sembra rispetto pur tra i rari ai ai modesti
Perché a sentire
Dal punto di vista dei destinatari ma diciamo estesi dal punto di vista complessivo direttivi di tutela che acqua il quale il lavorista può ambire temo che purtroppo strumenti come questi
Diciamo una una effettività l'effettività parametrati re alle dimensioni del fenomeno possano ostentare attrattivo
Un elemento di più il l'articolo venti del Codice del consumo in in realtà diciamo ovvero cioè certo bene della vita che un
Prada già alcuni rivela Vidal prima verità che sono chiaramente identificati e che hanno una loro ratio che
Diciamo sulla naturalmente dagli
Non collima con
I beni della vita protetti dalla normativa turistica in particolare appunto Anna Lindh dei nostri i nostri casi si parla di informazioni
Distorta e non non veritiere che possono in qualche modo orientare negativamente le scelte dei consumatori ecco mi chiedo
Tra le cresce che viceversa possono essere sospettate
I
Comportamenti che in qualche modo ricadono
Non uso diciamo la la la terminologia del penalista l'annuncio
In termini più descrittivi e tre giuridici ricadono nell'area dello sfruttamento del lavoro ecco quante sono le imprese che potrebbero e in qualche modo ricadere in questo ambito quali sono le imprese che hanno un potenziale di mercato
Tale da poter essere potenzialmente destinataria di questi interventi come fattori di efficace rettifica per le distorsioni del mercato in questo caso delle distorsioni del mercato del lavoro
E niente diciamo una una valutazione che
Una una valutazione che porta dal da un lato ripeto ad apprezzare questa potenziale e questa potenziale complementarietà ma dall'altro punto di vista porta anche a riconoscerlo dobbiamo ammetterlo con con franchezza
Che si tratta di una compartecipazione di strumenti che tanto se permette di intercettare
Poco meno che la punta dell'iceberg perché in realtà rispetto alla dimensione sociali del fenomeno perfezione un salario del fenomeno Stella mancato rispetto al sì alcuni dei presidi essenziali come appunto le norme in materia di orario di lavoro eccetera
Ecco diciamo la la la la
La risoluti vita anche di questa combinazione
A mio parere spero spero vorrei essere smentito
Da con con con con valutazioni più ottimistiche dai dai colleghi mi sembra piuttosto bassa e quindi tornando alla domanda fondamentale la domanda di CPP Sempre per tutti
Anche se totalmente meno rivoluzionaria delle occasioni in cui è stata formulata per per la prima volta sul che fare
Che fare
Rispetto a da un insieme sentite strumenti ognuno dei quali rivela fortemente ce i propri limiti ripeto dal punto di vista
Della
Del nostro specifico del mio specifico lavoristico
Non un
Un tradizionalismo impermeabile alle innovazioni no non per questo però credo che tutto sommato una riflessione debba tornare
Su strumenti e su tecniche più con sua rete e quindi su un ulteriore arriva al livello regolativo che può essere quello può essere nuovamente Suello
Dell'autonomia collettiva l'autonomia collettiva come spinta di effettività ma anche l'autonomia collettiva come spinta di trasparenza tutto sommato della diciamo la controllabilità la della filiera una contro la verità che per quanto appunto ci si voglia fare una dal canto per quanto ad oltranza qualsivoglia spendere virtuosamente in termini di immagini ma la controllabilità per la filiera dal punto di vista istituzionale una contro l'abilità estremamente limitata appunto se è vero quel dato sul monte
No non viene smentito ma insomma se è vero quel dato che comunque
Anche arrivando a provvedimenti così
Incisivi lo si fa controllando meno del dieci per cento
La della filiera allora la trasparenza richiede si legge che ha sostituito e che il Dante diciamo con la frugando nella cassetta degli attrezzi del del giurista che in questi anni diciamo Cécile si muoveva impossibile da sempre quello che mi viene da pensare che a questo punto visto che
Lalla anche la la la una direttiva la sostenibilità fra dei tempi delle delle
Delle prospettive rimesso a terra molto lontane la domanda se a questo punto
La responsabilità e anche
Alla alla la costruzione o la ricostruzione di come gli strumenti operativi non possa ritornare alle parti sociali e quindi segnatamente alla contrattazione perché sciupato azione collettiva che o attraverso la tecnica ormai diciamo sono assolutamente consueta per la procedimentalizzazione della previsione di obblighi di informazione e consultazione ossa imporre
Alle alle aziende e a questo punto atto temi aziende asciutte le aziende anche dove diciamo la
Anche anche dove né nell'area in cui
E non arriva non necessariamente gli strumenti a garanzia dei consumatori del mercato ecco la contrattazione collettiva le iniziative delle parti sociali anche attraverso acquisiti accordi collettivi Puato accordi collettivi a livello confederali destinati ad essere ripresi nei diversi ambiti questa diciamo assunzione di responsabilità sociale non possa essere condivisa
Anche dalle parti sociali attraverso appunto l'imposizione di obblighi informativi rapporti completi
Il più possibile dettagliati nella lui il cui adempimento non possa essere utilmente e rapidamente azionabile in caso appunto di inosservanza in un in sede in sede giudiziale
Forse
Chamot
Rispetto a appresso a questo quadro
Quanto meno per potenzialmente tentare di estendere risultati sia pure estremamente positivi quelli che che abbiamo che abbiamo avuto occasione i di esaminare questa potrebbe essere un ulteriore complemento rispetta dopo al quale si esistono attualmente degli obblighi informativi previsti dalla contrattazione collettiva ma che vengono utilizzati per possibile a in maniera intermittente e dei sorse don nella lente
Nella prospettiva di una per così dire responsabilità sociale così attenta così orientata come effettivamente questi fenomeni potrebbero richiedere queste sono non non possono ovviamente non lo non potevo fare conclusioni volevo riportare soltanto o più piccola impressione tutti privi di lettura
Spero non siano apparse proposta paga insomma rispetto alla
Alla all'o specifico che avremmo dovuto e che sta servirà in questa sede e ringrazio moltissimo non solo per avermi ascoltato ma anche per la pazienza
Di avermi atteso scusandomi veramente nuovamente per per per le difficoltà che ho incontrato a a raggiungere
Grazie non ho garanzie del tuo intervento conclusivo esercizio ecco la parola al professor nell'esprimere la gratitudine a tutti voi per questo seminario molto partecipato e appassionante
E da ultimo ma non per ultimo per ringraziare radio radicale che includerà la registrazione audio video di quest'incontro nel suo preziosissimo archivio on line buona serata

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate