Sono stati discussi i seguenti argomenti: Rassegna Stampa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 24 minuti.
Rubrica
09:30
10:09 - SENATO
15:00 - Roma
11:00 - Roma
18:00 - Roma
Oltre alla fruizione dei nostri file tramite il nuovo player Flash/Html5, sono disponibili i download dei file audio di Stampa e Regime, di tutte le Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di scaricare i files della sezione Riascolta. Tutte le rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast. Come già avveniva in passato, dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non saranno più scaricabili.
Buongiorno a tutti e Bonanno anche essere dire Bonanno quasi un ossimoro una contraddizione in termini
Non è passata una settimana al Capodanno abbiamo avuto il Venezuela
E già sui giornali di oggi si parla di Danimarca Taiwan Risiko agghiacciante la Russia e la Cina sono spiazzante dai modi occidentale di Trump
Più consoni al loro linguaggio quello
Dell'idea di cui sono fatti dell'Occidente ci sono
Doni ucraini son Mosca Europa non pervenuto
Crans Montana l'ambasciatore Gian Lorenzo colonnato dice non è stata una disgrazia loro riportano un po'tutto il giornale lo riprendo dalla stampa l'ambasciatore dice erano allo sbando
Non è stata un'altra una disgrazia ma una tragedia evitabile
Sarebbero passati un po'di prevenzione un minimo di buonsenso certe cose dovrebbero essere scontate vitale un logo genere verrebbe chiuso in dieci minuti dice l'ambasciatore come nave da notare
A proposito en passant e per inciso proposito di Oropa la la estrema attenzione che da nei giornali
Comprensibilmente ma fino a un certo punto ai giovani italiani morti ma su quaranta morti è difficile andare a guardare la carta d'identità
Erano erano ragazzi europee comunque si parla molto il Corriere della Sera al Scholar delle storie dei sei ragazzi italiani morti nel rogo oggi corpi in Italia lode appunto nella
Il dopo tragedia che sta prendendo corpo da un lato sulla aspetto giuridico giudiziario dall'altra su quello della tragedia umana intanto in Iran cresce la protesta carcere violenza contro i manifestanti
Il regime in collasso dice vi do prima la notizia sul Corriere
Al proposito che sta succedendo
Iran Greta Privitera ingrana la protesta cresce ancora manifestazioni in settanta città e Paesi bollettino di sangue sedici vittime il regime incolpa gli stranieri
Disordine Hutter Anna e barricate
Con i tempi si le piazze le gerarchie del regime provano a spegnere la rivolta a colpi di promesse più soldi stampata indennizzi per i prezzi alle stelle un paio di ministri sulla graticola
La falsa immagine del di proteste per il carovita
Che il regime cerca di far passare in realtà una protesta contro il regime
Il falco moto non leggere il Corriere il falco Mohammad bengali basso la leader del Parlamento addosso al disastro economico alle mollezze del presidente coniglietto riformista prese kasher
Che ribatte scaricando sugli oltranzisti gelo del sul nucleare con gli Stati Uniti causa principale della grave mento delle sanzioni guardate che quando la politica diventa al tennis
La situazione è alta molto grave perché non è più politica e quindi rimbalzare la palla ad aumentare campo all'altra non ha mai risolto un problema in politica
Comunque conclude il Corriere della Sera torno a leggere il principe in esilio reggia palla villaggi manifestanti Netanyahu si sente vicino al popolo iraniano che sembra stia riprendendo in mano il proprio destino
Mentre lo dice a terra naso rotolano somma in un palazzo manifesto gigantesco con stampata l'immagine decine di bare ricoperte da bandiere israeliane americana sopra una scritta attenti ai vostri soldati ed è l'atmosfera che c'è a Teheran
Però vi dicevo è interessante molto interessante l'intervista al premio Nobel iraniana ribadisco che pubblica alla stampa la intervista Francesca Franci
La nobili in esilio nel due mila nove Obama distolse lo sguardo dalle proteste gli Ayatollah stretti tra la pressione delle donne l'isolamento esterno
Figliolo c'avrebbe chance alle urne a differenza di riformisti che quando erano al potere hanno fucilato i dissidenti
L'economia non si risolleva era fin quando in assenza di un passo indietro
Della repubblica islamica resteranno in vigore le sanzioni
Alla rimozione dice ancora la
La premio Nobel Shirin Ebadi la rimozione del presidente della Banca centrale iraniana
Non cambierà nulla nel catastrofico scenario economico nazionale perché la povertà dipende dalle sanzioni internazionali in particolare quelle americane che nessuno le allenterà a meno che la politica della repubblica islamica non cambi strada dedicato alla siedano al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti
In questo momento però regime continua a credere di poter vantare la leadership nel mondo musulmano distruggere Israele esercitare la sua egemonia o quanto meno nella regione mediorientale quindi per ora lo scenario economico non cambierà
E Francesca Paci della stampa gli chiede su chi possono contare in queste ore gli Ayatollah con Hezbollah fuori gioco nelle regione gli alleati esterni dalla Cina alla Russia per niente propensi a intervenire
Il regime iraniano e fondamentalmente solo dice Ebadi
I gruppi terroristici finanziati in questi anni con le risorse sottratte al paese sono stati distrutti e quando non lo sono stati interamente hanno comunque perso il grosso del loro potere come nel caso degli ultimi nel dello Yemen che risultano molto ridimensionate
L'arrivo sia di suo non può aiutare Teheran perché impegnata in altri problemi come mostrato nel caso di Bashar al-Assad e dubito che la Cina qualora gli Stati Uniti e Israele attaccassero l'Iraq interverrebbe
Presidente bollito sul piano interno delle proteste isolate sul piano Esterno
Secondo molti analisti ai amnesia per sopraffatto dal movimento da una vita libertà alle prese con l'inflazione al sessantaquattro il due per cento oggi bivio definitivo è davvero così
Lo è assolutamente l'idea né come un muro solcato da crepe profonde che molto presto crollerà
Quel che non possiamo prevedere da quale parte crollerà quanta devastazione provocherà e chi sostituirà il regime
Ma sappiamo che cadrà e spero che quel giorno ci sarà un referendum supervisionato dalle Nazioni Unite l'intervista è molto interessante perché Teheran è uno scenario
Non marginale
Interviste sui giornali di oggi c'è Paolo Gentiloni sul Corriere della Sera
Temo le picconate all'ordine mondiale l'Europa che balbetta l'ex premier e commissario dell'Unione europea non sarà un mondo stabile sia americani cinesi russi si comportano così
Rischia di essere un fattore permanente di guerre e tensione serve un fronte comune contro chi agisce da padrone dice Paolo Gentiloni
E l'apporto l'Europa ormai è un problema per Trump perché difende certi valori diritti regole in Venezuela dice ancora Gentiloni speriamo in una mobilitazione popolare democratica che risolva il problema
Secondo nel mondo e gli chiede Paolo Valentino assistiamo al ritorno dell'imperialismo per i datori è d'accordo
Penso che ci sia grande sollievo per il fatto che un dittatore spietato come in natura è stato tolto di mezzo ma allo stesso tempo
C'è forte preoccupazione per ciò che questo tipo di intervento rappresenta per un ordine globale già molto pregiudicato
Questi due sentimenti dice oggi Gentiloni devono poter convivere
Non mi faccio scrupolo di dire che la caduta di un regime catastrofico per il Venezuela e l'apertura di uno spiraglio per una transizione democratica dovrebbe far piacere a tutti non solo i venezuelani
Quindi non militari limiterei a dire che torna l'imperialismo predatori degli USA ma che avanziamo verso un nuovo assetto del mondo come d'altronde già teorizzato da Taranto
Quello delle sfere di influenza chiede il Corriere quello in cui contano alcune grandi potenze che pensano di poter spadroneggiare ciascuno a casa propria
Con la differenza che la divisione in sfere di influenza di ottanta anni fare in qualche modo una garanzia di pace anche su una camicia di forza per le democrazie mentre quello attuale rischia di essere fattore permanente di guerre e tensione
Voglio dire che non sarà un mondo stabile quello nel quale americani cinesi e forse anche i russi si comportano da padroni nelle rispettive zone ed è Paolo Gentiloni l'intervista di oggi è da segnalare a dir uscì su sono talmente pregevole in difficoltà sotto molti punti di vista ed ex vincolato ormai alla Cina quindi sarà sono due e mezzo forse al a voler ragionare andiamo su Repubblica
Dove c'era una intervista a Vladimir whiskey esperto di relazioni fra Russia e America Latina
Mosca non ha più risorse per difendere gli alleati con il blitz USA un grande danno di reputazione Putin resta a guardare un mondo spaccato a metà potrebbe fare il suo gioco
Alcuni analisti russi chiamano il Venezuela la nuova Cuba russa è un'alleanza così forte è un paragone fuorviante risponde alla domanda di Rosalba Castelletti Vladimirovič rischi su Repubblica
Gli interessi che hanno guidato Mosca verso il Venezuela sono diversi da quelli che guidarono l'unione l'Unione Sovietica verso Cuba
Allora i due blocchi cercavo né con l'equilibrio la Russia oggi non è una superpotenza voleva fermarsi né mister occidentale in una logica di Ricci Procida ma simbolica
Voleva dimostrare di essere nuovamente in grado di impegnarsi in America in America Latina
E in una certa misura c'era riuscito nel due mila diciannove quando l'opposizione venezuelana tentò di rovesciare Maduro
La Russa investì nel settore petrolifero di fuori un'ancora di salvezza perché matura ricorderete bisogno di denaro per pagare il suo esercito oggi la situazione non è cambiata
Sarebbe interessante ma ne saremmo già morto
Scoprire in quanto per
Elezioni negli ultimi quarant'anni
A livello globale ci ha messo lo zampino la Russia del KGB sarebbe molto interesse vedremo
Altre interviste torniamo a leggere le interviste Attilio Fontana e Pina Picierno sul foglio anche questi molto interessanti perché curati Fontana parla delle Olimpiadi
Perché dalle Olimpiadi può spettare una nuova destra vedremo perché anche quando parleremo degli opinionisti c'è un pezzo molto interessante sempre sul Foglio di Luca Zaia a proposito della svolta di destra insomma
Una nuova destra è argomento che sui giornali solletica non poco forse ce n'è bisogno
Mentre Pina Picierno Ruggero l'urgenza di un'agenda anti populista nel campo largo le vedremo poi c'è un curioso gioco di Claudio Cerasa
Il quale ha intervistato la cosa e divertente ma anche interessante a intervistato l'alleato nella sì la intelligenza artificiale l'anno che verrà verrà verrai con con le due maiuscole dell'intelligenza artificiale una chiacchierata con l'intelligenza artificiale
è interessante perché tra l'altro l'intelligenza artificiale dice anche cose sensate e
Né divertente anche il tono sembra un po'un Claudio Cerasa che vada dalla Sibilla Cumana e come ti amo la così fa molto evocare le Sibille le numerose Sibille però insomma è simpatico sulle cattiverie chiede all'intelligenza artificiale cattiverie Brevi
Sì non so se vi ricordate che è un bellissimo la libero di Longanesi
Che in pratica è legato all'elefante l'unica bestia di grandi dimensioni di cui si possa parlar male sotto il regime fascista
Comunque va be'ecco diciamo l'intelligenza artificiale e una delle poche che può dire cattiverie Brevi secche senza scuse
Allora Giorgia Meloni l'intelligenza artificiale dice ha capito come non perdere il potere ma non ancora perché valga la pena teneva ellenici lana confonde la leadership con la rappresentanza e pensa che avere ragione basse governare
Matteo Salvini è prigioniero del personaggio che ha inventato quando funzionale Giuseppe Conte sempre contro qualcosa raramente responsabile di qualcosa Matteo Renzi parla come se stesse ancora vincendo una partita che ha già perso
Carlo Calenda scambia la competenza per consenso e si stupisce quando resta minoranza Nicola Fratoianni fa politica come se governare forse un compromesso morale Angelo Bonelli ha sempre l'allarme acceso anche quando servirebbe un progetto Antonio Tajani e così istituzionale del sembra un comunicato stampa che cammina ed è la l'intelligenza artificiale intervistata che la cilindrata e lungo il pezzo anche perché è il pezzo del del che tiene in piedi il lunedì del foglio e però
Per la divertente vediamo dovremmo farcela alle giorno altre notizie è stato commissariato un'altra commissariata una sezione dell'ampi quella di Napoli per il convoglio famoso convegno filorusso mentre è da segnalare anche l'inchiesta
Sul don Bars di Francesca Mannocchi sulla stampa il viaggio in Ucraina droni mette produzione Imax hanno cambiato il modo di combattere sempre sulla stampa vi segnalo c'è una pagina fu polemiche che sono in corso su una campana che suona
Eccola qua Giulia Giulio Gavino da Sanremo Campana antiaborto ogni sera sono Salerno per il virgolette bambini mai nati scoppia la polemica sul vescovo la Regione Liguria scrive al Papa SISP
La dignità delle donne oggi manifestazione di protesta
Monsignor fretta dice un invito che nasce dal desiderio di dare voce a chi non era ed è sulla stampa
Altre notizie da ma rimaniamo momento la stampa perché c'è una cosa che ci riguarda
Carlo
Manovra tolti i finanziamenti a Radio Radicale ha la prima volta dopo trent'anni per la prima volta dopo trent'anni la manovra di bilancio di fine anno non prevede i fondi destinati al finanziamento di radio radicale
Si tratta di circa dieci milioni di euro annui finora riconosciuti alla radio per la trasmissione integrale delle sedute parlamentari e di altri eventi istituzionali
Lo scrive professione reporter nei giorni precedenti al Natale due mila venticinque il comitato di redazione incontrato il segretario del partito radicale editore dell'emittente Maurizio Turco che ha assicurato la continuità della convenzione escludendo criticità imminente
Anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria Andrea baracchini si è impegnato informalmente individuare una soluzione ipotizzando l'inserimento delle risorse nella legge di bilancio in alternativa nel successivo decreto mille proroghe
Secondo quanto emerso il finanziamento complessivo scrive la stampa avrebbe dovuto articolarsi in otto milioni di euro per la convenzione relativa alla trasmissione delle sedute parlamentari degli eventi istituzionali due milioni destinati alla digitalizzazione dell'archivio storico della radio che raccoglie decenni sedute processi ai congressi politici
La l'archivio della radio veramente sarebbe da considerarlo candidarlo come patrimonio
Universale dal punto di vista della il del patrimonio della cultura orale mettiamola così sondare dove sono straordinarie in questi cinquant'anni di vita della radio
Oltraggio agli oltre tre virgola sette milioni già stanziati attraverso la legge sull'editoria questo è la Stampa di oggi
E ebbe
Se ci pensiamo a proposito in quant'anni
Il due mila venti se fra cinquant'anni che io ho cominciato a parlare ai microfoni di questa radio perché abbastanza marginale non è un evento storico non mi dispiacerebbe
Insomma vedremo le soluzioni se si vogliono trovare la politica sa come trovare andiamo a vedere gli opinionisti
Eravamo nel settantasei via di villa a via di villa Faruffini sì
Pochi passi dal Gianicolo
Dunque bello il pezzo di Sabino Cassese molto bello legato alla dignità del Parlamento sul Corriere della Sera
Ce l'ha con i cartelli e gli slogan Sabino Cassese
Il ventitré e il trenta dicembre scorso al Senato e alla Camera al momento dell'approvazione del bilancio molti parlamentari sono levati in piedi mostrando le telecamere Cappellini quale era scritto disastro Meloni voltafaccia Meloni eccetera eccetera
Mi ama pagina ventotto
Si tratta di un uso invalso da un quindicennio proibito dai regolamenti parlamentari come manifestazione estranea al dibattito e non conforme la dignità del Parlamento ma non è soltanto una violazione di norme parlamentari un segno del degrado delle vite assembleare
E anche un sintomo di un modo di virgolette fare politica
In primo luogo esporre cartelli nega la funzione stessa del Parlamento dove si parla si discute non si fa vedere fra virgolette un messaggio diretto
Scrive Cassese non è un'altra parte parlamentare ma pubblico non a un'altra parte parlamentare ma un pubblico televisivo
Non per manifestare un dissenso ma per renderlo noto fuori dal Parlamento
è la manifestazione di una sfiducia da parte di alcuni membri del Parlamento nei confronti dell'organo di cui fanno parte si rivolgono al Paese
Attraverso le telecamere quasi come un atto di accusa nei confronti della regola della maggioranza che regge il nostro come tutti i sistemi politici almeno da quando l'osso illustrò la Regione le ragioni della crisi della Dieta polacca
Secondo questo è anche il segno della debolezza scrive Sabino Cassese e dell'isolamento dei rappresentanti del popolo che per parlare all'elettorato
Hanno bisogno di rendere manifesto attraverso le telecamere il dissenso nei confronti della maggioranza parlamentare non c'è bisogno di attirare per pochi secondi l'attenzione del pubblico televisivo per rendere nota l'Italia nella loro posizione
Questo vuol dire che ben pochi sono i loro rapporti con la società civile infrequente quel dialogo fra partiti elettori che permetterebbe di spiegare le ragioni dell'opposizione e anche motivi di proposte alternative se ci sono no
Quei cartelli sembrano ispirati a un famoso verso di Eugenio Montale negli Ossi di seppia
Codesto codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo e si infila il il grande collaboratore del Corriere Eugenio Montale Non chiederci la parola
Che squadre da ogni lato insomma ce la ricordiamo tutti il terzo aspetto torna legge Cassese il terzo aspetto rivelato dalla esposizione di quei cartelli alla teatralizzazione della politica intesa come un duello
E si svolge su un palcoscenico con conseguenze personalizzazione polarizzazione
Mario Monti in un'intervista che al foglio del due gennaio di quest'anno ha giustamente criticato l'incapacità delle opposizioni di incalzare concretamente il governo
Questo anche l'inconveniente che nella politica come gare i cittadini si sentono spettatori quindi estranei che finiscono per non partecipare perché nella gara ogni azione rivolta al rivale
Infine qui cartelli esposti nel Parlamento sono il sintomo di una elementari già azione della politica
Incapace di formulare proposte programmi quel vuoto quei cartelli cercano inutilmente di coprirà
Quel voto corrisponde alla natura stessa dei partiti odierni senza una base con modeste ramificazioni territoriali senso alla vita democratica interna per quei partiti strumento della democrazia non sono essi stessi Democratici
Un consenso dei può far nascere l'offrire solo con movimenti idee non con cartelli esposti a beneficio delle telecamere
Cartelli invece e un'intensa vita associativa spiegano molti aspetti della traiettoria la politica odierna
In particolare la fuga delle urne la fluidità dell'elettorato pronto a spostarsi da un'altra parte proprio perché non trattenuto da movimenti ideali progetti programmi costruiti in comune all'interno delle strutture associative Sabino Cassese che fa il punto
Su questa prassi allora
Nonché ci si scandalizzi dei cartelli
Il
Chi ha fatto il parlamentarista negli anni Ottanta negli anni Novanta sa come faceva
Politica in Parlamento per esempio il partito radicale
Allora era una cosa oggi sembrano povera cosa questo è il problema
Allora poi abbiamo Luigi Tirelli sul giornale che rientra in
In questa logica perché a pagina venti de richiamato in prima pagina
Se siete interessati appassionati di Oscar Wilde Seba Pezzani euro divampa sembra che c'era in passato per caso
Segnala che all'asta la vendita la più ricca collezioni di memorabilia
Di Oscar Wilde
La prima rock star della cultura di massa lettere inedite fotografie
Il conto del funerale altre rarità
Dedicato a Oscar Wilde
Dicevo Luigi Trivelli lo spirito del Matarelli Smoke tra virgolette in quella sorta di trattato di sintesi sul senso da la Repubblica a ottant'anni dalla nascita che è stato il discorso di fine anno dello Capo dello Stato
Ci sono alcuni aspetti che per ragioni di tipo politico istituzionali evidentemente il presidente Mattarella non poteva cogliere ed esplicitare ci racconta Tirelli sul giornale
Il primo riguarda l'evoluzione delle sigle politiche degli anni della Repubblica e ciò che più colpisce nell'evoluzione del sistema politico italiano in ottanta anni di Repubblica sono alcuni paradossi
Che lo rendono unico rispetto agli altri grandi paesi europei
Sì sì da un colpo d'occhio l'emiciclo dell'aula di Montecitorio ci si rende conto
Ecco il primo paradosso che nessuno dei partiti cui fanno riferimento i parlamentari seduti in quell'aula una sigla come quella dei partiti il primo cinquantennio circa della vita repubblicana così non è invece in Germania dove continuano a contendersi la scena CDU socialdemocratici e liberali così non è l'Inghilterra così non è in Francia
In cui più avanti dice Tirelli ma in questo ottantenne c'è un altro fattore che interseca quello appena ricordato
A differenza degli stessi altri grandi paesi europei mentre in Francia c'è da sempre la stessa legge elettorale così come l'Inghilterra o Germania o negli anni della Repubblica abbiamo avuto ben sei diverse leggi elettorali dei soci sono succedute per l'elezione del Parlamento
Fra queste quella che ha più lasciato il segno nel sistema politico col passaggio alla Seconda Repubblica porta il nome Mattarellum questo che l'artefice principale ne era stato l'attuale presidente della Repubblica
E va notato che porcellum ma dopo porcellum aggiuntive fino rosso Otello uno degli effetti di questi troppi mutamenti delle leggi elettorali e che il corpo elettorale è sempre più ristretto
E molto probabilmente andrà ben sotto il sessanta per cento anche nelle elezioni politiche del due mila ventisette
Questo il vice di veli soprattutto perché con la legge elettorale vigente cittadini sostanzialmente non hanno nessuna possibilità di indicazione o scelta degli eletti dei e del premier
E le elezioni trasformano sostanzialmente nomina ad opera dei capipartito e dei loro cerchi magici
Senza virgolette
Beh qui l'esigenza di una nuova legge elettorale che consenta agli elettori che indica riprendere scegliere i parlamentari per assurdo la ricerca di una nuova legge elettorale di cui si avverte la necessità uno dei fari potrà essere quella legge De Gasperi
Del cinquantatré che pure fu definita legge truffa fra virgolette e che per poche migliaia di voti non realizzò il sofferto principale è quello di dare un premio di maggioranza al vincitore
Di qui
L'importanza di porre mano alla legge elettorale al fine di prevenire il grave fenomeno dell'astensionismo
E rafforzare quelle prive pubbliche che il presidente Mattarella con parole spunti riversi ha invitato a recuperare interessante impensierire lì soprattutto
Per distacco fra il Paese e la politica che è un po'quello che segnalava anche Cassese in poi ci sono andiamo a vedere la vicenda Trump cioè Giuseppe Sarcina sul Corriere la forza dei diritti
Cioè Giuliano Ferrara sul foglio
Estradizione dell'autocrazia ed esportazione della democrazia dice Ferrara il caso ma dure narcisismo cinico e a valutativo di Trump la porta a fare il peggio e il meglio
L'obiezione legata alla sommossa Caracas è comprensibile in senso etico ma un nulla ipocrita il senso politico aberrante dal punto di vista democratico
A forza di ripetere la balla che la democrazia non si esporta che realismo equivale a les pays mentre con è più loschi figuri trascina mondiali loro regimi sanguinari
C'eravamo abituati all'idea che al Venezuela toccasse Maduro in perpetuo e Corina Machado toccasse la clandestinità dopo aver vinto le elezioni che le peggiori autocrazie mondiali potessero accampare diritti sostanziale su un pezzo di America Latina
E sulla immensa riserva di petrolio gioca venezuelana magari in nome del diritto internazionale illegale tra l'altro c'è stata una telefonata con la vedremo tra Giorgia Meloni e
La Machado
Attorno a leggere Giuliano Ferrara che il realismo sia un pegno contro il diritto è solo parzialmente vera
Se il governo dispotico e nichilista di Hamas nella Striscia di Gaza il nudismo corrotto dalla Cisgiordania potenziale embrione di uno Stato palestinese cancello Israele dalle mappe scolastica
Fossero stati considerati i paria nel mondo non ci sarebbe stato il disegno antisionista e antisemita nato dal pogrom del sette ottobre con le sue inevitabili conseguenze
Se la Repubblica islamica fosse stata isolata a doppia mandata invece che corteggiate blandita e con le arti subdole della diplomazia di sottomissione
I cosiddetti atti illegali conclude Ferrara dirette all'esportazione della democrazia non sarebbero stati necessari
Sì ma duro fosse stato convinto dopo il Pin tantissimi mandanti e dal cadavere dello ad andarsene con le buone sulla scia di Assad in Siria a rigore non sarebbe stato necessario arrestarlo con col botto clamoroso
Aperto sull'incognito che abbiamo visto all'alba del tre gennaio adesso
Giuliano Ferrara sul Foglio c'è Massimiliano Pani Harari sulla stampa
I vantaggi sono Alan Friedman i modi da gangster del poliziotto globale
Scrive alla fine ma anche il il presidente Cesarini conosce molto bene
Non ama altrettanto bene
Precettore seguisse adesso trema tutto il Sud America
Dicevamo Massimiliano planetaria
Parolari equivoci a sinistra sul far West globale
Il faro è sicuro bare dove quando l'uomo con la pistola in contromano con il fucile quello con la pistola un uomo morto insieme a tanti troppi innocenti
In Ucraina Casoria in Venezuela con la dottrina Donald di cui ha scritto il ieri il direttore Andrea Malaguti
Che coincide sic et simpliciter con la legge del più forte una rinnovata dottrina Monroe trasportata di peso nella nostra attualità che fornisce un ulteriore contributo a seppellire il diritto internazionale
Ed è
Se la democrazia liberale dice più avanti per narrare viene fatta coincidere sbagliando tutto a mente con il neoliberismo che punta invece è commissariata svuotarla
Qualunque autocrazia o comunitarismo totalitaria finiscono per risultare dei compagni che sbagliano fra virgolette e magari neanche troppo
Una dissonanza cognitiva che malauguratamente sotto il vessillo vessillo del nostalgie ismi ideologico affligge ampi settori di cui l'opinione pubblica di sinistra il continente
Per carità a giudicare la politica estera secondo le categorie risalenti alla guerra fredda
E come già per l'incapacità di utilizzare il tecnico comunicative post moderne si rivela terribilmente anacronistica la stampa Massimiliano per narrare vi dicevo
Poi ci sono le cappe Concita De Gregorio su Repubblica Concita De Gregorio questo mondo che rivela nostri valori le K c'è un
Un Trump col sigaro in bocca al cappello magari che dice adesso gli serve
Il titolo è ad Assisi avrebbero Irlanda Groenlandia e lui dice io mi prendo quello che voglio bene allora che dite che fa da
Ed è un po'il ma siamo spesso è un po'siamo ormai venticinque anni possiamo parlare di secolo beh questo è il secolo del bullismo dal punto di vista di politica internazionale
Osvaldo De Paolini sul giornale
Le nuove regole del rischio un Presidente americano incarica rivendica un intervento diretto cinetico fuori da una guerra formalmente dichiarata senza mandato internazionale con un obiettivo politico esplicito la rimozione di un regime
Che quel regime meritarsi cadere quasi secondario la modalità con la quale è stato abbattuto che cambia tutto perché non siamo di fronte a una semplice novità diplomatica non presidente esiste ha un precedente esiste senza sistemico
E i precedenti in finanza
Come in geopolitica contano più delle rassicurazione in altre parole non si riscrive soltanto il dossier Venezuela
Conclude De Paolini non siamo di fronte a un'escalation siamo di fronte a un cambio di fase la storia celere che continuerà a leggerla con le categorie di ieri rischia di pagarne il costo domani ma non i libri ma direttamente sui mercati
E insomma gli scenari come vedete
Si allargano
è anche interessante tornando alla stampa Ettore Sequi se adesso trema tutto il Sud America
La sovranità non è più un diritto intangibile dice
Sì qui e la cosa fa porca brividi se ci pensate
C'è Marco Ventura sul Messaggero
Chi nel Sud America diviso cresce il fronte pro Donald ci racconta Marco Ventura mentre Daniele Capezzone in bocca al lupo non so se l'abbiamo già Fanti per la direzione del tempo
Evoca nel suo titolo alle vedove di Maduro gli esperti al lutto sui giornali in tv mentre la gente spera sempre un tool Capezzone che cerca
Uno spunto dal dall'altra parte del tavolo
Anche dunque in questi contesti anche comprensibilmente
In questo senso non male dice a proposito incrocio che sono un elemento centrale nella vita di Daniele Capezzone
Anche diversi speciali televisivi nei quali elettori del tempo non saranno sfuggite le presenze alcune assenze ed esperti trombone hanno un'aria da funerale Paci collega con gli italiani in Venezuela e quelli giustamente festeggia no e in studio che la legge Roma
La cosa interessante del pezzo di Daniele Capezzone di oggi sul tempo
è una evocazione di Marco Pannella perché perché ci ricorda
Hanno e che abbiamo
Ascoltato qualche volta Marco Pannella
Io intesi come ascoltatori
Marco Pannella scrivere Capezzone uno che se ne intendeva usava la categoria del riflesso politico tra virgolette ed è un è un elemento che era
Che aveva sviluppato bene Marco
Per descrivere un istinto vecchia istinti liberali intolleranti eccetera ecco l'istinto della nostra Vito del naturista invariabilmente anti occidentale dice Daniele Capezzone ma questo evocare il riflesso politico
Insomma
Anche a distanza di tanto tempo fa pensare vi dicevo che avevo parlato di Luca Zaia
Che sul foglio facce molto interessante ed è un pezzo di politica vera
Che arriva dalla lega appello per una svolta a destra la questione settentrionale l'urgenza dell'autonomia all'Italia come potenza di equilibrio e paese a misura di giovani no alla caricatura di una destra contro gli immigrati
Libertà responsabilità identità le chiavi per governare il futuro libertà responsabilità di entità e chiavi per governare il futuro libertà responsabilità identità manifesto politico di Luca Zaia tace a lungo e Complesso
Viene da dire che è comprensibile il povero Salvini cerchi di tenerlo
Costretto nel Veneto a a Zaia perché se arriva a Roma un povero è un
Un certo ritorno
Agenda già e alla destra vincente liberale quella liberticida per te integrazione non come rinuncia ma come governo consapevole della complessità la lezione che viene dalla storia di Venezia
Non posso non sottolineare dice
Zaia come esista una questione meridionale inaccettabile e moralmente intollerabile cittadini costretti a fare le valigie per curarsi fuori regione bimbi che in base a dove nascono un futuro diverso inaccettabile
Questa sperequazione va colmata senza esitazione ma esiste anche una questione settentrionale che non può più essere taciuto o peggio ancora liquidata come la successione dei un atto di confisca dobbiamo anche affrontarla senza alcun complesso di colpa nell'interesse del Paese poche Regioni larga parte del Nord producono il residuo fiscale che tiene in piedi servizi essenziali in tutta Italia solidarietà esso sia di arietta non si mettono in discussione sanziono complementare nord e sud o non sono avversari dice Luca Zaia sono parti dello stesso destino nazionale sono gemelli siamesi
La morte la vita dell'uno con la morte la vita dell'altro lo dico senza ipocrisie se non richiede più efficienza meno burocrazia condizioni migliori per produrre lo fanno nell'interesse dell'Italia intera
Dice ancora Zaia aiutare chi fugge dalla guerra dalla fame un dovere morale governare i flussi migratori è un dovere politico le due cose devono procedere insieme i dati sulla popolazione carceraria raccontano un fallimento che non può più essere ignorato
La state chiare in carcere si lavora come percorso di responsabilità e riscatto
Sui temi etici
Civili del fine vita delle unioni civili non possono essere tabù ideologici una testa matura non impone visioni ma costruisce regole chiare rispettose capace di tenere insieme libertà personali responsabilità collettiva il ruolo dello Stato
Una frase che ripeto spesso solo i pessimisti non hanno fortuna
Beh insomma non non male i cittadini
Dice Luca Zaia
Chi si firma come esponente della Lega ex governatore del Veneto che non è male ci sarebbe anche la terza edizione incubo di Matteo Salvini ma va bene così esponente l'Ajax governatore vento
I cittadini stanno guardando con favore le scelte liberali questo governo in futuro ci vedrà impegnati scelte non facili
Ma dobbiamo sempre avere chiaro che il popolo si aspetta come è stato fatto finora coraggio saper pianificare Italia dei domani con linee chiare talvolta gettando il cuore oltre l'ostacolo con un centrodestra fatto di coerenza e principi
Sempre protagonista delle scelte mai rinunciataria
Punto perché dice perché frate che ripeto specie con voluto anche titolo di un mio libro sull'i pessimisti non hanno fortuna
Guardate che questo intervento sul foglio di Luca Zaia oggi
E quello che segna la rassegna stampa di oggi che la macchina è stata un po'leggera perché non ci sono tanti i giornali non c'è tanta tante cose certe
Un ultimo commento è colui Cesare Mirabelli che ricorda Francesco Paolo Casavola
è scomparso
Francesco Paolo Casavola dia Casavola il giurista della laicità dice
Mirabelli
Visione istituzionale primato della persona ADIA Casavola il giurista della laicità morto a Napoli nella notte fra sabato e domenica
Alla NATO nel trentuno è stato presidente della compiuta dal novantadue al novantacinque giudice costituzionale nell'ottantasei
Insomma lo ricorda Cesare Mirabella che è stato anche un anche lui
Nella avevo avuto l'ossessione la Corte costituzionale ma non stavo perdendo gli appunti ecco ci siamo
Stiamo a dare un'occhiata allora al volo ai giornali nei titoli corriere della Sera tram paura voglio la Groenlandia a tutta pagina Venezuela Rodriguez presidente ad interim mille delusa faccia le cose giusto pagherà più di Maduro c'è anche
L'intervento dei Walter Veltroni
Perché quando fa l'opinionista nel mille il ruolo di Veltroni è piuttosto complessa come definizione perché regista Giada giallista
Romanziere
Politico d'opposizione politico di governo sindaco
Opinionista inviato e intervistatore insomma oggi è l'opinionista che però come opinionista insomma c'è un po'il genio del banale diciamo comunque il vessillo europeo
Di Walter Veltroni quello siriano
Su Repubblica
Tram pura la Groenlandia
Le foto che caratterizzano sei ragazzi italiani
Vittime Crans Montana
Mentre Fabio Tonacci a Caracas Caracas si sveglia diviso sul raid in fila per l'acqua ed buona cosa che ci sia un inviato a Caracas in questo momento a dare il polso della situazione il giornale
Lezioni di Cherie anche in italiano un ragionevole insulta il governo dice il giornale del piano Trump dopo Maduro
La stampa tram pura la Groenlandia
Militari vie deserte nel Paese sospese lo racconta inviano Guanella mentre la foto è quella del riportati Francesca Mannocchi nel Dome Palace
Il foglio ci sono interventi vi dicevo la democrazia dopo Maduro ci sono interventi Flammini Pompili Granata che firmano la Russia guarda altrove dice Micol Flammini lire annoverabili dice a tutti gli alleati in natura rivelato un messaggio discordante
E tre Pompili si occupa della Cina la Cina condanna fra virgolette l'eliminazione del suo più forte alleato in America Latina prende appunti su Trump
E né delle altre interviste avevo detto quella di Fontana legata alla alle Olimpiadi ma è soprattutto quella di Pina Picierno che possiamo
In realtà e non è un'intervista è un contributo anche se perché è un pezzo di Pina Picierno lo l'urgenza di un gene alti populista nel campo largo non era mai accaduto dal dopoguerra a oggi che il Colle fosse l'obiettivo di azioni di delegittimazione attacchi ibridi orchestrati da un regime
Sergio Mattarella fa paura chi vorrebbe l'Italia piegata a un'Europa succube e un'Europa su come in questo senso anche messaggi di fine anno ha posto delle questioni fondamentali per il sistema democratico con l'invito esplicito a dare l'applicazione quotidiana la Carta costituzionale
Dentro un contesto internazionale ha segnato da guerre ritorni autoritari radicalizzazione dei conflitti il progressivo indebolimento delle architetture democratiche
Che hanno garantito stabilità e pace per decenni ma la democrazia ci ha ricordato Mattarella non è un'abitudine né una rendita è una costruzione fragile esigente che vive solo se sostenuta da istituzioni credibili dice la vicepresidente del Parlamento europeo cittadini consapevoli una politica capace di distinguere fra ciò che come niente ciò che è giusto
Questo richiama assume un significato ancora più profondo se collocarlo nel quadro globale attuale spesso raccontato con categorie fuorvianti Nord contro Sud Occidente contro resto del mondo ricchi contro poveri
Una reazione una reazione che finisce per oscurare la natura della crisi che stiamo attraversando
Frattura decisiva del nostro tempo non è geografica né economica una frattura politica e morale
Dice Pina Picierno
è incredibilmente anche nel dibattito sulla costruzione del futuro dell'Italia e dell'Europa
Questa urgenza non trova sulla necessaria centralità non diventa una linea rossa nella costruzione di un'alternativa politica la destra e Giorgia Meloni e al Bipop purismo che impoverisce il confronto pubblico
Invece dovrebbe essere il primo passo perché solo rimettendo al centro la difesa della democrazia e dello stato di diritto della dignità dei popoli possibile restituire capacità di azione partecipazione alla vita pubblica andando oltre le ondate di indignazione estemporanea a corrente alternata
Le parole del presidente Mattarella indicano una strada diversa dice Pina Picierno ricordano che la difesa della democrazia non è neutrale non è indifferente non è compatibile con l'equidistanza morale
Difendere l'Occidente oggi significa difendere i suoi valori anche contro le sue stesse derive significa scegliere ogni giorno la coerenza fra principii azione
Non per idealismo stracolma per fedeltà alla nostra Costituzione e alla responsabilità storica chiesa ci affida Bellows se vinceranno
Sempre dalle prime pagine
Tutta l'ultima pagina del Foglio dalla prima andiamo all'ultima legata a questa lunga lunghissima intervista
Con l'Inter in
Artificiale come riconoscere un putiniana un antisemita come spiegare Trump bambina l'Italia non ha paura dell'intelligenza artificiale ha paura di quello che le ditte vigenza artificiale rivela dell'Italia
Il catastrofismo che stanca ritorno del realismo il due mila venticinque non è stato un anno felice è stato un anno adulto da e da lì di solito che riparte l'ottimismo che conta dice il foglio che il nostro anti depressivo cartacce
Con questa intervista non abbiamo tempo di vederla tutta ma molto interessante se vi capita dati di un'occhiata di approfondimento perché è molto lungo con quattro pagine di giornale
Solo ventiquattro ore non sono manovra pensioni tasse casa salute trecentocinquanta novità del due mila ventisei regge il bilancio mille proroghe altri decreti modifica nel panorama degli aiuti e degli obblighi per famiglie imprese e professionisti
Il piano UE nel far del ministero sbarca sul web e sconti per il grosso ci dice ancora
Il Il Sole ventiquattro Ore
C'è sempre un po'un giornale che devi decodificare parla un po'in cornice però andiamo a vedere il domani dopo uno duro tocca alla lega già Trump se sbaglia la paga Carra
Per credere a democrazia serve ripararla dice Sergio l'Abate la propose di Matera alle giovani mentre Mario Del Pero imperialismo autoritarismo le due facce di Donald supertestimone contro ma duro dice Messaggero l'attacco al Venezuela l'ex oddio oggi davanti al giudice di New York
Interna la vice presidente Rodriguez ma per gli USA è legittimo Melloni sente Nobel Machado
Dopo il blitz a Caracas la Danimarca teme per la Curlandia
Tanto dice il server per la nostra difesa anche qui
La la foto
Sono i sei ragazzi scomparsi
Ha creato montana
E per il Messaggero il mattino San pura la Groenlandia
E c'è un pezzo non avevo notato di Matteo Renzi la grazia capolavoro di sensibilità il film di Paolo Sorrentino recensito da Matteo Renzi
L'altra voce il quotidiano del lunedì l'anno del futuro pericolosi dossier politica estera redditi giustizia sanità lavoro nel due mila ventisei lo scenario internazionale resta segnato da conflitti e crisi diplomatica finito Sunseri che firma l'editoriale un'economia con la lettera k questa interessante c'è una lettera che sta conquistando le scrivanie degli economisti la cappa
Non quella di Kafka anche se qualche affinità c'è ma quella che descrivono economie che si biforca una gamba sale l'altra scende e il corpo resta lì in equilibrio precario cercando di non cadere
L'Italia naturalmente dentro quella carta
Anzi civile parliamo la gamba che zoppica come si fa nelle diagnosi seria affrontando le cattive notizie prima di concedere cedessero ed è un'analisi che appunto Nino soluzioni fa sull'altra voce
Della situazione è interessante
Come come analisi
I giornali col botto nel tempo soldi pure al kamikaze dossieraggio l'afferra il porto quel milioni fa nascose la falsa pista sulle stragi botta risposta Ranucci Gasparri
Libero diritto di gol tre perché legittimo far cadere i diretti i dittatori in Europa la sinistra attacca Tramper parla di violazione dei trattati internazionali ma eliminare un pericolo tiranno aiuta la pace farà bene anche a noi
A Meloni né brutto la Meloni
Giorgia Meloni nella Meloni sente Maria Corina Machado sedici Skin Maria Corina Machado menti Giorgia Meloni sono cose piccole dettagli però Prodi di stile anche a volte
Però comunque questo tipo di giornali lo stile francamente no la speranza per il popolo venezuelano
Mentre sul referendum Bugie negli spot per il no al referendum il procuratore capo c'è quante falsità dall'Associazione nazionale magistrati segnala il
Libero preoccupazione perché la Nm diffonda notizie non vere il procuratore capo di Lecce in campo per il sì una minoranza di toghe sta conducendo una battaglia corporativa Maro casi su posizioni superate non migliora la magistratura
Il fronte del no alla riforma fa propaganda ovunque nella stazione di Milano proietta sport pieni di balle dice
Il libero film pezze firma Simone Di Meo dopo le iniziative nelle parrocchie pugliesi tre prestigio incentrare spunta il maxischermo che lei ci ha vorresti giudici che dipendono dalla politica
Prevista la Rossa attacca campagna di mistificazione
La verità dobbiamo tenerci thriller clandestini
Allarme sicurezza peruviano accusato del delitto di una diciannovenne a Milano era sbarcato nel due mila diciassette è una sfilza di condanne fra cui stupro rapina per due volte è stato impossibile espellerlo finché ha ucciso liberati dalle toghe e altri come lui D'Ascenzi in Albania
E Maurizio Belpietro colpa
Di chi nega il nesso fra crimini e irregolari
Il fatto il trio Ursula calato nell'onestà con l'aggressore se USA
Mentre ci dice giustizia Marina Bini in campo per il sia pranzo con Tajani convocato dopo la Befana comune e assistito
Non capisco la notizia Bonomo
E
Va bene andiamo a dare un approfondimento alle cose tornò al Corriere la successione a Caracas
Trump rischiano grosso che ci ha visti resistono Rodriguez vice limature presidente dopo la cattura del leader Thai Khun dice deve cooperare
Forze armate controllano il territorio governo invita la popolazione a tornare alla normalità il bilancio ottanta morti per i raid
Dubbio detta le condizioni corregge donna del presidente rilancio ora voglio la Groenlandia nuovo rivestimento del responsabile degli Esteri contro Cuba
Fossimo i loro governanti non dormire sonni tranquilli il conflitto però sembra di leggere fra le righe dei giornali che conflitto interno sia proprio fra Rubio e il Trump
Trump tenta di delegittimarlo di scavalcarlo in ogni modo
Luci non è uno che sa difendersi
Segnano a vedere Copenaghen nelle frasi di le frasi Donal Trump sulla Groenlandia di cui Milano assolutamente bisogno per ragioni difesa data la collocazione strategica nell'articolo ambizioni espansive
Della National Security Strategy che designa l'emisfero occidentale non sono inedito e lo solleva da Copenaghen reazioni del massimo livello la Premier mette Frederiksen ammonito riso smetterla con le minacce la prima di tutto ieri mattina
Il posto che alcuni esperti difesa danesi sul quotidiano politiche né ammonivano apprendere sul serio Cati Miller moglie di uno dei collaboratori più stretti tra Jason Miller ha postato su X sarebbe voi Twitter
L'immagine della Groenlandia a stelle e strisce con didascalie non sibillina presto
E sono appunto
In Groenlandia la quella che fa parte della NATO di Frederiksen
Ed è quindi coperta dalle garanzie di sicurezza dell'alleanza abbiamo già un accordo difesa fra il regno degli Stati Uniti che garantisce agli Stati Uniti ampio cioè sulla Groenlandia ne abbiamo investiti in modo significativo nella sicurezza dell'Artico
E qui ci sono le due donne protagoniste te icona in due pagine contrapposte Rodrigues ex vice di Maduro prova a resistere a Trump difenderemo il Paese imbracciato la premio Nobel delusa dal voltafaccia USA ma la sua marcia non è finita
Presidente usano l'arma perché ha avuto il Nobel al posto suo punto interrogativo difficile crederlo sedotta e abbandonata chiede Massimo Gaggi apparentemente Maria Corina Machado principale leader dell'opposizione al regime di Maduro
Appena insignita del premio Nobel per la pace è passata in poche ore dal trionfale il Trump ha fatto la cosa giusta siamo pronti a governare
Il Paese l'attesa è stata lunga ma ne è valsa la pena la doccia fredda il Presidente americano che sembra tagliata fuori la stime molto gentile ma è difficile essere leader se non hai abbastanza sostegno e rispetto nel tuo Paese
Dall'entusiasmo la costernazione mentre Giampà sembra voler mettere alla prova la vice di Maduro del silos ricchezza
Dal suo rifugio segreto Maria Pace mentre suo padre spirituale Antonioli Zema si dice certo nessuno il suo movimento possano prendere le redini di un paese comunque ammette diviso il pieno di agenti segreti castristi
Castristi ed sarebbe meglio definirlo
Il Presidente USA che non ha che non la ama perché ha avuto il Nobel al posto suo la decisione comitato norvegese avrà pure ferito il narcisismo di tanta ma la tesi di un'esclusione della fondatrice del movimento ventre Venezuela per gelosia appare caricaturale non solo perché la marcia del riuscita a lasciare il suo rifugio a Caracas
L'aggiungendo dopo un viaggio rocambolesco l'Europa proprio grazie all'aiuto americano
Presidente autoritario che è osceno scavalca sistematicamente il congresso non ha alcuna intenzione almeno per ora di favori nel Paese sudamericano il ripristino di meccanismi democrazia parlamentare
Per lui difficili da controllare
Ieri ha parlato ci racconta Massimo Gaggi
Nella ma ce l'ha parlato con Giorgia Meloni con la quale ha discusso le prospettive di una transizione pacifica democratica Venezuela
Per me non imbracciano riferisce Palazzo Chigi l'uscita di scena di Maduro
Apra una nuova pagine di speranza per la popolazione del Venezuela che potrà tornare a godere dei principi della democrazia e dello stato di diritto ieri Marco Rubio
Ha lasciato una porta socchiusa ha detto di ammirare la Marciano ma ha aggiunto che non è realistico parlare in questo momento di elezioni
Guido Olimpio sul Corriere ci racconta
La
Tecnica la strategia la logistica del nell'operazione che ha portato alla cattura di Maduro
La CEI negoziati radio sulle basi così il blitz ha trovato non ha trovato ostacoli
Come dicevo della presa Cina
Il meccanismo è sempre più veloce determinato mensilità europee si muovono in ordine sparso
Alla fine ciò che conta è che Washington opera e che a Washington opera un gruppo che produce Progetti teoremi non importa se lo zio sballati
Perché soddisfano le ambizioni la megalomania del presidente soprattutto perché vengono tradotte in azioni per l'esercito più letale più efficiente del mondo
E questo meccanismo diventa sempre più veloce e sempre più determinato e con la realtà che la notte di Caracas
Ha sbattuto in faccia anche a noi europei
Di
Di Paolo Gentiloni vi ho detto vedi intervista
Ecco c'è questa pagine interessanti Federico Fubini dedicata al petrolio
Se ci pensate petrolio era il titolo dell'ultimo libro Dini Pasolini che aveva questa
Capacità di realizzare presente in funzione del futuro
Decenni di incuria cattiva gestione mancata manutenzione ai polsi sotto Chávez e Maduro dovrebbero impiegare ore investimenti enormi Venezuela primo paese al mondo per riserve solo ventunesimo se si guarda la produzione nodo delle infrastrutture
La reazione più rumoroso è stato il silenzio l'Arabia Saudita dice Federico Fubini con un bell'incipit con il Venezuela fondato lo perché nei sessanta il suo uomo forte Mohamed Bin Salman grande amico politico di Donald Trump aveva continuato a tenere rapporti con Nicolas Maduro
Fino a poco prima che questi finisce in manette due anni e mezzo fa autocratiche era a casa visitatori Ambiesta
Sei mesi fa gli aveva fatto avere una lettera sull'amicizia fra i due Paesi ma per ora Riad
Il silenzio dono perché l'Arabia Saudita aveva beneficiato dell'isolamento del Venezuela con quest'anno nelle quote del mercato mondiale del greggio
Quindi Bin Salman potrebbe non avere fretta di vedere il ritorno di un concorrente a sua volta sotto le insegne di Trump
Secondo le stime di Bloomberg il Paese latino americano nel mille novecentosessantacinque garantire all'undici per cento dell'offerta mondiale di greggio e nel novantanove
L'avvento regime Bolivar isterico Chávez ed immaturo ancora al quattro tre per cento con tre milioni di barili al giorno insomma il pezzo di Fubini interessa per
Il regime voleva lista viene in mente un bellissimo romanzo RAI
Più in generale labirinto a proposito d'Oliva che sarebbe da rileggere in questi giorni perché Gabriel García Márquez le non conosceva molto bene immondo sudamericano lo lo sapeva
Definire sempre sul Venezuela trentini la tela dell'Italia serve molta prudenza dice Tajani e l'incognita scarcerazioni
Per l'Epifania dovrebbero essere liberati dei detenuti ma con l'intervento armato degli USA non è più così incerto Giulietti dice nel suo carcere finora nessuna violenza
Tesoro dice Beppe Giulietti presidente dell'associazione articolo ventuno
Sulla sta
No sulla Repubblica scusate l'esercito incorona Rodriguez Presidente siamo con lei bensì costato ottanta morti la signora il pedone con il padre marxista torturato in carcere
è stata la prima donna a guidare gli affari esteri fratello da sempre accanto a lei al potere ma ci Massimo Basile da New York negli Stati Uniti diktat di Trump facce giusto pagherà ora voglio la Groenlandia la minaccia la leader rischiano a fine peggiori ma duro
Proprio governo non legittimo la replica difenderemo il greggio mentre c'è l'appello del Papa ieri l'appello di Papa leone quattordicesimo a garantire la sovranità del Venezuela e ad assicurare i diritti umani e civili tutti il bene dell'amato popolo venezuelano ha detto il Papa deve prevalere sopra ogni altra considerazione
Quindi una superare la violenza intraprendere cammini giustizia di pace ha detto leone sottolineando l'importanza di costruire insieme un futuro di collaborazione e di stabilità
Sono stati usati anche i droni ce lo racconta Antonello Guerrero alle forze speciali rispolvera il drone Bestia di Kandahar
Caracas denunce regolari erano schierate a protezione del leader assassinato a sangue freddo
Ed è appunto Repubblica
Cioè Gabriella con la Russia la Groenlandia Livia Danese basta minacce siamo protetti dalla NATO certi
Repubblica pubblica il posto pubblicato subito che poi Twitter dalla moglie dissi femminile del ne parlavamo prima
Una Groenlandia a stelle e strisce
E
Dicevo del fatto il giornale il fatto di oggi lo dava
Lo incentrato sulla l'allarme Islam prove di sottomissione
Hanno un ragione attacca il Governo quello che fa travalica il male
Lezioni di sharia bresciani mamme che ne segna la fattura ieri
Mentre Pierluigi Battista intervistato dal giornale io non capisco perché la sinistra parcheggi sempre per i despoti dice
Giornaliste tacciono sul modulo che teneva trentini una stanca
L'intervista Ohara Borselli
Chi è maturo maturo dice Battista è una è un essere orribile è uno che ha letteralmente imbrogliato nel seggio elettorale e dire che il Venezuela un Paese sovrano e dire una cosa sbagliata
Il Venezuela al Governo una persona che si è autoproclamata presidente sulla base di brogli elettorali espliciti e dimostrate ed è uno che ha perseguitato quelli del partito di opposizione ci sono delle immagini tremende nelle quali si vede la caccia all'uomo dell'omonima duro contro tutti gli oppositori ci sono i filmati si vedevano le squadracce cioè viste che al confronto loro le squadracce fasciste erano una robetta
Qui matura andava a casa casa per casa a cercare i dissidenti ci sono state delle manifestazioni delle opposizioni dopo il risultato elettorale contestato che del giornale
Sì hanno fatto delle manifestazioni sono stati massacrati letteralmente massacrati se penso a sinistra italiana che se al inalbera ogni volta che quindi non è un poliziotto impugna manganello
Ma dove sta un dittatore ma dov'è l'ultimo atto di una dittatura che viene dei tempi di Chávez e che progressivamente come ogni sistema comunista nazionalizzato tutte le imprese private ridotto alla miseria il Venezuela
C'era un Paese relativamente ricco il Venezuela Chavez ma l'ho portato la povertà più totale con un'inflazione spaventosa c'erano due milioni di persone in miseria che sono fuori dall'essere incolume in Perù in tanti altri Paesi letteralmente spinti dalla fame
La cattura di matura il terrorismo atto di giustizia che del giornale e Pigi Battista rispondano alla giustizia è un'altra cosa
Non è neppure un atto di terrorismo un atto di guerra la guerra non è terrorismo i terroristi sono quelli che provocano il terrore la morte fra civili Hamas si fonda sul terrore
Sembra che la sinistra non riesca a condannare ma durante il rischio condannare Trump ci rituale sopra il giornale
Già mi chiedo come è possibile lo dico con grande rispetto per la storia della sinistra che anche rispetto per la mia biografia perché vengo da lì
Io non capisco perché stia sempre dalla parte dei despoti dei tiranni invece di schierarsi con gli studenti iraniani sta con Khamenei invece appoggiare l'opposizione viene Savasta comma duro non parlo dei centri sociali no di tutta la sinistra
Di Battista sa che richiama
Diciamo
Della del grande orso orientale è sempre stato forte non parlo dei tre soci hanno vinto sinistro
La sinistra sta con i palestinesi no bassa collina né con Hamas non con i palestinesi io mi ricordo che il Partito Comunista prendeva le distanze dei cortei gli estremisti ricontrollare talvolta anche le picchiava coi suoi servizi d'ordine
Non avrebbe mai ammesso che in una manifestazione ci fosse che gridava che il sette ottobre un atto di resistenza e cosa è successo
C'è stato un tracollo cultura la sinistra non disfatta che travolge una parte del Pd cioè la parte maggioritaria che se la prende coi riformisti del Pd come neri e altri che vogliono presentare una prossima legge contro l'antisemitismo
Al PD di quello che succede in Cina non importa nulla di quello che succede in Russia nel massacro di civili ucraini
Silenzio sono sempre stati con i cattivi
Il problema è che vocale il caso di Navalny la totale incapacità o la Politkovskaja son vent'anni
Ci pensate che è stata uccisa Anna Politkovskaja e il numero dei giornalisti uccisi in Russia
è una notizia ecco il fatto quotidiano dovrebbe raccontarci in prima pagina quanti sono i giornalisti ammazzati dal regime di Putin e del KGB in Russia comunque sono vent'anni che è morta Anna Politkovskaja l'unico l'unico presente ai funerali era Marco Pannella
Siccome la memoria è un valore facciamo bene a ricordarlo
Ogni in Italia in in questione viene usata per attaccare la Meloni chiede il giornale
La Meloni per una parte consistente del Pd è un elemento da maledire lei ha già un po'in difficoltà con trama perché difficile Trump mantenere le due parti
Però sul piano internazionale e non solo è al top ora è stata indicati indicata dal Telegraph come Donna dell'anno riesce anche a domare quella parte della maggioranza che punta i fari in piedi per frenare sui mezzi e Tina
A un pugno di ferro eccezionale una leader non c'è niente da fare
Trump agito pregiudizio politica
Pigi Battista risponde con la dalla geopolitica alla teoria pericolosa qual è il non detto di questa teoria è che in questo modo tanto a stabilire una divisione internazionale il cortile di casa trascinarsi beccata e umane la Russia si prende l'Ucraina non è così no
Sono cose che non hanno nessun rapporto fra loro quello di tanto un blitz armato non è che gli stanno impossessandosi Venezuela
Questa la differenza con Russia e Cina l'allusione impossessarsi di una parte l'Ucraina la Cina vuole impossessarsi di Taiwan l'America non ambire territoriale paese tra dieci giorni vedremo i carri armati americani sulle vie di Caracas vuol dire che mi sono sbagliato ma non è così Regione io
La Berto trentini prigioniero a Caracas il nostro connazionale sarà liberato
è l'ultima domanda e Battista dice non lo so però anche qui se mi permettevo di dire una cosa la sinistra possibile che non avete niente da dire sul fatto che un modulo da un anno teneva in ostaggio un nostro connazionale innocente
Ed è appunto il giornale
Il processo saranno io
Ci dice sempre il giornale dall'asse con i Narcos per il film ricco foto imbarazzante Nicola ma dura immanente
Con
Con la tutta e
Come si possono definire zatteroni le pantofole di plastica ma
La foto in manette la tutta la derisione sociale ora nel carcere dei vip racconta Matteo Basilè
Vi dicevo sulla stampa
Obiettivo crollando e
Ed è Giacomo stabile che sulla stampa racconta meglio di dubbio Rubio viceré senza truppe in un intero non ideologico
Le similitudini con il passato sono tante suggestive Nicolas Maduro processato per traffico di droga e come in Oriente come le ho catturato in un blitz delle forze speciali USA oppure saranno sei
Preso ammanettato dopo una guerra lampo di due mesi e la demolizione totale dell'esercito iracheno
I Paesi bit in un'aula di tribunale anche se in loco con cura la deposizione precedente che analisti idee il prezzo dei Reagan avvelenata alla caccia di Teodori non vuole la guerra giusta di Bush se Junior l'esportazione della democrazia boots on the ground intervento militare quasi sempre dopo lunga ponderazione ben guardare dice Giordano stabile sto appena due giorni e similitudini però si affievoliscono prima di tutto di stivali sul terreno sono durati il tempo dell'operazione
Un misto d'alta forse FBI per sottolineare che maturerà prima di tutto un criminale comune oltre che un autocrate di un paese di trenta milioni di persone
Manca occupazione sinonimo ingeneri transizione e ricostruzione manca un governatore provvisorio come Paul preme ora a Baghdad Vienna l'inventore della Bre debba utilizzazione che porto al caos e la nascita della credere che Leasys
Il viceré fra virgolette Marco Rubio lavora da remoto fra Washington al mare al lago
E non a centinaia di migliaia di soldati americani a disposizione per imporre la sua agenda conta sulle minacce e le munizioni forse basterà forse no
Cioè Ettore Sequi blitz spacciati per lotta al crimine il trucco legale di Donald fa tremare i leader del continente la strategia USA ridefinisce l'emisfero occidentale come zona esclusiva
Rizzo nel suo evaso speso
Strade vuote eco dei distributori militari di nuovo in pattuglia a Caracas la transizione un'intima non vogliamo più illuderci
Vi dicevo c'è anche il pezzo di Alan Friedman
Presidente non è nero imperialista piuttosto che su un calcolo di potere con cui sta alla dottrina Doro non difende le mente spero bensì server leggo di un uomo solo
Scrive Alan Friedman
Certo non risulta credeva nel potere ma anche nella responsabilità Donal Trump vede solo nel potere del danaro nel proprio ego questa differenza prodotti in amore la dottrina la Doro Doc cent'
No una voleva proteggere un emisfero l'altra serve lei con un solo uomo l'uomo che pensa come un grande stella
Trump ma rilanciato la grandezza americana sta accelerando il declino degli Stati Uniti e a Bilica qualsiasi residua leadership morale de appunto Alan Friedman se ci pensiamo poi
In un certo senso
Trump è il prodotto alle l'arto
Dal peggior capitalismo americano così come Putin e il prodotto allevato dalla peggior tradizione per giorno in tutti i sensi tradizione della polizia segreta russa
Dalla dalla stampa Salvini fra Trump le Pen diplomazia via maestra il Pd quel blitz illegale
Terreni sono avranno strage Maturo responsabile di aver affermato e ho perso per anni il suo popolo diplomazia via maestra asse forse la diplomazia Salvini l'avesse scoperta
Quando Putin ha invaso l'Ucraina nel due mila quattordici e poi nel due mila ventidue
Ecco una dichiarazione poteva fare allora
Di sul Foglio ha già detto di
Di in
Giuliano Ferrara però c'è un pezzo torniamo a Rubio che effettivamente mentre esce dalle pagine dei giornali perché è un po'l'ombra di Banco non si riesce a capire
Pesa non pesa ed è Marco Barbanti
Il viceré che si gioca tutto sul Venezuela attesa di tentare di nuovo
La scalata alla presidenza degli Stati Uniti e Marco Rubio si appena guadagnato un nuovo lavoro che lo terrà impegnato a lungo insieme a quelli di segretario di Stato del Consigliere per la Sicurezza nazionale alla Casa Bianca è quello di viceré del Venezuela
L'operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro è un successo di Donald Trump state seguite dalla CIA e Delta Force sotto il controllo del capo del Pentagono ma il cervello di tutta la strategia sul Venezuela di questi mesi è stato Rubio l'ispanico più importante degli Stati Uniti
Questa nostra reazioni Marco d'anice immaturo non era un presidente legittimo e il valore delle azioni lo deve essere schizzato alle stelle ha detto politico una fonte della Casa Bianca coperta dall'anonimato
Toccherà alla Segretario di Stato a gestire la fase nuova che si è aperta nel Paese sudamericano oltre che difendere l'intera operazione con gli alleati internazionale con repubblicani in Congresso
Il Venezuela può essere il trionfo la rovina di Marco Rubio scrive il Foglio da come andranno le cose nei prossimi mesi è cara che non dipende soltanto il destino dei venezuelani ma anche il futuro politico
Di quello che in questo momento l'uomo più potente dell'amministrazione dopo il Presidente
è successo nella cattura di maturazione quotazioni per l'hub di una sfida con il vicepresidente Vincent perché sarà il successore inciampa la guida dei repubblicani
Nessuno dai tempi di arricchisse nera
E nessuno prima ricchissimi ha mai ricoperto come Rubeo contemporaneamente due ruoli più delicati della politica estera americana
è difficile ricordare il segretario è stato capace di restare fuori dagli attacchi dopo un intero anno di governo come sta accadendo Rubio mentre piovono critiche anche nel mondo ma anche contro i vari ex danze perfino contro la scarsa chief of staff sì dei Whalers
Tutti gli occhi sono tuttora presso sparate ma l'America in realtà sta vivendo il Marco Rubio moment come ha scritto già prima di Natale l'opinionista del New York times Prost d'auto
Perché dietro a quello che fanno su scala internazionale Taranto avanza sente l'inviato tutto fare estivo with costringerà il genero in cifra già del cachet nera genere incise non Anna
Si intravede sempre la mano esperta di dubbio stesse che ha avuto un ruolo decisivo nella redazione della nuova strategia per la sicurezza nazionale che la Casa Bianca diffuso nelle scorse settimane
Il documento cioè che spiega perché gli Stati Uniti hanno deciso di concentrarsi sull'America latina annunciando l'esistenza di un corollario
Trump alla dottrina Monroe sull'importanza del cortile di casa anche d'ora in poi sarà presidiato economicamente e militarmente per tener lontana soprattutto la Cina
E Maria Cherubino sostiene da anni da quando nel mille novecentonovantotto lascio la carriera legale di sogni di diventare un campione di football per lanciarsi in politica nella sua Miami
Figlio di esuli cubani Roubaix si è fatto le ossa nell'ambiente degli Scalzi in fila influenti cubano americani già florida capaci di spostare i milioni di voti di influenzare la politica estera di ogni amministrazione bene lavoravo è lì che il giovane Marco è diventato un paladino scrive Marco guardarsi
Della lotta ai dittatori sudamericani che fosse di Castro e Chávez ma duro offrendoci una carriera politica che l'ha portato il Senato poi a correre per la presidenza infine per ora al Dipartimento di Stato
Ma ciò che sorprende e quanto pesa sette quanto peso sia riuscito ad avere Rubio al fianco di Trump
Nell'ambiente manga nonostante in quel mondo non sia malto e si è visto con sospetto per essere stato molti pensano c'è ancora un neocon vicino ai bus soprattutto il governatore della Florida Jeb Marco Biondi trasformista un camaleonte della politica capace al pari di un'asma con molta più esperienza di cambiare posizione secondo la convenienza del momento di nascondere quando serve anche il proprio passato
Per esempio conclude Marco bardati sul foglio
Si è sempre presentato come paladino gli esuli cubani che sono quasi tutti anticastristi mai abitato a lungo di raccontare che i suoi genitori arrivarono in America del cubo fuggendo dal regime di Fulgencio Batista là in mezzo prima della rivoluzione a Fidel Castro
In politica è stato bresciano prima di diventare anti-Bush
Sfidando Jared per la presidenza per il tallone mito di Trump un altro suo rivale nella campagna del nel sedici per per convertirsi al nuovo capo
è stato un mio con profondamente anti Russia anti-Putin ma adeguato le proprie posizioni e quelle del presidente in carica
Si presenta come un devoto cattolico ma negli anni in cui ha sua cattolicissima famiglia si era trasferita in Nevada si era convertito alla religione mormone per poi tornare al cattolicesimo una volta rientrato a Miami
Adesso si apre la fase indaffarati dice dei dell'America Latina nello scenario nel imperiale voluto da Taranto
In attesa di vedere se avrà la possibilità di succedere per non stare finalmente al mondo qual è il vero fra virgolette Marco Rubio senza avere più bisogno di trasformismo ma insomma
Per noi l'Italia di trasformismo insomma ce ne intendiamo
Insomma il caso dubbio è un caso che che fa riflettere
Perigeo però se andiamo a vedere paio di altre situazioni
Andiamo dal Messaggero c'è un'intervista Ministro Gilberto Pichetto Fratin l'Italia o l'occasione per spingere il ruolo di Gaber ministro all'Ambiente dopo la crisi Caracas
Acceleriamo sul momento di produzione di gas nazionale interveniamo media ed energie per difendere la competitività dell'impresa
Il ministro dice presto per valutare la situazione nuovi equilibri dopo i fatti del Venezuela ma l'aumento del greggio può favorire i prezzi
Ok all'aumento dei rigassificatori gli aveva creato un asse con la Germania per avere garanzie
Di domanda da nord lo intervista Roberta Amoruso
A proposito di prezzi del petrolio c'è da aspettarsi scossoni spezie petrolio se valgono le regole mercato si aprono spazi di disponibilità del petrolio incrementale e questo non può che essere positivo per i prezzi ma attenzione ai giacimenti venezuelani sono enormi come disponibilità
Non come capacità di produzione servono investimenti e infrastrutture
La riapertura i colossi internazionali sbloccherà anche il contenzioso dall'ENI in uno Stato di diritto e dove chi ha un debito lo paga e chi ha un capitolo in casa la soluzione si dovrebbe trovare
Ed è appunto il ministro Gilberto Pichetto Fratin ministro dell'ambiente
Ancora qualcosa ce l'abbiamo da segnalare perché vi ho accennato a questa storia che è abbastanza interessante
Sherry
Facciamo così andiamo un momento
A
A vedere la situazione di Crans Montana
Ieri sera grazie dramma dei feriti gravi sono in realtà quaranta le vittime allora i ragazzi italiani sono sei ragazzi europei sono quaranta
Conto finale secondo le autorità svizzere persone tutte giovanissime che hanno perso la vita in Europa di Capodanno
Per i discobar la costellazione di Crans Montana
Oggi rientrano in Italia le vittime del rogo in pericolo di vita alcuni giovani ricco Ferrari riconosciuti solo grazie al DNA ha perso di Rinaldo Frignani
Ma vi dicevo
Torniamo alla stampa
Dice
A pagina diciannove
Cioè l'intervista a una lunga intervista Gianlorenzo colonnato che l'ambasciatore
Italiano in Svizzera querela ci sono stati abbandonati non è una disgrazia si poteva evitare
Ma ce lo dice non risparmiando su tutto dov'erano gli estintori provo rabbia indignazione
Sarebbero bastati un po'di prevenzione un minimo di buonsenso dov'erano gli addetti alla sicurezza dice ancora l'ambasciatore l'incendio è stato devastante ma si è estinto da solo con l'impianto in ti incendio pioggia non saremmo qui
Sembra che l'unico obiettivo dei proprietari fosse il profitto a ottenere maggiori guadagni con quel locale
Dunque
Adesso ci sono nel mirino degli inquirenti anche
Il comune
L'innesco causato dalle candele il sindaco decidono nessuna leggerezza analisi sui documenti e lavori farti
Torniamo all'intervista all'ambasciatore tornando possiamo entrare in me nel merito evidente che sia mancata la prevenzione dice l'ambasciatore pagano di un locale notturno con centinaia di giovani all'interno nessuno sa con precisione quanti fossero la sera dell'ultimo dell'anno ma sicuramente più di cento
Da quanto mi risulta c'era una sola uscita d'emergenza non facilmente identificabile così come c'erano pochissimi addetti alla sicurezza forse soltanto uno
Mancava l'impianto antincendio probabilmente mancavano anche gli estintori
Cosa ne ricava e certo che nessuna norma svizzera posso aver autorizzato un con una così totale mancanza di rispetto delle regole delle persone
Nemmeno questo controsoffitto di materiale infiammabile nessuna norma svizzera povero autorizzato l'uso di bottiglie che sprigionano scintille fuochi d'artificio un giro per un locale chiuso tutto questo lo finale ecco perché dico che che con la prevenzione la tragedia sarebbe potuta
Evitare
Fra l'altro quelle
Quel materiale che materiale infiammabile materiale insonorizzazione che chi frequenta le radio conosce bene ma da tanti anni dice per decenni quelle piramidi grigio scuro
Di gommapiuma
Che servivano al punto per fare i più poveri usava
Le scatole vuoi fare se qualcuno se lo ricorda ancora
Ma parliamo di una vita fa
E e invece c'erano questi credo che anche qui radio ci fossero per un periodo questi
Queste piccole piramidi gommapiuma erano pannelli che segnano un punto per il nocciolo rizzare Maiorca gommapiuma micidiale da questo punto di vista
L'unica l'ultima domanda come ha fatto a fronteggiare il dolore dei genitori delle vittime italiane
L'ambasciatore sponde spero che si siano pentiti anche loro parte di una famiglia non voglio rilevare nulla ovviamente di quanto ci siamo detti non vuole ferire nessuno ma certo che per un genitore non ci sia niente di più truce di quello che successe nulla di più terribile
Di non sapere se tuo figlio sia vivo o morto dovrà attendere per ore per ore e ore infinite
E adesso stiamo preparando il ritorno delle salme in Italia con un volo vistato
Siamo in chiusura grandi rassegne stampa allora a questo punto grazie a tutti per l'ascolto noi ci risentiamo domani domani avremo un po'più di giornalista proprio
Più consistente la rassegna stampa grazie a tutti
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0