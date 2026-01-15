15 GEN 2026
dibattiti

Premio di dottorato Socint / G-Research.

CONVEGNO | - Roma - 16:00 Durata: 59 min 16 sec
A cura di Francesca Rosini
Intervengono: Simona Malpezzi (Assemblea parlamentare NATO), Antonio Uricchio (Presidente ANVUR), Paolo Pedone (Presidente CUN), Alessandra Celletti (Vicepresidente ANVUR), Gian Luca Foresti (Università di Udine), Michele Colajanni (Università Ala Mater di Bologna), Carmine Ventre (King'c College London), Enrico Prati (Università Statale di Milano), Alessandro Ottino (G.Research).

Conclude Mario Caligiuri (Presidente SOCINT, Università della Calabria).

Coordina Luigi Ruocco (Segretario Generale SOCINT).

Convegno "Premio di dottorato Socint / G-Research.", registrato a Roma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 16:00.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 59 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

