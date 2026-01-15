CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Intervengono: Simona Malpezzi (Assemblea parlamentare NATO), Antonio Uricchio (Presidente ANVUR), Paolo Pedone (Presidente CUN), Alessandra Celletti (Vicepresidente ANVUR), Gian Luca Foresti (Università di Udine), Michele Colajanni (Università Ala Mater di Bologna), Carmine Ventre (King'c College London), Enrico Prati (Università Statale di Milano), Alessandro Ottino (G.Research).
Conclude Mario Caligiuri (Presidente SOCINT, Università della Calabria).
Coordina Luigi Ruocco (Segretario Generale SOCINT).
Convegno "Premio di dottorato Socint / G-Research.", registrato a Roma giovedì 15 … gennaio 2026 alle ore 16:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 59 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
