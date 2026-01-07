7 Gennaio 2026
Seduta 377ª
- Ratifiche di accordi internazionali (ddl, discussione generale, esame articoli, votazione finale)
Indice della seduta
La seduta (377ª) è aperta alle ore 16,35
Presidenza del vice presidente Anna Rossomando
Ratifiche di accordi internazionali (ddl, discussione generale, esame articoli, votazione finale)
Discussione del disegno di legge: (1622) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025
- 0:03:21 16:38 Stefania Craxi (FI-BP-PPE), f.f. relatore
- (non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire)
Esame degli articoli
- 0:01:10 16:42 Votazioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
Dichiarazioni di voto finale
- 0:03:03 16:43 Enrico Borghi (IV-C-RE)
- 0:02:05 16:46 Tino Magni (MISTO-AVS)
- 0:00:09 16:48 Raffaele De Rosa (FI-BP-PPE)
- 0:01:30 16:48 Bruno Marton (M5S)
- 0:00:58 16:50 Marco Dreosto (L-SP-PSDAZ)
- 0:02:07 16:50 Alessandro Alfieri (PD-IDP)
- 0:02:11 16:53 Michele Barcaiuolo (FDI)
Votazione finale
- (il Senato approva)
Discussione del disegno di legge: (1645) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (Approvato dalla Camera dei deputati)
- 0:02:03 16:55 Ester Mieli (FDI), relatore
- (non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire)
Esame degli articoli
- 0:00:39 16:57 Votazioni degli articoli 1, 2, 3 e 4
Dichiarazioni di voto finale
- 0:04:22 16:58 Enrico Borghi (IV-C-RE)
- 0:01:22 17:02 Tino Magni (MISTO-AVS)
- 0:00:14 17:04 Raffaele De Rosa (FI-BP-PPE)
- 0:01:14 17:04 Bruno Marton (M5S)
- 0:00:48 17:05 Marco Dreosto (L-SP-PSDAZ)
- 0:03:25 17:06 Alessandro Alfieri (PD-IDP)
- 0:04:38 17:09 Cinzia Pellegrino (FDI)
Votazione finale
- (il Senato approva)
Discussione del disegno di legge: (1646) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati)
- 0:02:24 17:14 Stefania Craxi (FI-BP-PPE), f.f. relatore
- (non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire)
Esame degli articoli
- 0:00:40 17:16 Votazioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
Dichiarazioni di voto finale
- 0:02:24 17:17 Ivan Scalfarotto (IV-C-RE)
- 0:01:50 17:20 Tino Magni (MISTO-AVS)
- 0:00:29 17:21 Raffaele De Rosa (FI-BP-PPE)
- 0:00:38 17:22 Bruno Marton (M5S)
- 0:01:16 17:23 Stefania Pucciarelli (L-SP-PSDAZ)
- 0:00:55 17:24 Alessandro Alfieri (PD-IDP)
- 0:02:49 17:25 Cinzia Pellegrino (FDI)
Votazione finale
- (il Senato approva)
Discussione del disegno di legge: (1647) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati)
- 0:02:37 17:28 Marco Dreosto (L-SP-PSDAZ), relatore
- (non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire)
Esame degli articoli
- 0:00:46 17:30 Votazioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
Dichiarazioni di voto finale
- 0:06:53 17:31 Ivan Scalfarotto (IV-C-RE)
- 0:00:12 17:38 Tino Magni (MISTO-AVS)
- 0:00:57 17:38 Raffaele De Rosa (FI-BP-PPE)
- 0:01:20 17:39 Bruno Marton (M5S)
- 0:01:46 17:40 Stefania Pucciarelli (L-SP-PSDAZ)
- 0:00:56 17:42 Alessandro Alfieri (PD-IDP)
- 0:06:22 17:43 Luca De Carlo (FDI)
Votazione finale
- (il Senato approva)
- 0:00:15 17:50 Presidente, sull'ordine dei lavori
Sull'ordine dei lavori
- 0:04:43 17:50 Giorgio Maria Bergesio (L-SP-PSDAZ)
- 0:03:23 17:55 Andrea De Priamo (FDI)
- 0:00:26 17:58 Presidente
- 0:06:15 17:59 Walter Verini (PD-IDP)
- 0:03:38 18:05 Maurizio Gasparri (FI-BP-PPE)
La seduta è tolta alle ore 18,10
Trascrizione