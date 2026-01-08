08 GEN 2026
Notiziario del mattino

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi e Federico Punzi - RADIO - 09:06 Durata: 1 ora 3 min
A cura di Carmine Corvino e Guido Mesiti
Collegamento con David Carretta da Bruxelles; sintesi dell'intervista ad Antonio Stango su Ucraina; collegamento con Marino Giustino da Ankara; sintesi delle interviste a Giulio Terzi, ad Alessandro Alfieri, Luigi Spagnolli, a Claudio Martinelli, ad Andrea Giorgis, a Maurizio Gasparri e a Walter Verini; La pillola di Adapt di Valeria Manieri.

Puntata di "Notiziario del mattino" di giovedì 8 gennaio 2026 , condotta da Federico Punzi e Roberta Jannuzzi .

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 3 minuti.
