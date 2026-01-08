CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Collegamento con David Carretta da Bruxelles; sintesi dell'intervista ad Antonio Stango su Ucraina; collegamento con Marino Giustino da Ankara; sintesi delle interviste a Giulio Terzi, ad Alessandro Alfieri, Luigi Spagnolli, a Claudio Martinelli, ad Andrea Giorgis, a Maurizio Gasparri e a Walter Verini; La pillola di Adapt di Valeria Manieri.
Puntata di "Notiziario del mattino" di giovedì 8 gennaio 2026 , condotta da Federico Punzi e Roberta Jannuzzi .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 3 minuti.
