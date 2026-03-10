Saluti Andrea Frosali (Vice presidente Camera Penale Arezzo), Francesco Carbini (Comitato Giuliano Vassalli per il SI), Stefano Magi (Comitato SiSepara).



Intervengono: Natalia Ceccarelli (Giudice Corte di Appello di Napoli), Rinaldo Romanelli (Segretario nazionale Unione Camere Penali Italiane), Fabio Federico (Coordinatore nazionale Comitato Pannella Sciascia Tortora).



Modera David Allegranti (giornalista e scrittore).



Convegno "Per una giustizia giusta. Perché Sì!", registrato a San Giovanni Valdarno martedì 10 marzo 2026 alle ore 21:25.



Sono intervenuti: David Allegranti (Giornalista, …

scrittore), Andrea Frosali (Vice presidente Camera Penale Arezzo), Francesco Carbini (avvocato, Comitato Giuliano Vassalli per il Si), Stefano Magi (avvocato, Comitato SiSepara), Rinaldo Romanelli (avvocato, segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Natalia Ceccarelli (giudice presso la Corte di Appello di Napoli), Fabio Federico (coordinatore del Comitato per il Sì "Pannella - Sciascia - Tortora").



Tra gli argomenti discussi: Giustizia, Referendum.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 4 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci