10 MAR 2026
Per una giustizia giusta. Perché Sì!

CONVEGNO | - San Giovanni Valdarno - 21:25 Durata: 2 ore 4 min
A cura di SI
Saluti Andrea Frosali (Vice presidente Camera Penale Arezzo), Francesco Carbini (Comitato Giuliano Vassalli per il SI), Stefano Magi (Comitato SiSepara).

Intervengono: Natalia Ceccarelli (Giudice Corte di Appello di Napoli), Rinaldo Romanelli (Segretario nazionale Unione Camere Penali Italiane), Fabio Federico (Coordinatore nazionale Comitato Pannella Sciascia Tortora).

Modera David Allegranti (giornalista e scrittore).

Convegno "Per una giustizia giusta. Perché Sì!", registrato a San Giovanni Valdarno martedì 10 marzo 2026 alle ore 21:25.

Sono intervenuti: David Allegranti (Giornalista, scrittore), Andrea Frosali (Vice presidente Camera Penale Arezzo), Francesco Carbini (avvocato, Comitato Giuliano Vassalli per il Si), Stefano Magi (avvocato, Comitato SiSepara), Rinaldo Romanelli (avvocato, segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Natalia Ceccarelli (giudice presso la Corte di Appello di Napoli), Fabio Federico (coordinatore del Comitato per il Sì "Pannella - Sciascia - Tortora").

Tra gli argomenti discussi: Giustizia, Referendum.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 4 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Bene direi di iniziare il quarto d'ora accademico diventato in venti minuti accademici
Buona sera
Grazie può essere qua
Io sono dati dalle garanti sono un giornalista oggi abbiamo il compito di dare degli spunti e di moderare questa serata
Sul referendum costituzionale del ventidue ventitré marzo due mila ventisei per una giustizia giusta perché si naturalmente dibattito diciamo così che ha un orientamento comprensibile
Da cerchiamo di fare i ragionamenti sensati in un'epoca in cui di sensatezza certe volte ci debbo attendere da certe volte un po'da entrambe le parti
Perché c'è qualcuno che dà di bandito ai presidenti di Senato e popolo il giorno dopo rive capo di gabinetto del ministro alla Giustizia che si lascia andare ad altre considerazioni come dire
Fa parte della polarizzazione dello scontro direbbe un sociologo dei media allora
La serata è strutturata così ci sono i saluti di Andrea Scrosati avvocato vicepresidente della Camera penale di Arezzo che ringrazio anche dell'indulto che mi ha rivolto per questa serata
Francesco Fortugno il Comitato Giuseppe paradossali come il sì e Stefano CIPE il comitato si separa intervengono poi la dottoressa Natalia Ceccarelli che il giudice della corte
D'appello di Napoli fra l'altro forse avete visto in questi giorni un suo vitellone diventato virale ne faccio anche i complimenti per la capacità pazienza direi soprattutto dimostrata in quell'occasione Piero Sansonetti duecento non c'è ci ha abbandonato
Cioè con noi anche Rivaldo Ravanelli S.p.A. tale
Come forse
Noi che tutto Guatemala di segretario nazionale nuove camere penali italiane Fabio Federico del coordinamento nazionale comitato commenta Sciascia e tortura anzitutto una fase perfetto
Allora do subito la parola l'avvocato suo sale un saluto e paella seguire Cardini e Maggi
Sedersi
Allora buona sera a tutti grazie di essere qui stasera grazie agli illustri ospiti che sono sicuro arricchiranno di spunti interessanti per la loro maturato esperienza
Un grazie speciale danneggiata allegramente sono io ringrazio per David per essere venuto qua a San Giovanni
Per la sua gentile disponibilità a fare da moderatore grazie anche agli amici gli altri due comitati promotori e hanno assieme a me diciamo realizzato questa sera
Io vi porto volentieri il saluto
Della Camera penale di Arezzo del suo presidente Roberto Piccolo nel farlo non posso esimermi da ricordare a tutti voi come il tema della separazione delle carriere
Appassionato in questo tema la dottrina
E la politica già dai tempi per la dell'Italia post-unitaria già ai tempi di Zanardelli se ne parlava di questo tema c'era stato da tempo
Per l'Unione delle camere penali una caratteristica per così dire genetica un suo tratto identitario
Perché è dagli anni ottanta che l'Unione delle camere penali in una sorta di di crescendo rossiniano elabora propone interloquisce assume iniziative anche forti
Penso per esempio all'astensione delle udienze o a tutte le iniziative fatte insieme anche agli amici radicali
Referendum del due mila per esempio
Su questo tema che non è come si potrebbe forse credere un tema solo tecnico-giuridico ma è un tema tecnico-giuridico che hanno anche una precisa scelta politica Giuseppe Frigo past presidente dell'Unione delle camere penali negli anni novanta
E giurista sopraffino ci spiegava in un solo modo contributo proprio l'idea politica che sta alla base della separazione della carriere
Ovvero quella di un processo penale che anziché operare come attuazione lineare sul piano processuale della norma sostanziale o anche come strumento di lotta contro la criminalità a ho rivisto questo nel quale non c'è tanto bisogno dice distinguere diciamo i soggetti di chi accusa e di chi giudica perché sono soggetti in simbiosi
L'impulso della decisione ci diceva Frigo non è che poi sia così importante distinguere la quando sia lo stesso obiettivo di applicare la legge
Invece se il processo è considerato come strumento di risoluzione di un conflitto tra parti sulla possibile applicazione della norma sostanziale
Ovvero tra un'ipotesi accusatoria una tesi diventa difensiva
Dove l'azione penale viene esercitata dal PM in nome della collettività che però accetta di farsi parte e di stare allo stesso livello dell'imputato
Se così è allora si vede che c'è dietro un'idea politica ben precisa ed è questa l'idea politica dell'Unione delle camere penali uno che è liberale di processo
Che peraltro quella tornei del Codice Vassalli nel mille novecentottantanove poi sancita solennemente dall'articolo centoundici della Costituzione
Che proprio Giuseppe Frigo con l'Unione camere penali contribuì a scrivere soprattutto contribuì a scrivere nella Costituzione affare a scrivere la Costituzione questa parola importante ovvero terrazzo che il giudice deve essere terzo questa deve essere considerata una conquista
Rinaldo dell'Unione delle camere penali
Da allora tuttavia permane un conflitto interno nella Costituzione perché da una parte c'è il centoundici e dall'altra le carriere unificata
E l'unico CSM che è un conflitto che ha origine nel precedente modello inquisitorio
Orbene come ci ha ricordato con magnifiche parole anche un grande intellettuale già magistrato di Cassazione Francesco Iacoviello la separazione delle carriere è la soluzione di quel conflitto
Poi genera e son parole sue il fasto giudice pronuncio giusto processo e io gli dicevo il giusto processo non è il giudice risente ma guardi un giudice che penetratore docili scelti ad hoc Iacoviello non basta guardare l'aula di udienza ma debba alzare lo sguardo e guardare oltre
Allora a che considerano gli avvocati penalisti dell'Unione camere penali persone che vivono in un perenne di risolto complesso d'inferiorità
Machiavelli sci opportunisti o al massimo utili idioti al servizio inconsapevole del governo Meloni dico che questa riforma è anche soprattutto la nostra riforma
E che sia e sia pure perfettibile è un enorme passo avanti nel miglioramento della giurisdizione e di quella giustizia che l'articolo centouno della Costituzione vuole sia amministrata in nome del popolo
In questo giorno di campagna elettorale siamo usciti dai nostri studi per cercare di spiegarlo ai cittadini e anche questa serata è stata organizzata con questo spirito grazie

Grazie a tutti di essere che stasera noi siamo qui per una parte non per una battaglia di parte ma per una battaglia di principio
Una battaglia che riguarda la libertà la dignità delle persone la credibilità delle istituzioni
Siamo qui per parlare di giustizia una giustizia che sia davvero giusta
E siamo qui anche per una battaglia di verità contro le troppe mistificazioni che hanno trasformato questo referendum nel referendum delle cucine
Nel mille novecentonovantuno Giovanni Falcone scriveva parole chiarissime
Un sistema accusatorio presuppone un pubblico ministero che raccoglie le prove e le sostiene del dibattimento come parte in causa mentre il giudice deve essere figura neutrali terza al di sopra delle parti
Ma mi pare al giudice non collega con la stessa formazione della stessa carriera alle stesse prospettive
Falcone denunciavamo contraddizione profonda
Se i giudici e pubblici ministeri hanno parere unificate se possono scambiarsi ruoli come possono essere davvero distinti contrattuali giudice apparire ed essere completamente imparziale
Marco Pannella fu ancora più netto senza separazione della carriere il giusto processo inserito in Costituzione resta un atto non fa delle etichette
Un'espressione forte certo ma che ci obbliga a riflettere perché il punto non è indebolire la magistratura il punto e rafforzare il processo
Non è mettere il Pubblico ministero sotto il controllo dell'esecutivo rendere strutturalmente distinto chi accusa da chi giudica per garantire equilibrio terzietà fiducia e aggiungo io umanità
E quando parliamo di fiducia non stiamo parlando di teoria
Stiamo parlando divisi stiamo parlando ad esempio di Beniamino Zuncheddu
Trentatré anni di carcere da innocente trentatré anni una vita intere
Fu arrestato mentre guardava il Festival di Sanremo
Accusato della strage di Sinnai condannato all'ergastolo per decenni ha contato gli anni non i giorni
Ha visto svanire la costituì la possibilità di costruire una famiglia di avere figli di diventare nonno e dopo trentatré anni è emersa la verità
L'accusa era stata costruita suo riconoscimento inquinato suggerito indirizza
Era il più facile ha detto quello che poteva di che si poteva difendere di meno
Oggi è libero ma non ha ancora ricevuto che pochi euro di risarcimento e una vita spezzata
Dal due mila diciassette al due mila venticinque sei mila quattrocentottantacinque persone dati ministero
Sono stato risarcito per ingiusta detenzione un costo di duecentosettantotto virgola sei milioni di euro
Ma dietro quei numeri ci sono Fabio vite spezzate
E quante sono state le vere conseguenze disciplinari per errori gravi pochissime archiviazioni e assoluzioni gravissime sanzioni
è evidente che il sistema di auto-governo non funziona come dovrebbe per questo non basta impegnarsi sarebbe riformulare alla sinistra variegata che oggi si oppone ricordiamo il fatto semplici quando questa riforma poteva farla nulla felici
E ora ci siamo ritrovati fendere quell'unicità delle carriere dimenticando che però per fasce diciamo voleva uniche Carrieri
La separazione delle arene determinerebbe la formazione dei veri e propri compartimenti stagni nell'organismo della magistratura
E inoltre avrebbe effetti negativi sull'attività dei magistrati mandato la formazione intellettuale e professionale del magistrato lungi dall'esser turbata è invece avvantaggiata dall'esercizio di entrambe le funzioni
Che offre in modo di forestazione sì in tutti i campi del diritto
Per quanto possa apparire sorprendente a esprimere queste parole non è stato un esponente dell'Anm
E nemmeno docente del partito democratico
Non è uno degli intellettuali oggi schierati a testa bassa controriforma Morchio
Queste parole pensando risalgono al trenta gennaio mille novecentoquarantuno
E sono contenute nella relazione dell'allora ministro della ministro della giustizia fascista Dino Grandi che accompagnava la riforma veloci coordinamento giudiziario approvata proprio quell'anno fu infatti il regime fascista eliminare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri che era stata introdotta nelle file liberale con l'ordinamento giudiziario Rattazzi cortese mille ottocentosessantacinque e a prevedere invece la carriera unica per le due categorie
Nella sua relazione alla riforma dell'ordinamento giudiziario che non circola oggi costituisce la base del sistema seppur modificato nel corso del tempo
Grandi sostenne che l'unitarietà delle carriere la l'unica scelta compatibile con il regime autoritario o fascista evidenziando le ragioni di ordine politico e pratico sopra riportate
Fa effetto rileggere quelle parole e confrontarle con quelle di chi oggi avversa alla riforma Nordio addirittura accusandola di essere di stampo fascista attraverso un palese ribaltamento della storia
Oggi la contesta perché proposta da un compagno avversario
è una scelta politica legittima mai non si nasconda dietro il nome di Vassalli medaglia d'oro venata d'argento della Resistenza ministro di Grazia e Giustizia presidente della Corte costituzionale che affermava
Senza separazione delle carriere il mio codice di procedura penale non funzionerà
Parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero e un magistrato uguale al giudice continuerà a far parte della stessa carriera negli stessi ruoli essere colleghi eccetera
è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio
La storia non si riscrive per conto di
Enza Giuliano Vassalli non è un'icona da bandire a corrente alternata
Ma un metodo scusate il garantismo
Non è una parola d'ordine monumento tu equilibrio dei poteri responsabilità terzietà tutela dei diritti fondamentali perché senza terzietà non c'è libertà e senza libertà non c'è Repubblica
Qualcuno dirà che il caso giuridiche due e tanti altri casi come quello di Enzo Tortora il più famoso non c'entrano
Invece c'entrano eccome Tortora fu distrutto mediaticamente giudiziariamente poi assolto con formula piena e nessun serio provvedimento disciplinare colpi e magistrati che avevano sbagliato
Uno di loro fu eletto addirittura al CSM
Mentre il giudice lo assolse venne isolato e non fece carriera
è questo il messaggio che vogliamo dare che chi accusa senza prove solide può continuare indisturbato mentre chi ristabilisce la verità resta solo
La giustizia è fatta dagli uomini e la sua qualità dipende dall'equilibrio dal senso del dubbio Dini indossa la toga senza cultura del dubbio non c'è giustizia chi non conosce il dubbio non dovrebbe giudicare nessuno
La separazione delle carriere non è una vendetta contro i magistrati
è una garanzia per i cittadini
è la condizione per al e la è la condizione per avere Brescia essendo distinti per evitare con ustioni per istituire l'Alta Corte di Stitch disciplinare che intervenga davvero nei casi di errori gravi
Non è una battaglia contro qualcuno è una battaglia per qualcuno penalizzanti troppi dovendo lucchetto
Perché ha passato anche un solo giorno da innocente in carcere per chi non ha santi in paradiso perché credo nello Stato più di un atto il ventidue e ventitré marzo due performance useremo per dire chi giudica deve essere terzo che chi accusa deve essere distinto che quando un magistrato sbaglia qualcuno deve rispondere
Che la libertà di un innocente vale più di un qualsiasi emanata comparativa grazie
Sì se i farmaci
Buonasera a tutti
Rarissima Francesco e Andrea stiamo cercando di portare almeno in Valdarno la campagna referendaria referendaria termina nella conoscenza dell'informazione copia del confronto non sempre sulle solide basi del merito delle leggi di riforma
In questo ambito rientra per un incontro di stasera e di coloro che sono qui approvare risponde alla domanda perché si
Io ho studiato attuato appunto per quintetto di alimentare l'informazione il dibattito pubblico locale attorno al referendum
Credo che è di tipo conservativo e quindi senza quorum
Per vedere la riforma approvata bocciata
E per questo importante andare a votare e votare consapevolmente perché significa consapevolmente significa andarci dopo essersi informati ed avevano trovato se votare sì o no magari anche dopo essersi confrontati con chi la pensa diversamente
Significa avere contezza dell'importanza del gesto di votare in una democrazia liberale dicono i tre hanno anche una delle massime espressioni un'educazione al fine del sangue versato dai nostri predecessori
Un grazie a regolata dalla Costituzione la sua legge fondamentale che l'attenzione non immutabile votata perché dalla sua nascita è stato modificato oltre venti volte e sempre sottolineo sempre seguendo le regole sta scritta da seguire per la sua magnifica
Regole scritte dai padri costituenti spesso chiamati a sproposito per sottolineare la costituzione non si tocca
E invece no è necessario che la Costituzione si voltò che si allunga i tempi e qui siamo inique uno di questi momenti un'evoluzione anzi un comportamento e la correzione dell'ironia
Il completamento di una legge Vassalli la quale voleva passare dal rito inquisitorio
A quello accusatorio riuscendoci in parte anche per l'opposizione la magistratura di stampo correntizio
Comportamento che si traduce la separazione vera delle carriere così ad avere un giudice realmente terzo
Una correzione della memoria che nel CSM vessato dai ricorrenti o dal correntismo atto la sua sostituzione dell'elezione oggi in essere con sorteggio
Un'evoluzione necessaria dopo svariati tentativi di modifica della multa modalità di elezione tutti provati per eliminare questo cancro che sono ricorrenti
Breve semplificato e tutto quanto uscito dalla stampa l'amara un cancro che sotto non tanto che si che se praticata un attimo scoprirete che l'ha ben presente anche prima di Palombara
Un CSM che quindi viene anzitutto separatamente diversi organismo specializzati uno per i pm uno per i giudici ed infine l'Alta Corte che va a sostituire l'attuale sezione disciplinare
E in tutto questo il rapporto tra togati e i laici rimane inalterato naturalmente fino al ridicolo il solo pensare che si voglia mettere la magistratura sotto il governo
L'articolo centonovantadue evasivo ma rafforzato citando espressamente i giudici e pm
Mi sembra però e permettetemi solo mi fa i complimenti al Mago Merlino nel suo intervento la scorsa settimana sono nell'arco di più accordi nuove che insomma non so perché è stato sanzionato che squilibrio una campagna elettorale a favore del no per proseguimento e perché vorrei dire un certo diciassette e quarantacinque ci trovate ad un altro brevemente a Montevarchi grazie
Allora Grazia Graziadei risoluti nuziali odore subito la parola ricadono Manelli
Direi dis stare sui quindici minuti per risposta così si riesce a fare di più di un giro e poi eventualmente anche dare la possibilità che impone di fare delle domande la Rinaldo affidò il compito di introdurre un senso
Do la riforma parte da una situazione che ne ha fatto alcune mente da chi vi si oppone cioè non c'è nessun bisogno di questa riforma perché già oggi dopo la recente riforma Cartabia sono pochissimi i passaggi di Fulda funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa
Tutto
Buonasera a tutti grazie per essere venuti qua grazie per l'invito
Io mio approccio a questi quindici minuti con la finalità di cercare se possibile appunto dispiegare quindi di di dare una il Leone completa della riforma
E parto da questo allora questo è un equivoco che viene volutamente utilizzato per minimizzare la riforma e dire che la riforma è inutile
E e e viene utilizzato confondendo volontariamente il concetto di passaggio di funzioni con quello che invece l'oggetto di questa riforma cioè la separazione del Consiglio superiore della magistratura
E la creazione di due organizzazioni una per il giudice è una per il Pubblico ministero
Il passaggio di funzioni che si chiama tecnicamente tra mutamento e quello che avviene quando un pubblico ministero chiede al Consiglio superiore chiedeva consiglio superiore di andare a fare il giudice o quando i giudici chiedeva di fare il pubblico ministero
Questa è una cosa che sostanzialmente non ha più l'incidenza del due mila sette
Quando è stata fatta una riforma che ha previsto che per fare questo passaggio bisognasse cambiare distretto di corte di appello perché una volta si verificava che magari un pubblico ministero ha fatto per vent'anni
Il Pubblico ministero indeterminato tribunale del giorno dopo uno se lo trova a fare il giudice quindi quello stesso giudice era giudicare i processi che erano stati istruiti i cittadini portati a giudizio dai colleghi con i quali aveva lavorato per vent'anni
E quindi era una situazione obiettivamente intollerabile ma questo è un problema risolto dal due mila sette questa norma fattosi che i passaggi di funzioni adesso siano trenta trentacinque all'anno cioè sul sul numero si dice
Da prefisso telefonico in termini percentuali zero sei zero cinque
Non è questo il tema il tema è quello di separare le organizzazioni del giudice e del pubblico ministero creando due Consigli superiori della magistratura
Io su questo io vorrei far fare una riflessione
Premesso che quando si guarda agli altri paesi si fa diciamo il compare attivismo
Bisogna sempre stare attenti che bisogna essere onesti intellettualmente con gli interlocutori perché io potrei scegliere una norma che mi piace il sistema spagnolo prenderla ad esempio e senza considerare tutto il resto che c'è nel sistema spagnolo dire che andrebbe bene fare così anche in Italia
E così potrà indurre errori quelli che mi ascoltano però ci sono alcuni argomenti dei quali non credo dove si possa tenere conto perché sono avuto evidenti
E in questo caso l'argomento è molto divertente cioè in tutto il mondo in tutte le democrazie evolute quelli che si chiamano democrazia consolidate non esiste un modello unitario di giurisdizione come il nostro cioè tu comunque voi andiate nel mondo
Che si tratti ovviamente di democrazie consolidate
Il Pubblico ministero il giudice dipendono da due organizzazioni diverse poi ciascuno gestisce a modo proprio perché parliamo di modelli organizzativi che dipendono dalla cultura dal Processo dalla storia per esempio nei nei nei negli Stati
Del nord Europa non c'è neanche qualcosa che corrisponda più o meno al nostro Consiglio superiore perché magari ci sono addirittura tre organismi
Uno per i giudici e uno per il Pubblico ministero ma uno che per il giudice si occupa della carriera mentre ce n'è un terzo che si occupa del sistema ordinamentale e un altro che si occupa del disciplinare quindi anche spacchettati
Ma c'è una cosa però che proprio condividono tutti cioè il Pubblico ministero e il giudice non dipendono dalla stessa organizzazione di vertici
In Europa che hanno invece queste caratteristiche ci sono ora Turchia
E la Romania
E per il vero la Romania a un Consiglio superiore con due sotto sezioni una per i pm e una per i giudici una divisione diciamo facile anche per una serie di altre ragioni
Quando abbiamo iniziato a parlare di queste cose ormai anni fa facciamola battute dicevamo noi siamo insieme la Turchia Romania e Bulgaria non tra democrazia e dalle quali probabilmente dobbiamo prendere esempio con tutto rispetto per questi Paesi
Vi do una notizia la Bulgaria ci abbandonato nel senso che nel due mila ventitré ha fatto una riforma che è entrata in vigore nel due mila ventiquattro e a due organismi diversi per giudici e pubblici ministeri perfino la Bulgaria come
L'Ungheria da tempo
Già da tempo
Quindi siamo rimasti in compagnia della ma se voi alzate lo sguardo andate fuori dall'Europa il discorso uguale cioè i Paesi del Nord America del Sudamerica l'Oceania il Giappone la Corea del Sud voi pensate a una democrazia che viene in mente
E hanno due organizzazioni separate quindi dovremmo chiederci perché dobbiamo fare questo tipo di modifica ma perché perché siamo rimasti così sino ad oggi perché non abbiamo fatto fino ad oggi
E prima è stato ricordato che questo modello unitario un modello di è un regio decreto del mille novecentoquarantuno
Presentato dal ministro allora di grazia e giustizia Dino Grandi a sua Maestà Chiara imperatore Vittorio Emanuele terzo e al Duce e come avete sentito del presentarlo magnificato all'unità della della giurisdizione
Ma per una prospettiva ovvia nell'ottica di uno Stato unitario totalitario e autoritario e cioè che il giudice il pubblico ministero in quel tipo di Stato rappresentano entrambi uno strumento della persecuzione penale dello Stato cioè fanno la stessa cosa come dire indagano formavano l'azione penale e e giudicano insieme nel vecchio codice di procedura penale il Codice Rocco anch'esso del mille novecentotrenta il Pubblico ministero aveva il potere di privare le della libertà personale il cittadino
Cosa che ovviamente da noi non è più possibile solo giudice con provvedimento motivato può farlo e per converso il giudice faceva l'indagini voi ricorderete le più grandi indagini
Che sono state fatte sui fatti diciamo gravi che hanno traversato il nostro Paese non so la strage di Ustica
La strage di Bologna che ha che indagava il giudice istruttore del Pubblico ministero perché queste funzioni non erano divise addirittura c'era una una figura Karakura del pretore che faceva le indagini
Poi deciderà se aveva raccolto abbastanza elementi e formulava l'imputazione quindi citava a giudizio il cittadino davanti a chi davanti a se stesso dato allora indagato avrà deciso di formulare l'imputazione lo giudicava anche questo la prospettiva di un codice come il codice Rocco di uno Stato autoritario in uno Stato moderno queste funzioni si dividono per note ragioni che giudice e pubblico ministero fanno non solo due mestieri e hanno due funzioni che sono completamente diverse
Ma tra di loro non si deve realizzare una condivisione della funzione ma esattamente il contrario cioè il giudice
è il limite al potere del Pubblico ministero e il controllo del potere del Pubblico ministero è la garanzia che i diritti del cittadino sono stati rispettati è l'unico limite possibile in una democrazia a questo enorme potere
Che al Pubblico ministero cioè il giudice non siano realizza una condivisione con il pubblico ministero che il suo percorso ma come dicono i costituzionalisti realizza quella che si chiama una giurisdizione di conflitto cioè applica un principio che è il principio proprio degli Stati moderni della diffidenza un potere controlla quell'altro il nostro Stato si basa su questo sul controllo dei poteri e questo deve deve libere anche all'interno della magistratura tutto questo non è possibile sì giudice e Pubblico ministero fanno lo stesso concorso
Fanno l'uditorato nello stesso modo condividono la stessa scuola della magistratura condividono lo stesso Consiglio Giudiziario condividono lo stesso Consiglio superiore della magistratura perché si forma una cultura comune
Che i detrattori di questa riforma dicono nessuno comune cultura della giurisdizione cioè il pubblico ministero penserebbe come il giudice
Il problema che però quando due vivono nella stessa casa e condividono tutto
Tendono a pensare nello stesso modo e quello che a noi preoccupa è che il giudice pesi come pubblico ministero che veda quello come un suo collega che si affidi al suo collega che si fidi del suo collega che non eserciti
Questa funzione di controllo
Inoltre anche il fatto che e la sua Prosperi della sua carriera suo sviluppo di carriera comunque condivide gli
Organi che si occupano di questo con il pubblico ministero quindi porsi subire delle conseguenze dal Pubblico ministero la finalità di separare i due le due organizzazioni è una finalità di rafforzare il giudice
Di allontanarlo dal Pubblico ministero a forzandolo sia dal punto di vista della cultura che dal punto di vista della carriera come avviene tutto questo
Avviene così l'articolo centoquattro oggi di trash così recita l'ordine giudiziario e autonomo e indipendente da ogni altro potere e dopo la riforma recita così
L'ordine giudiziario e autonomo indipendente da ogni altro potere e si compone di magistrati della carriera giudicante
Ed i magistrati della carriera requirente quindi per entrambi il presidio di autonomia e indipendenza da ogni altro potere che vuol dire dal potere legislativo e dal potere
Esecutivo e per assolutamente come dire tutelato esattamente come ora autorevoli costituzionalisti dicono e hanno affermato che per il pubblico ministero è perfino rafforzato perché il fatto di menzionare
Il magistrato della carriera requirente cioè al pubblico ministero a fianco il giudice li darebbe un presidio di garanzia ancora maggiore quindici dice questa riforma può indebolire
Questo presidio di garanzia dice una cosa che oggettivamente non trova alcun riscontro nella modifica così come chi dice che in qualche modo il Pubblico ministero
Può essere portato alle dipendenze
Del del ministro della giustizia e quindi dell'esecutivo in qualche modo influenzato dice una cosa che non è opinabile e semplicemente non vera nel senso che la norma esclude che ci possa essere ogni tipo di dipendenza anche questa è una scelta italiana nel senso che nel resto del mondo delle democrazie
Moderne consolidate normalmente il Pubblico ministero a una qualche dipendenza dal ministro della giustizia una qualche dipendenza dal Parlamento perché svolge una serie di attività che implicano delle scelte anche di politica criminale
E che in democrazia devono avere un riferimento ma questo giusto o sbagliato che sia non ci riguarda perché la scelta del revisore costituzionale
Cioè di chi ha proposto questa modifica costituzionale rimane in linea con la scelta originaria del costituente cioè noi non vogliamo che il Pubblico ministero risponda
Né al al ministro della giustizia né al Parlamento questo un dato come dire oggettivo e indiscutibile che dice qualcosa di diverso da questo punto di vista dice consapevolmente una cosa che semplicemente non vera
Dopodiché un altro tema che affronta la riforma e qui diciamo dobbiamo dire allo stesso modo per per chiarezza per onestà intellettuale che per il vero non a me ma le camere penali credo che nessuno possa rimproverare di non avere ci pone
Acuta invece da questo punto di vista su un piano di anomalia mondiale cioè si introduce il sorteggio per la formazione del Consiglio superiore della magistratura
In altri Paesi questo non è previsto
O meglio c'è un'ipotesi in Grecia c'è il Consiglio Superiore della Magistratura che è composto solo da magistrati e che rimane in carica un anno che ha funzioni molto minori rispetto al nostro che ha sorteggiato però diciamo che un caso e quindi fa dal punto di vista statistico come dire non rileva quindi anche questa è un'anomalia ma un'anomalia
Che deriva dalla nostra condizione anomala italiana cioè e questo cerco di Gillo brevemente perché poi la la dottoressa Natalia Ceccarelli che mi segue penso che parlerà di questo è il modo più diffuso
Il costituente ai mangerà immaginato consiglio superiore della della della magistratura come un organo di garanzia cioè che garantisse i magistrati dal fatto che nessuno potesse intervenire sulla loro funzione sull'esercizio del potere giudiziario
Un organo di garanzia non è un organo politico è appunto un organo di garanzia nel quale chi lo compone
Dev'essere autonomo indipendente da ogni influenza esterna come avviene in qualunque organo di garanzia
Il fatto che abbia previsto l'elezione dei componenti di questo organo
Due terzi magistrati e un terzo laici non vuol dire che questi due terzi di magistrati debbano rappresentare qualcuno all'interno della magistratura e che questo terzo di laici debba rappresentare qualche partito
Perché anche i giudici della Corte costituzionale sono eletti per due terzi cinque che legge il Parlamento cinque de eleggono i magistrati tra le magistrature ordinarie contabili amministrative
E solo cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica nessuna mai ipotizzato che un giudice alla Corte costituzionale rappresentasse chi l'ha eletto perché a un giudice quindi non bisogna confondere
L'elezione con la rappresentanza quello che è accaduto è che sulla base di una teoria elaborata dalle correnti della magistratura sia invece ritenuto che il Consiglio superiore della magistratura fosse un organo di rappresentanza di vari delle varie anime politiche delle varie prospettive all'interno della magistratura e se alterata la funzione dell'organo del Consiglio superiore della magistratura cioè come dire il disegno del costituente è stato piegato a logiche che sono certamente estraneo alla Costituzione quindi il paradosso del sorteggio e che la finalità è quella di tornare al disegno originario del costituente dopodiché questa dinamica anche degenerato del correntismo del su quale io non mi diffondo particolarmente che ha avuto poi un momento nel due mila diciannove con lo scandalo Palamara nel quale emerso in tutta la sua gravità
Ma che è un fenomeno che almeno dalla metà degli anni ottanta diciamo governa al Consiglio superiore della magistratura quando Palamara probabilmente andava al liceo faceva i primi anni del liceo
Abbiamo già segni evidenti anche all'interno per la magistratura di questo tipo di degenerazione più volte si è cercato di cambiare una legge elettorale per diminuire
L'influsso delle correnti è risultato non c'è mai stato quindi si arriva per questo sorteggio che è diciamo un male minore
Una medicina per curare una patologia che come tutte le medicine a degli affetti diciamo
Collaterali del sorteggio certamente ne ha perché pensare che un organo di rilievo costituzionale sia formato mediante sorteggio certamente in un mondo che è il migliore dei mondi possibili
Sarebbe una cosa da evitare ma questo è il risultato finale di un lungo percorso nel quale non è stato possibile eradicare questa pianta e nel quale la magistratura nulla ha fatto per risolvere questo tipo di problema
Dopodiché il terzo aspetto
è quello della Alta Corte disciplinare
Si sottrae così il disciplinare ai due Consigli superiori della magistratura e si forma questa volta Corte disciplinare ecco questa è una delle delle dei punti più criticati e secondo me uno dei punti più criticati a sproposito nel senso che si dice anche qui forse per ragioni di convincimento dell'elettorato top si toglie al CSM e quindi con questa alta corte si intimidiscono i giudici
Come se l'Alta Corte fosse formata non so dico da architetti piuttosto che da da dai genieri l'Alta Corte e così formata quindici componenti nove sono magistrati
Tre sono nominati dal presidente della Repubblica quindi non è una nomina politica è una nomina di garanzia e soltanto tre sono eletti e sorteggiati dal Parlamento quindi la componente laica di provenienza l'alto senso politica cioè dal Parlamento è un quinto
Attualmente la componente laica del Consiglio superiore alla magistratura è un terzo cioè l'attuale sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
è formata da sei componenti due sono laici di cui uno è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura che la presiede e quattro sono magistrati
Un domani questa alta corte nomi di fondo sul fatto che la Corte costituzionale è già intervenuta su quale diciamo il perimetro di libertà del legislatore ordinario quindi e a Rino brigate la legge attuativa un domani l'Alta Corte quindici il il legislatore potrà avere soltanto due opzioni rispetto all'Alta Corte cioè fare
Tre collegi
Formati da cinque componenti oppure fare un collegio da cinque un collegio da dieci perché dovrà rispettare
I rispettivi componenti le categorie dei vari componenti quindi se fa al collegio da cinque sarà e uno dei deve essere per forza da cinque dei due ci saranno tre magistrati tre togati un componente nominato dal Presidente della Repubblica e un componente di provenienza
Parlamentare quindi diciamo una formazione più favorevole in più qui il tema del sorteggio come dire neanche si pone perché l'Alta Corte disciplinare un giudice quindi nessuno elegge il suo giudice tutti noi quando entriamo in un'aula tutti voi se è entrato in un'aula trovate un giudice che un giudice precostituito per legge poche un principio di garanzia
E di uguaglianza che nessuno possa scegliersi suo giudice per il semplice fatto che se posso eleggerlo posso anche evidentemente condizionarlo
E posso sceglierlo e posso avere un risultato evidentemente
Più favorevole quindi premesso che si tratta sempre di magistrati in prevalenza e che c'è una componente laica anche minore e che sono sorteggiati io credo che garantisca maggiormente in più davanti all'Alta Corte disciplinare sono previsti due gradi di giudizio
Attualmente i magistrati nel disciplinare sono giudicati dalla sezione disciplinare e poi hanno il diritto di fare ricorso per Cassazione
Per violazione di legge si è verrà approvata la riforma cui io mi auguro saranno giudicati dalla sezione disciplinare dall'Alta Corte disciplinare in prima istanza potranno fare ricorso avverso quella sentenza dell'Alta Corte davanti alla stessa Alta Corte
E poi avranno la possibilità di formulare un ricorso per Cassazione per violazione di legge esattamente come oggi perché contrariamente a quello che dicono i sostenitori del no
La norma prevede che la leggo così non faccio errori
Se la trovo
Ecco contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza quindi in prima istanza e ammessa impugnazione anche per motivi di merito soltanto dinnanzi alla stessa Alta Corte che giudica senza la partecipazione dei componenti
Che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata il fatto che ci sia scritto contro le sentenze dell'Alta Corte in prima istanza è ammessa l'impugnazione anche per motivi di merito soltanto davanti all'Alta Corte viene letto come se non fosse possibile fare ricorso per Cassazione
Ma avverso le sentenze emesse in seconda istanza non c'è scritto che non si può fare ricorso per Cassazione
E siccome ricorso per Cassazione
E anche qui un principio costituzionale generale previsto dall'articolo centoundici settimo comma che non è modificato
Che prevede che tutti contro una sentenza abbiano diritto di fare ricorso per Cassazione leggere questa norma alla luce dell'articolo centoundici come dire un'operazione lessicale letterale abbastanza semplice per concludere che potranno anche fare ricorso per Cassazione pone io vi do anche fa notizia in più io poi ciascuno fa le sue valutazioni il ministro non abbia già detto che nelle leggi di attuazione loro prevederanno ricorso per Cassazione però qualcuno mi dice del ministro non mi fido
E io gli rispondo io non mi fido neanche di me stesso figuriamoci degli altri però delle norme un pochino se e siccome nel centoundici è scritto che si può fare risultato di tutto questo sarà che i magistrati avranno una composizione più favorevole
Un giudice sorteggiato e quindi di maggiore garanzia un grado di giudizio in più perché erano due gradi di giudizio di merito e ricorso per cassazione quindi che questa sia una istituzione che ha la finalità di intimidire
I magistrati rispetto all'attività che svolgono io francamente faccio carpaccio molta fatica a capire
Come si possa arrivare a questa conclusione che pure viene nei nei dibattiti quotidiani
Contrabbandata in questo modo è una riforma complessivamente equilibrata per rafforzare il giudice per portare il CSM al disegno originario del costituente e per avere un disciplinare che sia semplicemente giusto e trasparente
Queste sono le finalità della riforma grazie
Dopo dottoressa cercarmi sente
Pisani intensi
Anzi aspetti
Va bene senta dottoressa nata a cercarli giudice della Corte d'appello di Napoli Bonassi era contenuta senta lei fa parte del trenta quaranta articolo centouno naturalmente contro le correnti
E è insomma il tema del sorteggio è molto importante di una veniva evocato dal governo lei approfondirlo perché è importante il tema del sorteggio e poi avrei da magistrato
Ci spiega bene le correnti perché sa qua siamo in Toscana come dire c'è una tradizione politica le correnti a una certa tradizione politico-culturale autogrù mentre la democrazia cristiana duecentododici correnti qualcuno porta i giovani veementi Partito democratico dove ce ne sono doppio sto scherzando
Ma c'è un'altra cosa va bene un conto sono le correnti dei partiti che ancora non sono al corrente la magistratura o almeno così dovrebbe essere
Perché questa riforma viene presentata sia in senso opposto sia in senso favorevole come fondamentalmente alla fine delle correnti
Dottor Rosso incerto
Allora
Dunque buona sera a tutti io sono reduce da un altro incontro pomeridiano
E ho capito che questa occasione di stasera ma in Toscana è importante
Perché presumo che la Toscana sia un luogo nel quale c'è un'alta percentuale debutto che sarà politicamente orientato relativamente che è un problema io non sento opportuno assunta ecco quindi a me piace al dare a razzolare dove cioè Scars a disponibilità all'ascolto perché Secchia parliamo tra di noi che siamo tutti d'accordo note solleviamo nulla e non portiamo
Acqua al mulino del sì invece io ci tengo molto acché utilissimi vinca e quindi ho interesse a portare la via testimonianza dove ci potrebbero essere
Maggiori resistenze ideologiche
Ciò premesso poco subito precisare immediatamente perché è una cosa che non nella mia
Ottica non è tollerabile
Che è la sua definizione dell'articolo centouno come corrente è errata e sbaglia Silva nazionale attento all'arte torna bombardarono
è andata diciamo movimento e le spiego anche il perché non non siamo ora corrente e non potremo mai essere corrente
Vorrei che sono delle macchine elettorali sono nate come dei luoghi di confronto dividere e di discussione e per la evoluzione della del della concezione del magistrato nella società
Ma poi ben presto si è capito che cosa dovevano servire era sono diventate ben presto delle macchinette elettorali cioè delle macchine delle delle strutture verticistiche
Finalità alla individuazione e i candidati al Consiglio superiore della magistratura e alla loro elezioni evidentemente perché nel Consiglio superiore della magistratura si gestiva un potere descrisse note sulle carriere dei magistrati
Impadronendosi del quale le corrette Rizzi Soro praticamente impadronite della vita e della morte del Maggi della gradite da parte professionale dei magistrati e anche della loro libertà di autodeterminazione noi non saremo mai una corrente perché avendo come punto prego programmatico identitario da tempi non sospetti cioè praticamente da sempre da quando siamo nati noi siamo nati per portare nell'Anm l'idea del sorteggio avendo come punto programmatico identitario il sorteggio
Sì è preclusa l'individuazione dei candidati al Consiglio superiore della magistratura perché spingiamo l'idea che il Consiglio Superiore della Magistratura possa essere formato attraverso il metodo elettorale
Ora abbia sua anche a ciò che ha detto l'avvocato Romanelli il quale non ha nascosto
Vedrai che ho letto una tuttora persistente resistenza ideologica verso al tetto quando ha detto che mentre la separazione delle carriere si avvicina tutti gli altri Stati democratici il sorteggio costituisce una anomalia
Del sistema e sarebbe introdotta da questa riforma
Bene io sono ora convinta invece che sorteggio sia una fisiologica realizzazione dei principi costituzionali
Perché
Nell'incontro al quale ho partecipato nel pomeriggio si faceva l'esempio della del tribunale dei ministri degli per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica
Cioè tutti i casi nei quali la Costituzione prevede che gli toccherà giudicante sia composto mediante sorteggio molto utile l'assistente virtuale che il sorteggio non è no è l'intenzione di questa riforma ma secondo me non con loro il punto nodale della questione il punto nodale della questione a mio avviso è che il Consiglio superiore della magistratura perché non non non entro alla struttura dell'ordinamento giudiziario è niente altro che il giudice nei giudici quando entra in magistratura il mio giudizio cioè punti valuterà professionalità che deciderà delle progressioni in carriera che eventualmente casomai dovesse incappare in una Costernino una contestazione disciplinare si esprimerà sulla rilevanza disciplinare delle mie condotte
E il Consiglio superiore della magistratura Penta anche il Consiglio superiore della magistratura nell'attuale sistema costituzionale e niente altro che il giudice dei giudici orbene quando un cittadino anzi Ventura di essere sottoposto a un procedimento penale ovvero di essere convenuto in giudizio civile utili attivarsi per instaurare il mio giudizio civile per la tutela dei suoi interessi
Non se lo possono dire il giudice
Vede essere dato accontentarsi diciamo della giudice il sistema informatico estrarrà assorte per della individuazione di chi si occuperà delle al suo caso e questa è una garanzia per il cittadino sia che venga sottoposto a procedimento penale S.p.A. che sia coinvolto in una procedura civile perché non l'idea la la il fatto che io io non posso accedervi giudice mi garantisce e anche l'altra parte è anche il mio contraddittore non se lo si è potuto scegliere e quindi la decisione del giudice tesserati data dal giudice è almeno da un punto di vista pregiudiziale assistita da garanzia di terzietà ed imparzialità
Unica categoria di cittadini italiani che invece cresce a scegliersi il proprio giudice è quella dei magistrati
I quali non so se lo spirito del giudice ma sento e leggo no anche il sistema elettorale dei propri giudice come voi potete agevolmente immaginare termina un meccanismo malato N uguale chiaramente l'esercizio delle funzioni consiliari
Essere completamente sganciato svincolato da qualsivoglia valutazione sul merito delle decisioni da assumere e finisce contabilità diventare niente altro che una proiezione della forza elettorale della corrente in cui l'espressione il consigliere superiore
Per cui tutto si riduce ad una valutazione di appartenenza
Tutte le decisioni attualmente assunti in seno al Consiglio superiore della magistratura hanno tutte il marchio nell'appartenenza
Tra due competitor sardine privilegiato quello che può contare su di lunga adesso di una più ampia convergenza involutiva dunque dire alleanze
Essendo politiche perché le alleanze tra correnti poi determinano le nomine ai vertici delle procure ai vertici dei tribunali e teatrale comunque in tutte le e anche in direzione degli uffici giudiziari e poi determinano la politica giudiziaria in questo Paese voi comprendete bene come questo vulnus Anna di meritocrazia
Sia anche un un prodotto far entrare dentro lui nomine nei vertici degli uffici giudiziari anche dei de delle delle dei condizionamenti di carattere politico non sto Quagliariello sperare la questione ma lascio all'intelligenza di chi mi ascolta omicidi valutazione consequenziale per cui e introdurre il meccanismo del sorteggio e la individuazione dei membri del Consiglio superiore della magistratura non solo consente di estremamente e le correnti e da questo organo occhi come ha detto l'avvocato Romanelli non è un organo rappresentativo ma è un organo di garanzia
E ed il fatto che sia un organo di garanzia e lo dimostrerò la presidenza affidate al Capo dello Stato se fosse un organo rappresentativo già questo dovrebbe farci pensare
E c'è qualcosa che non andava
Non sono atti quindi possiamo estromettere le corrette questo non vuol dire la fine delle correnti attenzione perché qui nessuno insediare il principio di libertà di associazione
Che riconosciuto ovviamente anche ai magistrati le correnti ritornerei però ossia auspica che il re Tonino a fare quello che commissionate cioè un confronto di idee in seno all'Associazione nazionale magistrati
è l'unico organo rappresentativo in senso politico lato denominava addestratore delle varie sensibilità della magistratura penserebbe questo legame
Questa questo questo legame che ha finora determinate il condizionamento sull'attività considerare l'Associazione nazionale magistrati senza per questo frustrare la il confronto intento contrasti in maniera questa volta sana e non finalizzata alla gestione del potere
Essere continuare ad essere esercitato nell'ambito della Associazione Nazionale Magistrati bel tempo molto serio per le ripercussioni sulla qualità della giurisdizione
Perché rapidi correntismo che potrebbe sembrare all'apparenza una problematica interna la magistratura cioè una disservizio una una degenerazione tocca solo ai magistrati
Infine alla fine della fiera si risolve in una restituzione al cittadino di una di un magistrato condizionato poiché il magistrato che essa che la sua carriera dipende dalla appartenenza
è un magistrato non mi libero
è un magistrato che nella gestione della sua attività quotidiana
Allora come principale preoccupazione è quella di non disturbare inammissibile il sistema cioè gli amici delle correnti che sono le diramazioni sono legate l'ho già detto altrove e la cosa anche suscitato un certo Spal pure
Ma ebbene che ce lo diciamo in maniera chiara e limpida le correnti della magistratura sono legate a doppio filo a partiti politici e chiamo reciproco condizionamento Pierre seconda dei momenti storici è più o meno palese
Si può anzi affermare che quando l'opposizione politica di una certa aree progressista appare incerta
Si parla a intervento senatore o comunque di soccorso della magistratura militante diciamo diciamo anche che ciò che traspare nel dibattito pubblico in questa campagna referendaria
La volontà
Della magistratura in quanto tale i magistrati sono nove mila quattrocento vero è che sta che la gran parte di loro
Sono iscritte all'Associazione nazionale magistrati ma la comunicazione che viene veicolata dall'associazione ma Nazionale Magistrati
è il frutto dell'elaborazione politica di pochi
Quindi vorrei prima di tutto rassicurare i cittadini sul fatto che tantissime ai magistrati
Vedono con favore questa riforma non si sentono insediati o messi in pericolo nell'esercizio della giurisdizione dall'occupazione referendari
Tantissimi i magistrati mettono in questa riforma una sorta di liberazione da una cappa e gestione del potente da parte delle correnti
Tornei condizionale intera carriera perché la soppressione della della valutazione meritocratica
A me io do un obiettivo inciso negativamente sulla qualità della giurisdizione e quindi sul servizio che esse offrono al CIPE che si offre ai cittadini la cultura del Senato libero dal condizionamento correntizio
è un magistrato che prenderà al cittadino una giustizia più equa più serena relax sarda perché non sarà assillato da quelle
Da quelle poiché i muri e carriera che attualmente sono il vero problema il correntismo accesso no
Sintomo di questo male che
Si è perché attecchito nella magistratura e rispetto al quale il sorteggio non è soltanto rimedio
Necessaria come ha detto l'avvocato Roma nel una misura necessaria per tornare
Alla natura che i padri costituenti anticipano conferito al Consiglio superiore della magistratura perché il correntismo a del tutto mortificato
Ha trasformato questo organo di rilievo costituzionale in un centro di gestione del potere perché
Posti ai cittadini non sanno come funzionano le cose al Consiglio ma queste imposte dinamiche sono state descritte in tutta la loro crudezza
Da da colui che è stato al vertice di questo sistema di potere che poi si è deciso di estromettere in malo modo
Mostrare alla società che si era risolto il problema ma il problema non si è rivolto al fatto perché le dinamiche sono continuate come come prima e questo ex magistrato a tutti noto che Luca Palamara e che ha descritto in maniera dettagliata
Il Monts di estrinsecazione
Nella gestione correntizia del potere all'interno del Consiglio superiore della magistratura
Mi piace ricordare il fatto che non ha ricevuto alcuna querela per tutto ciò che avete scritto per tutto ciò che hanno raccontato che succederà all'interno del Consiglio superiore della magistratura e cattura purtroppo succede
Un'altra cosa voglio dire
Queste felice queste famose correnti della magistratura che si mostra
Ho con me
Espressioni delle diverse sensibilità culturali della magistratura Tassone tutte uguali c'è grande sono la denominazione ma operano tutte secondo il medesimo sistema di reclutamento organizzazione verticistica che condizionamento delle decisioni consiliari cioè hanno tutte le medesime dinamiche interne e questa riforma
Gran parte dei magistrati silenziosi cioè di quella non sono impegnati nella vita associativa auspica
Questa riforma si propone proprio di ricondurre correnti all'unica nell'unica sede
Nell'acqua nella quale esse sono legittimati a confrontarsi e cioè l'associazione nazionale magistrati
Mente le dall'organo di rilievo costituzionale che decide sulla Giunta dei magistrati
Voglio dire anche una qualcosa sulla sull'Alta Corte disciplinare
L'Alta Corte disciplinare ed una parte della riforma che da quello che percepisco in questo mio
Intenso impegno referendario che si sta esplicando in questi giorni l'Alta Corte è un aspetto della riforma anche l'elettorato
Prende bene perché lo considerano quelle che non sono orientati politicamente quindi non sono infarcite
Di questa propaganda che lo che la qualifica come uno strumento di ulteriore condizionamento della politica sulla magistratura ma quando invece vanno oltre la propaganda e quindi ritengono che l'Alta Corte finalmente garantirà
Valutazione disciplinare giusta quando il magistrato sbaglia io all'Alta Corte della voglio raccontare dannato del magistrato
Guardate che la giustizia disciplinare che è stata finora esercitata dal consiglio superiore della magistratura si è connotata per una assoluta mancanza di città delle decisioni delle decisioni disciplinari cioè è una giurisprudenza appuntito larga quella vissuta finora manifestata e questo secondo qualcosa di tende scendere nessuno dalle correnti dal condizionamento correntizio perché chiaramente una giustizia disciplinare migliore nella quale l'appartenenza con in lingua influenza la decisione disciplinare allora da un punto dal punto di vista del magistrato
è fuori da queste dinamiche di potere
Ora composizione persone e Jo dell'Alta Corte una deduzione una funzione disciplinare ad un organo terzo che comunque sarà composto mediante sorteggio
Costituisce una ulteriore garanzia di d'indipendenza e che ed equità la l'esercizio della funzione disciplinare perché la funzione disciplinare potrà non essere più usata come talvolta è avvenuto in passato
Pomes strumenti totalmente più onesto un vento di condizionamento di quei magistrati poco allineati
Non arrivano santi in paradiso e quindi hanno patito questi squilibri decisionali
Di cui ha dato prova testi la il Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio del suo potere disciplinare quindi complessivamente io vorrei lasciare alla platea
Di San Giovanni Valdarno una messaggio di positività
C'è una parte della magistratura che di cui voi non avete percezione
E probabilmente Jorge astenuti sia una parte molto ampia della magistratura quella che non vedete sui giornali ma anche sta cominciando a venir fuori
Che non sono non è preoccupata dall'approvazione referendaria di questa riforma ma anzi l'attende con ansia e con fiducia per voltare finalmente pagina per per lasciarsi alle spalle quel calo di credibilità che è derivato dalla inversione pubblica e ciò che hanno disvelato Palamara
Ettore che non è cominciato certamente colpa lama non è entro come Palamara di tutti noi dall'interno avevamo contezza
E in cui partita di Effendi e quindi per noi che sosteniamo il finché sosteniamo all'approvazione della riforma che auspichiamo una vittoria del sì
Il ventiquattro marzo potrebbe avere veramente essere l'alba di un buon giorno per la magistratura cioè in modo per finalmente recuperare quella credibilità senza la quale non ci possiamo presentare nelle aule di giustizia
E adottare decisioni che incidono sulla vita sulla libertà e sul patrimonio delle persone con quell'autorevolezza che è indispensabile per l'esercizio della funzione giurisdizionale
Io mi fermerei mentre invece solo se c'è qualche approfondimento che collega mafia
Anni no mantenere va benissimo la ringrazio la ringrazio dottoressa è stata molto chiara e inutile
E Estes adesso passo la parola Fabio Federico a cui le chiederei di fare ancora contestualizzazione storie politiche nel senso siamo arrivati fin qua a parlare di questo referendum fare questo referendum è introdurre
Queste modifiche
Ma realtà perché c'è un percorso che si è spezzato no dopo il codice Vassalli arriva Angel's topolini senso quello doveva essere già fatto si interrompe
Se no non capiamo perché vedono da ventisei Sommariva Fini due forse Collepardo a fronteggiare qualcosa doveva essere già risolto per tempo ci sono le regioni storiche politiche anche per cui questo avvenuto
Sì buonasera a tutti quanti prima di tutto volevo ringraziare
Alessandra il palazzo della regia di radio radicale che qui è come quel servizio
Essenziale che rende radio radicale ancora voce libera
In questo Paese c'è tanto bisogno di voci libere come i magistrati e faccio io i miei complimenti a dottoressa Ceccarelli
Dimettersi controcorrente
Vedete di Italia unita è un Paese straordinario ma un amico che mi ha raccolto qui Moreno che in fondo in questa Paola mi ha detto avvocato non si dimentichi che l'Italia la Toscana in particolare ma l'Italia in generale contradaioli la
è questo il problema dell'Italia non riusciamo a fare un bel niente perché è molto più importante contrastare
Che risolvere i problemi ce li creiamo i problemi
Vedete
Questa riforma aggiunge con ritardo giustamente ma dura da una cosa che abbiamo creato noi italiani un problema che abbiamo creato noi italiani
è vero nell'ottantanove abbiamo introdotto questo un nuovo Codice di procedura penale che sembrava una rivoluzione
Eravamo all'indomani accaldo dei casi nazionali quali quelli di tortura il comitato di cui io faccio il coordinatore
Presieduto dal professor Spangher e si chiama Pannella Sciascia Tortora
Un personaggio politico un grande scrittore è una grande vittima di giustizia che ritenevano che la separazione delle carriere fosse qualcosa di importante per la giustizia italiana ma perché
In quell'ottantanove dove entrava in vigore questo nuovo di Processo che era concepito dai socialisti
Massacri come un processo che potesse essere vincolare in qualche maniera
Quello che era stato un gioco in sostanza di una figura quella del giudice istruttore che d'in pratica raccoglieva le prove marginalizzato alla difesa
E vendeva Eating cittadini in un perenne stato
Di paura della macchina giudiziaria della giustizia
Quindi si voleva per semplificare un magistrato che fosse BiciRoma fosse soprattutto terzo imparziale o meglio si voleva un giudice terzo e dall'altra parte un difensore
Del e quindi il cittadino e sullo stesso piano del cittadino il Pubblico ministero
Vedete nel Codice di procedura penale si può sfogliare del Codice di procedura penale vedete che inizia con i Soggetti
Perché l'oggi con la prima cosa che deve regolare un sistema giudiziario e regolare in pratica chi sono i protagonisti gli attori
I giocatori in sostanza di un di un sistema e tra i soggetti i primi soggettive vengono indicati sono i giudici
Quindi capite comprendente che nella costruzione di un sistema processuale
C'è una figura principe che quella del giudice e questa figura principale deve essere veramente posta in un piedistallo superiore alle parti
La grande rivoluzione fu proprio questa fare scendere
Nella proprio nella architettura del nella disposizione delle figure all'interno dell'Aula del tribunale una figura che era vicina
Al giudice che era quella del pubblico ministero per portarlo dall'altra parte di fronte alla al giudice accanto al cittadino non parliamo della difesa perché l'avvocato viene è una figura sostanzialmente funzionale ai diritti del cittadino Mattei quello che è il protagonista la parte vera l'altra parte
E da una la pubblica accusa dall'altro il cittadino
Ora questo sistema
Che nell'ottantanove aveva nasceva si proponeva con una grande difficoltà ha incontrato quella che la cultura italiana il nostro essere contradaioli di parte
E che senza capire l'importante la rivoluzione
Abbiamo favorito un sistema e abbiamo
Comunque in qualche maniera consolidato o meglio o portato a stravolgerlo questo sistema perché
Abbiamo dato qualcosa che mancava nel sistema sociale politico che veniva meno cioè la politica
L'abbiamo conferita a una parte dello Stato che la magistratura e che non può fare politica
La magistratura non può essere né di destra né di sinistra delle tre e però dobbiamo essere sinceri fino in fondo e quindi porto la mia esperienza come dato nel mille novecentonovantadue effettivamente Mani pulite nasce da un caso di corruzione abbastanza diciamo diffuso in quegli anni
Dove viene arrestato questo Mario Chiesa
Per perché lui era la al vertici di questo Pio Albergo Trivulzio gli viene offerta una tangente da parte di un imprenditore viene arrestato
Ma il il Mani pulite non nasce così
Pochi lo ricordano io ho un'esperienza diretta perché negli anni due mila quando ha iniziato a fare gli avvocati mi affidarono o da seguire un un cliente che si chiamava Citaristi
Severino Citaristi non so se qualcuno se lo ricorda qui perdono
Era era il segretario amministrativo della DC in pratica il per il partito che per quarant'anni aveva governato
E lui si presentò non chiamato da nessuno da Antonino Di Pietro il il Pubblico ministero che aveva arrestato Mario Chiesa e mi spiego
Come funzionava il sistema di finanziamento
Dei partiti quindi ecco questo questo disco questo è un e un dato storico che noi dobbiamo analizzare perché oggi siamo arrivati a questo punto perché se non sappiamo la storia se non sappiamo come siamo fatti noi italiani e quale
Popolo purtroppo mosso sempre da grande grandi sentimenti però poi di sfuggente nel momento nel quale vogliamo e dobbiamo cambiare le cose purtroppo coi ci dimentichiamo che a un certo punto ed del abbiamo dato un consenso alla magistratura ricorderete tutti come si inneggiava questi eroi che stavano stravolgendo il sistema
Molti politici italiani hanno rischiato il linciaggio fisico quel periodo e ricorderemo per i più colpiti fu il Partito socialista un'intera classe dirigente immeritatamente in alcuni casi ovviamente di persone oneste
Trascinata con il tintinnio delle manette ve lo ricordate questo cioè sembra che in questo Paese ci siamo dimenticati tutti quindi dobbiamo capire questo questo passaggio per capire che cosa sta avvenendo adesso
E in questo conta
Testo dal dal novantadue in poi abbiamo vissuto purtroppo un condizionamento è un'infiltrazione della politica nella magistratura
Perché in qualche maniera la magistratura o o l'associazionismo della magistratura è stato un torneo filtrato
Da una una parte della politica che mi ha condizionato le sue scelte perché perché il meccanismo di condizionamento
A degli avveniva e avviene proprio per come è costruito attualmente il Consiglio superiore della magistratura
Se voi andate a leggere il centoquattro
Della costituzione
Recita i componenti gli altri componenti sono eletti per intromettersi tra tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti ai pari categoria quindi sono eletti e come sono eletti chi le legge ora non vi sto a raccontare avrete sentito la il tentativo di Falcone di essere eletto al Consiglio superiore Superiore Magistratura ma siccome non aveva l'appoggio del sistema
Non riuscì e non possiamo dire che Falcone non fosse un magistrato valido
La dottoressa cercare li ha detto ha parlato di meritocrazia necessità che è indispensabile e che questa riforma porterebbe veramente a valorizzare la mia meritocrazia
E soprattutto l'autorevolezza della magistratura e sono d'accordo con lei e vi posso dire e attestare o un Elenco di magistrati validissimi non notti
Non da prima pagina nonno con l'ufficio stampa che li segue per ogni sua iniziativa di magistrati anonimi con Pileggi di di TTT fascicoli
E che svolgono onorevolmente il proprio mandato al quale è affidata una funzione pubblica
Che adempiono con disciplina e d'onore questo lo dice l'articolo cinquantaquattro della Costituzione
Ma ritornando al nostro nostro diciamo incipit di quello che è stata purtroppo quella stagioni Mani pulite che si è protratta nel tempo
Fino a quando nel novantanove due mila noi abbiamo introdotto il centoundici della Costituzione
Si è tentato di di di risanare la magistratura
Perché credevamo che con quella norma costituzionale chiamata giusto processo si potesse effettivamente dando dei contenuti espliciti far capire alla magistratura che c'erano dei valori che non si potevano mette in discussione il giudice dovesse del terzo imparziale ci e e Funo ribaditi in quel centoundici la Costituzione tutti i principi del sistema accusatore di quel processo spago assali
Quindi è sono passati dal due mila al tridente i sei anni e i risultati non cambiano e allora ecco il motivo di questa riforma che non è uno stravolgimento della Costituzione
Leggi in questo Paese sì agli la paura dei cambiamenti oppure se ci devono essere dei cambiamenti non deve cambiare nulla
Questa è una nostra tradizione proprio costante perché se andate a vedere la riforma la prima cosa che dicono i sostenitori del no
Sì cambiano sette articoli sette articoli della Costituzione
Vi prego vi prego leggere questa
Gli articoli che vengono cambiati perché non cambia
Nulla se non nella sostanza di due cose
Si fanno due carriere separate
E si introduce il sorteggio ma ma cioè in sintesi è questo perché se voi vedete come vengono modificati di singoli articolo apposto del Consiglio superiore della magistratura c'è scritto
Consiglio dei suprema magistratura degli inquirenti dei giudicanti
Questo quindi diciamo che ottantasette articolo ottantasette viene integrato che il centro duecentodue viene integrato di centoquattro viene modificato in ragione appunto di questa separazione delle carriere cinquecentocinque pure eccetto sei a una modifica parziale centosette e di coordinamento e anche il centodieci e di coordinamento in pratica quindi in mute i mutamenti sono sono proprio impercettibile ciò che purtroppo devo dire per una parte della magistratura
è inaccettabile e che si perde in sostanza qualcosa che non doveva avere la magistratura
Quel sistema clientelare che porta alla rappresentanze alla elezione del Consiglio Superiore Magistratura che giustamente come ha detto l'attore sta Ceccarelli e esploso nel caso Palamara ma era consolidato già da prima
Perché se si stabiliscono dei legami di rappresentanza Katie rappresenta e vincolato al mandato e in non è consentibile
Rispetto a soggetti che esercitano la giurisdizione perché la giurisdizione vedete anche chi dovremmo fare un po'di analisi storica che qualcosa di sacro
I giudici il le origini di un sistema di diritto hanno sempre avevano nel nei nelle strutture primordiali un riferimento religioso
C'è una sacralità nella IP il sistema processuale nostro moderno cioè le regole processuale non le abbiamo prese dalla Santa Inquisizione dei processi la Santa Inquisizione
Quindi noi abbiamo tradotto in sostanza poi correre con poi con grandi rivoluzione culturale quello che facevano che hanno sempre fatto in ambito religioso quindi c'è una sacralità
Nella giurisdizione l'esercizio della giurisdizione il potere di decidere guardate che il potere di decidere una controversia o decidere un giudizio penale e qualcosa che evita e superiore alla legge la legge perché chi la interpreta
Sono i giudici
Quindi pensate che il potere assoluto a un giudice traduciamo nell'ambito penale
A il potere sulla libertà personale dei cittadini
Ma io dico allora libertà personale qualcosa quindi sacro potremmo dircele ma sulla una una misura come la confisca di un patrimonio
Ogni con sequestri i sequestri reali e tante altre
E diciamo porti esercizi e poteri che vengono ovviamente manifestati dalla giurisdizione ora questa sacralità
Puoi chi la esercita e può essere anche in qualche misura inquinata dal sospetto
Che ci sia una combinazione che chi esercita la giurisdizione cioè il giudice sia legato al Pubblico ministero
Perché e questo avviene naturalmente in un organizzazione attuale dove l'organo di autogoverno che rimane sempre perché questa riforma non muta
Gli organi di autogoverno li distingue ma c'è auto-governo per i pubblici ministeri auto-governo per il giudice
Però
Attualmente
Il Consiglio superiore della magistratura secondo le norme dell'ordinamento gente giudiziario
Spettano le assunzioni le assegnazioni e i trasferimenti le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi magistrature
Facciamogli fare al Consiglio Superiore Magistratura anche le decisioni etica e ha esaurito un potere assoluto
Sugli esseri umani cioè col quale altro potere gli possiamo dare
Quindi non si sta diminuendo il potere lo si sta distinguendo per creare una maggiore efficienza del sistema giudiziario anche nella percezione dei che sia e che hanno i cittadini anche perché vedete quando si dice una delle critiche che viene mossa ma questa non è una riforma della giustizia bisogna intendere che cos'è la riforma la giustizia molti dicono non renderà i processi più veloci ma qui stiamo cercando di stabilire le dai massimi per rendere più efficace e più più idoneo il sistema il processo penale se non partiamo dalle fondamenta
Se non distinguiamo e il rendiamo percettibile al cittadino che c'è un giudice assolutamente autonomo rispetto a una delle parti che il Pubblico ministero del ministero e c'è per quello che io leggo oggi il cento
Cinque negli il centocinque della Costituzione
E le competenze che vengono in sostanza concentrate
Tutte
Nelle mani
Del di un unico organo è logico che il cittadino ha un sospetto anche perché poi questo concretamente ne abbiamo avuto una prova proprio il caso rottamarla colonna trasmesso che purtroppo proprio questo sistema delle correnti portava i rappresentanti del Consiglio superiore magistratura ad trovare equilibri intense
Tra il presidente l'uso del del tribunale che era l'organo giudicato con il campo della procura
E mi chiedo il cittadino e dall'altra parte che sarà una cosa del genere come può mai
Entrare in una una dei tribunale
E sentirsi di di in qualche maniera sereno sapendo che magari il capo di quella procura e della stessa corrente del presidente del tribunale e poi dovremmo immaginare un sistema nel quale questi soggetti che si incontrano anche casualmente di un tribunale
Non si scambino opinioni e condivisione di valori e prospettive politiche della loro occorrente
Ho che improvvisamente i magistrati i pubblici ministeri e i giudici
Non condividevano opinioni o quant'altro questo questo è veramente da da da richiedere attacchi sostiene il no come possono immaginare che questo renda sereno
Il cittadino quello che non capisco appunto per chi riveste una funzione pubblica nell'interesse esclusivo della nazione
Che se io fossi dall'altra parte non mi preoccuperei
Della mia carriera delle mie funzioni ma il da cittadino anche io vorrei veramente garantiti al massimo i diritti miei
E quindi garantiti di fronte a un sistema che effettivamente e giusto e un sistema giusto deve essere un sistema nel quale il giudice è veramente immune
Da qualsiasi possibile influenze deve essere effettivamente perso e imparziale
Abbiamo bisogno di sostanza di una prevede il minore duecentosettanta abbiamo ho buttato italiani grazie anche al partito radicale al socialista Loris Fortuna una legge sul divorzio con la legge ottocento novantotto milioni centosettanta eppure nel settantaquattro abbiamo fatto un referendum
Perché lo si voleva abrogare questa legge proprio perché c'è una resistenza nostra italica e cambiamenti e oggi ditemi se è possibile immaginare di abrogare la legge sul divorzio
Che è un atto di di civiltà oggi possiamo sorridere
E però si è tentato noi avevamo avevamo appunto un sistema in cui prevedeva l'industria indissolubilità
Del del matrimonio perché ciò che vi unisce l'uomo non lo può separate dobbiamo riportare al centro l'uomo
I suoi diritti
E cita gli abbiamo bisogno ancora di tanta laicizzazione in questo Paese
E quindi dobbiamo far capire e lo dovrebbero capire prima di tutto i magistrati che ci dobbiamo mettere tutti a servizio della cosa comune essere generosi non pensare sempre i nostri torna Conte al nostro sistema di potere alla nostra associazione alla nostra contrada
Dovremmo essere un po'più generoso di un mondo purtroppo sempre più egoista
Dove prevale pista prevalendo quelle che sono correnti di pensiero che sono alla base di quello che sta avvenendo illuministi mini oscuri è una corrente di pensiero che prevede il dissi guardi tecnicismo
Monarchi ieri digitali
E la disse umanizzazione del nostro pianeta
E lo possiamo fare solo se riportiamo al centro i cittadini per
Questo questa riforma importante anche per questo per istituire più diritti a un sistema giusto è un sistema di giusto processo che è indispensabile in questo momento iniziando dalla giurisdizione della magistratura
Bene allora io tra l'altro mi associo ai ringraziamenti per radio radicale per essere qua radio radicale svolge un servizio pubblico e che merita di essere difeso perché la democrazia ha un costo ma anche l'informazione è un costo sono tutte cose vanno difesi specie in questi tempi
Allora
Pistoia insomma da Mou ci sono domande
Poco possono sì sì ero stavolta non faceva che stavo per fare questo ci vuole un poco benissimo benissimo ad organizzare di soltanto potrà potrebbe venire a parlare un microfono però perché se no questi sono sono a favore incondizionato degli
Per
Sentiti in sede referente solo foto l'incondizionato del sì anche perché sono orgogliosissimo delle sue mi fatto decadere da Citi un medico legale del Tribunale di Arezzo quindi do anche dei particolari
Stante a dare
Una vita della responsabilità medica dieci anni va bene a procedere a questo sentito una notizia non so tra l'altro di David Coulthard muratura azioni la sento ti senti un mese in cui la giovane in televisione
è vero che il CSM costa l'attuali quaranta milioni di euro
L'Ifi preghiamo tonda ricevuto sì e quindi non mi vergogno eseguiamo questi costi
Io
Ha chiesto di ma scusi sì certo borghesia a e
Allora il treno fautore Dancing però mente sono sul tavolo con argomenti no destinabile o alla pancia degli elettori cioè
Insinuare il dubbio che è singolare
Già appesantiremo valenza non abbandonando ma non la sento più no global Valona facciamo fino ad approfittarne perché stanno in collegamento vi furono suonava qualche sbandamento a Biella vento nella stesura della triplicazione del e sta vedi per il funzionamento dei due CSM anzi Edmundo
Più d'un terzo organo da costituire l'Alta Corte che costerebbe vieppiù e quindi questo sarebbe un argomento a sostegno della non approvazione della riforma è un al momento destinato alla pancia degli elettori
Io non lo so di preciso quanto costa il come il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura ma io vi dico che da cittadine dal contribuente se un aumento di spesa
Che nel caso specifico io presumo non sarà così stratosferico ma se è un aumento di spesa rafforza il funzionamento democratico di un organo costituzionale ma ben venga
Perché questa questa questa spesa superiore Noemi anni avremo un ritorno in termini di democrazia e che prestiti democratici nel lungo periodo
Che giustifica qualunque tipo di intendo e d'investimento anche economico ma personalmente ritengo che questo argomento economico
Sia veramente una delle più
Alieni meschine forme io ostruzione alla riforma che nasce il tetto dovrebbe lasciare il tempo che trova il elettore illuminato il quale fra che per avere un servizio efficiente bisogna anche spendere qualche soldino in più ma ripeto non è questa la prospettiva la prospettiva è quella di razionalizzare il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura perché se varare il consiglio e crearne due non significa spendere il doppio
Spero di essere stata chiamare il mio pensiero grazie
Processo volevo dare mandato volevo dare un dato
Non so neanch'io quanto sarà l'aumento di spesa quello che possiamo immaginare e che due Consigli superiori a Panama composizione numericamente inferiore rispetto all'attuale
Teresa Sensi
No no ho capito la domanda anzi no no
No no ma io le volevo rispondere questo il capitolo di bilancio relativo al Sarkozy
Abitato da sindaco allora devono
Mi faccia dire il capitolo di spesa che riguarda la giustizia che riguarda la giustizia
Il capitolo di spesa che riguarda la giustizia monta undici virgola quattro miliardi di euro cioè l'incidenza del Consiglio superiore dalla magistratura
Undici virgola quattro miliardi di Euro due mila venticinque anni
Però mi faccia rispondere l'incidenza intanto superiore della magistratura è lo zero e lo zero virgola due per cento
Se diventa lo zero virgola tre per cento per una le e e e produce diciamo un effetto di giustizia sono i soldi meglio spesi di tutto il sistema cioè va calato nel contesto detto questo un tema che prima non abbiamo approfondito e che secondo me è fondamentale e per gli studiosi dei sistemi ordinamentali dove è che il attualmente attualmente di i magistrati hanno sette valutazioni di professionalità una volta ogni quattro anni sono valutati
Il tema fondamentale però che sono valutati dal Consiglio giudiziario e poi dal Consiglio superiore della magistratura da valutatori che eleggono loro quindi da valutatori che sono in conflitto di interessi
Quindi non io ma eminenti studiosi dicono che questo conflitto di interesse del giardino al fatto che le valutazioni pur essendo burocraticamente molto impegnative perché si acquisiscono documento ISEE
Ma sostanzialmente Sorin effettive nel senso che tutti i magistrati sono tutti bravissimi allo stop messi sullo stesso piano questo produce una serie di effetti negativi sul sistema un livellamento verso il basso della qualità della magistratura perché obiettivamente sono tantissimi bravi magistrati che lavorano a prescindere da ogni prospettiva di qualunque genere però obiettivamente i sistemi funzione in un certo modo se io sono un ottimo magistrato
E vengo valutato esattamente come un magistrato che è un pessimo magistrato nuovi grandi incentivi per lavorare più e lavorare meglio quindi un sistema senza valutazioni produce questo effetto
Che produce un effetto direttamente sulla qualità della giustizia quindi sull'interesse del cittadino essere giudicato in modo giusto ma produce un effetto diretto anche sull'efficienza della giustizia questo uno dei temi
Il fondo no della senatrice Buongiorno che dice soltanto un ignorante può pensare che questa riforma non incida sull'efficienza del sistema giustizia beh io mi iscrivo orgogliosamente alla categoria degli ignoranti perché invece io penso che la finalità di questa riforma non sia quella dell'efficienza
Ma che questa riforma avrà una ricaduta anche sull'efficienza prova a fare di un esempio che non so se adeguato alla platea perché richiede come dire minimo di Pratica di Yahoo rappa
Nella prospettiva dell'efficienza del sistema la riforma Cartabia introdotto una serie di regole anche perché il piano il pm RR
Prevede che ci vengano dati una buona quantità di miliardi se noi riduciamo i tempi dei processi però allora per ridurre i tempi dei processi si possono fare due cose immettere risorse economiche o creare un sistema e o creare un sistema processuale che funzioni in modo più efficiente sia intervenuto su entrambi i campi un esempio a questo
La riforma Cartabia introdotto una udienza che si chiama udienza predibattimentale
Anche per i processi meno importanti dove c'è un giudice che dovrebbe fare un filtro prendere il fascicolo del pubblico ministero che son dentro gli elementi che ha raccolto guardarlo e dire ma su questi elementi io posso
Fare una ragionevole prognosi di condanna
Cioè senza neanche che iniziamo il processo e che si presenti un difensore che magari mi porta un documento in più ogni documento chiede di sentire dei testimoni in più tutto pubblico ministero sei effettivamente arrivato a raccogliere degli elementi per cui io guardandoli se non arriva niente di nuovo lo condannerei questo cristiano
Se no io metto una sentenza di proscioglimento subito e non perdiamo tempo a fare il processo
Qual è il problema che la regola giusta sbagliata c'è chi è d'accordo oppure no
Dovrebbe essere applicata e dovrà darci si è esserci un controllo sull'applicazione di questa regola perché io giudice dell'udienza per impatti mentale se questo controllo faccio effettivamente perde un sacco di tempo
E devo motivare con una sentenza che dice perché ho prosciolto questo imputato questo essere umano se invece aprendo il fascicolo con la mano sinistra con la mano destra la passo al vicino
Giudice dell'altra stanza che fa il processo dibattimentale di merito senza controllarlo io non faccio nessuna fatica e questo filtro non funziona
Siccome non ci sono dei controlli effettivi che controllino chi fa chi non fa questa regola fondamentalmente è stata introdotta inutilmente
Perché questo controllo in molti molti tribunali italiani non l'opera nessuno allora
Se ci fossero dei controlli professionalità effettivi anch'io ho fatto un esempio ma ce ne sono tanti che determina il processo anche l'efficienza ne guadagnerebbe perché si farebbero meno processi
Inutili quindi questo è un è un tema centrale che il sorteggio dovrebbe andare introdurre perché spezzando questo rapporto è chiaro che se ho fatto la campagna elettorale io ho chiesto i voti poi cosa faccio il mio lettore lo giudico come un magistrato non capace sono in difficoltà
Ma non solo se giudico il mio come magistrato non capace poi di arrivare a un altro che non è il mio lettore ma c'è quella fianco che ha preso quei voti che migliora poi giudicato il il mio non capace io giudico il tuo incapace quindi automaticamente
Diventano tutti capaci questo è un grosso problema
Del sistema anche perché noi abbiamo un sistema che è fortemente orientato alla carriera dei magistrati
Dal due mila sette in avanti e così magistrati anche giovani possono cominciare ad ambire a delle degli incarichi direttivi o semidirettivi andare a presiedere un tribunale andare a fare i capi di procura ma non c'è una valutazione di merito a monte e la carriera senza il merito valutato effettivamente sulle professionalità apre la via a quello che diceva prima la dottoressa Ceccarelli cioè alla alla alle logiche di appartenenza e al correntismo per cui per fare carriera io debba essere appoggiato da uno o dovrà essere appoggiato dall'altro
Cioè quindi la valutazione di professionalità anche valore ulteriore cioè è un ulteriore elemento attraverso il quale il magistrato viene liberato da ogni tipo di condizionamento perché parla per lui la sua professionalità e la sua competenza che se viene effettivamente valutata fa sì che un magistrato varato e capace posso ambire anche a ricoprire
Determinati posti senza dover chiedere a uno dove richiederà l'altro guardate che tra l'altro si parla spesso della responsabilità disciplinare dei magistrati
Ma il disciplinare dei magistrati alla patologia
Che riguarda poche condotte
Particolarmente gravi
Che inducono addirittura ad avviare un'azione disciplinare a sanzionare un magistrato perché ha sbagliato un po'come avviene per noi non siamo avvocati io sono avvocato penalista
E come il diritto penale il diritto penale riguarda quelle patologie in cui le devianze particolarmente gravi per cui un cittadino in è chiamato a rispondere eventualmente anche privato della libertà personale
Ma al di là del disciplinare che riguarda poche cose la valutazione di professionalità invece riguarda tutta l'attività e tutta l'attività professionale che svolge il magistrato e sarebbe il cuore di un sistema che funziona correttamente dal punto di vista della capacità di rendere giustizia al cittadino di non sbagliare quando si giudica e anche di efficienza del sistema questo sarebbe secondo me come dire un tema molto importante del quale ragionare parlare che forse con il sorteggio si riesce a raggiungere perché si disinnesca questo meccanismo almeno come presupposto si disinnesca poi si può cominciare a capire il come regolarlo
Correttamente ma inutile introdurre regole o modificare l'ha fatto da ultimo anche la carta abbia cercando di avere delle valutazioni effettive risultato è sempre lo stesso perché c'è il problema a monte
Gli eletti valutano i loro elettori quindi guardate sono sono soldi molto ben spesi complessivamente dal punto di vista dalla giustizia secondo me anche dell'efficienza alla fine non è questo il tema ma risparmieremmo io penso
Altre domande
Però con insufficienti nuova
No
In
Io ho sentito il suo umore illegittimo
Già pagate
Sono già
Son cose Franco
Senta
Dove la gente una va assolutamente
Commosso quaranta rispondesse monsignor Erminio dai cittadini non segua mi scusi sa se oltre o lo dice al microfono sono si sente legato inseriamo aperture Sabaudia vent'Maestri nuova eletto no ma ma non si sente questo no non equivoca no questione di lei lei ha recepito una argomentazione meschina che ha con la finalità giusta devono essere più
Va bene accaduto tavole stilati no Biason posta io Mazzarello della Puglia larghezza sono nell'ordine ma
Mi permetto di risorgere agevolare il lavoro di radio radicale è tutto un fuori onda che non avrà bollente aggiungere la la dottoressa perché se no facciamo dei fuori onda sotto e otto e toscano e e e la dottoressa e non contro la tortura e non e non è aggiornato al campanilismo fa San Giovanni Valdarno e fine perché c'è un sottotesto in questo discorso il comune precipitato David Donnini vicepresidente del CIO e sexy dice presenta cessa nel candidato assumeva l'hanno contato nove
Ecco allora entrare mi sembrerebbe in un ginepraio come si dice in Toscana il risparmio dottoressa cercare momentaneamente no
Alla guardi ovviamente meglio l'inglese il vicepreside nell'Iran MUSIS incerto cioè
Ma questo
Va bene allora Circi esclusa la radio radicale per il fuori onda allora ci sono altre domande il
Va bene allora io né alta né una domanda che però alla Cattolica comunicativa e avrei voluto fare Sansonetti ha bidonato però io la farò a qualcuno o anche a me stesso nel senso che mi pare che il il fronte del no la sinistra che sta con il fronte nuove faccio occasione cioè di emanciparsi anche dei cliché
Da il luogo comune per cui la sinistra va sempre alle molte qualcun altro se dovessero subalterno venticinque sterline al Comune
In alcune frangente la sua storia politica presente sul tavolo con le parlamentari non è oggetto di questo dibattito anche se mi fa molto ridere scusate
Quando sente evocare i soci lì una dedica ora stasera non seppure quale ma uno dei per fortuna nessuno ha nominato sono io il primo a nominarlo
Ma e ma lo faccio polemicamente perché come dire nel fronte del no ha già dovuto lo spettro di Licio Gelli compare sempre perché dice ma come e allora nel Piano di rinascita democratica della pittura il taglio ignora la la separazione legale
Poi però la cosa interessante è che nessuno sa ad alleggerire il documento il kalashnikov e ad un certo punto si faccia riferimento anche al taglio del numero dei parlamentari e non mi risulta che i cinquestelle siamo tutti turisti tra l'altro o sbaglio ma ha poi promesso
La questione mi preme è questa perso un'occasione la sinistra per emanciparsi rispetti per lo più comuni per cui risulta sempre subalterna qualcuno che sia adatto e contenere i Cinquestelle o in questo caso
Al partito della magistratura ora se ci fosse posta Sorrentino è sembrato che potevo fare un po'di casino lascio considerazione a chi vuole rispondere se nessuno vuole rispondere meglio una battuta parlare dei problemi degli altri difficile interpretarli
Forse un'analisi esterna e un e quello che sta vivendo la questo tipo di sinistra unitaria perché questa breve battagliere decelerazione cartiere se poi si dirà fuori era anzi sostenuta proprio da quella sinistra bicamerale dita ma va bene non le particolarità eccetera quindi e purtroppo siamo possiamo inattesa in Italia di una sinistra che purtroppo non fa forse
Memoria del suo passato e quindi però è un problema loro non è un problema nostro noi dobbiamo forza interessarci come si sta facendo in questa riforma di problemi io ritengo che ripeto e insisto problemi laici perché questi vanno per tutti i cittadini
Anzi è stato un grande errore portarla questa riforma con una con una una riforma di destra o di sinistra non c'entra niente ve lo posso dire
Questa la percezione che noi cittadini dobbiamo avere questa è una riforma funzionale a uno del dei fattori gli elementi più importanti
Nel valutare il grado di civiltà di una di un sistema che è la giustizia
E questa è ritornando al discorso che avevo introdotto e la riforma della giustizia e l'inizio della riforma della giustizia quindi è una riforma della giustizia
Bisogna vedere diciamo il coraggio la coerenza ma ripeto è un problema in questo Paese
Oggi però cerchiamo di andare avanti di avere con coraggio e portare con coraggio spirito di libertà sì
Grazie
Cioè c'è c'è spazio spaccio penultimo battuta mi dava uno spunto in questa considerazione siccome uno degli argomenti quello che l'iter parlamentare non ha visto un effettivo dibattito
E un effettivo confronto e che trattandosi di una riforma costituzionale invece questo sarebbe stato ovviamente necessario e che la mancanza di questo dibattito
Come dire inficia la bontà della riforma io vorrei ricordare che il dibattito è stato rifiutato per primi dall'Associazione nazionale magistrati
Che il PD ha seguito più Movimento cinque Stelle a seguito e vi voglio leggere la conclusione del Congresso dell'Associazione nazionale magistrati di Palermo
Del dodici maggio due mila ventiquattro e prendete nota della data perché prima del deposito del disegno di legge del Governo
Cioè sul tavolo non c'era ancora il tema del sorteggio e non c'era ancora il tema dell'Alta Corte disciplinare
Perché c'era soltanto la proposta elaborata dall'Unione delle camere penali italiane sulla separazione delle carriere e quindi la creazione dei due Consigli superiori della magistratura
Il congresso che è il momento più alto politico e l'Associazione nazionale magistrati conclude con un deliberato unanime che così recita
Quanto alle riforme costituzionali in materia di ordinamento giudiziario di governo autonomo della magistratura che hanno costituito il tema del dibattito congressuale l'Associazione nazionale magistrati ribadisce la propria intransigente contrarietà
Alla separazione delle carriere e al complessivo indebolimento del CSM che costituiscono un contributo il contenuto principale l'unicità della magistratura il valore fondante del nostro associazionismo tale sua caratteristica ontologica è incompatibile con ogni possibilità di mediazione e trattativa studi specifici contenuti delle riforme noi non parliamo con nessuno che abbia in animo neanche lontanamente di separare la carriera punto questo non sembra a conclusione di un congresso un documento politico questo sembra un documento religioso
E non era ancora stata depositato il disegno di legge del governo cioè quando si parlava di sorteggio non si parlava di Alta Corte quindi chi dice non avete voluto dialogare lo dice ipocritamente perché come dicono gli inglesi per ballare il tango bisogna essere in due
Dall'altra parte si voleva soltanto bloccare la riforma il dialogo non è stato possibile perché nessuno l'ha voluto fare era soltanto no la riforma voi non la farete e quindi non c'è stata alternative non c'è stata scelta se non quella di andare avanti e di votare con diciamo la maggioranza e qualcuno di opposizione
Con i voti che c'erano disponibili perché nessuno alzato la mano dicendo benissimo parliamo di separazione allora facciamola ma con questa modifica facciamo nel modo migliore adesso
Che si parla anche di sorteggio e di alta corte io sento magistrati girava B ma il problema non era la separazione delle carriere se fosse stato il problema della separazione cari figuriamoci non ci sarebbe stato pure il problema il sorteggio no
La verità è che questo documento il dodici maggio due mila ventiquattro il disegno di legge lo abbia presentato il tredici di giugno del due mila ventiquattro il mese successivo non c'era sorteggio
Il blocco è stato intransigente e scritto qua noi non parliamo e non vediamo con nessuno
Teniamolo presente perché questo mi sembra che sia un concetto che fa fatica a passare
Sì Somenzi incerto turismo
Anche forse non non mi non dovrebbero better red perché io dovrei limitarne soltanto a lei incursione giuridiche sulla dibattito però anche tra di noi insomma discutiamo di tutti gli aspetti della campagna referendaria
Una cosa che io ho scritto nelle e non avvedendosi sterili i magistrati quindi non è non è venuto fuori è che nessuno tra di noi si è meravigliato della posta a proposito della spesa pubblica
Perché anche il referendum costa e io mi sono meravigliata del fatto che pur avendo tutte le forze politiche che attualmente sono rappresentate nell'arco per parlamentare nel loro programma politico
La separazione delle carriere istituzione dell'Alta Corte e qualcuno anche il sorteggio diciamo la verità
Pur potendo sulla Garda pervenire ad una approvazione in sede parlamentare in questa riforma costituzionale si è preferito non pervenire ad una maggioranza ampia che avrebbe evitato il referendum ed evolvere questa scelta su una materia così tecnica è anche difficile da veicolare all'elettorato del del valore devolvendo una alla al voto referendario quindi secondo me da cittadino e ora parlo da cittadino e non dal magistrato c'è una grossa responsabilità politica di quelle forze dei politiche di opposizione che avrebbero potuto coerentemente con i loro programmi evitare ai cittadini
Questi però che questo questo passaggio referendario
Che per molti è difficile tra metabolizzate proprio perché si tratta di una materia tecnica e e poi un'ultima cosa voglio dire e proprio vogliamo classificare il punto
Per tutto quello che si è detto per il fatto che la separazione delle carriere viene da lontano ed era nei programmi di tutti
In particolare impellente del del del dei progressisti
Delle forze politiche progressiste Issing è senz'altro progressista il no conservatore
E non
L'industria
Che è
Progressista identità alle persone ad andare al di là del del delle loro della patente politiche quelle si esprimono in un'altra sede esprimendo un voto progressista votate sì
Sì trattare desse deve riavere ovvero oltre Eva se no la registrazione radio radicale ne risente può venga qua
Rossoblù sì scrive tanto è radio radicale c'è il problema perché il referendum e me ne farei
Perché il referendum tendenzialmente si parla di cose di questioni che la popolazione in genere utilissimi riescono a capire allora il voto progressista non ci sarà perché il problema venga allontanato io sono puro
Antifascista antirazzista e non sorrise specialista se non c'era vento Dario Guidi e questa era la vecchia sinistra quella nuova è un'altra
Lascio lei sapete tutti penso sapete tutti è stata messa dai grillini a comandare io li chiamo Grillini a comandare il PD perché resterà di aprirà aveva allocato Bonacci
Chiaramente AVS i Cinque Stelle ha domandato
Ad usare i propri elettori per quanto riguardava le primarie e lasciai a comandare il PD
Praticamente una mandata dal Movimento cinque Stelle e compagni quindi questa sinistra quindi è una sinistra giustizialista
E che però a una macchina fortissima soprattutto in Toscana erano scovarne perché ci sono un essere ripartito comunista presso gli uffici e quindi riesce più a sintetizzare
Lo slogan
Lo slogan che procede grazie non lo slogan che fa presa sull'elettorato di sinistra in Toscana allo slogan di dire la costituzione non si tocca
Se si vuole ossa no si vota contro i fascisti
Quello che è scritto
L'esito dei vostri sui nostri diciamo così inglesi di stasera
Non fa presa sull'elettorato cioè contradaiolo
Perché
Cioè la sintesi dove dovrebbero essere più aggressivo cioè
Per i cittadini che vogliono essere
Tranquilli per quanto cioè sintetizzare un qualcosa del genere per quanto riguarda la loro
Se vanno processo per quanto riguarda le loro garanzie e ma qui non si nota quello quell'aggressività che riesce a portare la finestra delle grazie a sinistra nelle piazze non parlo di quello se parla questa sera
La sinistra nelle piazze farla che non si può toccare la Costituzione parla chiese siccome ha detto nostro amico Gratteri che se non si possa chissà se bussa rimborsi vota contro i fascisti se si vota per il sì siamo invece criminali praticamente questa è la sintesi
Passava attraverso l'esenzione
La sintesi della sinistra che riesce a tirare fuori lo slogan di barricate etti verso la quello di quando si va a parlare nella questione specifica perché questa aveva già recepito da una piccolissima parte delle persone
Cioè da quelli che sono attesissima quelli vanno a votare sono molti di più solo quelle telefono seguire uno slogan
Ho ci ho parlato una persona ora che voteranno la persona anziana
Ma come mai Marte conoscitiva che la separazione delle carriere
Diversa dalla separazione delle funzioni dice sì però c'è quel magistrato che viaggia con la scorta contro la mafia che ha detto lui
Questo invece vuol farlo cioè imposto vostro o di qualsiasi diciamo così che si interessa di problema è sempre uno rispetto a quello che venne alla bocciofila e che invece vede
Queste questioni molto semplice la la diciamo così la macchina referendaria del sì non è forte quanto la macchina referendaria Danny questo è il grosso problema
è un problema voi stasera sedersi a parlare con delle persone che sono interessate proprio alla questione ma nella vasta delle persone che andranno a votare potranno attraverso uno swap
E il predominio nel mettere nemmeno uno perché sanno tutti in questo sono tutte doti questa dinamica se non quelli importantissimi come rapporto il come il divorzio eccetera perché si parla di questioni come successe in tanti altri referendum che la stragrande maggioranza non conosce
E anche gli addetti molte volte mi hanno detto conoscono poco la musica
Grazie grazie è proprio una battuta così mandiamo la conclusione se siete d'accordo proprio per dire questo nel mille novecentottantanove abbiamo evocato spesso questa data
Il Marco Pannella decise di ritirare il partito radicale
Dalle competizioni elettorali poi uscì la Lista Pannella e così via perché trasformò il partito quei quella condizione attuale che sta divento quale partito transnazionale tra spartiti Coop
Perché aveva avuto una visione la polverizzazione dei partiti
Perché e quello che appena detto quello che dovrebbe fare la destra lo fa la sinistra quello che dovrebbe fare la sinistra ho fame destra queste risultato perché ha ragione la dottoressa Ceccarelli questa è una informati
Progressista progressista e e trasforma il partito quindi in una forma nonché una forza extraparlamentare
E transnazionale perché transnazionale perché quello che accade nel mondo poi ce lo troviamo in casa oggi non siamo più
Fuori dal mondo ma i problemi mondiali poi dividiamo uno nel quotidiano l'aumento dei prezzi contatto
Quindi dobbiamo concepire anche questo una nuova forma di politica differente forse un po'più elastica sotto alcuni principi mancati nelle cui valore dominante
E i diritti degli individuali dei cittadini i diritti fondamentali diritti umani
Per quello io rilancia la proposta che in questa sede faccio qualche cosa appunto tanto non vi preoccupate siccome siamo una forza extraparlamentare non andiamo in Parlamento non ci presentiamo nessun consiglio votate
No mai scrivania iscrivetevi al partito radicale perché il partito radicale ha bisogno di scritti quindi ti vuole se le iscrizioni sono aperte quindi se volete sostenere per i diritti fondamentali diritti dei cittadini dato che c'è molta confusione nella politica italiana ma noi rimaniamo fedele ai diritti fondamentali diritti umani
Cosa

