Puntata di "Partito Radicale: trasmissione autogestita" di martedì 10 marzo 2026 che …

in questa puntata ha ospitato Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Angela Furlan (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Viktoriya Kokareva (coordinatrice del Movimento russi contro la guerra), Sergio Rovasio (presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino), Roberto Casonato (militante del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Avvocatura, Canapa, Commemorazione, Comunicazione, Costituzione, Csm, Cultura, Decreti, Democrazia, Diritto, Dostoevskij, Droga, Economia, Giustizia, Governo, Guerra, Imprenditori, Impresa, Industria, Informazione, Italia, Letteratura, Magistratura, Mass Media, Meloni, Pannella, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Propaganda, Putin, Referendum, Riforme, Russia, Separazione Delle Carriere, Sicurezza, Sorteggio, Spagna, Torino, Totalitarismo, Ucraina, Unione Europea, Vienna, Voto.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 58 minuti.

