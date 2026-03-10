10 MAR 2026
rubriche

Partito Radicale: trasmissione autogestita

RUBRICA | - RADIO - 22:00 Durata: 58 min 15 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Player
Trasmissione autogestita a cura di Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

Intervengono: Angela Furlan (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Viktoriya Kokareva (coordinatrice movimento russi contro la guerra), Sergio Rovasio (presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino), Roberto Casonato (militante del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

Puntata di "Partito Radicale: trasmissione autogestita" di martedì 10 marzo 2026 che in questa puntata ha ospitato Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Angela Furlan (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Viktoriya Kokareva (coordinatrice del Movimento russi contro la guerra), Sergio Rovasio (presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino), Roberto Casonato (militante del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Avvocatura, Canapa, Commemorazione, Comunicazione, Costituzione, Csm, Cultura, Decreti, Democrazia, Diritto, Dostoevskij, Droga, Economia, Giustizia, Governo, Guerra, Imprenditori, Impresa, Industria, Informazione, Italia, Letteratura, Magistratura, Mass Media, Meloni, Pannella, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Propaganda, Putin, Referendum, Riforme, Russia, Separazione Delle Carriere, Sicurezza, Sorteggio, Spagna, Torino, Totalitarismo, Ucraina, Unione Europea, Vienna, Voto.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 58 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale

    Angela Furlan

    avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    Viktoriya Kokareva

    coordinatrice del Movimento russi contro la guerra

    Sergio Rovasio

    presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino

    Roberto Casonato

    militante del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito

    22:00 Durata: 58 min 15 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Un saluto agli ascoltatori di radio radicale Daladier cosa Battinelli per il consueto appuntamento a cura del partito radicale nonviolento transnazionale tra spartito il partito di Marco Pannella e come tutti i martedì sera vi invito andare sulla un PG partito radicale punti ti dove troverete le ultime iniziative novità battaglie in corso
Indica inoltre andare su Facebook la pagina del partito radicale quello non violento dove troverete le dichiarazioni della dirigenza della tesoriera Irene Testa e del segretario Maurizio Turco
Oggi parleremo in modo particolare della campagna referendaria pair sia la separazione delle carriere avremo collegamenti con il territorio dei militanti radicali
Che stanno spiegando nelle strade e nelle piazze italiane i cittadini le ragioni del comitato per il sì Pannella Sciascia tuttora
Avremo anche come ospite Angela Furlan ecco che in queste ore si trova a Vienna per conto del partito radicale in un evento organizzato dallo sulle droghe
Ci spiegherà poi la prossima settimana in dettaglio che cosa è emerso dai lavori che si stanno ottenendo in questo momento a viene
Avremo un collegamento con la portavoce dell'associazione russi contro la guerra sulla presenza di regime Putin issare alla Biennale di Venezia
Ci spiegherà come l'arte non è mai a politica non è mai neutra ma quando è sotto un regime ex centri veicolo di propaganda
Non mi resta che lasciare via gli ospiti della serata augurarvi buon ascolto ma non prima di avervi ricordato
L'iscrizione al partito radicale per l'anno due mila e ventisei basta andare sul sito partito radicale punto it cliccare sul banner iscriviti ora ci sono tutte le modalità anche la possibilità di iscriversi errate
Mi raccomando iscrizione per l'anno due mila ventisei per sostenere la vita del Partito Radicale per sostenerne le battaglie
Non mi resta davvero che saluta e augurarvi buona serata il buon ascolto cardiaco Sabbatini
Sì abbiamo in collegamento Angelo Furlan buonasera Angela buona serate a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale
Allora quello che inizia è una settimana importantissima per te ma soprattutto per il partito che cosa accadrà a Vienna ebbene sì
Allora il partito radicale sarà presente durante la settimana della Commission anarco txt Hanks legata ai lavori dell'ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e della prevenzione del crimine
Che si tiene appunto da oggi quindi da lunedì nove marzo fino a venerdì tredici marzo e come ogni anno nello specifico questi sono i lavori dell'Asse Sempione resina sessione a cui appunto parteciperemo anche quest'anno parteciperemo con uno Said Heaven perché è stato calendarizzato per giovedì dodici marzo su alle undici e trenta dal titolo mercato della canapa industriale ricreativo
è possibile trovare lecco bilanciamento tra pubblica una sicurezza libertà economica
Ovviamente diciamo quello che ha spinto il partito radicale le a organizzare questo Said niente manco a dirlo è l'articolo diciotto del decreto sicurezza due mila venticinque
Che com'è noto ha già sollevato questa sulle dando un grande dibattito a livello sia legale e quindi nello specifico a livello costituzionale e poi anche a livello sovranazionale quindi di compatibilità con il diritto o dell'Unione Europea
E mo'ed anche per analizzare l'impatto economico
Che Italia i connotati riforma a issare & a distanza di un anno dall'entrata in vigore nelle mercato appunto della canapa industriale quindi questo qua a grandissime linee il qui come dire il il filo conduttore Entella side emette ora ovviamente sarà un side Helene perché pare e dalla come dire dalla realtà italiana i quindi come ti dicevo dell'articolo diciotto del decreto sicurezza per ampliare a Lurago un lavoro comparato e peraltro devo dire dato interessante quest'anno lo faremo colonna
La Spagna e nello specifico mo'per la Spagna avremo due tipi di di analisi
Un'analisi imprenditoriale economica e quindi appunto che volgerà nello specifico che chi ci metterà in rilievo insomma quelle che sono che è la regolamentazione spagnola
E portata avanti da un imprenditore e questo è molto interessante perché è un imprenditore che lavora a livello internazionale ora è dubbie spagnolo ittiti naturalmente conosce molto bene la regolamentazione spagnola
Però poi lavora in tantissimi paesi europei ed extra europei tra cui naturalmente Canada come sappiamo è partì con rammento illuminato in tema di cannabis laicità e quindi siamo curiosi di chi acconti ascoltare quello che ci dirà il dottore Ernesto chiosa che appunto proprietario di una holding che si chiama ad imparare
E associata con un gruppo che appunto lenta cedendo incontra insomma è chiaramente un più niente
Della del mercato della canapa industriale essendo appunto sul mercato più o meno da italiani novanta quindi insomma confidiamo molto nella sua esperienza e in quello che ci satrapie
E accanto a mister Ernesto Che cosa ci sarà sapere Corrado che nonostante il nome sa molti tagli zampe anzi dagli italiani Peter però da tanti anni Spagna e ci proporrà non un'analisi sociologica molto interessante anche questo in questo caso perché l'analisi sociologica perché proprio sull'ambiguità
Di della normativa e quindi i rischi di quando una nota la legge e ambigue scritta proprio in mente in maniera ambigua evidentemente non siamo gli unici a partire questa forma di niente distrazioni ma vi sono altri altri Paesi probabilmente la Spagna Paesi utile tant'è che appunto il la sua analisi sociale verte proprio sull'ambiguità della normativa mettendo rilievo quanto l'ambiguità della normativa possano in realtà creare i sparita e violazione proprio di diritti fondamentali poi passiamo in Germania la Germania insomma dopo a livello europeo molto appeal Canada punta ex europea devo dire che la Germania a livello europeo ha senz'altro bene è un considerata un un Paese virtuoso nel senso che possiede delle best practice
Ci sarà mister Kyle Newman ci racconterà la regolamentazione tedesca dove c'è un po'netta distinzione
Tra quelli che sono i prodotti derive azione della cannabis tra prodotti industriali non terapeutici i medici e ricreativi
E quindi effettivamente almeno un po'di chiarezza in più c'è e infine chiuderà diciamo questo questo questo oppure niente i Paesi europei
Un'analisi di carattere generica e europea grazie appunto all'intervento di mister Francesco Mirizzi Keighley meneghine dovette ora appunto anche lui delle European industriale passò con e Gross perché ci sarà appunto una chiave di lettura speriamo in termini di armonizzazione di quello che sarà gli occhi saranno le esperienze dei vari Paesi insomma
E questo è un assaggio adesso ti aspetto anzi ti aspettiamo il prossimo martedì per una relazione dettagliata ecco l'incarico arriva subito
Una relazione dettagliata su quello che verrà detto durante questi giorni ha Vienna quindi
Mi raccomando agli ascoltatori di rimanere
Sintonizzati su radio radicale di seguirci martedì prossimo e anche di essere presente con noi per dirci poi com'è andata e quello che si è detto
Grazie grazie
Ti ringrazio atterrare sei sempre molto disponibile mi dai voce soprattutto dai voce ed hai la voce transnazionale del partito che è un'attesissima Cozza grazie un abbraccio
E abbiamo in collegamento Victoria Cook aveva buona sera Vittorio buonasera se mi chiamo Ettore poco prima sono coordinatrice del Movimento rossi contro la guerra e gli occupanti delle cerca su come regime russo penetri nel contesto europeo
Ecco allora racconta Shea effettivamente quello che succede come si sta muovendo il regime russo anzi preferisco dire il regime ottimista
Va bene prima di tutto vorrei dire che la storiella partecipazione della Russia alla Biennale deve essere molto più profonda di quanto sembri
Non è semplicemente una questione visto Power perché oggi in Russia la cultura è diventata una vera arma proprio una beffa carpa ore
Non è una metafora lo slogan piena dei partners perché dopo l'invasione dell'Ucraina leggi russe nel campo della cultura sono cambiate molto
A sono stabilisce chiaramente cosa sia considerato accettabile nella e cosa invece non lo si occhio
Fermentazioni ricitare dedicatosi alla politico-culturale del federazione russa va esercitato proprio globalizzazione le locandine
Ok cito nel mondo contemporaneo la cultura della Russia diventa una risorsa fondamentale che consente di assicurare il nostro Paese una posizione di leadership internazionale grazie al attrezzi ritardi sistema dei valori lusso lo Stato Lehman per la prima volta la cultura alterandosi priorità nazionale e la riconosce come io importante garante degli integrità territoriale della Russia
Ebbene rafforzamento nelle Rovolon della federazione russa nello spazio culturali mondiali
Una specie d'estate i mastini organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative straniere come estremisti terroristiche
Svolgo un'attività volte a minare la sovranità culturali della federazione russa per distruggere i tradizionali valori spirituali morali russi
Trazione finita
Quindi in realtà l'intero documento è estremamente interessante consiglio deve rileggerlo
Ma già nel due mila ventitré funziona chiamato indiscreto in cui se ha apertamente generone principale della cultura russa che ha osceni Inici cioè gli Stati Uniti e gli alleati europei
E diffondere l'influenza della Russia oltre i propri confini
E quindi dettagli interessanti finiscono qui già domenica ventuno da respinge culturale è stata posta sotto la responsabilità delle strutture di sicurezza dello Stato
Il decreto presidenziale sulla strategia di sicurezza nazionale
Afferma che la cultura degli era forzare il ruolo della Russia nello spazio umanitario e culturale globale e rispondere agli attacchi provenienti dagli Stati Uniti e Daniele Arsenio Lupin
Secondo il documento quest'autore esercitano un Francia informativa psicologica sulla coscienza individuale e collettiva diffondendo valore morale e sociale che contraddicono le tradizioni dei popoli della disperazione russa
Quindi queste documenta il novantanove ieri contengono andrà alle popolazioni delle sostanze specialmente nelle persone nate e cresciute in un Paese democratico
Ma includono Hunting interi sezioni dedicate all'antico signore quindi questa un clemenza al di fuori della Russia per esempio insegnare agli europei c'è stato l'Unione Sovietica a vincere alla seconda guerra mondiale troppo senza l'aiuto oppone trasmettere attraverso la cultura ritiene che l'Europa debba inevitabilmente trovare un accordo con l'Austria
E quindi da questo magico quando la zia orali russi contro la guerra in Italia larga un'ucraina un numerosi non è che la cultura proveniente dalla Russia fa parte della politica militare non sembra gli slogan e i motivi oggi partners
E al fenomeno conservata perfettamente
Legge ufficiali russe e parliamo di partite norme i Vangeli statale Tecce questi programmi non sono finanziate solo dai fondi per la cultura
Arrivano anche dai bilanci della sicurezza internazionale
Programmi di propaganda se oggi vengono chiamati pro messianico ormai sì ma e e così via
Il problema è che in questo caso la Russia manipola la cultura e l'estrazione italiano in Italia molto prima dell'invasione dello prime erano già molto paziente speriamo bene il pool spinto story e il padre felice noi italiani non sanno che la maggior parte dei grandi scrittori artisti russi sono stati perseguitati dallo Stato brusco stessa
E spesso si opponeva al potere il governo non sa sfruttare questa mancanza di conoscenza e usa l'arte classica come strumento di propaganda
Inoltre monta
A parte classica russa o non si cimenta reali qui viene bloccata la cosiddetta Grande Russia mentre altri popoli territori vengano rese sensati o minimizzati
Senza contare che non certi ci considera se non si è in realtà anzi in Ucraina o hanno distrutto ogni gran parte della loro vita storture sono fuggiti dalla depressione russe verso l'Europa
Quindi alla luce di tutto in queste ore da almeno triplicato invitare alla Russia alla Biennale di Venezia sapendo che lì anziché saranno selezionate dallo Stato russo secondo adesso in politica e in sicurezza
Amintore assolutamente no
Anzi la propaganda russa sta già presentando questa decisione con una vittoria Emilia statali russi seri perché l'Europa non può vivere senza la cultura russe che mentre la Biennale cercati i russi
A citare la cultura promossa dal regime pucciniano del Viminale regolata trotterella i documenti che ho citato in Ostia
Ma il coraggio dell'Ucraina allo schiaffo al democrazie europee non lo schiaffo a tutti gli artisti russi arrestati la loro posizione contro la guerra
La unionista progressione non può essere fuori dalla politica soprattutto quando abbiamo con prove che la Russia considera la prove cultura come strumento politico e militare
Il problema non sono i meno le opere che verranno esposte evenienza il problema è il messaggio che si manda e ci si può fare quel genio in quota cucina civile bombardare gitani inverno lasciando le persone senza riscaldamento commettere Stone previene anziani può eliminare troppi cittadini Chiarini però e poi questo niente non hanno perché si possiede un grande patrimonio culturale come illustra gli assegni
Presentate quindi nel bar valore delle opere o nell'arte moderna ricorda signori carabina avellinese Stand Renzi aiutare Annicco ripulire Corsano incosciente
Dati contro la guerra riuscita in Russia
è costretta a lasciare il Paese anni fa proponente a ragioni politiche posso dire che non esiste come questa proprio con il nostro movimento è una forte innovazione
Perché la Russia di Putin ha enormi risorse economiche
Per chi è accumulato ricchezze immense rubandogli e adesso può permettersi di riportare la so propaganda ad onda solo arte in tutto il mondo mentre allo stesso tempo finanziare la guerra contro
Dunque
E il punto è proprio questo senza col collaborazione di persone disciolte nelle democrazie tutto questo non sarebbe possibile al quinto hanno di guerra
L'Italia con la sua storia Brandi comprendere bene c'è una star perché in base a un altro Paese io ci nei suoi cittadini e lo Stato aggressore uno stampato chiesta distruggendo anche se stesso e che reprime i propri cittadini
Ci sono anzi vede attrice non si è contro la guerra e che sono fuggiti dal paese abbiamo casi con me Maria Alyokhina chili riuscita a scappare dalla Russia nascoste nelle bagagliaio di un'auto e per evitare l'arresto
Abbiamo parlato insieme regione c'era solo il sole del carcere era facemmo uscire proponiamo calze
Abbiamo artisti costretti a fuggire in clandestinità perché rischiavano e fino a trent'anni di carcere per drastici contro la guerra
Alcuni di loro sono andati in ma in e hanno creato anche opere che raccontano il dolore e hanno trovato il senso di responsabilità che non c'era un si provano dopo aver visto quella realtà e quando mettono in questi versi grazie in Russia con cui oggi la Vinavil dovrebbe dialogare quelli che hanno condannato apertamente l'aggressione contro l'Ucraina eccetera penso alla loro alla televisione non sulle conseguenze dell'imperialismo della propria identità russa
Perché latte viene pare esattamente questo guarda in faccia della realtà del punto storico anche quando hai le idee e cerca di raccontarla non coltre centinaia di migliaia di morti con un'antenna elegante in realtà la direzione del Viminale si trova davanti a una scelta non senza il sì secondo me
O rifiutare completamente la partecipazione ufficiale della Russia ci sarebbe la decisione più corretta oppure dare spazio agli artisti russi contro la guerra e più spazio allearsi c'è ucraini per un vero dialogo
Perché al momento non Santi inventando la al dialogo come lo chiamano testate sono eredità anche il potere russo Pavel Pontinia no
Dalla Russia resteranno alla programma ufficiale a Venezia reiterare
Anche inevitabilmente una grande ondata di resistenza e parliamo non sono utili serali prima anche dagli articoli nei musei contro la guerra dell'AGEA l Ucraina e questo avrà conseguenze non solo per la reputazione della Biennale del settore litorale italiano ma anche per la città è perché già un soffocando il divo per turisti
Quindi dantista russa contro la guerra e posso dire solo una ultima cosa la direzione dell'Ina le linee sarà il MOSE Restelli regionalista sterminare lucani sono un privilegio e nasce dal fatto che la guerra Verona lunedì ma cui ma è anche una mostra di visione che Lahm sei già qui con la sua arma sono cioè lui viene chiamata antes fuori dalla politica avere contribuito a farla entrare nel vostro Paese queste ve lo dico da una russa
Victoria sono sempre stato convinto che l'arte non è mai nel neutra né apolitica
Pensiamo a papà Luca pensiamo a Pablo Picasso quando l'ufficiale famoso si racconta un ufficiale nazista disse ma l'avete fatto voi Guernica lui rispose no Guernica avete fatta voi perché l'avevano bombardata e distrutta
Ecco Pablo Picasso oggi descrivendo la realtà in Russia sarebbe o scappato o in carcere questo me lo confermi
E questa sera è la sorte esatto quindi e la l'arte ufficiale dei regimi non è mai arte libera sempre al servizio della propaganda questa importante e tutti quelli che pensano a un ponte tra i popoli alla disinnescare l'odio trovare uno spazio di confronto non esiste spazio di confronto l'arte sotto il regime è propaganda perché RAI tre alternati
Altrimenti l'arte descrive la realtà dei fatti e la realtà dei fatti è una guerra
Decine di migliaia centinaia di migliaia di persone morte non solo ucraini stiamo parlando anche di tanti russi
Che sono morti in guerra al fronte di una situazione economica drammatica irruzione la sta pagando il popolo russo quello che meno guadagna quello che meno a disponibilità economica di un disastro epocale
E poi a cascata di tutto quello che sta avvenendo anche a livello internazionale perché diciamocelo sì accadono anche altre tragedie in altre parti del mondo probabilmente la violazione del diritto internazionale iniziata da Putin ha dato la stura tante altre questioni quindi siamo onesti quel senso è quello che sta accadendo
Adesso volevo chiedere un po'di voi della vostra associazione russi contro la guerra qual è il vostro obiettivo
Va bene il nostro omissivo prima di tutto chi spingere la binari finezza di annullare la partecipazione ufficiale del dello Stato russo invidiare
Ma comicamente se non è possibile noi vogliamo anche creare spazio allora se biennale ed evidenze e così con l'intento di creare spazio per un dialogo
Noi vogliamo creare sfarzo gli elementi in crisi Quartetto
Queste la problema che adesso l'arte russa male e una propaganda non c'è lo spazio ad artisti indipendenti ci sarà anziché Ignazi ISPI e sono fuggiti dalla guerra dalle repressioni sono fuggiti dall'arresto
Camdessus Trombini Europa
Creano alto parte davvero concentrato sulla guerra in cura sulle cose che Russia sta producendo in Ucraina adesso
Se un concerto in città
Quindi
Una cosa ingiusta se volete avere lancia la linea del DNA sedare spazzolato ci ha ci per uscire ancora anche a quelli che sono venuti anche alcune sono dovuti scappare richiesero venivano
Messi in galera allora sì ecco questo sarebbe un bel confronto vedere l'arteria regime ufficiale l'arte di quelli che son dovuti scappare perché sennò finiscono in galera perché criticano il regime
è quella carte si sente è un accordo coi tavoli indipendenti e sono completamente d'accordo con te
Grazie per carità Michelle e le storie non so si lo puoi dire o ci sono pericoli metodiche Zona sei della Russia
Va bene io sono nata e cresciuta suggello sta non tanto lontano dai confini con Ucraina coi mi sono spostata Mosca Cinieri dieci anni
No no no stranieri occupano di cultura e anche di giornalismo quindici sino a sei comunità Marco est seduta scappare
E
Dopo l'ovazione di Crimea
Quindi proprio anni ne fa quasi dieci anni
Perché critica di regime
Che
No questa importante perché gli ascoltatori devono sapere che chi critica il regime in Russia o finisce in prigione o devi scappare e Victoria dovuta pare come tanti altri lutti
Io volevo dire che Anchievic due anni fa ci ha poteva capire tutto la situazione perché già dieci anni fa non solo i giornalisti erano depressi ma anche le persone che lavoravano in cultura
Perché anche ci sono tanti italiani che sanno dell'arresto di chiede di essere l'unico che al due mila sedici stato
Arrestato adesso lui abita io rompa
Ma già dieci e anni fa si poteva capire la situazione come stava procedendo
Assolutamente senti che cosa possono fare gli italiani o anche i russi che magari ci stanno ascoltando di vogliono dare una mano in vogliono io aiutare in questo momento come è possibile magari attraverso i social loro o attraverso altri iniziative
Ok prima di tutto uno no non possano al declino alla nostra attenzione che stand by a ci posso rigirare un link
Noi dare un sì contro la guerra abbiamo creato l'acquisizione italiana italiano rigirata alla direzione Zilina le finezze
Segni scusami stanno voi avete una pagina Facebook sì ok allora la Russia quando la guerra perfetto allora andate ascoltatori se volete approfondire andate sulla pagina Facebook russi contro la guerra e li avrete anche la possibilità di sottoscrivere la petizione io l'ho già fatto
L'ho già fatto veltroniani ragioni orientale la trovate anche sul mio profilo ma comunque sarebbe meglio andare sulla sul loro profilo anche per capire le iniziative che fanno sconterà mise ti ho interrotto e per contattarli come possono fare
A possono fare lo stesso su sei o se il telegramma nel nostro canale sul Telegraph si chiama nella stanza ma in modo russi contro la guerra
Quindi si se volete aderire anche alla nostra protesta nostre manifestazioni anime se se evento non sarà cancellato noi ci saremmo in Tanzi ovviamente ad iniezione potrebbe aderire anche Annoni
Siamo al terzo vostro contatto
Anche voi siete stati tacciati come organizzazione terroristica come altre associazioni di russi esuli che che sono contrari al regime di Putin
Fino perché figlia siamo considerati con nei listini alle movimenti estremisti terroristica perché ci sono nostre altri colleghi con qui con la Marigliano e già questa collaborazioni considerata terroristica diciamo
Ma non siamo proclamarsi ufficialmente estremisti e quindi
è la vostra ultima possibilità quindi collabora o no prima Junior conosciamo speciale questo va guardata in quella che io finché Putin resta resta al potere neanche io posso
Potrò mai andare in Russia perché appena entro mi ero subito in galera quindi
Tranquilla perché hanno invece perso il titolo se io avessi
Va bene di ringrazio Victoria Gorarella se starà gentili seria spero di risentirsi presto anzi è importante che ci sentiamo spesso così mi racconti tutta la vostra attività tutto quello che fate
Perché io penso che sia utile soprattutto per gli ascoltatori di Radio Radicale sentire la voce anche di coloro che si oppongono dei russi che si oppongono al regime di Putin perché noi sentiamo spesso anche e il Lucherini però uno potrebbe dire va be'ma stanno in guerra e quindi raccontano
La loro versione dei fatti no non vogliamo sentire soprattutto di dissidenti russi perché quella e la versione dei fatti
Ti ringrazio un abbraccio buon lavoro e Antonietta grazie c'erano
E abbiamo in collegamento Sergio Rovasio da Torino buonasera Sergio buonasera buonasera gli ascoltatori allora Sergio parliamo intanto del referendum sì o no alla separazione della magistratura
A Torino si stanno svolgendo tavoli e volantinaggi a favore del sì sì cinque dire come stanno andando soprattutto la reazione dei cittadini torinesi
Ma guarda intanto ci sono tutta una serie di iniziative sia promosse
Da noi sia al se iniziative alle quali siamo invitati di Camera Penale organizzazione associazioni devo dire che ci sono veramente molte molte iniziative
Non sono iniziative di massa come può immaginare perché questo è un argomento che le masse riguardano solo quando c'è la demagogia e al populismo allora ci sono le masse che si muovono
Se bisogna fare usare il cervello l'analisi dello studio capire andare lì per ascoltare e imparare eccetera solitamente non c'è tanta gente ma solo perché non si riesce a mandare il messaggio
Lì su può essere una formazione sul voto che ci sarà sul referendum adesso a a marzo
Noi abbiamo promosso qualche volantinaggio in alcune zone simbolo della città in particolare come sei noi abbiamo due luoghi anzi i lotti sono tre
E Dicati alla a a esponenti della storia radicale una e quelle di Adelaide Aglietta mai stroppo fuori mano perché nel quartiere delle Vallette dove c'è il carcere
E il più grande carcere del Piemonte il carcere delle Vallette Lorusso e Cotugno
La via che porta al carcere dedicata da del degli Entella non siamo andati in perché l'annuncio ovviamente il passaggio i cittadini poi c'è una in ed in pieno centro storico abbiamo la galleria Enzo
Porto ora angolo via Pietro Micca che è un punto di passaggio di diversi cittadini e l'altro luogo simbolo dove siamo andati a volantinare e la passeggiata Marco Pannella
Che come forse ricordi abbastanza lunga quasi un chilometro sono ottocento metri di passeggiata tra l'altro di un bellissimo viale
Alberato in pieno centro storico quindi da una parte serie Garibaldi interessi va verso via Garibaldi dall'altra c'è via Cernaia che sono due vie abbastanza importanti dello struscio del week-end dove dovette le coppiette vanno in giro vanno a passeggio molta e c'è anche molta pario umanità
Quindi noi e in quei posti in questi due posti abbiamo deciso in questi due opposti simbolo gallerie Enzo Tortora angolo via Pietro Micca e passeggiata Pannella angolo via Cernaia
Sì volantinare
E di
E siamo riusciti a dare tranquillamente migliaia e migliaia di volantini tra l'altro con reazioni colto mi chiedevi quali sono le reazioni e le reazioni sono molto interessanti e da una parte ci sono quelli che dicono no no no no no no no io voto no io voto no io voto no sono quelli quello che io considero personalmente
Il titolo poi geologi Giavazzi non sa e tu hai un'idea anziché essere scortare quando c'è un dibattito avere l'avere imparare anche a a volte ascoltare
Ascoltando quello che la pensa diversamente da te leggendo un volantino ascoltando un dibattito in televisione
Alcune certezze forse sarebbe il caso di non averle così noto un mercato in forte questo esso secondo me e sono le persone che l peggiori persone dal dal punto di vista delle reazioni
Su questo tipo di iniziativa che noi promuoviamo per il voto anzi ovviamente
Ora questo non vuol dire che chi vota che chi vota hanno fa parte di categorie negative eccetera perché molte persone votano per un semplice motivo
Perché dicono noi non dobbiamo sostenere questo governo che non c'entra un'emerita Fava come tutti sanno tutte le persone dotate
Di quoziente intellettivo medio non dico superiore commissorio ore basso medio laterale eccetera ed è medio spesso il termine giusto sanno benissimo che questo non è un voto
Per sostenere o non sostenere il governo Meloni
Anche perché tanto il Governo ha già detto che se il presunto aggressore ferendo il Governo continua andare avanti fino alla fine della legislatura e di sicuro il dispetto tra virgolette
Di votare no per mandare a casa la Meloni non avrebbe alcun senso e nessun fondamento né giuridico né
Né di nessun'altro nemmeno politico
Neanche politico c'è una cosa ridicola patetica una come dire va be'donna Zapatera solo sull'asfalto così mi scarico inermi verrà davvero fallo divertiti però
Non è questo il punto il punto era ragionare certi da un volantino così come io ho preso i volantini del no andando in giro
Io me li leggo me li studio li guardo se ci sono cose che mi convincono posso anche cambiare idea ma soprattutto perché
Noi noi a differenza secondo me di chi è impregnato di biologia come purtroppo in questo Paese troppa gente
C'è la possibilità anche di riflettere ragionare capire le ragione Pannella diceva occorre sempre ascoltare le ragioni degli altri perché Pannella faceva tesoro delle ragioni al prodotto e magari si incalzava
Si appassionava urlava eccetera normale anche tra di noi succedeva
Nelle nostre riunioni tutte lo ricorderei benissimo perché perché c'erano pareri diversi eccetera però ascoltare anche le opinioni altrui
E invece quando io trovo queste persone anche la vecchietta che mi ha insultato di settanta anni
L'altra settimana urlando menu cos'è un fascista merito ora non me ne frega niente va bene al Celio poi
Le ho urlato ho le ho urlato signora guardi che Enzo Tortora era innocente
Se lei ha non ha rispetto per questo tipo di persone che hanno subito queste tragedie non è un problema mio è un problema giuridico del del della giustizia che è anche un problema suo perché se la questa è la sua indifferenza
Solo perché le vuole votare no vuol dire che qualcosa non funziona nel suo ragionamento comunque detto questo le reazione secondo me sono abbastanza positive
Albiano incontrato molta gente che vota sì ieri la cosa che mi ha sorpreso veramente tanto ed era la prima volta
E che un gruppo di ragazzi di solito vedi ragazzi in centro dice va be'andranno a vedere le vetrine
Andranno a vedere addirittura son tornati indietro letto mi dateci dato un po'di volantini perché ne votiamo tutti si abbiamo parlato tra di noi abbiamo deciso di votare tutti sì beh se è stata forse la cosa la reazione più belle più positiva perché non non solo perché lo dicevano tutti che votavano sin tra l'altro un ragazzo che stava con loro ha detto io sono l'unico che votano
Ma perché addirittura loro se sono fatti come dire militanti attivi per promuovere il sì ed erano ragazzi su ventidue ventitré anni questo
Erano sei o sette ragazzi io sono rimasto molto colpito dalla perché se ce ne fossero tante di persone così piano questa attenzione che hanno questa sensibilità civica chiamiamola così
Non dico impegno politico vero e proprio però sensibilità civica probabilmente non riusciremmo anche a portare molta gente a votare e più gente va a votare più gente probabilmente voterebbe sì perché capisce
Che le nostre sono riforme che vanno in in direzione di cambiamento non siamo dalla parte della conservazione
Ricordiamoci che il conservatore son quelli che vogliono conservare i privilegi sono vogliono conservare le caste vogliono conservare lo status quo no quindi vediamo i sindacati vediamo la sinistra che dovrebbe essere progressista che invece per il no
Tutti quelli che dovrebbero essere dalla parte delle riforme stanno dalla parte dei conservatori questo è capovolgimento antropologico politico umano direbbe Pannella di quello che sta succedendo nel nostro Paese cioè i conservatori son quelli che stanno facendo dei delle riforme seppur
TIM idee limitate piccole a piccoli passi
E quelli che dovrebbero stare dalla parte della riforma del cambiamento del del delle grandi rivoluzioni dei grandi cambiamenti del sistema eccetera stanno tutti asserragliati nella difesa di caste di privilegi
A partire dalla nostra sinistra italiota che ormai le strade i livelli veramente miserabili basta sentire le dichiarazioni o quello che dicono
Per sostenere l'inno che e pura demagogia puro populismo imparato peraltro in questi anni dati urlava va formicolio nelle piazze e poi sia da Giava nelle poltrone del Palazzo
Sono stato troppo cattivo no no no no no direi che poi l'avevo messa dal chiara ma lo sapevamo tutti più volte lo ha ribadito che un minuto dopo un secondo dopo questo referendum che vinca il sì o perda lei resta al governo e fino al due mila ventisette
Lei non ha aggiunto un altro tassello che se la sinistra continua a fare queste battaglie di retroguardia la Meloni resterà Presidente Consiglio anche dopo il due mila ventisette altre vent'anni allegramente danneggiarla prevalenti e l'unico l'unico ostacolo alle Meloni è la coalizione della Meloni stessa
Perché questa sinistra è totalmente cresta opposizione questa sinistra è totalmente incapace di scalfire minimamente
Il vantaggio elettorale che ha il centrodestra la Meloni Ima ridotta ad esempio Scarface il diritto di farlo progettualità alternativa di di riforme di cambiamenti del Paese è questa la tragedia
Cioè se se uno va a sentire come dice di poco fa se uno guarda i telegiornali sono leggi i giornali eccetera capisci
Non c'è nulla di nulla di nulla di questa
Sinistra alternativa all'opposizione che propone
Qualcosa di di di di progettuale per i prossimi cinque nei suoi quindici anni nulla del nulla delusa sono i veri conservatori cioè in italiani frustrare a dossier paradossalmente i conservatori stanno sinistra ed è una e ed è una considerazione che va fatta
Entrata sola cosa mai ne va fatta su tutti gli altri partiti dalla coalizione che la sostenga ed educativo giuridico tutti nessuno è solo l'inserimento
Capovolgimento della logica politica italiota perché solo in Italia una roba così abbiamo in Inghilterra i conservatori che sono per i diritti civili e per il matrimonio egualitario per per intere per i diritti umani
E i conservatori la qui abbiamo tutto il contrario qui da una parte abbiamo l'ideologia di destra l'ideologia comunista perché poi si dice comunista diciamo che sa cosa dice invece purtroppo
Diciamo anche la verità che questo è un Paese che è rimasto troppo impregnato di un'ideologia comunista
Che ha sicuramente danneggiato anche il modo sereno di ragionare la libera il libero pensiero delle persone perché quando un'ideologia un fondamentalismo ideologico un fondamentalismo religioso ti opprime la ragione purtroppo questo risultato cioè questi erano per il sì
Dieci anni fa il PPE nelle riforme costituzionali e nelle proposte di riforma nella Commissione
Presieduta da D'Alema non so se vent'anni fa venticinque ne fa hanno tutti per la separazione delle carriere il PD era per la separazione delle carriere avevano presentato anche delle proposte parlamentari per la separazione delle carriere
Oggi siccome la proposta l'ha fatta la Melloni allora votano tutti no questi qua
Dire che è un veramente un modo Molinaro hanno voluto trasformare questo referendum è un referendum sul governo ma non ci riesca ad una sì ma non ci riescono perché
Economica ambirebbe nulla cento anni dal novantuno prima l'unica cosa è che il passaggio la direzione di andare in una certa riforma
Si bloccherebbe e lì purtroppo si bloccherebbe sempre per colpa loro presa anche su tutto il resto perché le piccole riforme a piccoli passi sono quelle che poi magari a distanza di dieci o vent'anni fanno i grandi cambiamenti
Anche lunga nella nostra giustizia invece rimarrà tutto fermo sempre a scapito dei più deboli delle persone che
Più in difficoltà di agli innocenti dei dei mille innocenti che vengono arrestati della commistione tra Gannon terzietà
Tra l'accusa e la difesa e il giudice cioè queste son cose che bisognerebbe andare in alle ad nei convegni capirle e studiare se lei con le camere penali con gli avvocati chiamare l'avvocato di fiducia e chiedere un parere
Con tutti favorevoli al sì gli avvocati perché perché conoscono il tema e sono grandi esperte ci lavorano tutti i giorni
In queste cose di misura poco
Assolutamente sento invece parliamo d'altro c'è verso Pasqua un'iniziativa che e farete voi a Torino
Se c'è la cena di screening che magari qualcuno interessato a partecipare allora guarda io si diciamo che lo dico qui per la prima volta radio radicale voi
Dodici dodici aprile che sarebbe la prima domenica dopo Pasqua quest'anno Pasqua abbastanza presto la il primo il primo la prima domenica di aprile noi il dodici aprile faremo a Torino
Come Centro Pannunzio come associazione Pannella e speriamo anche come partito radicale
Faremmo una un incontro in ricordo della figura di Marco Pannella in occasione del decennale nella sua scomparsa
Come sei noi a Torino ci siamo mossi abbiamo siamo riusciti a far dedicare a Marcon bellissimo viale qui in città già due anni fa
è una città che ha sempre dato tantissimo al partito radicale sin dagli anni
Dagli anni Settanta sin da quando Roberto Cicciomessere setacciate stare qui a Torino sembra quando qui ci fu il congresso del settantadue che salvo il partito radicale dalla chiusura con Angiolo Bandinelli segretario
Adelaide Aglietta il giornale Adelaide Aglietta Giovanni Negri tantissimi personaggi che hanno costruito passo dopo passo
La storia del Partito Radicale
Che abbiamo allora deciso di fare questa ricordo della figura di Marco in occasione del suo decennale insieme al Centro Pannunzio il centro Mario Pannunzio perché è uno dei centri di studio
Tra e di analisi
Politica Caisse d che
Tra i pochi a Torino che ha un valore
è una un grande valore una grande autorevolezza e che su un Marco Pannella ha sempre fatto promosso iniziative
In sua memoria il suo ricordo da quando ha compiuto i suoi ottant'anni lo invitarono a Torino per una grande festa al Circolo della Stampa e così via compia sarà con Pier Franco quegli ENI
Commesse erge Rovasio con speriamo Vernetti Mario Barbaro e tantissimi altri che stiamo coinvolgendo Roberto Capra che il presidente della camera penale dei Torino del Piemonte che
Dobbiamo ancora
Dobbiamo ancora formalizzare il tutto inviteremo tutte queste personalità per perché ognuno esprima il suo ricordo e dia la sua idea
Di che cosa è stato Marco Pannella e purtroppo con la sua mancanza da dieci anni che cosa sarebbe stato se fosse ancora qui con noi purtroppo
Son passati dieci anni dalla sua scomparsa noi sappiamo Diego quanto questa questa questa cosa ci manchi sappiamo oggi cosa farebbe TAN nella immaginiamo non sappiamo immaginiamo cosa sarebbe oggi Pannella per denunciare tutte le nefandezze lo squallore di questo livello di mediocrità politica che c'è in Italia
Sotto tutti i punti di vista di quello che sulle citerebbe a ognuno di noi a fare
Per attivarci ed essere attivisti e militanti ancora più rigorose di quello che lei non riusciamo ad essere
Vicolo dico sempre lo faremo presso la Fondazione De Fonseca in via P. via Pietro Micca quindici ricordo che la data che la prima domenica dopo Pasqua ovvero il dodici e domenica dodici aprile mattina
Poi lascia un indirizzo e-mail perché se qualcuno poi si vorrà pernottare eccetera sarebbe meglio radicali pr Piemonte chiocciola gmail punto com perché questo è l'indirizzo dove ne raccogliamo le adesioni preannunci di partecipazione la stiamo costruendo questa mattinata
Sarà una mattinata in molto impegnativa spero anche per le personalità e messaggi intrecci giungeranno di saluti da da personalità ed amici di Marco soprattutto certo il decennale della scomparsa di una persona come Marco non è una cosa semplice da da da organizzare ma soprattutto da
Da da da fare vede ecco fare bene fatta fatta bene a mo'di lino come scusa condivisa da voi ti ringrazio Sergio si è stato gentilissimo auguro a rivaluti voi Torino nel Piemonte
Buon lavoro e grazie veramente grazie per quello che state facendo voleva ancora ricordare mai una cosa all'ultimissima il DS il dieci marzo
Questa sera
Dieci marzo l'anniversario della invasione della della della rivolta di Lhasa che ci fu nel mille novecentocinquantanove in Tibet in tutto il mondo i tibetani in esilio ricordano e hanno ricordato oggi dieci marzo
Quello che è successo nel mille novecentocinquantanove ovvero la rivolta di Lhasa noi continuiamo a essere amici del Tibet continuiamo a supportarli e a supportarli soprattutto per denunciare le nefandezze di un regime autoritario comunista che massacra la loro cultura e la loro civiltà
Grazie di nuovo grazie Sergio grazie Diego grazie mille
E abbiamo in collegamento Roberto cassonato buonasera Roberto buonasera a tutti
Allora i sì ad Arona la porta del Verbano abbiamo fatto i tavolini per alla campagna elettorale
Porta del Verbano località turistica quindi
Una giornata splendida con una con un afflusso di persone come al solito ad Arona tra l'altro veramente in
Una quantità enorme quindi abbiamo fatto un volantinaggio siamo stati lì finché non aveva finito i volantini
La allora cita di e Alberto Gus Veroli
Che oltre che essere sindaco di Arona anche presidente di una commissione importante del corpo come sul commercio l'attività produttive della della Camera quindi però la sensazione è la seguente
Allora l'affluenza sarà minima
Veramente c'è un sacco di gente che non andrà a votare questo è veramente una cosa tutti schifata eccetera poi
Per quanto riguarda la la una previsione fatta sulla piccolissima base intendiamoci di quello che abbiamo visto lì
è che è difficile il referendum non solo non è vinto secondo me ci sono grossi rischi quindi un appello a tutti coloro che ci credono ancora quel pezzo di sinistra che sinistra che ancora ci crede
Figuriamoci mettiamo il turbo perché altrimenti secondo me prendiamo dei grossi rischi
E quindi l'appello non solo quel pezzo di sinistra che ci crede un appello al centrodestra che s'che muovono siculo perché non non si vede nulla anche qui che qui è territorio leghista per eccellenza quindi però non si vede nessuno
Vero con una con Michele Siniscalco che mi viene da dire Michele nei secoli fedele perché sempre luce
Un ringraziamento tra l'altro devo fare alle ragazze
Della del Comune di Roma dell'ufficio preposto
Sono state gentilissima è bravissimo ma l'ho ricevuto addirittura Furio Patri io qui insomma sul tema sul ricordo un un ringraziamento a queste due ragazze che effettivamente sei
Quando hai a che fare con l'amministrazione ti trovi bene
Bisogna Rillo rimarcarlo ecco
Quindi questa sensazione un po'così un po'così un po'di mancanza di di di di e una mancanza di campagna elettorale
E quindi quindi mancanza di informazione in molti non sanno nemmeno che ci sarà il referendum quindi nonostante incominciano ad esserci gli spot in televisione il per le istruzioni al voto eccetera quindi manca poco manca poco e quindi diamoci da fare
Questo è il che il messaggio
Senti che come ti facevano le persone da voi fermate con cui avete parlato che tipo di dolore dove eravamo in una in una in una zona
Centrali sì ma davanti a quella che ne chiama la radicazione ovvero il l'imbarcadero dei dei battelli che ha proprio il centro via Roma la gente andava e veniva era tantissima tantissima quindi c'è un bacino d'utenza anche che drena
Su tutto il Varesotto tutto novarese e su tutto la parte di Lombardia che fa capo a Busto Legnano e comunque perché appunto la porta del Verbano
Appena c'è una giornata di bel tempo arrivano tutti veramente una cosa incredibile è una bella cittadina tra l'altro quindi effettiva perché fanno bene a venire perché è proprio bella
Quindi la sensazione noi o meno funzionino i commenti che faceva i complimenti Nesi gli incombenti commenti erano del tipo nome vero il solito non me ne frega niente dal quaranta anni che non voto eccetera
Sono parecchi veramente parecchi quindi l'affluenza fatta almeno nella zona sarà valsa dare adesso invece i commenti di quelli più convinti
Di di quelli più convenienti Cybei quelli che convintamente voto no io ho già deciso voto no punto e basta quelli che dicono alla sede per il sì allora sì io voto sì
Però
Fare un conteggio mi fa quasi paura perché quanto meno siamo pari ecco
Quanto meno però io ho paura forse anche in Marocco questa politicizzazione del del voto questo referendum
Che Centrosim transizione insomma il questo è il problema questo è il problema nessuno a nessuno interessa nulla
Io poi con con alcune relazioni amicali che ho con persone anche di un certo rilievo culturale
Che hanno questa questa questo acculturata ricca di sinistra tutte persone che hanno comunque passato il settanta come me
E che voto non o per partito preso contro la Meloni senza nemmeno rendersi conto di quello che in quello che è il referendum insomma ed è pazzesco veramente questa cosa tremenda veramente
Cioè per del referendum gliene frega assolutamente nulla però vogliono votare contro la Meloni
Non si rendono conto che tanto la Meloni
No resterà al governo fino al due mila ventisette se continua così come pure dopo il due mila e ventisette ma ma ne sono assolutamente convinto soprattutto sostituisce con Cipriani questo modo eccola tornare otto fasce sta facendo solo battaglieri e retroguardia la sinistra ovvero abbiamo riuscirò però fanno fanno delle fanno delle battaglie veramente da sinistra becero e peloso pro futuro c'è un pezzo di sinistra che ha capito almeno quello almeno quelli che anche perché loro sono dello loro fino a non troppi anni fa erano a favore della se non si intenda cioè cioè cioè quindi ha già cambiato
Idea occasione dopo solo per una visione politica e non sulla vicenda reo nel mondo tocca secondo loro questo voto potrebbe far crollare lame lunghi Meroni non crolla così almeno direi sta dove sta tranquillamente ma l'ha detto l'ha già detto a tutti mutano scelsero menzione di votare contro la Meloni hanno sbagliato strada perché lei ha non si dimette ma il Governo rimane solido così com'è adesso
Facendo un torneo l'unica l'unica componente perché che può creare problemi non tanto adesso ma sotto elezioni
Sarà la lega i leghisti e Ivan acciaio ben cinico vengono chiamati saranno il problema della maggioranza
No mi renderei erano
C'era comunque una un signore che si è manifestato busta che ha detto che è un avvocato e che ha fatto lo stesso la constatazione che abbiamo fatto noi la destra il centro destra non pervenuto in campagna elettorale
Dice io mi aspettavo di vedere a Roma tappezzato di manifesti dopo le dieci opere il nome apro
Possibilmente per il sì visto e considerato che un Comune leghista non studiosi sindaco leghista quindi e che leghista cioè Veroli ombra è un pezzo da novanta della lega comunque
Però nulla e quindi questo signore questo avvocato ha fatto lo stesso considerazione dice così così tecnologica venne quindi di chiedere a anche a
Lei comunque a coloro che dovrebbero supportare il referendum perché non lo stanno facendo
Ma soprattutto i cittadini che vengono lì a chiedere informazioni non glielo doveva dire guardateli legalismo stanno facendo lo stanno nascendo campagne
Ed è probabile che la gente dovrà che viene lì ad informarsi danese passa
Se riesci affermarli a riuscire a dargli il volantino
E a scambiare quattro chiacchiere già un grandissimo risultato che la gente non ha in mente queste cose
Sì non hanno e non hanno in mente assolutamente queste cose in abbandono mensa sino a quando non finiscono nell'ingranaggio della giustizia non è facile Andreas poi quelle cose cambiarlo
Poi le cose cambiano cioè a storcere associazione va be'io io direi di fare un appello una guerra è bello ecco interessa della sinistra
Mai a un appello a quel che resta dalla sinistra per favore mettete il turbo anche voi i magistrati a Brindisi mettete il turbo che voi noi da parte nostra cercheremo di fare
Il meglio possibile come al solito con i mezzi con la disponibilità che abbiamo però anche a questo centro destra messo così in quelle condizioni che si diano una mossa per favore veramente si diano una mossa manca poco mettiamo il turbo e andiamo avanti
Sensi è Roberto su una cosa vorrei che tu ricordarsi compagnie che hanno dato comunque una mano questi volantinaggi e magari un riferimento per chi volesse disabili in zona
Che qualcuno li volesse dare una mano ecco allora sì allora
E Rava e c'era come al solito Michele Siniscalco punto Michele nei secoli fedele
Perché è sempre lui che io abbia sempre fatto tavoli un po'dappertutto andiamo nelle carceri eccetera facciamo quel minimo che che ci si può fare solo perché siamo un po'io poi soprattutto sono un po'vecchietto quindi anche qualche acciacco di di salute quindi non sempre sono al cento per cento
E comunque cosa decidiamo un muro di telefono se quell'angolino che poi tu quello che preferisci sulla Luna su un neo numero negli no no il mio numero di telefono se qualcuno o volesse dare una mano
Ben volentieri allora
Tre
Quattro otto
Trentuno
Trenta cinque quattro cinque eventualmente lo ripeto locali tre tre quattro otto trentuno trenta cinque quattro cinque
Chiamate fatevi sentire se qualcuno ha un rigurgito di coscienza noi siamo qui
Grazie io metto un abbraccio a tutti voi
Grazie a te e Diego un saluto a radio radicale un pensiero per felice per la radio

più argomenti meno argomenti

Puntate recenti