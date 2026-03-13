Modera Giulio Delle Donne.
Intervengono: Vincenzo Maiello (professore di diritto penale), Gaetano Loffredo (del comitato Enrico Pessina), Gennaro Marasca (magistrato) e Luca Sorrentino (Giovani democratici).
Convegno ""SÌ o NO? Due generazioni a confronto tra diritto e politica"", registrato a Napoli venerdì 13 marzo 2026 alle 16:21.
Sono intervenuti: Giulio Delle Donne (fondazione Valenzi), Gennaro Marasca (magistrato), Bruno Larosa (avvocato, Comitato per il SI Mario Pagano), Gaetano Loffredo (comitato Enrico … Pessina), Luca Sorrentino (giovani Democratici), Marcello D'Aponte (fondazione Valenzi), Lucia Valenzi (presidente Fondazione Valenzi).
Tra gli argomenti discussi: Referendum.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 39 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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