13 MAR 2026
dibattiti

"SÌ o NO? Due generazioni a confronto tra diritto e politica"

CONVEGNO | - Napoli - 16:21 Durata: 1 ora 39 min
A cura di SI
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Interverranno per la Fondazione Valenzi Marcello D'Aponte e Lucia Valenzi.

Modera Giulio Delle Donne.

Intervengono: Vincenzo Maiello (professore di diritto penale), Gaetano Loffredo (del comitato Enrico Pessina), Gennaro Marasca (magistrato) e Luca Sorrentino (Giovani democratici).

Convegno ""SÌ o NO? Due generazioni a confronto tra diritto e politica"", registrato a Napoli venerdì 13 marzo 2026 alle 16:21.

Sono intervenuti: Giulio Delle Donne (fondazione Valenzi), Gennaro Marasca (magistrato), Bruno Larosa (avvocato, Comitato per il SI Mario Pagano), Gaetano Loffredo (comitato Enrico Pessina), Luca Sorrentino (giovani Democratici), Marcello D'Aponte (fondazione Valenzi), Lucia Valenzi (presidente Fondazione Valenzi).

Tra gli argomenti discussi: Referendum.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 39 minuti.

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Tutti siamo qui oggi per affrontare un tema che di stretta attualità quindi quello del referendum del ventidue del ventitré marzo è un tema che stava divisivo sia per le modalità di trattamento sia per ambiti tematici in cui o si è trattato quindi abbiamo inteso oggi organizzare una Fondazione Valenzi un momento che abbia in sede le caratteristiche peculiari cioè trattarlo tanto da un punto di vista tecnico culturale quindi forti relatori che abbiamo forti competenze maturate negli anni
In ambito legale naturalmente
E dall'altra parte due giovani impegnati in politica che possano rispondere a delle domande strettamente politica attenzione nonché la parte tecnica non sia politica forse un senso di maggiore attualità rispetto a quello che faranno i nostri due relatori
Quindi la struttura e confronto molto sempre ascolteremo prima due relazioni per il no è per il sì da parte del presidente Mara scatena covato a Rosa e poi sarò io a fare due domande due o tre domande ai nostri invece il giovane relatori che risponderanno sul punto
Quindi senza ulteriori indugi io do la parola al presidente Marasco per la relazione per il no grazie
O la sera
Spero di non aiola annoiarvi per gruppo tema
Quindi
Come prima cosa volevo fare una considerazione molti dicono questo referendum così è politicizzato eccessivamente
Ma che cosa c'è di più politico che cambiare la Costituzione
Che è un insieme di valori ITT procedure di istituzioni che debbono garantire la vostra vita regolare la vostra vita quindi un sicuramente un referendum altamente politico dove ci sono visioni anche della vita diverse che poi naturalmente
Non posso accettare che si trascende i in affermazioni ogni in aggressioni fisiche inoltrò mentre non dovrebbero esserci
In una democrazia realmente funzionante ma purtroppo anche queste cose accanto
Primo punto io mi sono sempre posto una domanda la giustizia funziona in Italia io penso che in coro potreste rispondere no perché la giustizia in Italia non funziona bene assolutamente ci sono processi che non terminano mai di assoluzioni che intervengono dopo dieci anni dall'inizio del processo
Questioni civili che spesso fanno agli eredi perché non si riescono a definire questi sono
Sono sicuramente situazioni pesanti e gravi
Ci sono errori giudiziari gradualmente come in tutti i Paesi del mondo ce ne sono anche qui
Non sono mai stati affrontati questi problemi in maniera seria e definitiva
Perché si può fare ci vogliono investimenti bisogna cambiare regole anche procedurale per potere affrontare questi problemi che ricadono pesantemente sulla vita dei cittadini
Ora questa riforma sempre a risolvere i problemi che sommariamente Luciano
Da presidente bionici al raccontato e ci ha detto che serve anche per migliorare l'efficienza della giustizia
Ma è stato immediatamente contraddetta
Dal presidente allora ministro un occhio dall'avvocato e senatrice Bongiorno che hanno detto no ma quando mai anzi
E da ignoranti ritenere che questa riforma Possa risolvere i problemi dell'efficienza della giustizia
Sono sicuramente delle riforme ordinamentali che riguardano altri temi altri problemi non certo l'efficienza
E io penso che sia esattamente così
Del resto io credo che la presidente Meloni il ministro non non l'abbiamo detto in maniera chiara in piedi in occasione il problema è cercare di limitare invadenza della magistratura queste sono le precise parole sull'attività del Governo
Problema che già hanno affrontato con la corte dei conti vanno in parte del diciotto diminuendo la responsabilità per danno erariale
Allora a cosa serve per questo questa riforma
Si dice per separare
Le carriere di pubblico ministero EGP giudice perché c'è una sorta essendo colleghe una sorta di soggezione del giudice rispetto al alle richieste del Pubblico ministero
Il l'avvocato non si trova in condizione di parità rispetto ai due giudici è piena di me
E quindi non l'abbiamo un giudice terzo non l'abbiamo un giudice imparziale così come la costituzione di un paziente
Ora questa è un'affermazione che a me pare un po'esagerata perché per quarant'anni
Da quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale noi non abbiamo avuto sentenze di giudici imparziali terzi il che mi sembra ma improponibile onestamente è del resto uno degli maggiori appuntati i Taviani il professore Coppi lo ha detto in maniera chiara dice io quando ho perso una causa
Non ho mai pensato che l'ho persa perché il giudice la collega del Pubblico ministero l'ho perduto perché forse voi impostata male o forse perché si trattava di un delinquente che io difendevo che doveva essere necessariamente condannato
Ma poi questo problema
Che il magari esiste
Esisterebbe anche per esempio per i giudici di pace dei giudici di pace sono tutti avvocati
E i giudici di pace intratterrà il cinquanta per cento degli affari giudiziari italiani non uno però per questi non è mai stato posto un problema di separazione
Sono spesso persone avvocati che lavorano in circoscrizioni diverse e fanno il giudice di pace ricerca Napoli
Giudici onorari che pure sono avvocati che spesso sono colleghi di studio sostanziali anche se informalmente esercitano in circoscrizioni diverse che
Ovviamente sono colleghi degli avvocati che difendono
Poi
In questa riforma va be'ci sono tante cose che non vanno naturalmente non vi potrò soffermare su tutte ma contraddice questo principio per esempio l'articolo centosei
Che al terzo comma dice dai pubblici ministeri te che c'è separazione quindi un giudice non può mai diventare pubblico ministero e un pubblico ministero non può mai diventare giudice però dopo avere fatto quindici anni il Pubblico ministero
Per meriti insigni poi non so quali possono essere questi meriti insigni magari di aver calpestato molta gente
Può andare in Cassazione che a fare il Consigliere non il sostituto procuratore generale ok un'evidente contraddizione rispetto al principio che si vuole affermare
Il più raffinati però non parlano di di soggezione eccetera ma fanno riferimento al fatto che sarebbe un atto dovuto la separazione un atto dovuto perché è una conseguenza della riforma del codice di procedura penale riforma del nostro Codice tendenzialmente
Accusatoria rispetto avuta da un precedente impostazione inquisitoria quindi tendenzialmente perché non è proprio accusatorio come
Tutti quanti sanno molto bene
E poi ci sarebbe una conseguenza dell'articolo centoundici della Costituzione perché Collor centoundici della Costituzione è stato istituito ed è stato creato il processo il principio del giusto processo
E quindi della parità delle parti pm ho poc'altro
E si dice poi per naturalmente vendere
Meglio l'idea guardate che questo è un processo è stato voluto da Giuliano Vassalli eroi per la resistenza troppo oltre che professore molto bravo
E e quindi perché sconfessare una cosa del genere
Io faccio soltanto due osservazioni perché non non posso dilungarmi priorità intanto l'articolo centoundici della Costituzione non non è posto nell'ordinamento giurisdizionale nella sezione coordinamento giurisdizionale
Ma è posto invece nella sezione seconda norme sulla giurisdizione che sono due cose diverse una cosa dell'ordinamento è una cosa l'ordinamento sono le norme sulla giurisdizione la parità quindi che il costituenti appunto
Disegnare è una parità processuale una probabilità cioè tira in dibattimento venduta nel luogo dove si formano le prove del processo penale
Non è una parità di carattere ordinamentale perché non può mai essere
Perché la funzione del pm una funzione pubblica
La funzione dell'avvocato dicitur Olivier poi di sicura importanza e comunque una funzione legata al rapporto fiduciario con il cliente
Si dice la Vassalli era favorevole
Francamente Vassalli nella sua ultima intervista rilasciata nel due mila sette ha detto esattamente che la Costituzione è meglio non toccarla
è meglio non mandi modificarla se non in casi eccezionali
è stato anche ministro Vassallo e non ha proposto una soluzione di questo tipo
Ma voglio richiamare la vostra attenzione su una sentenza della Corte costituzionale la numero trentasette del due mila
La quale dice il nostro sistema costituzionale non impone né esclude la separazione delle cattive quindi ci può essere una carriera unica i pm ai giudici e una carriera separata la costituzione non si esprime su questo
Sapete chi ha firmato questa sentenza il presidente Vassalli che all'epoca era presidente della Corte costituzionale
Ma che significa questa sentenza significa che questa riforma della separazione delle carriere si sarebbe potuta realizzare con una legge ordinaria non con una legge costituzionale
E questo secondo me è un passaggio importante
Era necessario mettere in moto tutto questo meccanismo costituzionale così divisivo
Nel Paese o si poteva fare con una legge ordinaria che balla del pene proposta dalla destra
Questa riforma
Se si fosse limitato a separare le carriere con una legge ordinaria avrebbe avuto un consenso enorme
Spaccando anche molte parti della sinistra secondo me sul piano politico
Allora lo scopo non è questo perché si sarebbe potuto realizzare in maniera diversa lo scopo è un altro estivo dove lo scopo è quello di che ministero lo scopo della riforma
E oggi nei dibattiti non si nasconde che è questo poi reale scopo e che si vuole colpire il Consiglio superiore della magistratura e badate bene colpi lei il Consiglio superiore della magistratura significa minare
L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ma si risponde come fai a dire questo se l'articolo centoquattro della Costituzione continua a dire in maniera chiarissima
La magistratura autonoma e indipendente lo dice al primo comma quindi
Perché avete questo tinture
Ma secondo me questa affermazione non basta l'affermazione di questo principio questo è un principio che esiste praticamente in tutte le costituzioni del mondo
Nella Costituzione nordcoreana nella Costituzione italiana nella costituzione della federazione russa
Dappertutto insiste ma naturalmente voluti giudizi autonomi indipendenti non sono ma di questo Europeo consapevoli i nostri padri costituenti che hanno individuato lo strumento che garantisse l'affermazione di questo principio
E lo strumento esattamente il Consiglio superiore della magistratura che è un organo particolare l'organo non di autogoverno come sostengono molti mai è un governo autonomo della magistratura perché ha una formazione particolare
è presieduto dal capo dello Stato che è una garanzia ovviamente
Ha una composizione speciale perché diciamo un terzo i componenti eletti dal Parlamento con una maggioranza dei due terzi in modo che non possa intanto si debbono scegliere delle figure che sostanzialmente Pallon pena entrambe le parti in competizione perché per avere i due terzi
E è necessario questo e poi due terzi magistrati magistrati eletti dai colleghi
Ora le funzioni
Oggi si diceva Bema sono funzioni il trasferimento la valutazione di professionalità
E molto riduttivo vedere così il Consiglio superiore perché alle nomine a sicuramente la
Valutazione di professionalità
Ma c'è il disciplinare che oggi viene strappato al Consiglio superiore della magistratura ed è una cosa importante cade
I propri quando volete mitologie semaforo importante ma affronta delle materie complesse fa una relazione al Parlamento Parigi sui disegni di legge che riguardano la giustizia proposte
Quindi
Tutto questo significa che anche un organo di rappresentanza e ce lo riconosce la Corte costituzionale la numero ottantasette dell'ottanta dunque
Che dice che è un organo parzialmente rappresentativo il che richiede una legittimazione Tea Sisto Rovati
Allora visto che debbo andare avanti velocemente dico altre due cose
Il il CSM viene divisi in due anzi in tre perché c'è anche la nostra corte disciplinare questo fa perdere di importanza autorevolezza e funzioni per il momento è stato tolto il disciplinare ma non un'tubi
Che con legge ordinaria saranno tolti anche altre funzioni importanti
Il delle camere penali con una nota inviata allora presidente della commissione Affari costituzionali il ventitré ottobre del ventiquattro dice un GSM di due terzi di pm
è salterebbe l'enorme potere del quale gli stessi oggigiorno odono
Secondo me ponevano un problema molto serio perché
L'autoreferenzialità di questo organo che si crea dei pubblici ministeri anche a me fa un po'paura probabilmente sarei il primo a dire signori cari questi pm vanno controllati sul nulla un organo che li controlla
Il secondo punto il sorteggio di togati non sono eletti ma sono sorteggiati quindi è un
Insomma che cos'è l'una
Una questione di fortuna
Mentre invece i laici sono eletti da una lista che viene arrestato al Parlamento non sappiamo con quale maggioranza ce lo diranno le leggi attuative che poi ci saranno in centro
Quindi è una delega in bianco che tiene fa non sappiamo questa lista dialetti del Parlamento quando sarò all'usura
Perché può essere il settici debbono essere letti potranno essere quindici potranno essere cinquanta ma la differenza come capite è notevole
Il sorteggio per i componenti di un organo costituzionale non esiste nessun Paese al mondo nemmeno in Grecia dove si dice che esiste ma è un sistema molto diverso
Anche qui dicono le camere penali il ventitré o ottobre del due mila e quattro parlando anche di altre cose sempre rivolta al Presidente della della commissione Giustino affari costituzionali meno che mai sì reintroducendo il sorteggio per la elezione dei membri del CSM
Una autentica umiliazione delle regole democratiche dei principi costituzionali suo elettorato attivo e passivo
Poi hanno cambiato idea ma naturalmente questo succede
Per possibile che sia anche cambiare idea
Allora la conseguenza è evidente l'effetto
I lanci sono compatti costituiscono un gruppo compatto nei ci sono una serie di enti persone mandante al consiglio per sorteggio
Magari gente che ha fatto per carità benissimo sfratti o locazioni per tutta la vita si deve occupare di organizzare gli uffici giudiziari eccetera mi pare che non sia possibile
E ma poi questo è per colpire il cosiddetto clientelismo perché signora
Adesso cedo subito la parola aveva provocato
Per il cosiddetto clientelismo fatti insomma chi non deve rispondere a nessuno perché un sorteggiato
Chi non deve rendere conto del proprio operato probabilmente farà clientelismo non agli amici del gruppo ma i suoi amici personali o agli altri sono più facilmente ricattabili
Un l'ultima parola all'Alta Corte di giustizia
Dovevo dire tante cose non ho possibilità di farlo
Intanto non è presieduto dal capo dello Stato che era una garanzia
è un giudice speciale perché solo per i magistrati ordinari non anche per i magistrati amministrativi per i giudici di pace i magistrati i tre imputati
Ce ne sono tanti è riservato solo a noi perché penso che siamo i peggiori probabilmente o o meglio non per me personalmente perché sono in pensione da dieci anni quindi non è che mi interessa in maniera particolare ma i miei ecco su Colletti
L'appello stranamente viene previsto dallo stesso organo che ha deciso in primo grado anche questo in in virtù del principio della separazione forse ci voleva una soluzione diversa
Non è previsto il ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo centoundici sono le uniche sentenze quello dell'Alta Corte nuovi colpi PD per Cassazione
Qualcuno ha fatto notare queste cose a sottosegretario Sixto adesso va bene poi correggeremo come con la nostra riforma costituzionale
La pista dove è quindi finisco finisco ricordando però una cosa purtroppo non posso approfondire su questo che le riforme vanno viste sul testo sicuramente non l'hanno anche considerata nel contesto politico storico nel quale
Vengono calate grazie
Ovviamente daremo venti minuti anche all'avvocato
Potevo ringraziarti ringraziarvi tutti quanti per aver privato questa opportunità io sono presente
Perché
Rappresento il comitato Mario Pagano per il sì in questa veste quindi sono sono qua
Vedete il rischio di parlare per secondo è quello di cadere nelle provocazioni del presidente Marasco e più conosco da quattro che ero bambino
Professionalmente magistrato che tutti noi abbiamo sempre stimato e ammirato per la pacatezza che ha dimostrato soprattutto per la cultura giuridica che
Mi consenta di dire non perché è presente non è frequente
Nei magistrati è la seguente dunque i magistrati ma oggi c'è veramente carenza di cultura generale di cultura giuridica in particolare non caldo e la provocazione
Di tutte le cose che ha rappresentato perché se no ci vorrebbero delle opere discutere di questo e non mi permetto e nove permetto ovviamente di fare questo solo due considerazioni prima di iniziare nell'azione che aveva uno
Spese Lanzo ma una una un filo logico diverso
Mi dispiace dover dire
Che si poteva certo si apra la carriera per legge ordinaria ha ragione
Il presidente quando dice che ci sono due sentenze la Corte costituzionale in una che rappresentano la possibilità di separare le carriere bisogna capire bene però in che contesto sono state fatte queste sentenze c'è il referendum che erano stati proposti dai radicali per la separazione delle carriere e la corte nel predisporre il quesito ritenne che fosse accettabile un quesito che chiede se gli italiani se bisognasse o meno separare le carriere questa eritema e la Corte Costituzionale si ci può fare ma senza aggiungere nient'altro ovviamente
La seconda considerazione che mi permetto di esprimerle e questo vere io ho avuto il pessimo vizio in quest'anno
Di di fronte alle contestazioni che vengono le affermazioni che vengono fatte prima di discutere questa cosa di andare a cercare la fonte
L'ho fatto per tutto a me ne vado in giro sempre Ponsacco le carte le persone pensano sono impazzito perché queste sono le fonti compresi i lavori preparatori che sono qua
E e quando lei dice che c'è una sentenza la Corte costituzionale che ha detto che loro cono CSM è un organo parzialmente rappresentativo perciò la sentenza
Ma dice
Dice che l'accettabile pensare che possa essere un organo rappresentativo
Se poi tra le ma io la leggo perché cioè voglio dire tiro ripeto profonda rispetto ad una considerazione però dice così
Cioè allora mettiamoci d'accordo su queste cose perché è pericoloso fa credere
Il CSM parzialmente un organo rappresentativo quando la Corte Costituzionale
Dice esattamente questo con quest'ultima affermazione si vuol dire che legge l'odore non può istituire sezioni deliberanti
Nelle quali non siano presenti componenti eletti dal Parlamento componenti appartenenti a delle categorie dei magistrati che concorrono alla formazione del consiglio e ciò non perché in questo si faccia luogo a rappresentanza di interessi di gruppo
Il che sarebbe del tutto inconciliabili con il club alpinista
Nella
Le
Ma questo ma questo dice chiaramente non è possibile corte costituzionale
Pensare a un GSM che si era presentati e in parte non era priva di duecentocinque attuano per esempio non lo cambio sedersi nove comunque non solo suo padre comunque ciò è non è rappresentativo mica sta storia della rappresentanza del CSM per fucili
Per essere per forza elezione qualcosa di bisogna
Diciamo
Troncare qua lo stesso discorso
Riguarda l'Alta Corte presidente
Mi perdoni
Cioè come si fa a dire che l'Alta Corte la recessione l'Alta Corte noi ricorribile in Cassazione ma non perché lo dice l'avvocato De Rosa che conosce la Costituzione e quindi sa che ogni provvedimento giurisdizionale e quello all'Alta Corte un provvedimento giurisdizionale
è ricorribile in Cassazione come tutti i provvedimenti giurisdizionali ma perché
Alla Commissione giustizia della Camera che discuteva della riforme dell'Alta Corte interviene nientepopodimeno che il procuratore generale della Cassazione
E interviene con una relazione scritta oltre come relazione orale che poi ha dovuto risponde alle domande del della diciamo che il dei degli onorevoli deputati e questo questa relazione che io ovviamente
Torniamo sempre a quel discorso non si possono solo dire le cose poi bisogna aumentarle eccola qua è una relazione del ventitré luglio ventiquattro
Il procuratore generale a proposito della corte
Dell'Alta Corte afferma che siccome è questo secondo i principi costituzionali un provvedimento giurisdizionale quello l'Alta corte così come ritenuto per per definizione la Corte costituzionale quello conosciuto come tra ed dice praticamente guarda
Io non ho nulla da ripartire perché sopravviverà e infine sulla legittimità riservato le sezioni civile unite della Corte di Cassazione senza articolo centoundici sotto comma sette
Come della cassazione cioè stiamo parlando del più alto vertice la causa del suo gruppo ma non possiamo dire oltre il presidente Presidente mi perdoni
Tutto può essere in questo mondo che domani mattina ci sia un sistema totalitario che ditta qualsiasi parte possano non sa vanno con la nostra però questo è evitato ufficiale allora dobbiamo discutere su queste cose stiamo parlando di uno
Di un nuovo sacro
E cioè la commissione della Camera che discute di questo stiamo parlando di un altissimo altissimo magistrato il più alto magistrato in quell'orrenda legge che dice guardate è stata tranquille perché questa riforma non quella questo problema
Tra l'altro tutti quanti noi abbiamo un minimo di competenza giuridica per poter dire che la cassa colto la carta costituzionale prevede
E la il ricorso in Cassazione debbo dire legittime raccoglie proprio il giurisdizionale allora
Chiuso questo discorso di polemica mi perdoni se mi sono permesso
Colleghi che stimo moltissimo
Volevo dire che sono d'accordo con le sue cose
La prima cosa c'è di più politico di una riforma della Carta costituzionale tutta politica
Anche quello che facciamo o fuori da casa sulla socializzazione può essere definito politico certamente il più politico di tutto quello che stiamo facendo in questo momento e sono d'accordo con lei
è anche vero che un problema di missione
E ne parleremo tra poco
Altra cosa che sono cultura quale sono d'accordo e guarda richiede questo dovremmo ragionare in maniera pacata
In questo governo quanto aggiornare in maniera pacata
Cioè abbiamo esagerato e stiamo esagerando
Molto
Eppure
A me era capitato
Di scriverlo
Vedete queste regioni ma quando ero giovane quando ero giovane
Presidente qualche anno trovano quelle del giovane quando si discuteva tra avvocati
Che avevano posizioni diverse tra anche intellettuali altri professionisti e di qualche tema sì era soliti utilizzare un sistema che era quello del pamphlet
Si scrivevano le cose si pubblicavano Boy trovati sedate Port'Alba a volte lecita per ritrovare questi piccoli pamphlet che venivano scritti dove venivano argomentati tutte le le ragioni per le quali si sosteneva cerca pesci io l'ho fatto l'anno scorso
Proprio su questo tema a marzo del due mila e venticinque quindi ancora il conflitto non c'era e ho fatto questo piccolo pamphlet che si chiama per la separazione delle carriere contro gli slogan e la loro verità illusoria perché
Perché vedete già cominciava
A sentirsi nell'aria
Un susseguirsi di affermazioni false
Che venivano ripartite ripetute continuamente
E a furia di essere ripetute diventavano merita merita illusorie ne hanno parlato ovviamente i neuroscienziati e non c'è bisogno del diciottenne su questa cosa ma ne ha parlato anche un signore
Molto diciamo terribile sono uno che noi nel secolo scorso non abbiamo conosciuto domani vissuto esperienze della del nazismo Hitler
E Clemens
Uno nel caso scriveva che bisogna fare delle affermazioni per sostenere la prova giovane anche se questa affermazione sono false bisogna ripeterle all'infinito fino a quando l'ultima persona non si convinca che siano vere
Va bene esattamente quello che è successo
Perché è successo questo
Successo che ci sono le affermazioni false che vengono continuamente ferma vogliamo sapere quali sono giuridico
Attentato alla Costituzione
Questo sarebbe un po'dalla Costituzione
Presidente della prima sezione la Cassazione
Per la rottura della Costituzione
Come fa insomma rottura da costruzione visto che di una riforma che fatta negli stessi
Nel rispetto a centotrentotto
Il vero scopo di sottoporre i pubblici ministeri giudice l'esecutivo una di queste la legge
Questa nuova legge la conoscete meglio di me
Non contiene nessuna indicazione e consenta di pensare che anche lontanamente ci possa essere una sottoposizione del giudice per il Pubblico ministero all'esecutivo e se ciò fosse
In astratto come pericolo io stare dall'altra parte
Quello sicuro
Quello che è peggio
Dicevo che c'era il pericolo che si verificasse
Una certa situazione
E cioè che ci fossero veri per riconosciuti come autorevoli
Che affermavano queste questione che portavano avanti questa storia ne che venivano continuamente le persone
Che ci fosse un avversario
Che con le sue proposte appariva di volta in volta un pericolo concreto due mila cinque
Non devo dire nulla su chi ha rappresentato anche di recente che i sostenitori del sì sono un pericolo concreto
La ripetizione continui questi slogan l'ho detto
Il fatto che questi slogan prefigura no scenari tragici
E poi una condizioni tribalismo da parte di alcuni importanti organi d'informazione c'è tutto
Perché ha diciamo più esperienza di me sa che queste sono
Le cifre del totalitarismo e totalitarismi non è soltanto di destra o di sinistra
Ci sono totalitarismi molto complessi che riguarda il pensiero per esempio
E poi fai facile che tarda totalitarismo nel pensiero si passi al totalitarismo e Lazio
E questo sarebbe un problema evidentemente troppo grosso
Rete
Perché scrivevo questo
A suo tempo
Perché era prevedibile quello che sarebbe successo o insuccesso
All'inizio si è cominciato con una evidente delegittimare
Il contenuto dalle forti con l'espressione proprio precedentemente detto
Poi si è passati
A delegittimare che sostiene la riforma
Fascisti massoni deviati
Induisti
Piduisti badate
La storia e la P due cosa seria perché non l'ha vissuta molto diciamo grave per il nostro Paese
Ma non diciamo che soltanto perché Licio Gelli piduista voleva la separazione delle carriere questo praticamente un disastro perché vedere sette capita di leggere il cielo se volete ve lo leggo
Il testo di quel di quel documento terribile
Ossia prevedesse la riduzione dei parlamentari oltre prevedesse eliminazione del Senato se perdesse cose che si sono discusse di recente c'è un'affermazione che riguarda una corrente della magistratura
Cioè Gelli scrive
Che bisognava avvicinare
Magistratura indipendente che racchiude Cina alle loro idee che avrebbe sostenuto le nuove riforme e che bisognava non solo per i cani avvicinarla in maniera diciamo culturale ma sostenermi ma economicamente
Ma nessuno penserebbe mai
Di
Mentre dal Pdci Magistratura indipendente o qualsiasi altro movimento solo perché Licio Gelli va indicato nel suo manifesto nessuno di noi pensa del Polo o cose del genere però permettetemi di dire che non è giusto neanche pensare che la separazione delle carriere
è una idea piduista un'idea quindi che va rigettata solo perché la
Dopo essere passati alla delegittimazione delle persone ovviamente che sostengono la riforma si è passati alla delegittimazione delle forme di comunicazione che noi che sosteniamo il sì abbiamo utilizzato
Perché malato sempre invece possibile
Perché voi sapete che il sito della la pagina Facebook della comitato Mario Pagano è stato hackerato
Nel momento in cui ha raggiunto in quaranta giorni un milione di contatti
Che l'operato certo quelle sì non dico che in eterno ma certamente è stato un attacco un attacco alla libertà democratica di manifestare per il sì
Ci abbiamo messo a settimana grazie all'aiuto dei carabinieri dell'arma dei carabinieri siamo riuscì dopo una settimana ovviamente abbia tirato ma senza poter lavorare quella settimana per convincere le persone
Il presidente ha citato massacri e l'intervista
Io sono il responsabile tutto questo macello
Perché
Scovato se intervista
E ho individuato il giornalista inglese che la scritta
L'ora discutibile diverse però infine Padova l'ottantasette chiedo scusa non eque ottantatré
Io ho praticamente indicò stagionale suo giornalista e qui abbiamo il creato un evento il tema era molto generico non si parlava di degli disperazione le carriere non si parlava di riforme si parlava delle riforme della giustizia in Italia e del ruolo dell'integrazione perché perché passati aveva sostenuto in questa cosa intervista
Che in Italia non si potessero fare le riforme sulla giustizia non si erano mai fatte riforme la giustizia perché c'era un grosso gruppo di potere che
L'associazione magistrati che non consentiva di fare nessuna riforma questo vice passati me allora che cos'è successo siccome abbiamo mandato questo notiziata invitato tutti i giornalisti italiani tutti tutti i giornali più importanti meno importante cadeva di tutti
Un giorno prima dell'evento
Su Repubblica
E su un articolo che negava sia l'esistenza di intervista negava addirittura
L'esistenza di questo giornalista non sapeva che le ho trovato quindi quando viene cioè lo stesso discorso che fa il fatto
Poi cosa è sulle scosse fattoria quindi diciamo che c'è questa situazione ora ci sono due
No repubbliche Fatto Quotidiano articoli e la sera no no no no e poi a sette troppo elevate devo venire non so non posso andare avanti insomma quindi quindi lei come finirà questa cosa perché abbiamo dato l'assetto originale della intercetta della registrazione ovviamente
Non abbiamo ancora fatto uscire perché aspettiamo ultima settimana per poterlo fare per comunque due cose volevo dire se mi consente due minuti perché solamente il primo di una perché devo entrare nel merito la questione se non rientrano nella polemica inutile volevo dire due cose soltanto perché questa riforma perché ci sono delle esigenze di sistema che lo impongono
E perché bisogna risolvere un problema ho dei problemi che sono di carattere democratico
Esigenza che esiste
Articolo centoundici della Costituzione secondo comma
Il giudice terzo e imparziale rispetto dotati che sono eguali piaccia o non piaccia la Costituzione dice che sono Eluana
Terzo imparziale che significa
Da un punto di vista nella struttura dell'ordinamento significa che il giudice se terzo imparziale rispetto al da parte non può avere connesso al lodo parte nessun tipo di rapporto
Non rapporto personale ci mancherebbe altro sono aprirsi cappello sono al padre amicizia io stupito di magistrati
Cioè voglio dire gli avvocati hanno rapporti eccezionale con i magistrati tra magistrati saranno pure a dice non c'è nessun problema il problema e ordinamentale cioè l'ordinamento deve prevedere per garantire la terzietà del giudice deve prevedere che queste due soggetti solo staccati
Staccati rispetto a che cosa
Rispetto alle versioni delle carriere rispetto all'organizzazione della della della professionalità rispetto all'altra ai trasferimenti alle promozioni e anche distaccati ma questo riguarda praticamente un sistema diciamo dell'Alta corte rispetto all'altro procedimento disciplinare
Questo è no quello bustocca ecco Lanzo staccati perché c'è un motivo e questo praticamente guardate
è un'esigenza dette centoundici ma è un'esigenza anche le due altre norme mi avvio rapidamente alla fine però due cose voglio dire e ve lo dico sinceramente guardate due al piano me voi sapete
Che l'ordinamento giudiziario è un ordinamento al quarantuno
Che è stato praticamente redatto
Proposto da dal dal ministro fascista grandi
Era un ordinamento fascista ed è rimasto ordinamento l'artista godono di file
E sapete che la settima disposizione transitoria della Costituzione prevedeva già allora poiché non era compatibile l'ordinamento con la costituzione di allora che si riformasse
Il ordinamento giudiziario nel rispetto delle norme costituzionali e non è stato mai fatto la settima Disposizioni vige ancora
Quando è stato approvato in the nuovo Codice procedura penale nell'ottantasette legge-delega articolo cinque mandata a vederla
Il Parlamento bene Gaia il Governo a emanare il nuovo ordinamento giudiziario conforme alle norme nuove del processo penale perché si passava da un sistema autoritario un sistema dove paesi va garantito il rapporto più liberale e più democratico tra accusa e difesa
Abbiamo notizia di questa riforma dell'ordinamento giudiziario
Nessuna notizia ancora del sistema fascista allora queste sole esigenze c'è un problema è finito
Il problema non lo dice Bruno Larosa
Il problema
E descritto in questo libro che Luciano Violante certamente non può essere accusato di faziosità
Il problema e descritto nel documento di
Movimento della giustizia ma giusto perché ritiene che lo alterato un nome importante Giovanni Falcone e il dottor Spataro
Pone il problema
Per CSM
Lo dice e lo scrive
Bruno Tinti che ha uno dei dei fondatori del fatto Quotidiano in quest'articolo del due mila quattordici pone il problema del correntismo in maniera esplicita e precisa lo dice
Sum la magistratura che un organo dell'Anm quindi voglio dire lo dice dei propri colleghi in maniera esplicita Giorgio Pizzi Alì il dodici dicembre due mila quattordici dove afferma che quello che avviene intervallato della del Lecce del consiglio superiore la magistratura
E nientepopodimeno che una lottizzazione dei posti
Non è nuova rosa che lo dice e poi e concluso ovviamente ho concluso
E necessario
Se questa è la diagnosi
Se questa è l'aria sì individuava terapia
Voi e propongo come il problema se mi convincete io cambi idea
Avete una soluzione diversa per risolvere questo problema che è stato rilevato da autorevolissimi soggetti non della destra
Non della destra nella sinistra della magistratura e soltanto un'altra cosa e ho finito questo non è
Una riforma di parte questa è una riforma trasversale
Perché questa riforma l'abbiamo aspettato noi di sinistra unanimità
Dal mille novecentodiciassette incolto Turati
Matteotti
Togliatti quinto congresso il partito comunista Gullo Vassalli per tacere del sessantuno e sessantaquattro dove ci fu una dicendo importante a Venezia e in Puglia dove tutti professore universitario di penale depositarla si incontrarono e sostengono questa separazione le carriere la stessa riforma che dovrà essere fatta da D'Alema
E che venne è sponsorizzata in maniera forte da Boato che del relatore di questa parte della riforma che prevedeva la separazione delle carriere e udite udite l'Alta Corte di giustizia
Tutto questo se avete una soluzione guardava della perché valeva per rompere cioè spiace non abbiamo sporadicamente deve proprio grazie
Allora per la seconda parte del dibattito sarà più orientata su un botta e risposta tra i due relatori e sarà orientata su singole domande quindi la prima domanda che mi viene da fare a loro che mi sembra essere uno dei nuclei del dibattito è questa riforma tocca la separazione delle carriere e la separazione dei poteri
Lo fa attraverso un istituto e quello più dibattuto è quello del sorteggio in che modo il sorteggio sì lo fa
Orienta la separazione di voti a vantaggio di quello politico a svantaggio di quello magistratuale in che modo il sorteggio e problematico rispetto a questo e perché la separazione di carriere ora prendere un problema momento in cui si dà rilevanza costituzionale alla pubblica accusa
Quindi questa è la domanda che faccio entrambi prima Gaetano Loffredo perizie proroga Sorrentino per il no vi chiedo
Rispetto per i tempi quindi videro cinque minuti più o meno risposto che prego veto non so se si sente comunque ringrazio la Fondazione anche i relatori per l'ospitalità e anche la l'altro mio in interlocutore
Per quanto riguarda il sorteggio il sorteggio nasce da un'esigenza nessuno avrebbe voluto il sorteggio
I tre anche il sorteggio nasce come estrema ratio nel momento in cui la magistratura si è resa conto sostanzialmente che vi fossero delle falle all'interno del funzionamento del CSM
Fa le dovute a questioni elettorali falle dovute a la necessità di dover raccogliere voti e al dover rispondere poi ha dei meccanismi elettorali legati alle correnti ed è per questo che nasce il sorteggio il sorteggio
Non nasce come la principale alternativa o quello che ne volevamo inserire all'interno del dell'ordinamento proprio per gestire la la la nomina o l'elezione interna al al CSM nasce appunto come estrema ratio
Ma nonostante
Che è stato detto più volte che il sorteggio possa essere stato individuato quasi come si fosse un unicum all'interno del nostro ordinamento un unicum non è lo abbiamo quando si tratta di mettere in stato d'accusa il presidente La Repubblica l'abbiamo il tribunale dei ministri
Lo abbiamo anche nella nomina dice SM dopo la sesta votazione il CSM togato si procede per sorteggio quindi queste sono cose che a mio avviso il legislatore antecedente non non ha avuto come diciamo volontà di voler sottoporre sostanzialmente la magistratura a all'esecutivo attraverso il sorteggio proprio per cercare di scardinare quella che era
La la diciamo il potere interno alla componente togata ma l'ha fatto proprio per cercare di porre un limite un limite che viene posto dal sorteggio proprio in virtù di quello che si propone sostanzialmente la riforma che è quello di disorganizzata e le correnti
Non ero io non sono contrario ad una compagine
Associativa interne alla magistratura anzi io credo che possa favorire il dibattito io sono contrario però la logica elettorale l'Inter nella magistratura perché come è stato detto anche in precedenza dall'avvocato La Rosa Non è un mini Parlamento CSM
Il Papa il CSM è un organo di alta amministrazione
Quindi il che richiede che vi siano dei magistrati che abbiano delle competenze e le competenze sia per natura e per meriti interni alla magistratura non per potere elettorale o per logiche associative o correntizie tale da poter ricoprire quell'incarico una funzione amministrativa anche perché quegli stessi magistrati ricoprono già delle funzioni amministrative interne i loro collegi la gestione di un collegio comporta la capacità amministrativa di gestire qui gestire i tempi di gestire il lavoro ed è su questo che a mio avviso deve vertere la riflessione una riflessione sul sorteggio va fatta sulla base della necessità di scardinare le correnti e non c'era una misura alternativa
Inoltre per quanto riguarda la questione del sorteggio tout-court o temperato che credo sia quello coi uno dei noccioli lunedì scorso prima il presidente ha fatto riferimento a fare né siamo un anno votare su delle norme su delle norme in bianco
Non si tratta di norme in bianco perché nel momento in cui andiamo a delineare la questione i tre quinti per le elezioni del paniere Lenzi le le questioni tre quinti la ricetta mire
è una legge ordinaria di rilevanza costituzionale su quell'Astiz deve intervenire la Corte Costituzionale si si dovesse abbassare la maggioranza richiesta per l'elezione dei membri non togati all'interno di quel paniere in più la questione il sorteggio temperato e non tout-court per la componente non togata e legata alla possibile idoneità di circa ottanta mila potenziali eleggibile all'interno di quel consiglio
Quindi si tratta in quel caso di una logica banalmente numerica
E il sorteggio certamente non è quello che potrà portare la magistratura ad essere sottoposta all'esecutivo per la questione banalmente numerica all'interno dello stesso CSM la componente e l'equilibrio non cambia in termini di di proporzione numerica al punto che la maggioranza rimane sempre all'interno di quella togato
Allora innanzitutto diciamo come Gaetano voglio ringraziare Abete l'invito che anche la Fondazione Valenzi Giulio insomma penso che questo sia si sente sì
Ok e penso che questo sia un un dibattito diciamo che può dare un po'più diciamo di elementi agli elettori anche diciamo fa bene sempre discuterne tocco i due punti richiesti allora per quanto riguarda la separazione delle carriere
Di fatto non c'è non è in vigore oggi ma di fatto è come se già ci fosse
Nel due mila ventidue nodi con la carta abbia abbiamo avuto un diciamo a è stata e stava è stata inserita all'interno diciamo della nella carriera per i magistrati che si può fare il cambio solo ed un ed una sola volta anni i primi dieci anni di attività per un magistrato per passare da pm che sarebbe diciamo il diciamo come hanno spiegato prima anche i relatori a giudice giudicante oppure viceversa insomma
Quindi già questo e ha nei primi dieci anni per i deve cambiare anche regione quindi diciamo ci sono già delle regole molto forte molto dure che impongono anche il fatto già una separazione delle carriere dei dei dei magistrati però ovviamente diciamo io ad esempio sono favori non credo che sia una una una diciamo una priorità oggi nel Paese sono ben altre però sono favorevoli ma di fatto diciamo già c'è per quanto riguarda invece il sorteggio e il tema delle correnti
Su questo diciamo mio pièce mi è sempre piaciuto fare in questi dibattiti che abbiamo fatto diciamo in negli scorsi negli scorsi giorni alla scorsa settimana diciamo a livello di correnti diciamo mine del PD anni sappiamo qualcosina e vi voglio illustrare spiegare fare un esercizio diciamo fa fare un esercizio di logica su come funziona una corrente oggi noi abbiamo all'interno della magistratura delle correnti politiche
E questa è una cosa che ovviamente uno può essere a favore o a sfavore io ad esempio sono a sfavore però come ci ricorda il ministro Nordio con il sorteggio non vengono un po'lite le correnti
Non possono essere abolite quindi oggi noi abbiamo un tipo di correntismo politico o meglio più che politico diciamo costruito nel tempo e ramificato nel tempo
Oggi con il sorteggio riusciamo ad avere un tipo di contro intimo molto peggiore che quello che gli ente Lare
E vengo al perché il sorteggio non l'hanno inventato né i padri costituenti né se lo sta inventando il Governo se l'è inventato LAN diceva è stato inventato è stato ideato per inventato in antica Grecia in antica Grecia si pensava questo Platone lo diceva diciamo non non penso niente diciamo che un passo indietro North insomma Platone ci diceva che qui a governare dovessero essere i filosofi
Ora tra tutti i filosofi cioè no punto questo sorteggio che era un sorteggio ponderato non come questo di oggi
E dovevano essere svincolati da un legame appunto con il loro il loro elettorato qualora diciamo avessero avuto dei voti dovevano rispondere al Copaco alle persone che avevano avuto no diciamo anche che avevano votato
Con il sorteggio con con l'estrazione a sorte perciò sorteggio sorte
Erano svincolate da questa cosa ed è l'elemento più democratico possibile e questo in politica potrebbe essere un lume anche per le società di oggi in magistratura e uno Scatà fascio totale
E perché questo perché mentre oggi come ho detto ci sono delle correnti politiche chi viene sorteggiato
Può fondare la sua corrente in base non a criteri politici o su come deve leggere ed applicare quella determinata lì c'è fatta dal legislature
Ma in base a a ad una componente clientelare ad una componente personale a fare favori a chi gli sta sotto
E ovviamente diviene così di conseguenza
Una una corrente appunto clientelare che io credo molto peggio rispetto una politica
Questo diciamo
Dichiarazione di contrarietà nei confronti del del sorteggio
Seguono di quale potrebbe essere l'alternativa al sorteggio per eliminare sostanzialmente la logica elettorale all'interno e dicesse guarda su questo io riprendono le parole di Nordio Felli e le correnti non parliamo nella siamo i giuristi ragioniamo sul testo
Poi voi giuristi fare noi politici dobbiamo trovare delle soluzioni ad un problema ora questo problema permette un problema che da una scala da uno a dieci
Cinque con il sorteggio diviene un problema da una scala da uno a dieci otto
Se si voleva fare una riforma della giustizia si trovano contenere le correnti di sicuro non era questo il modo secondo me non inni anche la priorità l'ho detto primo quale l'ho detto prima l'ho detto prima è la politica deve dare una risposta
La risposta è che questa riforma dato che non è prioritaria come ho detto all'interno del mio dicevo nel mio intervento poteva tranquillamente non passare per i voti degli italiani e poteva essere discussa all'interno del Parlamento affatto venti minuti affatto ha fatto da questo sì
Adesso
Il calcolo quello chiese come si risolve il problema se nonna Teresa sorteggio io voglio sapere se perché perché se il politico del Pd del mio riorientamento dell'oggi mi convince io voto no
Vanta però vorrei capire se non siamo
Diciamo
No no no no non voglio
Dato no dato che diciamo giustamente
No Man's giocarla
No no ma voglio sentire anche il problema è giusto dato che già il signore ha pagato da parlato già venticinque minuti voglio dare anche possibile dal pubblico diciamo di rispondere ripeto io non avrei
No no no e il e il problema
No no no non è che non c'è la risposta non ho mai non è che non c'è la risposta
No non è che non c'è la risposta da parte nostra interrogazione no ma non c'è proprio la risposta il fatto è che non è questo il focus io ad esempio voglio una corrente politica all'interno nella magistratura
Che è così ok e che non è prioritario come problema a mio avviso
E spostare il focus dell'attenzione su problemi prioritari della magistratura quali la velocità l'efficienza la sicurezza delle della città questi queste sono le cose opposto un giudice
Trattato
Diavolo da sola
La seconda domanda voi è questa non si capisce su cosa stiamo votando c'è chi sostiene che si voti sul referendum che compone un quesito tecnico c'è chi dice che un voto sul governo
Che cos'è per cui stiamo votando sì e no il governo stima votando sì e no una riforma prego cioè prima credo Luca voglia etano
No io
Secondo me questo non è un un voto ovviamente che va a favore o a sfavore del governo ovviamente poi ci saranno delle ripercussioni come tu tre le le le le cose in politica ma io voto no proprio per bocciare questa classe politica che ha fallito nel passato perché perché aldilà del merito della riforma io credo che questa riforma che il tema della giustizia e grande quanto un macigno perché io sono d'accordo per me la giustizia non funziona perché lenta perché non efficiente perché una serie di di questioni o che e tra l'altro si intromette anche nella politica dove da ad esempio diamo la paura del il potere di firma quanta paura scene il potere di firma in Italia lo scioglimento dei comuni quante cose ci sono che noi potremmo dire sul quale potremmo argomentare e scovare sul quale potremmo fare un lavoro insieme proprio perché questo non è stato fatto
è stata resa dal Governo questa riforma uno spot per la campagna elettorale se la riforma fosse stata scritta minimo me almeno avesse toccato dei problemi normale cioè dei problemi veri in questo Paese io sarei stato qui a dire di sì
Il problema è che appunto uno non è passata in Parlamento e questo fa già capire anche la qualità della classe politica perché c'è chi ottant'anni fa ai era riuscito a a a mettere sulla Costituzione e a a dialogare diciamo attorno a un tavolo e né con la riforma della giustizia una riforma così non ci riusciamo a sedere non ci riusciamo a sedere tutti quanti attorno al diciamo con i leader dell'opposizione
Ed è uscita fuori questa roba qui quindi io
Voto no non voto né contro il governo ne voto no perché questa riforma io ancora devo capire che cosa va a fare perché non ho capito e soprattutto voto no da un punto di vista un po'più aulico e meno diciamo pratico del del del termine
Per bocciare proprio questo modus operandi della classe politica che oggi sta al governo e che in passato è stato al governo che
Di cui faceva cioè di cui io faccio parte nel senso anche lì nel mio partito
E Three risponderebbero per cercare di fare chiarezza perché se non si è compreso neanche diciamo il dettano i referendari o diventa un problema di natura di conoscibilità del testo
La separazione delle carriere
Di base
Si fa proprio per evitare le influenze reciproche all'interno e la magistratura influenze che non dovrebbero esserci unicamente perché noi da quando abbiamo avuto
La l'avvento del nuovo codice Vassalli quindi con un codice accusatorio abbiamo posto il PM
Al pari di una parte
Al pari di una parte del processo
Nel momento in cui all'interno degli organismi di gestione amministrazione e valutazione
Siedono componente il PM componente dei giudicanti all'interno dello stesso collegio all'interno dello stesso Consiglio all'interno delle stesse correnti
Subentrò un problema un problema di schiavismo elettorale un problema di subordinazione di alcuni soggetti rispetto ad altri un problema di subordinazione delle correnti
La questione sul quale verte la separazione delle carriere sul quale netta separazione di carriere nasce non sulla base dell'Inter cambio che c'è tra la magistratura e un'altra perché questo è un problema residuale non è quello su cui verte la riforma la riforma verte sulla separazione ab origine
Che parte dal concorso che parte dal motto perché nei motel magistrature in tirocinio i magistrati svolgono tirocinio insieme ed è lì che si fonda anche il legame
Oltre questo si trova all'interno
Cioè se c'è questa separazione cos'è sicuro che non si può ovviamente no perché non solo non si trova all'interno lo stesso tirocinio non fanno lo stesso concorso secondo onorevole così anche con svolgo concorsi anche con funzioni differenti non svolgono per giunta la stessa funzione all'interno di un organismo che bere la definito come separato in termini in termini di amministrazione no è un problema di tutta la carriera quando tu hai hai parlato del problema della separazione di carriere unicamente come le
Possono fare un favore a vicenda la avrebbe visto il battibecco è divertente aveva ci divertiamo
Nel momento nel momento in cui nel momento in cui tu dici che la separazione delle carriere verte unicamente sull'evitare l'interscambio significa che si priva il le letture di venire a conoscenza di tutti quegli organismi in cui siedono insieme
La magistratura giudicante è la magistratura requirente significa non avere conoscenza del dettame referendario che tu a mio avviso in questo momento portando unicamente questo elemento
Non hai al punto da non poter configurare dal punto di vista argomentativo una componente interna al CSM che prevede che siedono entrambi all'interno di uno stesso organismo e non comprendere che si influenzino reciprocamente diventa un problema di natura logica
Nell'Alta Corte ci sarà una rimorchio è una rimodulazione tant'è che ci sono all'interno dei sensi collegi e ci sarai eseguirà anche rimanere prima quali prima il presidente faceva riferimento Lara scusate nell'abbiamo perso l'attenzione della sala avranno sì si perde
Si perde l'attenzione della sala
Però l'agonismo coi al massimo quello esterno prendere oggi una storia sito
Vi faccio un'ultima domanda per chiarire assodiamo su un punto
Vi faccio una domanda che ha a che fare un po'di meno con la riforma in sé per sé e ma vogliamo commentare la campagna referendaria
è stata una campagna referendaria che avvistò da parte di entrambi gli schieramenti affermazioni quanto meno infelice
Quindi chiedo un parere a voi tanto quanto soggetti impegnati nella politica e nel diritto tanto come i giovani poi come giovani vi aspettavate maggiore serietà da parte proprio di questa campagna referendaria grazie
Prima
Io non mi aspettavo a maggiore serietà da ambedue le parti infatti dimostrato sostanzialmente che la campagna referendaria che doveva aver trame avviso su un elemento molto tecnico e di questo ne do atto anche a coloro che purtroppo hanno non hanno avuto modo di poter approfondire
Questo referendum perché non si parla di un referendum che deve parlare alla pancia ma si latino referendum tecnico di regolamentazione della funzione amministrativa che ha ricadute anche sulla cittadinanza
E di questo non se ne parla
Io credo che si sarebbe dovuto trattare questo tema in modo molto più analitico in modo più tecnico io sono convinto anche che il Parlamento avrebbe uno sporgere delle funzioni differenti
Quando si parla prima il mio interlocutore faceva riferimento alle dichiarazioni di Nordio io suggerisco a coloro che svolgono determina di solito apparsi più ricche di leggere il testo
E di trovare le risposte all'interno del testo all'interno i dettami legislativi delle garanzie costituzionali per dà risposta ai loro dubbi
E i loro problemi perché credo sia l'unica soluzione che noi abbiamo in quanto giovani perché parlo ai giovani credo siano quegli anche maggiormente interessati vista la campagna mediatica che che c'è sì sociale da ambedue i lati e anche di svilimento del concetto referendario che c'è sui sociale portando avanti dell'adozione degli argomenti che non sono per nulla pertinenti con il quesito referendario quindi io credo che si sarebbe dovuta svolgere con una maggiore serenità io a me piace animare il dibattito ma lo faccio
Con passione perché o un interlocutore giovane ma anche con mi consentirete lavora con i più anziani perché per me è un divertimento è uno stimolo riflessivo quindi speravo che fosse sotto questo punto di vista il dibattito all'interno del nostro paese ma a mio malgrado così non è stato
Sì no diciamo che
Ci sono state delle affermazioni infelici così come ho detto prima anche tra l'altro un po'tutta la classe politica di oggi è infelice da ambo le parti
Però riprendo le parole diciamo il signore che aveva parlato prima per venticinque minuti io io credo che molto più molto più grave
Che le false affermazioni ventidue minuti scusi
No no sì infatti dice utile
No no no infatti sto dicendo a lei dico è molto più grave un'affermazione falsa di un capo di Stato come presidente del Consiglio o come ministro per la difesa o come ministro per gli interni piuttosto che un leader di opposizione perché spiego mentre il leader di opposizione per quanto è scarno diciamo per quanto possiamo avere hanno proprio rarissimi casi diciamo mosche bianche su questo faccio un esercizio di onestà intellettuale anch'io
Non rappresento nel Paese ma rappresentano una parte del Paese ministri presidenti del Consiglio e cose del genere stanno rappresentando il terzo Paese d'Europa
Ovviamente se poi a un certo punto il partito di maggioranza del governo mi dice che con questa riforma ci saranno delle città più sicure
Io mi faccio delle domande e dico dato che non sono un giurista e dato che non sono bravo diciamo come chi prima mi ha preceduto ed è stato puntuale tecnico negli interventi
Dico allora perché questa riforma renderà le città più sicure come aveva detto la montare ulivi fra dell'Italia oppure perché
Spiega no no ma infatti non tentano ma infatti io no ma guarda e su questo io poi io voglio delineare un tracciato proprio generazionale noi noi come generazione se passerà il sì o passerà il nodo
Diciamo continueremo continueremo a vivere non credo che questa riforma sia fascista credo che questa riforma
Sia stata scritta non non scritta sia stata poco pensata male soprattutto il modus operandi con cui è stata fatta questa roba e e di schifo e di schivo proprio ma perché non c'è stata un'interlocuzione tra le parti quindi si è andato a porre l'accento su ciò che divergeva le forze politiche non quelle che le faceva convergere ma questo diciamo e sintomo di una classe politica diciamo totalmente fallimentare del nostro Paese tant'è vero che un italiano su due non va più a votare
Ma detto questo e chiudo perché altrimenti sono entrino Giulio coi interrompa che fa pure bene
Dico giusto proprio queste ultime ultime due cose
Credo che cioè alla fine nel perché io voto uno perché noi secondo me dobbiamo anche come generazione votare no al di là del merito che ho cercato di spiegare prima diciamo per quel poco che poteva insomma Point
E proprio per bocciare un'idea di fare politica che come quella che c'è oggi
Cioè questa riforma non è possibile che è passata in Parlamento e non ha avuto neanche un cambio poi può essere la migliore del mondo o la regione del mondo ma non è proprio possibile non esiste la perfezione su questa terra e se passa in aula
E non viene modificato nulla e non c'è stato e non è stato convocato un tavolo con le posizioni e non sono stati centrati i temi sui quali fasciano falsa propaganda quelli al governo
Cioè sull'efficacia sulla velocità dei tempi sul su perché alle ad esempio per la velocità dei tempi bastava assumere più funzionali bastava digitalizzare il sistema della giustizia o tante altre cose e vado a chiudere non è stato fatto questo allora io voto io voto
Io voto potevamo averla del settanta con non l'assunzione di nuovo personale all'interno no non ci sono io vi chiedo di compromesso per questo dicono Pietro richiede
Credo sia un bocciare un modus operandi ma non la riforma nel merito
Che nel merito anche nel merito perché non si è capito ancora con tutta la discussione di oggi non si è capito cioè non è più veloce non è più efficace non è migliore la giustizia appare in lenta perché tra noi sarà svela le sue scelte in relazione alle sole regioni nazionale abbiamo
Ci sarà un dibattito la fine vorrei chiedere a Marcello D'Aponte produceva Renzo intervenire per la Fondazione Valenzi prego
Ecco qua grazie Giona voglio innanzitutto salutare gli autorevoli relatori l'avvocato Bruno Larosa e il giudice Gennaro vasca con cui peraltro abbiamo condiviso una sciagurata esperienza sine in epoche diverse di assessore al patrimonio del Comune di Napoli con diciamo una fatica che ci portiamo dietro entrambi nel tempo comunque
Stasera i giovani devo dire appassionati che che sono intervenuti stasera
Ho assistito seppur brevemente a un dibattito acceso e vivace che a mio giudizio non è un un un elemento negativo perché anche il fatto di sovrapporsi più voce di intervenire
A mio giudizio evidenzia una passione e uno voglia di discutere di un tema straordinariamente importante significativo che anche si divide il paese
è una è un emotivo per me come cittadino di orgoglio e di come dire
La verifica di una vivacità culturale se c'è un merito io diciamo ruolo istituzionale in questa fondazione non esprimo quali sono le mie opinioni sebbene siano chiare e anche pubbliche
Però voglio dire se c'è un merito della vicenda referendaria di fronte alla quale ci troviamo a prescindere dal merito e quello di aver acceso un dibattito nel Paese molto vivo e molto diciamo accurato in numerose occasioni sento dibattere sento discutere sento confrontarsi le persone erano anni probabilmente di questo non accadeva per me
è un segno di una evoluzione civile importante si parla di un tema significativo come quello della giustizia se la riforma sia giusta o sbagliata ciascuno in corso su ossa cosa pensa e sa cosa deve andare a votare
Ma il merito ripeto è quello di avere accesso i riflettori sul tema
Giustizia in maniera importante a prescindere ripeto dalle regioni del sì
E dalle ragioni del no per cui io sono anche contrario a fare critiche generiche indiscriminate alla classe politica che a mio giudizio non sono positive non sono favorevoli e non sono favorevole a questo tipo di approccio che è un approccio come dire disfattista e poco costruttivo mentre invece noi dobbiamo cogliere lei gli elementi positivi che vengono da questo dibattito e anche lei reciproche
Suggestioni pecche potranno portare probabilmente anche a una ulteriore aggiustamento di alcuni settori insediamenti che meritano di essere diciamo affrontati nelle motivazione non ho potuto ascoltare né Bruno né Gennaro ahimè perché impegnato in nella presentazione di un altro libro io sono venuto appunto dalla presentazione di un libro di un giovane collega di università trentenne che è un ragazzo molto brillante molto valido
Si chiama Nicola Maiello che ha presentato oggi un libro sulla controllo penale dell'attività amministrativa perché lo voglio citare e lo voglio evidenziare perché questo giovane come dire si interrogato in questi in questo studio particolarmente accurato sui limiti al controllo Perale rispetto all'esercizio discrezionale l'attività amministrativa un tema straordinariamente attuale importante
Che non è lontano dagli argomenti di questo dibattito anzi pur essendo di altra natura puramente una diversa finalità
Luís a si è si preoccupa anche di individuare quali debbano essere i limiti al controllo penale dell'attività amministrativa per evitare che la discrezionalità e le le l'esercizio della discrezionalità amministrativa
Come dire
Sì disperda in una
Eccesso di controllo penale che poi il problema di fronte al quale tutti quanti ci troviamo amministratori cittadini e semplici individui i quali come dire hanno il timore che un a diciamo la propria attività possa essere oggetto di una ridondante attenzione o che vada oltre i limiti della propria azione amministrativa da questo punto di vista come dire registro io unisco le voci che ho sentito oggi esce la voce
Della giovane collega che ho sentito altrove per dire che come dire i giovani siete le nuove generazioni siete quelli che dovranno costruire il Paese e allora sì
Leggete con attenzione il testo della riforma andate a votare andate a votare con consapevolezza con piena cognizione
Ma state attenti a leggere nel merito le ragioni di una parte e dell'altra perché questo è un momento straordinariamente importante e decisivo per il futuro di questo Paese

Allora io va be'intanto anch'io mi unisco arringhe non si gira
Al ringraziamento che ha fatto Marcello sicuramente riconoscono anche la passione di chi ha parlato sottolineo che come fondazione noi non ci siamo mai
Schierati abbiamo però partecipato sempre a ogni dibattito elettorale invitando tutti insomma
Ad esempio ricordo quello lì per il Comune in cui avevamo perfino nel Novak sa che venne ci rimproverò perché avevamo le vasche in fra quindi tentativo nostro di offrire al pubblico degli strumenti di conoscenza di informazione
Infatti al dei lama ora di chi è presente qui ci sarà un video sul nostro Caio tube abbiamo ringraziamo anche alla presenza di radio radicale
Quindi troveremo sul sito di Radio Radicale tutta la la cosa
Però voglio voglio dire delle mie opinioni personali che vi sembreranno così prona mi metto in una posizione un po'da persona
Della strada persone ignorano integri intanto perché veramente pressione ignorante di questioni giuridiche
Più la politica mi ha mi avvicino a me congeniale
Io
Vi devo confessare che pur apprezzando la pressione tutto questo fatto dello scontro
Io ho chiamato battibecco forse una una parola non adeguata troppo riduttiva sono troppo antipatica però secondo me l'
Posso e questo lo scadimento del dibattito politico oggi che c'è uno contro l'altro e l'altro ieri palla l'accusa al precedente cioè il sì dice una cosa il nolo contraddice il Sile qual è l'argomento le tormenti sbagliati del noto e alla fine a una specie di partita a tennis non so che cosa è una io non ho capito come persone della strada che mi cambia nella vita questa faccenda il mi sembra ho la sensazione mi sembra niente
Ed anzi
Sono anche un po'infastidita che in una situazione veramente spaventosa drammatici stima in cui siamo alle ore di cioè urlo noi siamo già in un conflitto che praticamente quasi globale
Migliaia di morti situazioni continuamente ogni giorno
C'è un Paese che viene coinvolto di più nella guerra
E noi siamo qui a fare tutta questa Minuetto insomma intorno a una questione che la cioè riguarda un frammento microscopico della istituzione giustizia insomma
Io quindi però è importante invece andare a portare perché comunque questo conto avrà delle conseguenze politiche in una maniera del tutto fortuita perché io penso che su tanti perché comunque pur essendo uno su due saranno milioni di persone no a votare insomma voglio spera Cini sarà sempre quella quaranta per cento mettiamo al minimo che voterà siamo milioni di persone in questo Paese quindi ogni persona andando a votare su una cosa di cui praticamente a mano capito niente non sa né niente
Quindi su un piano del tutto il motivo così di di di oppure di collegamenti del insomma ognuno voterà mi pare anche naturale giusto e normale voterà in base alla sua opinione politica
E quindi alla fine questa cosa avrà delle serie conseguenze politiche non passerà inosservato la voglia di dire
Tutte e due le parti con la cosa che mi ha sorpreso perché anche lasci l'anno ha detto no che lei non è non implicherà granché il risultato mi pare incredibile perché siamo una un anno prima dell'altro voto decisivo
Che in quell'elezione politica e quindi questo sicuramente avrà delle conseguenze
E quindi il mese non può terribile ecco che sì ci siamo ridotti a una discussione che il reale secondo me è lontana dalla realtà e che però voi avrà una ricaduta nella realtà stessa
Quindi mente molto amara per me questa è la situazione
Che volevo chiedere al pubblico se ci fossero le domande da parte vostra e di rivolgere le alture relatore nello specifico il cui chiedo a voi di essere breve nella risposta quindi prego domande del pubblico vedo
Io volevo
Io volevo porre intanto buongiorno grazie al contributo io mi trovi una difficoltà simile a quella manifestata altri cioè non sono del settore non mi oriento facilmente sono mesi che ci sbatto la testa chiedo a mio padre che per il settore mi pro informare
Ascolto vari poi varie opinioni pari pari e quindi vengo a voi data la mia voleva essere la domanda bipartisan nel Polo Tarja volutamente naïf volontà volutamente ingenua
Perché mi chiedo e giusto secondo voi chiedere alla popolazione questo genere di questioni tecniche se mi rendo conto che per la vado a domanda più naïf più sciocca del mondo però secondo me vale la pena porle perché siamo tutti più o meno in questa relazione in cui votiamo per dire altro
Voleva essere bipartisan miniserie se qualcuno ha qualcosa in particolare però insomma oltre alle particolari
Ma
Due parole due parole posso dire
è una riforma di carattere costituzionale la nostra Costituzione prevede che se in Parlamento c'è una maggioranza i due terzi la legge passa se invece questa maggioranza non la raggiunge deve necessariamente farsi luogo al referendum
Ora una sola notazione
E passa da quattro volte in Parlamento questa riforma
Da parte del centrodestra non è stato proposto nessun emendamento e da parte del centrosinistra sono stati proposti emendamenti in realtà non sono stati nemmeno discusso
E la prima volta il Capitan dove una riforma di carattere costituzionale Luna sul pittore i quattro passaggi parlamentari una modifica nemmeno una virgola questo francamente non mi sembra
Corretto sul piano costituzionale perché
I nostri padri costituenti avevano detto con chiarezza quando c'è una riforma costituzionale il governo resti fuori che il Parlamento che deve discutere di tutto questo
Cosa che qui non è capitato e P soglia siccome si tratta di regole che ovviamente del Polo disciplinare la vita di tutti bisogna cercare di trovare un accordo
Tra le varie forze politiche come al PdL
Nel subito dopo la guerra quando c'era una contrapposizione politica molto più forte di quello attuale
Però le varie forze politiche più uscirono trovare un accordo sulle regole comuni del convivere questa volta prendiamo atto che non c'è stato questo tentativo di accordo
è capitato anche per la riforma del titolo quinto ovviamente anche sedici fu il passaggio parlamentare qualche modifica fu apportata
Ma fu negativa anche quella riforma come secondo me come è stata costruita non va bene questo al di là del merito come metodo secondo me non è accettabile
Utilizzi
Rispondere
Che pone Series nel senso che io li capisco nulla perché devo ovviamente adesso ad essere il responsabile del successo e l'insuccesso male che vedi
Posso darti del tu macchina ecco il mio figlio il tricolore dove si stava dicendo legittima però è un tema importante veri
Quello che si dice in parte l'esatto anzi secondo me gran parte l'esatto perché il costituente
Si è posto il problema della decisione della maggioranza
Senza riforme
Cioè si è posto il problema che ci poteva essere perché democrazia quest'anno che ci poteva essere una doppia lettura decisa dalla maggioranza
Tanto è vero che se del posto che ha deciso che se vogliamo riforma la costruzione di fronte a una specie di diciamo impegno della maggioranza soltanto la maggioranza l'ultima parola spetta al popolo ma chi è il popolo
C'è poi questa è una cosa sulla quale dovete riflettere devo riflettere tutti
Siamo i sovrani
Cioè con la scelta repubblicana si è deciso che è sovrano andava via
I sovrani diventiamo noi
Ora il costituente ha fatto questa scelta e ha detto quando la maggioranza si permetterà di disporre una riforma della Costituzione non va bene
La parola al popolo il popolo DC della riforma è inutile andare a destra chiedersi chi l'ha deciso a chi non l'ha decisa si è stata riformata insomma stata riformata se c'erano degli emendamenti a parte c'erano gli emendamenti anche la minoranza per esempio di forza dal me lo ricordo
Ebbene rigettato ovviamente insomma perché perché si stava decidendo rapidamente questa dei folli ragazzi questa cosa importante
Quando mi dicono ma sapete hanno deciso senza consultare fin da parte perché le consultazioni sono state e che la discussione c'è stata perché non basta andare a te dei lavori preparatori per capire che la discussione c'è stata non solo in Parlamento c'è stata discussione Sassari solare se ne sono sentite le carrette di cose
Dette dall'opposizione dalla maggioranza
Ma guardate che la cosa più importante e che decidiamo noi
E questa cosa decisiva lasciate stare tutto il resto quindi si responsabilizzato in questa scelta tu e tutti noi ovviamente non dobbiamo prendere la foglio di carta e studiarci e lo e un foglio di carta due articoli soltanto sono tutti gli altri sono corollari
Non ci vuole un grande impegno
E un disegno quello che rappresenta la nuova riforma costituzionale le pagine anche Magela solo questo disegno
Abbiamo un'altra domanda da parte del pubblico quindi abbiamo altri due realtà che per rispondere alla prossima a agli altri due relatori perizie per il no
Un gruppetto rapidamente io alle proprie domande quindi vi prego di essere abili Antonella formazione le domande che nella formulazione degli Spurs
Ma poi da tutti grazie mi sentite
Allora io mi sono segnato un po'di cose dato che anche io sono un giurista
Anche in ambito da professione e da un po'e questo referendum mi mi tocca le auto un po'l'impressione che oggi a parte alcuni momenti
Sì sì avallato veramente poco
Nella
Di cosa potrebbe rappresentare per le persone da andrà a votare
Anche se io credo molto a parte su Platone volevo dire volevo chiedere varie cose
Alla prima che tralasciando
Le preoccupazioni della situazione internazione magistrati tra l'attrice ONU dell'UE che penso che tutti ma questo tavolo conosciamo magari voi non lo sapete
E io lo chi deve in primo luogo anzi volevo provare a ipotizzare una risposta alla domanda
Perché non è questa anche la mia prima domanda perché non sorteggio secco ma senza i laici
Scusate tanto sentito allora
Non senza i laici perché è un sorteggio
Solo per la magistratura a perché giustamente chi mi assicura che la legge ci sarà tra un anno perché Treves entro l'anno non mi dirà che da esse la maggioranza
Ah sì scusi
Sì ma ci deve essere ci succedesse attuazione macchine assicurare andrà essere per forza così
E l'unità l'ultima cosa vediamo se mi ricordo perché ho penserà ante
A poiché c'è stato detto prima c'era la preoccupazione da parte del persino un del del presidente la la la sua risposta no Maiori o pericolo sposata autorevolezza e avesse letto non non c'è nessun tipo di preoccupazione micio dichiarazioni che possono fare intendere o pensare no a questo posizione sotto l'esecutivo
Però il contributo come le ha detto tutte politico sull'accordo lei una Vasile d'altissimo e allora Tajani in dicembre leva è la Picci al PM ne dovremo discutere
E lo so però la sua voce in testo
Stiamo facendo adesso
Saremo insieme allora
Lo scopo
E poi avremo tempo
Bilancio
Grazie a tutti interventi
Ok
Grazie onorava penso grazie a tutti vi interventi io mi sono informato molto sul referendum che io vorrei fare una domanda dello specchio e devo dire la verità non mi è chiara cioè molti dicono Perino queste solamente il primo passo no
Prendo leva sulla paura delle persone su una deriva autoritaria e quindi ho poi provate a immaginare quali sono concretamente lei possibili conseguenze armeni velocemente senza entrare in merito all'opportunità o meno di queste riforme riccamente la proposta di riforma costituzionale Berlusconi Alfano nel due mila undici tra cui vi era una limitazione al all'obbligatorietà dell'azione del dello la prima l'obbligatorietà dell'azione penale alla possibilità che la polizia giudiziaria non si è più sottoposta al Pubblico ministero
E pare altre cose quindi otto la responsabilità civile dei magistrati quello che chiedo e che con un sì
Tutte queste diciamo queste riforme tutte queste cose sarebbero più facilmente realizzabili e quindi sarebbero ai giardinetti aprì con legge ordinaria o sarebbe comunque necessaria una riforma costituzionale e poi sei se mi è consentito non so dopo anche un commento di carattere politico sugli interventi diciamo di più i due più giovani relatori non so se
E concessa
Grazie qualsiasi piano
Quelli perciò si io prezzo interventi tutti però il tunnel pieno rispetto del della vita democratica non non non condivido molto del suo intervento non la conoscevo
Più che altro perché o a parte la distinzione da separazione delle funzioni separazione della carriere io quello che ho percepito io l'invito stranamente a non attenersi al merito della riforma invece a bocciare un modus operandi a bocciare il governo io personalmente non sono d'accordo
E anche un po'quello che io definisco per attivismo nel senso infittire questa riforma non a cena la giustizia se qualcuno e tanti dicono fesserie peste sinistra a favore e contro la la riforma dicono che la riforma non accelera i tempi la giustizia chiunque l'ha letta sappia che è ovviamente una cretinata
Però ecco se si arriviamo a questo punto possiamo anche dire perché facciamo la riforma della giustizia perché ci sono i procioni buche sulle strade ecco cent'qual è il senso di Romana giustiziati che ci sono le buche sulle strade grazie
Scusate per questa modalità ma il Castello chiude alle sei quindi ci sono altri due domande si riesce a formare in un senso Preve si fanno a se io sarò complessiva
E allora prego risponde secondo me devono rispondere adesso che hanno d'altro trovate
E ma adesso altre due domande ne sono tante domande
Prego c'erano due domande allora facciamo queste ultime domande così che possano dare una risposta complessiva
Buonasera grazie al tortili sono un medico in pensione ho fatto per quarant'anni il medico sono abituato a leggere i segni e i segni questo periodo mi lasciano molto preoccupato sono veramente preoccupato invito chi fa politica Guattari attenta vende quello che sta accadendo perché la riforma della magistratura e uno di quattro tasselli GT quattro mattoni
Che delineano un percorso una direttiva io sto giocando gli ultimi le ultime ultimi scorsi delle partite del girone di ritorno è passiamo a Ischia vecchio molto da fare mi preoccupo veri ipotizza
Riforma della magistratura
Fini ha dato autonomia differenziata
E si forma della elettorale
Sono quattro ipotesi che stanno ventilando in rapida successione
Questo ci lascia tranquilli a me come medico la prognosi non mi sembra favorevole grazie
Cerco di essere sintetico perché il tempo è poco
No più che altro ha giustamente chi magari si sente poco preparato tecnicamente legittima ogni dubbio e ogni perplessità però insomma
Sarà che sono arrivato un po'tardi mi sembra di ordine ascoltare qualcosa di un po'ben altri ci sta nel senso che parlare dei conflitti internazionali questo non significa nulla non c'è nulla di incostituzionale nel proporre una riforma costituzionale anche in tempi complessi
Anche perché altrimenti non dovremmo fare nulla dovremmo sullo concentrarci su una politica estera che poi valutazione mia non è che ci vede troppo protagonisti ad ogni modo dopodiché quindi noi siamo chiamati siamo chiamati costituzionalmente a votare quella che è una riforma poi quando uno dice
Non so perché
A me cittadino comune questa cosa dovrebbe toccare probabilmente non lo sapevano neanche i vari vittime di errori giudiziari che si chiama in modo tale provetti erroneo
Nel senso che ognuno di noi dovrebbe iniziare a nutrire una perplessità come cittadino sul funzionamento trasparenti o meno di un potere molto importante non a caso uno dei tre e su come funziona quindi probabilmente una riforma che ridà trasparenza e che premia in una insomma che batte eliminare dei meccanismi non trasparenti dovrebbe essere un qualcosa di visto come vantaggiose non come settanta giusto
E Ivano dico solo questo eccetera
Prima ha negato poi lucra punto per punto vi prego di non tralasciare domande
Allora parto ricollegandomi perché ci sono dei punti di assonanza ad entrambe sia la prima domanda che
La la seconda domanda legato al perché il cittadino deve essere interessato a questa materia ovviamente è una materia tecnica fuori discussione
Il cittadino bere le faccio proprio brevemente ti faccio brevemente la il discorso
Si deve pronunciare in questo evento sulla trasparenza come è stato detto già prima della domanda
De il di un potere dello Stato quindi sulla gestione che questo potere al della giustizia sostanzialmente e che ricade a mio avviso anche sulla certezza sulla cittadinanza perché le espressioni amministrative che vengono premiate all'interno di quei consigli poi
Hanno ovviamente delle ricadute sul funzionamento della macchina amministrativa giudiziaria per quanto riguarda la domanda del del secondo interlocutore
Sulla sul sorteggio il rischio legato alla modifica o all'abbassamento eventuale che io mi sono posto della percentuale di maggioranza aveva scelto il paniere i tre quinti è un rischio che a mio avviso è insussistente dal punto di vista costituzionale perché le leggi ordinarie nonostante ne sappiamo essere modificabili unitamente al Parlamento hanno una peculiarità se sono di rimando costituzionale in questo caso la legge eritree quinti a un rimando costituzionale tale che la Corte costituzionale deve intervenire deve dire se volete abbassare questa maggioranza per poter formulare il paniere allora a quel punto dovete andare a referendum perché significa che si va a sconfinare su quella che è la separazione dei poteri cioè significa che in quel caso come lei dice l'esecutivo Oppo entrare all'interno di quel di quell'ottica organizzativa tralasciando la parte che all'interno del del sorteggio e quindi di quel paniere possono essere eletti dei componenti anche potrebbe essere un unicum o una rarità anche solo della minoranza parlamentare perché il sorteggio pure questo soprattutto se si tratta i tre quinti quindi la risposte
Esiste un rimando costituzionale quindi la legge ordinaria non può essere modificata con questa semplifichi con questa semplicità
Quindi io la risposta non lo sono data era un dubbio che anche io arrivo prima di andare a vedere anche l'esegesi della riforma voi c'è stato chiarito anche da mantovano che non verrà sostanzialmente modificata anche perché una legge già presente l'avrebbero potuto modificare anche senza il il il referendum la terza i due di ieri qui reso lo
Assoluta non sono non sono modificabili le le dico per giunta che vado anche contro quello che potrebbe essere la mia fede politica il referendum proposto da Silvio Berlusconi avrebbe dato no
Mi sono cercato di segnare diciamo un po'tutti i punti devo essere più che deduce praticamente perché proprio vale a dire no no no no ma va bene va bene così
Vado a dire proprio parole chiave allora innanzitutto no assolutamente potevamo tranquillamente non votarla Noemi non è vero non è che il popolo by comanda tutto il polo nere
Che sovrano siamo in una democrazia parlamentare quindi ci sono i parlamentari che poche e questo già l'avevo spiegato prima se ci fosse stata una sinergia tra le varie parti politiche oggi non saremmo neanche qui a fare il confronto
Seconda cosa merito della riforma non sono stato però nel merito forse tecnici insieme eccetera non non sono un tecnico
Sono andato a chiedere proprio io che cosa va a cambiare e sicuramente ci sono delle cose Van cambiare leggermente potrebbe essere anche un po'più veloce
Però io chiedo anche qui pm e giudice giudicante e di Benevento ad esempio si litigano su ben tredici di due CSM che cosa succede ulteriore lentezza altra cosa centocinquanta milioni all'anno in più che andiamo a stanziare per fare cosa per rendere leggermente più veloce nella nel nel nell'idea idilliaco che tutto vada bene in questo Paese cosa che non è mai stato quando potevamo assumere di più e digitalizzare la giustizia altra cosa non ho mai detto che autoritaria né tanto meno credo che questa sia la fine del mondo c'ho tenuto a dire
La nostra generazione continuerà a sopravvivere se passa il sì o vassallo diciamo a differenza di chi ci ha preceduto abbiamo affrontato Covito crisi economica e guerre mondiali affronteremo pure la crisi della giustizia in Italia
E ammenda
E e ultima cosa
Sono d'accordissimo con la signora cioè nel senso
Per carità ci troviamo qui a parlare per cercare di parlare nel merito ho cercato di insomma il modus operandi era una cosa in più per cui io vale a dire di no io vado a dire di no né i meriti della riforma e soprattutto perché non è che vara a a mettere o centocinquanta milioni in più
Erano roba del genere però sono d'accordo con la signora cioè parlavano di politica estera io più che altro io direi proprio la politica estera in Italia e Tarallo cioè zero non la facciamo noi in Italia la politica estera di guai a dire qualcosa che sia contrario agli Stati Uniti d'America destra sinistra infatti vediamo la la Meloni diciamo
Insomma che stava prima con varie né poi con trampolini nel senso poi possiamo porre l'accento dove vogliamo abbiamo posto sulla giustizia abbiamo parlato del referendum della giustizia però ecco per sintetizzare c'ho cercato di stare nel merito ho cercato di dire quello che poi si può essere d'accordo o meno però io sottolineo molto le parole da signore già un po'allucinante che noi ci troviamo a dire se il sorteggio e buone il sorteggio è male quando diciamo
Altri problemi
Amano o no ultima ultima cosa giusto per dire e dico tre parole se ci fossimo diciamo ci fossimo stati noi più diciamo ragazze
La una riforma della giustizia poteva toccare di più la Corte dei conti lo scioglimento del Comune come ho detto prima velocità assunzioni digitalizzazione non c'è scritto in questa cosa

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