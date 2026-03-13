13 Marzo 2026
Seduta 632ª
- Interpellanze urgenti
CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
COPIA LINK
INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri media.
Indice della seduta
Trascrizione automatica
Indice
La seduta (632ª) è aperta alle ore 9,30
Presidenza del vice presidente Giorgio Mulè
Interpellanze urgenti
Svolgimento di un'interpellanza urgente
(Iniziative per garantire la continuità degli interventi di bonifica dei siti orfani esclusi dal finanziamento del Pnrr, con particolare riferimento al sito di Aprilia-Sant'Apollonia - Latina - n. 2-00796)
- 0:06:25 09:34 Ilaria Fontana (M5S)
- 0:07:20 09:40 Claudio Barbaro, sottosegretario per l'ambiente e la sicurezza energetica
- 0:09:03 09:47 Ilaria Fontana (M5S)
La seduta è tolta alle ore 10,00
Trascrizione