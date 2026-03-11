11 Marzo 2026
Seduta 631ª
- Giorgia Meloni riferisce in vista del prossimo Consiglio europeo e sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente (consegna del testo)
Indice della seduta
Indice
La seduta (631ª) è aperta alle ore 10,40
Presidenza del vice presidente Giorgio Mulè
Giorgia Meloni riferisce in vista del prossimo Consiglio europeo e sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente (consegna del testo)
Consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente
- 0:00:33 10:41 Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri
- 0:00:36 10:42 Presidente, sull'ordine dei lavori
- 0:00:11 10:43 Presidente, preavviso di voto elettronico
Sull'ordine dei lavori (uccisione di Daniela Zinnanti a Messina)
- 0:02:17 10:43 Gilda Sportiello (M5S)
- 0:02:08 10:45 Maria Carolina Varchi (FDI)
- 0:03:19 10:47 Michela Di Biase (PD-IDP)
- 0:01:59 10:50 Laura Ravetto (LEGA)
- 0:03:08 10:52 Luana Zanella (AVS)
- 0:02:06 10:56 Rita Dalla Chiesa (FI-PPE)
- 0:03:00 10:58 Martina Semenzato (NM(N-C-U-I)-M-CP)
(ore 11,00: l'intervento è incompleto. Il seguito della seduta sarà presto disponibile)
