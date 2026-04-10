10 APR 2026
intervista

Appunti sul dibattito parlamentare dopo l'informativa sull'azione del Governo: intervista a Paolo Cento

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 11:30 Durata: 7 min 48 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
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"Appunti sul dibattito parlamentare dopo l'informativa sull'azione del Governo: intervista a Paolo Cento" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Paolo Cento (direttore responsabile di "Articolo 9").

L'intervista è stata registrata venerdì 10 aprile 2026 alle ore 11:30.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Comuni, Conte, Crisi, Elezioni, Esteri, Governo, Guerra, Internet, Legge Di Stabilita', Mass Media, Meloni, Movimento 5 Stelle, Parlamento, Partiti, Partito Democratico, Politica, Primarie, Salis, Schlein, Sindaci, Sinistra, Voto.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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