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Registrazione video del dibattito dal titolo "Festa de l'Unità - Intervento di Elly Schelin", registrato a Roma martedì 23 giugno 2026 alle 21:28.
Dibattito organizzato da Partito Democratico.
Sono intervenuti: Enzo Foschi (presidente Commissione Speciale Roma capitale), Daniele Leodori (segretario Regionale del PD), Elly Schlein (deputato e segretario).
Tra gli argomenti discussi: Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 5 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Dibattito organizzato da Partito Democratico.
Sono intervenuti: Enzo Foschi (presidente Commissione Speciale Roma capitale), Daniele Leodori (segretario Regionale del PD), Elly Schlein (deputato e segretario).
Tra gli argomenti discussi: Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 5 minuti.
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