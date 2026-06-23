23 GIU 2026
dibattiti

Festa de l'Unità - Intervento di Elly Schelin

DIBATTITO | - Roma - 21:28 Durata: 1 ora 5 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Partito Democratico
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Festa de l'Unità - Intervento di Elly Schelin", registrato a Roma martedì 23 giugno 2026 alle 21:28.

Dibattito organizzato da Partito Democratico.

Sono intervenuti: Enzo Foschi (presidente Commissione Speciale Roma capitale), Daniele Leodori (segretario Regionale del PD), Elly Schlein (deputato e segretario).

Tra gli argomenti discussi: Politica.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 5 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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