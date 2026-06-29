Notiziario antiproibizionista

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Sintesi della presentazione di "E non sono pazzi" - XVII Libro bianco sulle droghe (rapporto indipendente sugli effetti del Testo Unico sugli stupefacenti sul sistema penale, sui servizi, sulla salute delle persone che usano sostanze e sulla società) avvenuta il 26 giugno al Senato (Sala Caduti di Nassirya).
Interventi di Stefano Anastasia (Garante dei detenuti della Regione Lazio), Leonardo Fiorentini (segretario di Forum Droghe, direttore di Fuoriluogo.it), Hassan Bassi (componente del direttivo di Forum Droghe), Claudio Cippitelli (presidente del Comitato scientifico di Forum Droghe).
Interventi di Stefano Anastasia (Garante dei detenuti della Regione Lazio), Leonardo Fiorentini (segretario di Forum Droghe, direttore di Fuoriluogo.it), Hassan Bassi (componente del direttivo di Forum Droghe), Claudio Cippitelli (presidente del Comitato scientifico di Forum Droghe).
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