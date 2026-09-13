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La vicenda di Enzo Tortora come punto di partenza per parlare di giustizia, informazione, carcerazione preventiva e garanzie dell'imputato.
Incontro di presentazione del libro del giornalista Vittorio Pezzuto pubblicato nella nuova edizione aggiornata da Piemme.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Vittorio Pezzuto "Applausi e sputi. Le due vite di Enzo Tortora" (Piemme)", registrato a Torino domenica 13 settembre 2026 alle 11:10.
Dibattito organizzato da Associazione Marco Pannella di Torino.
Sono intervenuti: Sergio Rovasio (presidente dell'Associazione … Marco Pannella di Torino), Roberto Capra (presidente della Camera penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte occidentale e Valle d'Aosta), Gianluca Pescatori (avvocato), Bruno Mellano (già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte), Vittorio Pezzuto (giornalista e saggista).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 18 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Incontro di presentazione del libro del giornalista Vittorio Pezzuto pubblicato nella nuova edizione aggiornata da Piemme.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Vittorio Pezzuto "Applausi e sputi. Le due vite di Enzo Tortora" (Piemme)", registrato a Torino domenica 13 settembre 2026 alle 11:10.
Dibattito organizzato da Associazione Marco Pannella di Torino.
Sono intervenuti: Sergio Rovasio (presidente dell'Associazione … Marco Pannella di Torino), Roberto Capra (presidente della Camera penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte occidentale e Valle d'Aosta), Gianluca Pescatori (avvocato), Bruno Mellano (già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte), Vittorio Pezzuto (giornalista e saggista).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
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Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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