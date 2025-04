Dopo il saluto introduttivo di Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confedilizia, interverranno gli autori insieme a Bepi Pezzulli, solicitor of the senior courts of England and Wales,.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro "Comprendere la «guerra ibrida»" di Francesco D’Arrigo e Tommaso Alessandro De Filippo, edito da Mazzanti Libri", registrato a Roma martedì 22 aprile 2025 alle 18:30.



Dibattito organizzato da Confedilizia.



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 26 minuti.



Questo contenuto è …

disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci