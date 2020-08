Meeting di Rimini 2020 - Una nuova economia per l’Unione Europea?

In collaborazione con Intesa Sanpaolo, Eni, Generali, Leonardo, IEG Expo Intervento di Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici.



Partecipano: Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore Generale TIM; Ettore Prandini, Presidente nazionale di Coldiretti; Marco Sesana, Amministratore Delegato Generali Italia.



Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.



La pandemia ha messo l’economia dell’Europa in grave difficoltà.



Il Rercovery Fund Next Generation UE, l’iniziative della Banca Centrale Europea e altre proposte della …

Commissione Europea hanno lo scopo di sostenere una ripresa in un orizzonte che guarda al futuro.



Che incidenza potranno avere queste iniziative per l’economia dell’Unione in generale e dell’Italia in particolare a breve e a medio-lungo termine? Quali sono le principali riforme che bisogna avviare e quale sarà il ruolo delle imprese nella ricostruzione? Nell’incontro con il Commissario Europeo per gli Affari Economici Paolo Gentiloni sarà quindi a tema la grande domanda se dalla crisi potrà nascere una nuova economia più sostenibile, più solidale e meno ostacolata dalla burocrazia.

leggi tutto

riduci