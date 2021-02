In ricordo di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo: Giampiero Massolo (Presidente, ISPI), Paolo Magri (Vice Presidente Esecutivo, ISPI).



Partecipano: Giovanni Carbone (Responsabile del Programma Africa, ISPI, Professore, Università degli Studi di Milano), Donata Garrasi (Direttore per gli Affari Politici, Ufficio dell’Inviato Speciale ONU per i Grandi Laghi), Maria Stella Rognoni (Professore di Storia e Istituzioni dell'Africa, Università di Firenze), Francesca Sibani (Giornalista, Internazionale), Jean-Léonard Touadi (Senior Advisor, FAO).



dibattito dal titolo "Congo: una terra senza pace.", registrato a Evento Online giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 18:00.



Dibattito organizzato da Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Criminalita', Esteri.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 6 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

