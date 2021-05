Intervista a Come Carpentier sull'impatto geopolitico della crisi covid indiana, il punto sul covid in India di Diego Maiorano e la crisi dei paesi emergenti con Paolo Guerrieri.



Puntata di "L'ora di Cindia" di sabato 1 maggio 2021 condotta da Claudio Landi che in questa puntata ha ospitato Come Carpentier (politologo), Diego Maiorano (docente presso l'Università Nazionale di Singapore, ISAS (Institute of South Asian Studies)), Paolo Guerrieri (ordinario di Economia Internazionale alla Sapienza Università di Roma).



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.

minuti.

