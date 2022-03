La tenuta europea e le sanzioni alla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina; la governance Ue da riformare, lo stress test per l'economia e la politica del vecchio continente.



E ancora: cosa faranno le banche centrali in Europa e nel mondo? Ne parla come sempre il professore Fabio Pammoli, Politecnico di Milano e Presidente della Fondazione Cerm e nominato Chairman del comitato per gli investimenti proprio di InvestEu.



Conduce Valeria Manieri.



Puntata di "Connessioni - editoriale sull'economia" di mercoledì 9 marzo 2022 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Fabio Pammolli …

(economista, Chair del Comitato investimenti InvestEu).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 5 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

leggi tutto

riduci