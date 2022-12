Conferenza Internazionale "Transizione energetica e globalizzazione"

Organizzato da Confassociazioni, in collaborazione con ICC Italia, Radio Parlamentare e Centro Studi Italia-Canada.



Brevi saluti dell'ufficio di presidenza di Confassociazioni: Angelo Deiana (Presidente Confassociazioni), Riccardo Alemanno (Vice Presidente Vicario Confassoziaioni), Franco Pagani (Vice Presidente Vicario Aggiunto Confassociazioni), Federica De Pasquale (Vice Presidente Nazionale Confassociazioni).



Indirizzi di saluto: Elissa Golberg (Ambasciatrice del Canada presso la Repubblica Italiana), Paolo Quattrocchi (Presidente Centro Studi Italia-Canada), Barbara De Donno (Segretario …

Generale ICC, International Chamber of Commerce Italia), Armando Melone (Capo del Team Politico della Rappresentanza della Commissione UE in Italia), Gianni Lattanzio (Presidente CONFASSOCIAZIONI International).



"Idrogeno, green deal e territorio: le sfide strategiche della transizione energetica" con Cristian Silviu Busoi (Presidente della Commissione Industria, Ricerca, Energia del Parlamento Europeo), Alessandro Giglio Vigna (Presidente Commissione Politiche della UE della Camera dei Deputati), Patty L’Abate (Vice Presidente Commissione Ambiente della Camera dei Deputati), Erika Mazzetti (Commissione Ambiente Camera dei Deputati), Marco Scurria (Deputato Commissione Fratelli d’Italia), Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte), Christian Solinas (Presidente Regione Sardegna), Paolo Righi (Presidente Confassociazioni Real Estate), Mark Kirby (Senior Advisor Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association), Raphael Lance (Head of Energy Transition Funds at MIROVA – NATIXIS IM), Hannelore Rocchio (Head of Energy Evolution Integrated Initiatives & Regulatory Activity, ENI), Carlo Zorzoli (Head of Business Development di ENEL Green Power), Domenico Maggi (Head of SNAM International and European Affairs), Francesco Lepre (Head of Division Energy Management & Trading DUFERCO Energia), Elena Lorenzini (Vice Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy).



Moderano Angelo Deiana (Presidente CONFASSOCIAZIONI), Cristina Del Tutto (Direttore Radio Parlamentare, Presidente Italia 2026).



Tavola rotonda "Quali orizzonti evolutivi per la globalizzazione? con Roberto Menotti (Direttore Aspenia online), Oscar Di Montigny (Top manager ed esperto di Mega Trends), Danilo Iervolino 8Editore L’Espresso e Forbes).



Modera e conclude Angelo Deiana (Presidente CONFASSOCIAZIONI).

