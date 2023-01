Presentazione del 6° Rapporto annuale OSSFOR

L’annuale analisi sui farmaci orfani realizzata nell’ambito della collaborazione tra OMaR – Osservatorio Malattie Rare e CREA Sanità – Centro per la Ricerca Economica Applicata alla Sanità.



Apertura dei lavori: Francesco Macchia (Coordinatore OSSFOR - Osservatorio Farmaci Orfani), Federico Spandonaro (Presidente del Comitato Scientifico C.R.E.A.



Sanità - Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, OSSFOR).



Saluti istituzionali: Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato alla Salute), Maria Elena Boschi (Componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera …

dei Deputati), Paola Binetti (già Senatrice XVIII Legislatura e già Presidente Intergruppo Parlamentare Malattie Rare).



Interventi di: Francesco Bortolan (Direttore della Direzione Generale per la Salute e le Politiche per la Persona della Regione Basilicata), Isabella Cecchini (Responsabile del Centro Studi IQVIA, Direttrice Primary Market Research IQVIA Italia), Tiziana Corsetti (Direttore U.O.C.



Farmacia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Responsabile Area Scientifica Malattie Rare SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie), Annamaria De Luca (Professore Ordinario Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco Università degli Studi Aldo Moro di Bari - GdL Malattie Rare e Farmaci Orfani, SIF), Barbara Polistena (Responsabile Scientifico e Consigliere di Amministrazione C.R.E.A.



Sanità - Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, OSSFOR), Francesco Trotta (Dirigente Settore HTA ed Economia del Farmaco AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco), Valeria Viola (Institutional and Regulatory Affairs Consultant Pharma Value).



Tavola rotonda “Malattie rare: l'equità di accesso richiede investimenti e trasparenza".



Coordinano i lavori: Francesco Macchia, Barbara Polistena.



Interventi di: Arturo Cavaliere (Direttore U.O.C.



Farmacia Aziendale ASL VT, Regione Lazio e Presidente SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie), Paola Facchin (Coordinatrice del Gruppo Interregionale Malattie Rare della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), Sandra Frateiacci (Presidente ALAMA - Associazione Liberi dall'Asma, dalle Malattie Allergiche, Atopiche, Respiratorie e Rare APS - Alleanza Malattie Rare), Andrea Lenzi (Referente per la Regione Lazio al Tavolo Tecnico Interregionale Malattie Rare), Giuseppe Limongelli (Coordinatore della Rete Malattie Rare, Regione Campania), Ylenja Lucaselli (Componente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati ), Sandra Petraglia (Dirigente Area pre-autorizzazione AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco), Pierluigi Russo (Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco), Giovanna Scroccaro (Direttore Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici Regione Veneto), Ylenia Zambito (Segretario della Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato della Repubblica).



Conclusioni: Francesco Zaffini, Presidente della Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato della Repubblica.

