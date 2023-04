1 Open day - I care: carcere e città

Saluti istituzionali: Antonella Tuoni (Direttrice Casa Circondariale Sollicciano di Firenze), Vincenzo Tedeschi (Direttore Casa Circondariale Gozzini di Firenze), Pierpaolo D’Andria (Provveditore Interdistrettuale Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria), Marcello Bortolato (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze), Dario Nardella (Sindaco del Comune di Firenze), Andrea Giorgi (Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica del Comune di Scandicci), Mirko Dormentoni (Presidente del Consiglio di Quartiere 4 del Comune di Firenze), Maria Paola Monaco (Delegata dell’Università …

di Firenze all'Inclusione e alla Diversità), Camilla Perrone (Dipartimento di Architettura, Università di Firenze), Gerhard Wolf (Direttore KHI Florenz - Max-Planck-Institut).



Ore 10.30 "Il caso di Firenze.



Oltre il muro tra carcere e città: le esperienze di Sollicciano e Gozzini".



Modera: Antonella Tuoni, Direttrice Casa Circondariale Sollicciano di Firenze.



Intervengono: Andrea Aleardi (Direttore Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole) e Gianni Biagi (Architetto).



Ore 10.30 Lab 1 I CARE - UniFI DIDA progetti 2019-2023.



Introduzione: Camilla Perrone (Dipartimento di Architettura, Università di Firenze, Responsabile Scientifica Progetto ICARE), Gabriella Cianciolo (Universität zu Köln, Responsabile scientifica GAP Project).



Testimonianze: David Mesguich (Artista), Martha Cooper (Fotografa Architecture matters.



Designing carceral spaces 'for' and 'with' women and minors: methodologies and result), Francesca Giofrè (Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università di Roma).



Introduzione: Gabriella Cianciolo, Universität zu Köln, Responsabile scientifica GAP Project.



Testimonianze: Dottorandi del Programma Erasmus+ e persone detenute.



Progetto World of Fence: David Mesguich, (Artista), Martha Cooper (Fotografa), Francesca Giofrè (Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università di Roma).



Sessione pomeridiana.



Introduce Francesca Lascialfari, Dirigente scolastico dell’Istituto professionale alberghiero Aurelio Saffi di Firenze.



14.00 - 14.30 - Letture A cura di Marco Giorgetti, Direttore generale della Fondazione Teatro della Pergola 14.30 - 15.45 - Conversazione su carcere e città.



Modera: Camilla Perrone, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze, Responsabile Scientifica Progetto ICARE.



Intervengono: Andrea di Franco (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano), Valentina Gensini (Direttore artistico MAD Murate Art District di Firenze), Pisana Posocco (Architetto, Sapienza Università di Roma, Gruppo di lavoro G124), Luca Zevi (Architetto, Commissione architettura penitenziaria, Ministero della giustizia).



15.45 - 17.00 - Tavola rotonda.



Modera: Antonella Tuoni, Direttrice Casa Circondariale Sollicciano di Firenze.



Intervengono:Eros Cruccolini (Garante per diritti dei detenuti del Comune di Firenze), Mirko Dormentoni (Presidente del Consiglio di Quartiere 4 del Comune di Firenze), Claudia Sereni (Assessora alla Cultura, Promozione del territorio, Turismo, Comunicazione istituzionale e promozione della cultura della memoria del Comune di Scandicci), Emiliano Rolle (Istruttore direttivo bibliotecario, Referente BiblioteCaNova Isolotto, Bibliobus alla Città), Pier Matteo Fagnoni (OAF Ordine degli Architetti PPC della provincia di Firenze /FAF Fondazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze), Franco Corleone (Politico ed esperto su carcere e giustizia), Stefano Fabbri (Associazione Seconde Chance), Elisa Fulco (Associazione Acrobazie), Andrea Mati (Badia a settimo), Giuseppe Matulli (Associazione Pantagruel), Andrea Giorgio (Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze), Nico Bruchi (Elektro Domestik Force), Silvia Barlacchi, Andrea Pillon (Avventura Urbana Srl).

