Radio Carcere: Oltre 23 mila detenuti comuni sono tornati a vivere sempre chiusi nelle celle (il 10% in più in un anno). E' la fine della "Sorveglianza dinamica"? Conversazione con Mauro Palma e Giovanni Pavarin. Scoperti "per caso" altri due detenuti morti nelle carceri di Busto Arsizio e di Perugia