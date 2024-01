Fine dell'austerità e nuovo intervento pubblico: un'ipotesi di governo

Introduce: Andrea Del Monaco, Esperto Fondi Europei.



Intervengono: Andrea Ilari (Primo Ricercatore - Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR), Claudio Cozza (Professore Associato di Politica economica - Dipartimento DiSEGIM, Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'), Alberto Bradanini (Ex-Diplomatico - Presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea), Marco Revelli (Professore ordinario di Scienza della Politica - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"), Francesco Schettino (Professore ordinario di Economia politica - Dipartimento di …

giurisprudenza, Università della Campania L.



Vanvitelli), Giovanni Greco (Scrittore e Docente di Teatrologia - Accademia Nazionale d'Arte Drammatica 'Silvio D'Amico'), Moni Ovadia (Scrittore, Attore, Regista, Ricercatore, Cantante e Interprete di musica etnica), Livio De Santoli (Prorettore alla Sostenibilità - Università di Roma "La Sapienza", Presidente Consiglio d'Area di Ingegneria Energetica, Facoltà di Ingegneria), Marco Barbieri (Professore ordinario di Diritto del Lavoro - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"), Elena Basile (Ex Ambasciatrice, Scrittrice), Mario Sanguinetti (Membro Esecutivo Nazionale Cobas Scuola, Formatore del CESP, Centro Studi Scuola Pubblica).



Ore14:30 Michela Becchis (Professore Associato - Università di Chieti), Marco Canesi (Professore di Progettazione urbanistica - Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano), Clara E.



Mattei (Professore Associato, Dipartimento di Economia - New School for Social Research NYC), Giovanni Dragoni (Giornalista, Caporedattore e inviato - Il Sole 24 Ore), Gianluigi Trianni (Medico, già Direttore Generale - Medicina Democratica, Comitato NO AD), Veronica Morea (Primo Ricercatore - Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR), Pasquale Tridico (Professore ordinario di Politica Economica e Direttore di Jean Monnet Centre of Excellence - Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre), Andrea Del Monaco (Esperto Fondi Europei), Roberto Scarpinato (Senatore).

