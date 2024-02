Sicurezza stradale e mobilità sostenibile

Intervengono: Fabio Rampelli (Vice Presidente della Camera dei Deputati), Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio), Silvia Bruzzone (Dirigente di ricerca ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, Responsabile Rilevazione nazionale incidenti stradali con lesioni a persone), Fabrizio D’Ascenzo (Commissario straordinario INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Fabrizio D’Ascenzo, Commissario straordinario INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), Angelo Sticchi Damiani (Presidente ACI - Automobile Club d’Italia), …

Domenico Crocco (Segretario Generale e Presidente Comitato Tecnico Guida autonoma e tecnologie per la sicurezza PIARC Italia - World Road Association, Dirigente ANAS).



Intervista degli studenti ai genitori di ragazzi vittime di incidenti stradali: Enza Tripaldi (mamma di Margherita Diazenna Presidente Associazione “Famiglie di Angeli” OdV), Leopoldo Iovino (papà di Eugenio), Luca Valdiserri (papà di Francesco).



Interventi di: Giuseppe Schiboni (Assessore Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito della Regione Lazio), Tonino Cantelmi (Psichiatra e Psicoterapeuta, Professore di Psichiatria Università Gregoriana Roma), Maria Teresa Russo (Professoressa di Filosofia Morale - Università Roma Tre), Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito), Emanuele Pirro (ex Pilota F1 e vincitore per 5 volte della 24 ore di Le Mans progetto “SARA Save Factor”), Antonio Avenoso (Executive Director ETSC - European Transport Safety Council), Giancarlo Elena (Specialista di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Consulente di Gruppi Assicurativi), Filiberto Mastrapasqua (Direttore Servizio di Polizia Stradale della Polizia di Stato Ministero dell’Interno), Fabio Massimo Frattale Mascioli (Professore di Elettrotecnica - Sapienza Università di Roma, Coordinatore Scientifico PoMoS - Polo della Mobilità Sostenibile della Regione Lazio Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per un modello di mobilità sostenibile), Fabrizio Ghera (Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio).



Conduce: Adriana Elena (Ingegnere, già Direttore ASTRAL - Azienda Strade Lazio SpA).

