La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Al cervello non frega nulla se una droga è legale o no

Il Parlamento federale tedesco ha approvato la legalizzazione della cannabis per uso personale, oltre che terapeutico.



Serve solo un passaggio formale a fine marzo e poi dal primo aprile (e non sarà uno scherzo) chi è maggiorenne in Germania potrà coltivare fino a tre piante; dai mesi estivi potrà usare e comprare cannabis in club senza fini di lucro, autorizzati a coltivare e distribuire la pianta.



Potrà possedere 50 grammi di cannabis a casa e 25 grammi con sé per uso personale.



Le nuove regole vietano l’acquisto per i minorenni, mentre tra i 18 e i 21 anni sarà consentito …

comprarne solo fino a 30 g, con un contenuto massimo di Thc del 10%.



Massimo Barra, medico, presidente emerito Croce Rossa italiana, fondatore di Villa Maraini ha spiegato che "al cervello non frega nulla se una droga è legale o no".

