Ecodigital: PNRR e Smart Governance

Best practice tecnologiche e normative degli attivisti, imprese e istituzioni per una transizione tecnologica e digitale giusta.



Introduzione: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde e promotore rete EcoDigital), Loredana De Petris (Promotrice Rete EcoDigital).



Intervengono: Giuseppe Conte (Presidente Movimento 5 Stelle), Stefano Patuanelli (Capogruppo Movimento 5 Stelle Senato della Repubblica), Francesco Boccia (Capogruppo PD Senato della Repubblica), Antonio Uricchio (Presidente ANVUR), Livio de Santoli (Prorettore alla sostenibilità Sapienza Università di Roma), Gianfranco …

Amendola (magistrato e ambientalista), Valerio Lucciarini (Presidente Rete dei Comuni Sostenibili), Filomena Maggino (Professore in Statistica sociale Sapienza Università di Roma), Marco Armoni (Professore Associato New York University).



Modera Luca De Carolis (giornalista Il Fatto Quotidiano), Salvatore Mazzone (Sindaco Comune di Pietrelcina), Giovanni Maria Riccio (Managing Partner E-lex studio legale), Davide Adornetto (Founder WeAre Digitale), Mariafrancesca Serra (Presidente Nazionale Coldiretti Donne), Marco Campagnano (CEO Fit and Go), Aram Chantal Mbow (Founder Innovamay), Anselmo Pellizzi (Segretario Nazionale Rete EcoDigital), Valentina Vecchia (CEO & Co-founder Idra Water), Lica Squadroni (Founder Tepy), Diego Lay (Founder e CEO Autentico), Rossano De Regno (EcoDigital Marche gCUBE We Built Digital), Catia Acquesta (Presidente Alleati con te).

