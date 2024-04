Notiziario antiproibizionista

Rassegna di notizie, analisi e commenti.



La norma del nuovo codice della strada che dispone il ritiro della patente per chi è positivo al test antidroga anche se non è in stato di alterazione, che non vale per chi è positivo all'alcoltest.



I dati reali dell'indicentalità sulle strade.



Il Governo al Vinitaly difende la produzione di vino.



Eppure, come afferma l'Istituto superiore di sanità, l'alcol è ancora tra i più temibili fattori di rischio e di malattia.



Perché una droga pesante come l'alcol è legale e invece la cannabis viene lasciata alla criminalità? Lo stato della legalizazione …

della cannabis nel mondo.



L'importante risoluzione sulla riduzione del danno votata per la prima volta dalla Commission on narcotics drugs delle Nazioni Unite.



L'inchiesta sul narcotraffico globale sul settimanale L'Espresso.



Il rapporto di Harm Reduction International sul ritorno della pena di morte nel mondo per i reati droga correlati.

leggi tutto

riduci