15ª edizione della Conferenza Nazionale di Statistica (seconda giornata)

"Cybersicurezza e contrasto ai crimini informatici: lo strumento della intelligenza artificiale".



Colloquio con: Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno).



Modera Manuela Perrone (Giornalista Sole 24 Ore).



Tavola rotonda "Strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale".



Chair: Massimo Fedeli (Direttore del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica, Istat).



Intervengono: Maria Chiara Carrozza (Presidente CNR), Mario Nobile (Direttore generale AgID), Bruno Frattasi (Direttore generale Agenzia per la cybersicurezza …

nazionale), Guido Scorza (Componente Collegio Garante per la protezione dei dati personali), Benedetta Giovanola (Professoressa Università di Macerata e Titolare Cattedra Jean Monnet).



Ore 14.00 Presentazione settima edizione del Rapporto Istat sugli SDGs.



Saluti Istituzionali: Francesco Maria Chelli (Presidente Istat).



Presenta il rapporto: Paola Ungaro (Dipartimento per la produzione statistica | Istat).



Modera: Angela Ferruzza (Dirigente Servizio Ambiente, territorio e registro delle unità geografiche e territoriali, Istat).



Intervengono: Gian Luca Gregori (Rettore Università Politecnica delle Marche, Presidente WeBuild), Alessandro Guerri (Direttore Generale della Direzione Generale Attività Europea Internazionale e Finanza Sostenibile, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Enrico Giovannini (Professore Università di Roma “Tor Vergata”, Direttore scientifico ASviS), Romina Boarini (Director Centre on Well-Being, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity OECD), Marco Tiberti (Senior Economist World Bank), Piero Conforti (Deputy Director Statistics Division FAO), Pierpaolo D’Urso (Professore Sapienza Università di Roma).



Conclude: Monica Pratesi (Direttrice Dipartimento per la produzione statistica, Istat).



Tavola rotonda - "Misurare lo sport.



Un Conto satellite Istat".



Modera: Michele Camisasca (Direttore generale Istat).



Intervengono: Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Manuela Di Centa (Campionessa Olimpica e Dirigente Sportiva), Antonella Baldassarini (Dirigente Servizio Trattamento e verifica della qualità dei dati di input su istituzioni e imprese, Istat).



Keynote speech " L’Intelligenza Artificiale e la BCE" Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea).



Chiusura Francesco Maria Chelli (Presidente Istat).

