“Missione Italia”

10.00 Sessione di apertura: Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma Capitale), Raffaele Fitto (Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR), Antonio Decaro (Presidente ANCI).



10.45 "Il PNRR dei comuni e delle città: a che punto siamo" Veronica Nicotra (Segretario Generale ANCI), Biagio Mazzotta (Ragioniere Generale dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze), Antonio Palmisano (Coordinatore Struttura di Missione PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri).



Mattarella (Amministratore Delegato Invitalia).



Ore 11.30 "Funzionamento e implementazione del sistema regis: regole per la contabilità e la rendicontazione".



Intervengono: Andrea Ferri (Responsabile Finanza Locale ANCI-IFEL), Salvatore Bilardo (Ispettore Generale Capo I.Ge.P.A., Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze), Carmine di Nuzzo (Direttore Generale per il Servizio Centrale del PNRR, Ministero dell’Economia e delle Finanze), Pierciro Galeone (Direttore IFEL).



Ore 12.00 "Rigenerazione e piani urbani integrati: i progetti del Ministero dell'Interno e il PN Metro Plus".



Intervento di Enrico Trantino (Sindaco di Catania), Stefania Dota (Vice Segretario Generale ANCI), Matteo Barbero (Dirigente Direzione Finanza e Patrimonio, Città Metropolitana di Torino), Sonia Caffù (Dirigente I.Ge.P.A., Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze), Maria Grazia Falciatore (Capo di Gabinetto, Comune di Napoli), Raffaele Parlangeli (Direttore Generale Ufficio per le Politiche Territoriali e la Cooperazione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Coesione e il Sud), Rosa Valentino (Direttore Centrale per la Finanza Locale, Ministero dell’Interno).



Ore 14.15 1"Equità e coesione sociale: i progetti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".



Intervengono: Mario Conte (Sindaco di Treviso), Davide Galimberti (Sindaco di Varese), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Annalisa D’Amato (Responsabile Welfare, Politiche Sociali e Salute ANCI), Alessandro Lombardi (Capo Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e Migratorie, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Giuseppe Morandini (Vicepresidente ACRI).



Ore 15.00 "Transizione energetica: un'opportunità di crescita e innovazione per i territori".



Intervengono: Michelangelo Giansiracusa (Sindaco di Ferla), Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino), Carlo Masci (Sindaco di Pescara), Giada Maio (Responsabile Energia e Qualità dell’Aria, Mobilità e Trasporto Pubblico Locale ANCI), Davide Ciferri (Coordinatore Unità di Missione per il PNRR, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Nicola Monti (Amministratore Delegato Edison), Fabrizio Penna (Capo Dipartimento Unità di Missione PNRR, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Salvatore Pinto (Presidente AXPO Italia).



Ore 16.15 "Sviluppo sostenibile: i progetti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica".



Intervengono: Alessandro Ghinelli (Sindaco di Arezzo), Fiorenza Pascazio (Sindaco di Bitetto), Antonio Di Bari (Responsabile Servizi Pubblici Locali e Società Partecipate, Appalti, Infrastrutture e Rifiuti ANCI), Matteo Campora (Assessore Transizione Ecologica, Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Smart City, Comune di Genova), Stefano Carta (Direttore Dipartimento VII – Attuazione del PNRR, Fondi Europei, Supporto ai Comuni per lo Sviluppo Economico/sociale, Formazione Professionale, Città Metropolitana di Roma Capitale), Giorgio Centurelli (Direttore Generale Gestione Finanziaria, Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Fabio Costarella (Vicedirettore CONAI), Laura D’Aprile (Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Corrado Dentis (Presidente CORIPET), Diego Galli (Direttore Generale INWIT).



Intervento di Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).



Ore 17.15 "Comuni del benessere e della vita attiva: i progetti del Ministro dello Sport e i giovani e del Ministero della Salute".



Intervengono: Giuseppe Cassì (Sindaco di Ragusa), Patrizia Manassero (Sindaco di Cuneo), Roberto Pella (Sindaco di Valdengo e Vicepresidente vicario ANCI), Eugenio Ceglia (Direttore Generale, Comune di Palermo), Giuseppe Feltrin (Direttore Generale, Centro Nazionale Trapianti), Alessio Nardini (Direttore Generale Unità di Missione per l’Attuazione degli Interventi del PNRR, Ministero della Salute), Luca Rizzo Nervo (Assessore Welfare e Salute, Nuove Cittadinanze, Fragilità e Disabilità, Comune di Bologna), Flavio Siniscalchi (Capo Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri).



Ore 18.00 "Scuola futura: i progetti del Ministero dell'Istruzione e del merito".



Intervengono: Sabrina Gastaldi (Responsabile Istruzione, Politiche Educative ed Edilizia Scolastica ANCI), Veronica Bernabei (Sindaco di Valmontone), Elisabetta Cinti (Responsabile Ufficio Progettazioni Opere Pubbliche, Comune di Grosseto), Regina Milo (Assessore PNRR e Fondi Europei, Turismo, Pubblica Istruzione, Cultura e Affari Legali, Comune di Agerola), Simona Montesarchio (Direttore Unità di Missione per l’Attuazione degli Interventi del PNRR, Ministero dell’Istruzione e del Merito), Giovanni Portaluri (Responsabile Investimenti Pubblici, Invitalia).



Intervento di Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito).

