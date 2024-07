Seconda assemblea della World farmers Markets Coalition

Benvenuto di Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale, Coldiretti).



Saluto Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma), Antonio Tajani (Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale), Maurizio Martina (Vice Direttore FAO), Heidi Kühn (2023 World Food Prize Laureate, Fondatrice e Amministratrice Delegata di Roots of Peace), Jeffrey Prescott (Ambasciatore degli Stati Uniti presso le Agenzie ONU per l'alimentazione e l'agricoltura), Alvaro Lario (Presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo), Hans Hoogeveen (Presidente del Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite …

per l'alimentazione e l'agricoltura FAO), Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti).



Chiude la sessione introducendo il nuovo video della WorldFMC Richard McCarthy, Presidente, WorldFMC.



11.15 – 13.00 Rafforzare la rete dei mercati agricoli nel mondo.



Il ruolo del sistema del cibo locale nella cooperazione internazionale.



Modera Carmelo Troccoli, Direttore Generale, WorldFMC.



Introduce Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Comitato Scientifico Campagna Amica e Univerde.



Intervento Laura Aghilarre (Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per le questioni generali della cooperazione allo sviluppo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale -Italia).



"Cosa stiamo facendo ora: La nostra esperienza nella cooperazione internazionale dall'Europa, agli Stati Uniti, al Mediterraneo e all'Africa".



Intervengono: Jean Charles Khairallah (Presidente del Lebanon Farmers Market e membro direttivo della WorldFMC), Dennis Andaye (Presidente di Bloom Business, Kenya), Darnella Winston (Direttrice di progetto della Mississippi Association of Cooperatives, USA).



Chiude la sessione Biagio di Terlizzi, Vicedirettore dell'Istituto agronomico e mediterraneo di Bari (CIHEAM) - Coordinatore del progetto MAMi.



"Cosa possiamo fare in futuro per espandere il modello dei mercati agricoli in altre parti del mondo".



Intervengono: Rossana Polastri (Direttrice regionale della Divisione America Latina e Caraibi (IFAD), Adriano Campolina (consulente senior di politiche, istituzioni rurali, servizi ed emancipazione FAO), Carlos Lazo (Direttore Generale Agroferias Campesinas, Perù), Sarah Parker (Direttrice Victorian Farmers Market Association, Australia).



14.00 – 16.00 Partenariati a servizio dei membri della WorldFMC.



Città e partenariati comunali.



Introduce J.



Robin Moon, Responsabile delle Strategie, WorldFMC.



Intervengono: Grace Githiri (Responsabile associato della gestione del programma UN-Habitat), Ann Trevenen-Jones (Programma di governance dei sistemi alimentari, Global Alliance for Improved Nutrition GAIN), Kurt Wheeler (responsabile del progetto Project for Public Spaces PPS).



Partenariato per Agricoltori e Produttori di cibo.



Introduce Richard McCarthy, Presidente WorldFMC.



Intervengono: Raoul Tiraboschi (Slow Food Italia), Richard Ssemwanga (Presidente UNYFA - Membro giovani WFO).



Partenariato Cooperazione per sviluppo Rurale.



Introduce Carmelo Troccoli, Direttore Generale WorldFMC.



Intervengono: Federico Mattei (Specialista sistemi alimentari sostenibili, Mountain Partnership FAO), Daniel Anavitarte (Esperto Regional- Divisione Latino America (IFAD), Enrico Azzone (CIHEAM-Bari).



Come creare le Associazioni nazionali dei mercati contadini.



Esperienza della Corea.



Intervengono: Sora Moon (Responsabile alle comunicazioni di Farmers Market Marchè), Danbi Lee (PR Manager Farmers Market Marché).



Esperienza del Kenya.



Intervengono: Dennis Andaye (Presidente of the Bloom Business, Kenya), Giuseppe Stocchi (Market Manager Fondazione Campagna Amica Lazio), Eliud Kaunyangi Laichena (Kenyan National Farmers’ Federation).



Esperienza del Canada.



Intervengono: Jean-Nick Trudel (Direttore Generale Association des marchés publics du Québec), Heather O'Hara (Direttrice Esecutiva della British Columbia Association of Farmers’ Markets), Chris Quinlan (Vicepresidente della Canadian Farmers’ Markets Association), Justin Cantafio (Direttore Esecutivo di Farmers’ Markets of Nova Scotia),.

leggi tutto

riduci