Parliamo delle inedite consultazioni per la formazione di un governo in Francia, dopo le elezioni legislative anticipate convocate dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.



A quasi sessanta giorni dalla vittoria al ballottaggio di un fronte eterogeneo di forze politiche, che si è accordato allo scopo di frenare l'avanzata dell'estrema destra, non c'è ancora un nome e un programma.



Su questo abbiamo intervistato Sandro Gozi, parlamentare europeo di Renew Europe, eletto in Francia.



"Le consultazioni per la formazione del governo in Francia. Intervista a Sandro Gozi" realizzata da Roberta …

Jannuzzi .



L'intervista è stata registrata mercoledì 4 settembre 2024 alle ore 12:22.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Esteri, Unione Europea.

