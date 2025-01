Presentazione della petizione per la revisione costituzionale in materia di salute ed offerta sanitaria

Modera Sabrina Cavezza (giornalista).



Saluti istituzionali: Nazario Pagano (Presidente Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati).



Intervengono: Antonio Lattanzio (Coordinatore Regione Puglia per Culturazione), Morena Luchetti (Coordinatrice Regione Marche per Culturazione), Antonio Squarcella (Coordinatore Provincia di Foggia per Culturazione), Luca Conserva (Coordinatore Provincia di Taranto per Culturazione), Giulietta Marangi (Coordinatrice Città di Martina Franca per Culturazione), Mary Lenti (Coordinatrice Città di Grottaglie Culturazione).



Interviene Francesco …

Schittulli (Oncologo, co-primo firmatario della petizione per Culturazione).



Sono stati invitati: Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri).



Conclude Angelo Lucarella (Primo firmatario della petizione di Csulturazione).

