Terza edizione del Festival Euromediterraneo dell’Economia (Feuromed) "Un modello mediterraneo per l'intelligenza artificiale" (seconda giornata)

Promosso dal quotidiano l’Altravoce in collaborazione con il Parlamento Europeo, la Commissione Europea e con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania.



Intervento di apertura del Direttore Alessandro Barbano.



Videomessaggio di Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo.



Intervento di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.



"La scienza/Forme e sfide dell’intelligenza artificiale generativa".



Modera Edoardo Fleischner.



Intervengono: Carlo Baldassi (Professore Associato Università Bocconi, Computing Sciences), Gianluigi Greco (Direttore del …

Dipartimento di Matematica e Informatica, Università della Calabria, Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale).



Intervento di Valeria Sandei (Amministratrice Delegata Almawave).



"Il mercato/Occasioni e limiti dell’Europa nella concorrenza dei grandi player".



Modera Antonio Troise.



Intervengono: Francesco Profumo (Professore Politecnico di Torino), Marco Gambaro (Professore di Economia dei Media ed Economics of Communication, Università degli Studi di Milano), Stefano Bistarelli (Professore Associato di Informatica, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Perugia), Gelsomina Vigliotti (Vicepresidente BEI).



Interventi di: Marco Tronchetti Provera (Vicepresidente esecutivo, Pirelli), Uljan Sharka (C.E.O.



iGenius).



Sessione pomeridiana: "La robotica/L’alleanza uomo-macchina per la quinta rivoluzione in azienda".



Modera Marco Cerrone.



Intervengono: Manuel Roveri (Professore Ordinario, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano), Antonio Sgorbissa (Professore Ordinario di Robotica, Università di Genova), Antonio Orvieto (ELLIS leader, Max Planck Institute), Silvia Rossi (Professore Ordinario in Informatica, Università di Napoli), Don Luca Peyron (Faculty fellows Centro Nexa del Politecnico di Torino).



Intervento di Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca.



"I Servizi/L’IA ponte tra cittadino e Stato a difesa della democrazia".



Modera Sergio Bellucci.



Intervengono: Alessandra Poggiani (Direttore Generale Cineca), Giorgio Ventre (Direttore Scientifico Apple Developer Academy, Università di Napoli Federico II), Carlo Sansone (Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Università Federico II di Napoli), Maurizio Lenzerini (Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, La Sapienza-Roma).



Intervista ad Alessandro Scortecci (Chief Investment Officer – Direct Investments – CDP Venture Capita).



"Il Mediterraneo/La sfida al computing divide per un modello di integrazione".



Modera Giuseppe Smorto.



Intervengono: Patrizio Bianchi (già Ministro dell’Istruzione), Stefano Consiglio (Presidente Fondazione con il Sud), Vito Teti (Professore Ordinario di Antropologia Culturale, università della Calabria), Giorgio Veronesi (Executive director digital technology and innovation, Snam), Paolo Manfredi (Responsabile Transizione Digitale di Confartigianato Imprese).



Presentazione del libro: Il dovere della speranza.



Alessandro Barbano intervista Romano Prodi e Massimo Giannini.

leggi tutto

riduci