Interventi di: Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni - Peppe Brescia, membro dell'Associazione Luca Coscioni - Stefano Anastasia, garante dei detenuti della regione Lazio - Franco Corleone, presidente de La Società della Ragione In studio Mirella Parachini.



Puntata di "Il Maratoneta" di sabato 5 luglio 2025 condotta da Mirella Parachini che in questa puntata ha ospitato Filomena Gallo (segretaria dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Peppe Brescia (membro dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Stefano …

Anastasia (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio), Franco Corleone (presidente de La Società della Ragione).



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 58 minuti.

