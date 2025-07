Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

Sommario degli argomenti.



Balcani occidentali: il vertice di Skopje con l'Unione Europea sul piano per la regione messo a punto dalla Commissione europea nel 2023 per stimolare la crescita economica e favorire il progressivo avvicinamento alla Ue e al suo mercato unico.



Bosnia Erzegovina: l'inchiesta aperta a Milano sul "Sarajevo safari", i viaggi in Bosnia in cui "turisti" italiani durante la guerra giocavano a fare i cecchini sparando ai civili nella Sarajevo assediata.



Serbia: la grandde manifestazione antigovernativa del 29 giugno, nel "giorno di San Vito", le proteste degli studenti e non …

solo che vanno avanti da mesi e la situazione politica.



"Continuate in ciò che era giusto": la puntata è dedicata d Alex Langer a trent'anni dalla sua scomparsa il 3 luglio 1995.

