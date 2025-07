“L’Italia che abiteremo by Remind”

Modera i lavori della giornata il Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi Presidente di Remind.



Chiude Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio.



I principali temi della mattina: la nuova cultura dell’abitare, l’immobiliare allargato ai settori produttivi, la sanità pubblica e privata, le infrastrutture strategiche e la rigenerazione urbana.



Se ne parla con Edoardo Rixi Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Lucia Albano Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze, Luciano Ciocchetti Presidente Intergruppo Parlamentare “One Health”, Paolo Grasso Capo di …

Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, Tommaso Tanzilli Presidente Ferrovie dello Stato Italiane, Marcello Fiori Direttore Generale Inail.



Gli argomenti rilevanti del pomeriggio: la città che verrà, la valorizzazione dei territori, le nuove prospettive sulla sostenibilità, la biodiversità, il capitale umano, l’importanza dei luoghi che abitiamo e l’esigenza di abitazioni di qualità per i lavoratori.



Se ne parla con Giorgio Mulè Vicepresidente della Camera dei Deputati, Maria Teresa Bellucci Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Alessandra dal Verme Direttore Agenzia del Demanio, Luigi Fiorentino Presidente National Biodiversity Future Center, Serafino Sorrenti Capo Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, Alessandra Priante Presidente Enit.



Insieme ai rappresentanti delle Istituzioni, parteciperanno all’iniziativa le buone pratiche dei settori produttivi della nazione tra cui: Marcello Presicci Presidente Advisory Board FEduF, Ivano Ilardo Senior Advisor e Business Development Yard Reaas, Massimiliano Pierini Managing Director Rx Italy, Michele Stella Amministratore Delegato Polis Sgr, Luigi Merlo Presidente Federlogistica e Direttore Rapporti istituzionali per l'Italia gruppo Msc, Giuseppe Guaglianone Presidente Ordine dei Farmacisti Provincia di Roma, Maurizio Pigozzi Presidente Associazione Italiana Ospedalità Privata Lazio, Monica Gibellini Government Affairs, Policy & Patient Engagement Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, Franco Mencarelli Presidente Osservatorio Internazionale Buone Pratiche, Gabriele Scicolone Consigliere Delegato Remind e Ad Artelia Italia, Francesco Burrelli Presidente Anaci e Vicepresidente Remind, Fabrizio Marchetti Consigliere e Direttore Strategie e Sviluppo B21 Facility Management, Andrea Migliore Responsabile Global Business Development & Sales di Rina Prime, Alan Mantin Vice President Development Southern Europe Hilton, Emidio Pacini Ceo Pacini Group, Simone Benassi Technical Offering and Post Sales Enel X, Fabrizio Capaccioli Presidente Green Building Council, Alessandro Marchesini Chairman NVA Renewables, Maria-Gabriella Sarah Partnership and Global Challenges Esa, Stefano Vittori Global Real Estate Senior Vice President Luxottica, Massimo Caputi Presidente Federterme e Vicepresidente Confindustria Alberghi.



L’Italia che abiteremo è organizzata e promossa da Remind, associazione delle buone pratiche dei settori produttivi della Nazione.

