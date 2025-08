Le regionali in Calabria, intervista a Vittoria Baldino

In Turchia, costituita la commissione per la riforma costituzionale. Il processo di disarmo del PKK rallenta mentre in Siria le SDF chiedono garanzie a Damasco. In Iran il boia non si ferma, il regime in bilico tra spaventosa crisi idrica, proteste e timore per un nuovo attacco di Israele. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara