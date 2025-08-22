22 AGO 2025

Collegamento con Samuele Resmini sulla raccolta delle firme in Sardegna del Partito Radicale sulla proposta di legge di iniziativa popolare "Zuncheddu e altri"

COLLEGAMENTO | di Marco Roberti - RADIO - 09:06 Durata: 3 min 55 sec
A cura di Carmine Corvino
Registrazione audio di "Collegamento con Samuele Resmini sulla raccolta delle firme in Sardegna del Partito Radicale sulla proposta di legge di iniziativa popolare "Zuncheddu e altri"", registrato venerdì 22 agosto 2025 alle 09:06.

Sono intervenuti: Samuele Resmini (fisico, iscritto al PRTT).

La registrazione audio ha una durata di 3 minuti.
