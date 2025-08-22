CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Registrazione audio di "Collegamento con Samuele Resmini sulla raccolta delle firme in Sardegna del Partito Radicale sulla proposta di legge di iniziativa popolare "Zuncheddu e altri"", registrato venerdì 22 agosto 2025 alle 09:06.
Sono intervenuti: Samuele Resmini (fisico, iscritto al PRTT).
La registrazione audio ha una durata di 3 minuti.
Sono intervenuti: Samuele Resmini (fisico, iscritto al PRTT).
La registrazione audio ha una durata di 3 minuti.
leggi tutto riduci