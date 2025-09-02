02 SET 2025
intervista

Presentazione del libro di Francesco Lepore: "Bellezza antica e sempre nuova, il latino nel mondo di oggi" (Castelvecchi Ed.)

INTERVISTA | di Michele Lembo - Radio - 21:50 Durata: 14 min 27 sec
"Presentazione del libro di Francesco Lepore: "Bellezza antica e sempre nuova, il latino nel mondo di oggi" (Castelvecchi Ed.)" realizzata da Michele Lembo .

L'intervista è stata registrata martedì 2 settembre 2025 alle ore 21:50.

La registrazione video ha una durata di 14 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
