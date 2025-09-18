18 SET 2025
Informazione e verità nel conflitto in Medio Oriente

CONFERENZA STAMPA | Roma - 15:00 Durata: 1 ora 25 min
A cura di Stefano Chiarelli
Presentazione dell'ultimo rapporto dell'associazione UN Watch di Hillel Neuer, Direttore esecutivo di UN Watch.

Dopo l'intervento di apertura del Sen.

Giulio Terzi, vi saranno i saluti introduttivi di Cristina Franco, Presidente Associazione Italia-Israele di Savona e Antonio Stango, Presidente FIDU.

Intervengono: Hillel Neuer, Direttore esecutivo UN Watch; Rev.

Johnnie Moore, Responsabile Gaza Humanitarian Foundation; Col.

Richard Kemp, High Level Military Group; Tomas Sandell, Direttore European Coalition for Israel, Fiamma Nirenstein, Editorialista, scrittrice; Angelo Vaccarezza Consigliere regionale Liguria; Matteo Angioli, moderatore, Segretario GCRL.

Benissimo
Buona sera
Si sente sì penso di sì
Ok buona sera benvenute benvenuti a tutti al Senato della Repubblica per una conferenza stampa
Direi di grande rilevanza perché viene presentato vengono presentati due rapporti uno in particolare inedito che viene appunto illustrato per la prima volta oggi promosso dal senatore presidente della commissione per le Politiche UE del Senato del Senato Giulio Terzi di Sant'Agata assieme alla Associazione Italia Israele di Savona alla affido Federazione italiana diritti umani e al comitato globale per lo Stato di diritto Marco Pannella il rapporto in questioni rapporti in questione sono curati dall'associazione UN Watch United Nations watch
Diretta dal direttore esecutivo di Hillel Neuer avvocato canadese qui alla alla mia destra
Sono presenti naturalmente anche di principali esponenti delle due associazioni
Più altre due associazioni sono minato vero Cristina Franco presidente dell'associazione Israele santità lesa da lady salvo una Antonio stanco presidente dell'affido e poi interverranno reverendo regioni molle scusabile della casa prima inseriamo Foundation in collegamento
Thomas Sandor direttore della European Coalition for Israel qui alla mia sinistra
Fiamma Nirenstein non ha bisogno di presentazioni editorialista scrittrice in collegamento da Gerusalemme e poi accanto al senatore terzi
Ad Angelo Vaccarezza consigliere regionale della Liguria
Io sono Matteo Angioli collaboratore del senatore terzi e segretario del comitato globale per lo Stato di diritto Marco Pannella ringrazio anche la presenza di radio radicale che seguirà i lavori genera li renderà disponibile
Sul suo sito su radio radicale punto it a questo punto non mi resta che dare la parola ringraziando ancora tutti i relatori e voi che siete presenti numerosi dare la parola al senatore due terzi Santagata
Grazie finite Matteo grazie a tutti voi autorità
Co.Re.Rat. certo il relatore
Senatrice Ester Mieli e senatrice Susanna campione che con la loro abituale discrezione rimangono ma vigili e pronte a prender la parola in ogni momento sicuramente come avviene in Aule nelle Commissioni
Quindi grazie a tutti i colleghi personale radio radicale alle organizzazioni che hanno sostenuto questa iniziativa in particolare al nostro relatore di oggi dottor noi
Il è un vero onore condividere questo dibattito con con tutti voi
L'autore di due rapporti illuminanti quanto mai necessari necessari perché denunciano scorrettezze denunciano abusi rinunciano pregiudizi
Che subisce soprattutto in sede ONU lo Stato di Israele ma che subiamo tutti noi amici non soltanto lo Stato di Israele ma amici della verità della giustizia dello stato di diritto dall'ordine internazionale
Lo subiamo anche perché vediamo l'orrendo dilagare di inaudite violenze verbali e fisiche di antisemitismo e di antisionismo e di antisemitismo mascherato
Anzi sotto antisionismo che è ugualmente deprecabile come manifestazione di odio e di incomprensioni di quelli che sono i valori ebraico cristiani ebraici in particolare che informano la nostra società l'Unione Europea l'esistenza stessa degli europei e dell'Occidente
Questa conferenza viene durante una vera escalation di di violenze dicevo
E guardiamo soprattutto cui perché quella che tocca i più giovani poi parte parleremo delle violenze che toccano i giovani palestinesi sin dalla loro nascita i giovani nella striscia di Gaza
Una violenza nel mondo accademico europeo e nel mondo accademico italiano due giorni fa professione di Pisa è stato aggredito dopo essere stato etichettato come sionista
Mentre un altro un'altra persona docente israeliano ospitato nelle sei Torino è stato sospeso per aver avuto il coraggio di spiegare i suoi studenti le motivazioni di ciò che sta accadendo in Medioriente
E dell'attacco inaudito che Israele subisce da molti anni in in realmente dalla istituzione lo Stato di Israele ma ancor di più da dopo il sette ottobre
è veramente notevole notevolissimo direi il lavoro svolto dai due nuoce ecco UN Watch acquisito
Uno Stato Us che una volta i romani attribuivano ai grandi giuristi e grandi osservatori esponenti della società del loro mondo
Che definirei lo ius rispondenti UN Watch un organismo di grande autorevolezza
Ed è diretto Daniele noia più menzionato
E qui a per la pubblicazione di due rapporti primo rapporto niente da nascondere intitolato niente da nascondere come Longo e Francesca Albanese hanno insabbiato i loro finanziamenti da parte di gruppi di lobby pro Hamas questo il titolo
Uscito nel maggio due mila venticinque
Un'opera di informazione preziosa che smaschera l'approccio e le attività della relatrice speciale delle Nazioni da Francesca Albanese all'interno del Consiglio perfino all'interno del Consiglio per i diritti umani
Dico perfino perché sono attività di pura parte
Dissi che a me di spiegazione addirittura all'odio nei confronti di Israele tutte le sue forme della colpevolizzazione non soltanto lo Stato ebraico ma dell'esistenza
Stessa delle con dell'ebraismo nel mondo occidentale
Il nuovo rapporto di di lei Loiero
è intitolato scuole Nella morsa del terrore come norma permesso i capi di Hamas di controllare su sistemi di coattivo ecco eh
Ancor più del primo un rapporto agghiacciante il titolo emblematico ma è chiaro che si riferisce a generazioni e generazioni giovani palestinesi ricordate quel due mila sette quando si dice dottoressa albanese disse che erano
Le ultime elezioni le lesioni esempio di democrazia quelle che portarono al potere Hamas nel due mila sette a Gaza esempio di democrazia immediatamente dopo
Venne Orgiu speziati tutti i funzionari dell'Autorità palestinese a Gaza quello era l'esempio democrazia
Da quel momento tutte le generazioni di giovani nati a casa di bambini nati a casa o di palestinesi arrivati a casa per qualsiasi motivo sono stati indottrinato i indottrinato i completamente con l'odio alimentando l'odio sin da piccolissimi contro gli ebrei la volontà di uccidere la volontà di far scorrere il sangue in tutta la regione per il fanatismo folle di questi leader terroristi
Allora su Francesca Albanese il rapporto mostra il suo ruolo nei confronti di di Israele
Un ruolo che è stato accuratamente fabbricato negli anni lo riporta a parte oltre al rapporto di Noyer Loria porta riportato nel mondo nei giorni scorsi
Te lo cito cito nel mondo albanese individuato parole chiave per delegittimare l'esercizio da parte di sarei le dà il diritto alla difesa
Un percorso di anni iniziato con formule come lobby ebraica proseguito con regime di apartheid e infine costato genocida
La relatrice speciale ha svolto attività di lobbying che sono sicuramente al di fuori anzi contrastanti con il suo mandato e con i suoi dove ieri di funzionario internazionale funziona grazie unite
Io la porto via nuoce documenta come viaggi in Australia Nuova Zelanda finanziati da gruppi esterni molto probabilmente di gruppi di pressione pro Hamas in quei Paesi sponsorizzazioni finanziarie
E violazione con l'articolo credo il codice di condotta nazioni te per le procedure speciali che si applicano agli special rapporteur
Questa specie alla porta tutt'altro che indipendente non ha nulla di indipendente ha gradualmente preso parte perfino alla politica italiana è diventato un elemento una voce
Portata addirittura nel nelle nelle in queste sedi cui in quest'aula nelle sedi parlamentari per partecipare alle al dibattito violi ha persino
E in termini di espressioni molto forti proprio fa una parte politica la sinistra e vorrei dire anche le la il punto estremo della della sinistra italiana con interviste e conferenze stampa con critiche dirette alla maggioranza governo Melloni ora nessuno
Dubita dalla completa libertà di espressione di attaccare il Governo attaccarle forze politiche di qualsiasi di esprimersi nel dibattito politico
Con i modi dovuti ma sicuramente anche in modo forte nei confronti viola fornì una formazione politica o di idee politiche
Ma non è ammesso a un funzionario che viene da retribuito dalle Nazioni Unite per favorire il dialogo e acquisire elementi e contribuire alla pace al percorso di dialogo di distensione
In tutto il mondo e comunque non è il mestiere dalla dottoressa albanese di venire in Italia
Ai segnare i diritti umani agli italiani vale segnarli agli iraniani ai siriani sorpassando e o a quelli di Gaza soprattutto ad Hamas
è insegnare a quel mondo lì qui non è il suo mestiere e tanto meno di partecipare non dovrebbe essere consentito di partecipare e di prender posizione nel dibattito politico in questo modo dichiarazioni ad esempio
Cantare esso contrario da e per questo non foss'altro per rigorismo che dovremo impegnarci a sostegno di quello che sta succedendo popolo palestinese contro lo sterminio che purtroppo sta accadendo non solo nel design nell'indifferenza dell'Italia questo governo
Cioè il governo di cui dalla cui maggioranza io sono parte
Questo governo è corresponsabile in diversi modi di ciò che sta succedendo sul territorio albanesi vorrei risponderle signora Albanese lei responsabile di quello che sta venendo a casa con queste sue espressioni
Albanese demonizza Israele dove lo Stato di diritto esiste pienamente situazioni diametralmente opposta quella dei regimi dei regimi cosa menzionato
In rapporto alle scuole il secondo rapporto controllate né terroristi nella striscia di Gaza il rapporto è una vera rivelazione che dimostra come almeno dodici capi di Hamas ci sono le fotografie ci sono lei
Giove ma l'UE Jean de la ville le missioni
Sono dodici personaggi che sono Principal delle principale dalle del sistema scolastico
Alcuni di ridono altri due mila insegnanti decine migliaia di bambini sono responsabili dei programmi responsabili della dei reclutamenti degli insegnanti ognuno di questi dodici personaggi alle sue facce fotografate nel rapporto questa è la prima qualifica pretore Principal direttore dalla scuola la seconda qualifica eh
Capo della brigata arte anzitempo che attaccato il sette ottobre responsabile della logistica della Brigade l'altra brigata di Hamas formatore eccetera eccetera quindi
è chiarissimo e cosa vuol dire
Quello che
I fondi che l'Occidente paga purtroppo a questa organizzazione scolastica tenute in piedi interamente da Hamas soprattutto quando si tratta di funzionari
Di persone reclutate localmente non parlo di quelli reclutati dall'esterno perché su questi ci sono stati dei trattamenti molto diversi
Da parte anche della direzione dell'Urban a quanto scritto rapporto io lo sto facendo dello store contando le cose per conoscenza diretta ma sto ripetendo
La sintesi di quello che dice il rapporto del veramente impressionante
I funzionari internazionali non locali sono stati diciamo oggetto anche di sanzioni disciplinari quando si sono mossi
Addirittura con delle posizioni
Che non erano particolarmente sanzionabili mentre invece i funzionari locali legate ad Hamas non sono stati mai toccati dai vertici all'organizzazione perché come venivano toccati suscitavano dalle proteste in piazza delle rivolte
Delle minacce e quindi si preferiva lasciarli stare
E così si è arrivati si è arrivati a sette ottobre
Ecco su tutte queste cose sotto queste
Stranezze la stranezza per esempio canali Tele gran con altre tre mila metri dall'urla che si scambiano messaggi di giubilo ha seguito nel programma del suo procurando il sette ottobre due mila ventitré tre mila membri di Urban tre mila funzionario dell'Urban
Ecco non le conclusioni dall'inchiesta dell'opposto tali tipi di Issime praticamente non hanno avuto sinora nessun seguito neanche dopo due anni e su tutto questo ancora la dottoressa albanese non mi pare che abbia detto un granché piuttosto adesso impegnata nel sostegno alla flottiglia la flottiglia Ciments Fran piglia di garza
E continua la campagna di formazione che lega di disinformazione caricata la flottiglia
Due personaggi in tutta questa contiguità
Fra il lavoro delle Nazioni Unite purtroppo Traverso questa specie al rapporto
Il mondo politico italiano soprattutto il mondo che è stato menzionato nelle coraggiose e formidabili richieste del tempo sotto la direzione del Torre c'erano e con Giulia Sorrentino più presente quel piacere di saltare
Una indagine giornalistica continua ed estremamente coraggiosa che ha dimostrato come due nomi sono due nomi esemplari negativo Mohamed Annwn e sulla in Antei Jhansi
Ospiti anche loro
In queste sedi insieme diceva la precitata specie rapporto e ora e grandi esegeti della flottiglia di tutta l'organizzazione che danno aiuti finanziano indirettamente le reti che poi finiscono ad alimentare politicamente
La la sezione internazione di Hamas e ad alimentare anche le loro le loro capacità operative ecco ringrazio quindi
Molte le ringrazio quindi moltissimo anche questo giornale il quotidiano il Tempo per
L'azione straordinari che sta facendo per la verità e la comprensione di quello che sta accadendo grazie
Compiacere che do la parola ai coorganizzazione di questa conferenza stampa cominciando da Cristina Franco presidente dell'Associazione Italia Israele di Savona per circa tre minuti si può e grazie agli scarsi è grazie a tutti grazie ai nostri attori grazie senatore ai terzi che sempre con grandissima generosità ospita queste iniziative in cui si parla di verità e ce n'è veramente e tanto tanto bisogno
Dico semplicemente questo questa io mi occupo seguo molto quello che succede oggi nelle nelle università vedo che questa offensiva pericolosissima di odio e di violenza
Che avviene nel nell'università a una regia lo sappiamo beh incerta
Leggevo l'altro giorno per esempio di quanto contribuisce ricattarlo nella di educazione delle venti degli studenti universitarie americani e non solo
Il Qatar che sappiamo è legato alla Fratellanza Musulmana naviga dello nel loro quindi non gli mancano le possibilità e i mezzi ho letto che l'anno scorso la pipeline dalle casse del Qatar a quella dell'università
Americani è stata valutata cento milioni di dollari
Milioni di dollari che vengono usati chiaramente pari al creare nuovi corsi curricolari dell'università ma anche nelle scuole gli altro grado Statunitensi anche europee
Così chi imporre nuovi studi sul genocidio le nuove minoranze che hanno realtà allo scopo di formare migliaia e migliaia di studenti ogni anno che andranno in giro per il mondo con le menti format date ricreate dà i soldi del Qatar che della Fratellanza quindi mussulmana
E andranno in giro condividendo idee che sono antisemite che solo anticristiane anti occidentali antidemocratiche
Ora noi vediamo tutto quello che sta succedendo delle urla nostre università gli strumenti ce li abbiamo solo scritti c'è un coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo c'è una strategia nazionale nuova strategia nazionalità lotto antisemitismo portiamo Adem forse smentì tutto ciò denunciamo condanniamo scriviamo grazie al tempo
Facciamo facciamo perché questo tsunami di odio che riguarda non solo Israele non solo mondo ebraico ma tutti noi
E destinato sei Loria diciamo a sommerge ci tutti il nostro mondo l'Occidente di filiera e malato e in crisi ma è sempre la cosa migliore che esiste in questo in questo mondo quindi grazie mila grazie ancora a tutti non molto tempo perché cioè io del noi H un bellissimo degli importantissimi Report da presentare grazie
Grazie Cristina adesso la parola anche lui per tre minuti al presidente della Federazione italiana diritti umani Antonio stanco
Grazie grazie per l'invito grazie sia al senatore terzi delle altri parlamentari agli amici delle associazioni che sono qui crea il il no agli arche conosco da diversi anni e che ho seguito nel suo lavoro instancabile per monitorare documentare molte delle cose tristi
Sbagliate spesso contrari al senso stesso delle istituzioni internazionali che avvengono intorno alle Nazioni Unite
A Ginevra promuove degli eventi importantissimi
E sentiremo che cosa ci dice la Federazione italiana diritti umani naturalmente non è partitica
Svolgeva un un lavoro in Italia e in altri paesi di monitoraggio di Boccassi di di sostegno alle campagne per i diritti umani ovunque con quelle persone che prescindendo dal
Dal loro orientamento politico sono però d'accordo su alcune cose fondamentali
Cito soltanto brevemente due punti per noi essenziali uno la lotta sempre più urgente sempre più drammatica purtroppo controlla disinformazione
Sulla dell'informazione come il fido abbiamo attuato negli ultimi anni i due progetti internazionali cofinanziati per fortuna dall'Unione Europea che su questo è molto sensibile
Ancorché non sia mai abbastanza
Per capire che cos'è la disinformazione come questo rientra anche nelle forme di guerra ibrida che stanno attraversando il pianeta che stanno colpendo che cosa soprattutto i paesi democratici
E quindi capire cosa e disinformazione importantissimo e lo è oggi specialmente rispetto a quanto accade in Medioriente dove ben sappiamo che gran parte di ciò che viene riferito su quanto accade in Israele e agli altra bene in realtà da fonti di Hamas o permesse da Hamas e questo non va dimenticato dobbiamo fare attenzione a questo
Diceva naturalmente
Credo non era un atteggiamento partitico per cui non non dirò per quale partito voterei se fosse cittadino di Israele ma so per certo che per qualsiasi partito io volessi eventualmente votare salirebbero di farlo
Essere libero di manifestare contro il governo di di temere la piazza per settimane per mesi giorno e notte di di fare tutto quello che si fa in una democrazia
E l'altra espressione che cito e concludo diritto internazionale diritto internazionale è una cosa che non tutti sono obbligati a studiare ci mancherebbe altro ma coloro che pontifica hanno signor dicendo per esempio che è in corso un del genocidio
Molto probabilmente il diritto internazionale non hanno esattamente l'idea di che cosa sia o ne hanno letto qualcosa qua e là certamente non hanno letto né tutto il testo della convenzione internazionale contro il genocidio e non hanno letto i fatti di quello che accade perché siano loro fonte d'informazione e a Massa o che se ne fa
Altoparlante è chiaro che questo non accade e concludo dicendo addirittura
Ci sono
Ve ne sarete accorti in molti sempre più spesso da alcune settimane persone persone che magari credevamo moderati e ragionevoli che non solo dicono affermano sui social media nell'università abbiamo sentito e altrove
è in corso un genocidio ma aggiungono e chi non lo dice e complice
Per cui chiunque di noi secondo queste persone non sostenga che sia un corso del genocidio viene definito addirittura un complice ecco
Cercare di analizzare prima tutto di ottenere i fatti di analizzarli e di parlarne con la giusta attenzione alla realtà diritto e quello che credo tutti noi dobbiamo cercare di fare di ringrazio
Grazie grazie ad Antonio stanco adesso con molto piacere che do la parola a l'avvocato diplomatico scrittore attivista e direttore esecutivo di Jovan voci il noi il io guarda ricapitola rivestire
Adesso darei la parola al consigliere va carezza Angelo Vaccarezza
Consigliere regionale della regione Liguria eletto quella del al suo terzo mandato nel due mila ventiquattro l'anno scorso
Nelle liste di Forza Italia è stato presidente della prima commissione Bilancio Affari Generali da da anni da molti anni un convinto sostenitore appunto di Israele prego a lei la parola
Buongiorno a tutti innanzitutto grazie al nostro ospite al senatore e al nostro ospite per ciò che oggi ha portato di contributo
Il movente del suo ripeto il nostro Paese impedisce a chiunque di non prendere posizione e di non impegnarsi
Stiamo vivendo una follia collettiva una follia collettiva che ci deve obbligare a non accettare alcune cose che stanno passando la prima immaginare che il sette ottobre sia un giorno nero della storia ma semplicemente una brutta pagina e basta
No il sette ottobre
Scolpito nella storia proprio una delle più grandi vergogne che non può essere non solo non giustificata ma nemmeno compresa non non esiste
Se noi lasciamo passare il sette ottobre come una giornata all'interno di un conflitto all'interno di un percorso noi non facciamo un tal Simo servizio a coloro che quel giorno hanno subito il martirio la violenza
Ma facciamo un pessimo servizio alla storia dell'umanità
E come se noi cancellassimo dalle pagine della storia d'Italia Marzabotto Sant'Anna di Stazzema le fosse davvero
Io oggi non sospendiamo ovunque
Dalla più piccola dal più piccolo comune visita su tutti i Comuni prendono delibere alla Regione al Parlamento del Paese ciò che sta facendo lo Stato di Israele
E qui varrebbe al fatto
Immaginate se nel
Giugno del quarantaquattro dopo lo sbarco in Normandia avessimo detto agli americani ma alla fine a Parigi fermatevi si può dialogare con la Germania nazista lasciamo la Germania nazista come interlocutore democratico da oggi in poi
E coloro che sono internati nei campi di concentramento cessione esattamente gli uomini e le donne
E da oltre settecento giorni sono delle gallerie Damas belli scambiamo cui prigionieri di guerra che gli alleati hanno fatto pensate se quella scelta fosse stata fatta al secolo scorso con lo sarebbe oggi l'Europa cosa sarebbe oggi la Germania che ha potuto voltare pagina
Chiudere con la grande vergogna che la aveva coinvolta ed è oggi un interlocutore democratico saldo con cui abbiamo costruito l'Europa in cui tutti crediamo come saranno i palestinesi di domani non più indotta rinati che potranno essere educati all'amore non all'odio perché non vivranno più sotto un regime finché a regime non terminerà non potrà terminare ciò che sta avvenendo in questo momento e mi dispiace che tanti anche i miei amici persone che stimo continuino
A portare avanti la
Il due popoli due Stati non sto a ripetere a voi tutte le volte che questa occasione c'è stata e tutte le volte che è stata rifiutata dall'alto e dal pudore ma qualcuno chiede crede ancora che oggi la questione sia uno Stato palestinese
La questione dell'eliminazione di uno Stato ebraico ma mi pare che sia a prova di stupido sapere che non c'è un problema di costruzione di una nuova entità mai di eliminazione dell'identità verso la quale buona parte del mondo arabo razza dire non tutto si sta impegnando da tempo allora cosa fare io vi dico cosa abbiamo fatto noi ce la facciamo un Consiglio regionale e quindi non è che possiamo risolvere le cose però però siamo un Consiglio regionale nel quale
Il video se non è mai passato di flottiglia non si parla e si votano altre cose in Consiglio regionale
Siamo con orgoglio il primo consiglio anzi la prima istituzione italiana aver recepito la definizione alta l'abbiamo superato anche di poco il governo ma fu un grande giorno perché passò all'unanimità
è passata anche in Comune a Genova verso i casi sono tre con la sindaco di Geno fa Sales non lo sa
O non l'ha letta o l'ha letta non l'ha capito perché se l'avesse letta e capita con la fascia tricolore in manifestazioni che dicono dal fiume al mare non ci andrebbe
E probabilmente semplicemente non l'ha letta o se ne frega se ne frega perché oggi per poter avere più consenso bisogna dire ciò che tutti si aspettano che giudica se non sei
Contro Israele se non sei un fiero combattente contro il genocidio sai anche tu
Uno che questo genocidio lo sposa ma io sono molto legato all'ultimo provvedimento che abbiamo approvato perché secondo me non l'hanno ben capito
Prima provato un provvedimento passato all'unanimità
Che impedisce la Regione Liguria di dare il patrocinio ai contributi noi siamo liguri quando si parla di contributi siamo un po'più attenti e alle altre regioni d'Italia a tutte quelle associazioni che all'interno del loro operato
Facciano iniziative che negano l'esistenza dello Stato di Israele e il diritto dello Stato di Israele a difendersi
Io non so di preciso quando alla fine dell'anno dovremo dare i contributi a lampi quanti ne daremo per davvero e quanti rimarranno nelle casse della Regione
Però è passato all'unanimità anche questo perché non potevano dire di no non potevano dire no a un provvedimento sull'antisemitismo come è passato il provvedimento che dice che i liguri sicura l'anno sempre con i migliori medicine possibili
Da ovunque queste arrivi
Non solo per i mille quattrocento
Dipendenti di terra che ci sono in Italia ma io prendo fra farmaci che va al giorno l'ho fatto anche per me e so che senza quei farmaci sarebbe impossibile garantire ai miei concittadini la miglior cura possibile Coni appena passato un altro provvedimento parlando sempre
Dalla signora Albanese che dice che i cinque mila Liguori che mettono un piatto a tavola grazie a Leonardo continueranno a mettercelo
Perché Leonardo è un'azienda per noi strategica con la quale noi collaboriamo il Consiglio regionale lo ha ribadito perché noi continueremo a collaborare con Leonardo
Secondo me dovremmo chiedere a tutti anche agli amministratori dei comuni più piccoli di alzare la testa
E di farlo non per Israele ma per farlo per la democrazia perché oggi la partita che si gioca la riguarda noi riguarda i nostri figli riguarda in modo particolare le nostre figlie e le figlie delle nostre figlie
Perché specialmente per loro per noi questa campagna la dobbiamo combattere e anche se ogni singola iniziativa del più piccolo
Dei nostri nostre istituzioni sembra una goccia nel mare ricordiamoci una frase di Madre Teresa di Calcutta
Il bene che facciamo è una goccia nell'oceano ma se noi non lo facessimo all'oceano mancherebbe
Grazie consigliere la carezza grazie per il suo intervento per questo richiamo a questo sforzo oceanico che dobbiamo fare comunque per o le generazioni gli oggi e quelle future è adesso per chiudere per le le democrazie naturalmente
Che viene sempre sottovalutata o data per scontato per chiudere quindi arrivato il momento del collegamento da Gerusalemme con Fiamma Nirenstein
Che ricordo da almeno vent'anni se non di più scrive non solamente articoli ed editoriali e approfondimenti ma libri veri e propri libri su la situazione che direi serie sull'antisemitismo sempre più diffuso
Ricorda in particolare anche alcuni testi che ha scritto a partire dal ritiro unilaterale da Gaza che doveva essere una liberazione invece purtroppo è stata la pietra definitiva su uno possibile una possibili nascita per quella parte di popolazione e non certo per responsabilità israeliana Fiamma a te la parola
Eh eh credo che tu abbia bloccato il microfono
Non credo credo ancora non ho fatto una va bene vai
Ecco
Allora grazie mille parlerò italiano come come mi ha richiesto Matteo però saluto tutti i miei amici di lingua inglese lì che mi sono molto cariche conosco tutti
Personalmente e a cui sono molto affezionata
E grazie soprattutto naturalmente al senatore terzi che che senza di lui sarebbe impossibile portare avanti nelle istituzioni italiane
Un discorso di verità come quello che come in quella che qui si celebra oggi tutti insieme devo dire la verità che Matteo anche grazie a te e alla tua organizzazione per la libertà d'opinione
E per ma devo dire la verità che mi sento come su un'isola in questo momento ecco proprio perché invece l'esperienza complessiva di tutti quanti abbiamo in questo momento è quella che mi di porta a dire queste poche parole che sono parole
Che riguardano soprattutto il tema della violenza che stiamo subendo che diventa sempre maggiore e che diventa una minaccia
Personale per ciascuno di noi è una minaccia all'esistenza stessa dello Stato di Israele siamo arrivati oramai a questo la la la pura affermazione della verità come quello del file nel Neuer
Come quello che fa Sander come quello che fanno gli altri invitati a questa conferenza
E qui ringrazio Cristina che anche lei è favorevole o meraviglioso
Sempre sono in sé e per sé e delle minacce di di aggressione di le minacce addirittura di morte in alcuni casi delle cose direi mai viste prima che si sono accompagnate dopodiché il sette di ottobre ad una crescita di odio per Israele che si è molto concretizzata
Nella concreta ed evidente
E nel concreto ed evidente disegno della sua sparizione dalla mappa geografica cioè qui non si tratta più sono assolutamente di di critiche è di discussioni di prese di posizione qua diciamo così quello che si è visto nel corso di questi due anni è stata l'identificazione di Israele con il male assoluto
E di conseguenza tutti quelli che prendono questo tipo di posizione vengono osannati santificato io tengono le prime pagine dei giornali
E ruoli importanti in età nella televisivi tutti gli altri diventano a loro volta professori universitari
Giornalisti uomini politici uomini di cultura diventano oggetto non solo di violenze intellettuali immediati ma di possibili violenze fisiche come si è visto per esempio guardato con orrore quei giovani studenti
Che ha dov'era all'Università di Pisa
E anche Genova si facevano sotto ai loro insegnanti e li minacciavano soltanto perché avevano detto come Giulio detto prima poche parole
E indifesa di quello che è il comportamento dell'esercito israeliano di cui probabilmente non sanno assolutamente niente non sanno che cos'è l'esercito israeliano quali sono le sue sacrosante due regole di comportamento e come l'esercito israeliano si stia comportando
Anche ultimamente cioè con pazienza con audacia
Sfidando un terreno terribilmente difficoltoso sempre nel tentativo di dividere la cittadinanza insomma i civili da da che cosa da un esercito senza divisa
E qui la domanda è veramente fondamentale che cova fareste voi io vorrei domandare a tutti i Paesi a tutti i giornalisti che criticano Israele sedi trovaste a combattere con un esercito senza divisa è se che si è dimostrato capace non solo di compiere i maggiori crimini due interrati possibili su cui non torno adesso ci sarà occasione o fra poco ne ricorda insieme
E il sette di ottobre ma che cosa fareste
E nel momento in cui usa la propria popolazione e si mescola il più possibile alla sua popolazione più usano come scudi umani se non tentare per combattere questa battaglia
Di liberazione da un pericolo è un pericolo presente ed immediato un pericolo di vita per tutti noi
Va bene di dividere la popolazione da questo esercito senza divisa
Sì trovaste a combattere un grande esercito con decine di migliaia
Di di
Di terroristi senza divisa che vengono armati contro di voi avete bisogno di dividerli dalla popolazione civile altro non c'è da fare che cercare di spostare la popolazione civile
E questo appunto però con un elemento per cercare di capire che cosa sta accadendo oggi il terreno perché questo invece viennese avvisato e raccontato come un'ennesima dimostrazione del fatto che Israele USA armi improprie armi che sotto sotto sono armi di attacco e non di salvaguardia della popolazione civile e tendono al genocidio cioè non alla menzogna e gran degli ma gigantesca voglio che sappiate questo voglio che sappiate che un'ora fa
C'è stato un ennesimo attacco terroristico questa volta al ponte viale mi all'ingresso della Giordania
E questo attacco terroristico ha fatto due morti e Bari per i feriti e chi ha sparato questa volta su dei su degli israeliani che erano lì
Come Bardi semplicemente come guardia di confine
Un guidatore di uno dei camion de che portavano gli aiuti umanitari questo perché si capiscano che questi camion di aiuti umanitari
Non solo quella lieta sorpresa che porta cibarie medicine e che dovrebbe essere al di sopra ed oltre ogni sospetto
Anche in questo caso non solo ha dimostrato la delicatezza di questo di questo di queste procedure dato che questi uomini che porta dentro il camion erano armati
Va bene queste soltanto una delle cose
E che può capitare
E ma anche che quando poi questi camion sono dentro come la maggioranza di voi che siete qui seduti
Sa benissimo diventano preda del desiderio di Potenza di nuovo dica maschera sale camion deruba la sua stessa popolazione e dalla distribuzione di di generi alimentari e di quant'altro possa essere considerato aiuto umanitario e poi nel caso il cerca anche di provocare l'esercito così poi da un da dimostrare che se l'esercito è costretto a difendersi da una situazione in cui potrebbe essere attaccato ecco che il nuovo finalmente i giornali potranno di nuovo fare un articolo di testa in prima pagina che dice l'esercito israeliano
Spara sulla popolazione civile e non è vero nulla non è vero niente è vero di quello che avete la ecco in questo per i Periodo salvo quello dei dei Santini giornalistiche ammette tendono a rischio la propria vita essendo un gruppo molto ridotto ma molto attivo Giulio ha ricordato prima il tempo ma io ricordo e anche appunto
Che ci sono svariate altre testate inchieste che che combattono una battaglia di prima di prima linea ecco però per tutto il resto io devo dire questo
Che c'è una vulnerabilità alla disinformazione che spinge anche i giornali più fu il più importanti quelli appunto che dovrebbero essere i giornali leader nella nella informazione italiana
A trasformare e in violenza in ignoranza e poi proprio nella negazione della legittimità stessa
Di Israele ad esistere come Stato de come Stato democratico che che che chi non solo difende se stesso dichiara il dovere di difendere se stesso e la propria popolazione
Ma difende il mondo sta intero dalla ricerca di islamica ecco questi giornali al di là appunto del tempo della del Riformista del giornale
Che il mio giornale di altri ha poi inviato intestate a che hanno il coraggio di portare avanti questa battaglia tutto il resto indetto affrontare affonda guardate che è una cosa molto importante cui estraiamo a scuola mistici per chiedere di arrivare alle conclusioni si si trasforma in causa nelle strade in manifestazioni e nelle istituzioni sono stata molto contenta
Dissentire adesso qualche retta si parlava di di di prese di posizioni concrete per per cercare di fermare questa cosa però diciamo che io come italiana la mia preoccupazione principale in questo momento è che l'Italia non sappia arrivare al giorno in cui si complica a questo errore
E micidiale default di votare all'ONU quello Stato palestinese non ci sappia arrivare con una presa di posizione chiara
In cui dice una cosa molto semplice chi vota oggi per lo Stato palestinese all'ONU si mette dalla parte di fa mass quindi Toy su queste cose capo palestinese
Si possono fare tutte le elucubrazioni
Però qui vuota domani prego il lunedì per lo Stato palestinese all'ONU si mette dal da parte di Camassa
Difende ciò che Camassa affatto il sette di ottobre data Camporgiano Hamas una vittoria e sottolinea l'idea che Israele non sia degno di esistere siamo a questo punto della vicenda
Il punto più drammatico a cui si sia mai arrivato quello in cui anche le dedica sacrosante che noi era scavato ha trovato disegnato possono essere tranquillamente
Allontanate dalla mente della popolazione in nome invece di una violenza che sta che sta diventando appunto il il leader dei giorni nostri dobbiamo difenderci da questo grazie
Grazie chiama
Perché se Giulio Terzi vuol dire qualche parola in conclusione
Facendo di sentire
La Rimini laminite in inglese brevi dato noia qui così destro del contribuisce pensavo che contribuisce al tu award è lei Antochi About the world sanati a forme e colori storia vuol bellezza ma insomma
Adesso radio radicale la rosso sul web sarà
Burt ai delle pretese ed esiste un importante allarmi seri in in Italia imprese
Non è che sono invece se la battaglia fra il terzo il PIL
Per riservate mentale ai penso che sia uno è stato l'incontro e desidero ringraziare veramente ognuno di voi ognuno degli speaker Fiamma da remoto ma tutti i partecipanti
Perché ha dato il senso di quanto straordinariamente essenziale se mi consente di così dire così sia questa
Questo impegno di tutti noi di
Non di considerare questo un evento un approfondimento ma è parte di un percorso difficilissimo faticoso che abbiamo davanti a noi per costruire continuare a costruire una società che sia degna di tale nome una società fra uomini e donne Giovanni meno giovani una società che prosegua con quel senso di così che richiamava Ernest Renan il senso di nazione cioè condividendo gli stessi obiettivi lo stesso sentire la stessa solidarietà e senso della storia questo conto della lotta contro l'antisemitismo la disinformazione più bieca più vergognosa il fatto di essere condizionati
E o gran parte della nostra Polo un popolazione non si accorge neanche di quanto è condizionata su questo tema
Dell'atroce terrorismo fondamentalista genetista contro Israele ma contro tutti noi non si rende conto purtroppo gran parte cimasa perché non abbiamo tutte insieme e la capacità di dare un messaggio convincente spiegare notare al TAR con grande fatica dobbiamo assolutamente spiegarla
è un senso del nostro vivere quotidiano
Di portare la aiutare a capire la storia la situazione che cosa sono le origini di queste campagne atroci
Si sa riccamente violente e sanguinarie contro la nostra esistenza di tutti noi uomini liberi ecco è questo che sia la Val carezza l'ha detto benissimo mi è piaciuto molto questa dimensione di collegare lavoro
Parlamentare dall'istituzione nazionale istituzioni regionali e locali
Io ho anch'io dei collegamenti con la mia città di origine con la mia terra che la terra lombarda dalla Bergamasca le bresciano dopo ci sono entità come queste
Ed è un lavoro quotidiano che dobbiamo fare con i nostri ragazzi a cominciare dalle nostre famiglie nello spiegare nessuno vuole in dottrina rare vogliamo aprire un dialogo con tutti qua ai che sono bombardate da questa bieca
Disinformazione organizzata in modo spaventosamente efficace dall'Iran dalla Russia dalla Cina e da questi potentati che vogliono condizionare le nostre coscienze grazie a tutti
Angoli le noie Thomas Andria manifesta Angelo Vaccarezza circolata questo incontro informati

