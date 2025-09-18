Informazione e verità nel conflitto in Medio Oriente

Dopo l'intervento di apertura del Sen.
Giulio Terzi, vi saranno i saluti introduttivi di Cristina Franco, Presidente Associazione Italia-Israele di Savona e Antonio Stango, Presidente FIDU.
Intervengono: Hillel Neuer, Direttore esecutivo UN Watch; Rev.
Johnnie Moore, Responsabile Gaza Humanitarian Foundation; Col.
Richard Kemp, High Level Military Group; Tomas Sandell, Direttore European Coalition for Israel, Fiamma Nirenstein, Editorialista, scrittrice; Angelo Vaccarezza Consigliere … regionale Liguria; Matteo Angioli, moderatore, Segretario GCRL.
leggi tutto
riduci