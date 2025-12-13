13 DIC 2025
Cerimonia del “Premio Luigi Frunzio”

CONVEGNO | - Napoli - 10:27 Durata: 2 ore 10 min
Indirizzi di saluto: Claudio Siragusa (Presidente GES –ANM Napoli), Simona Di Monte (Avvocato generale presso la Corte d’Appello di Napoli), Simona Chioccarelli Frunzio.

“Intelligenza artificiale tra legalità ed illegalità: una nuova sfida per i giovani.

Opportunità e rischi.” Modera Francesca Ghidini – Giornalista RAI.

Ne discutono: Maria Rosaria Covelli (Presidente della Corte d’Appello di Napoli), Marco Puglia (Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Francesco Del Pizzo (Presidente dell’Azione Cattolica), Diego De Silva (Scrittore), Maria Teresa Cutolo (Dottore di Ricerca dell’Università degli Studi del Sannio).

