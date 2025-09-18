18 SET 2025
Intervista alla giurista Vitalba Azzollini sulla sua partecipazione all'evento "Coltiviamo un futuro più etico: scienza e politica dietro la carne coltivata"

(Evento precongressuale in vista del XXII Congresso dell'Associazione Luca Coscioni).

"Intervista alla giurista Vitalba Azzollini sulla sua partecipazione all'evento "Coltiviamo un futuro più etico: scienza e politica dietro la carne coltivata"" realizzata da Mirella Parachini con Vitalba Azzolini (giurista, editorialista).

L'intervista è stata registrata giovedì 18 settembre 2025 alle ore 11:25.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Agricoltura, Agroalimentare, Alimentazione, Associazioni, Commissione Ue, Coscioni, Diritto, Etica, Genova, Legge, Mercato, Politica, Scienza, Sicurezza, Unione Europea.

La registrazione audio ha una durata di 14 minuti.

E tali eventi pre congressuali che si terranno in vista del ventiduesimo Congresso dell'Associazione Luca Coscioni del quattro cinque ottobre prossimi si terrà mercoledì prossimo al ventiquattro settembre
E in un convegno voi abbinato dal titolo coltiviamo un futuro più etico scienza e politica dietro una carne coltivata
è un appuntamento che si terrà a Genova organizzato con la cellula Coscioni leggero di Genova e Human serve Manza
Parteciperanno tra gli altri la dottoressa Bonanza vicepresidente vie agricoltura cellulare Italia dottoranda in ingegneria chimica al Politecnico di Torino
Il professor Luca Losappio autore del libro carne coltivata etica dell'agricoltura cellulare bene usciva nel due mila e ventiquattro presso in tipi di Carocci
Il dottor Stefano Lattanzi von fondatore di Bruno Cella e l'unica start-up italiana che fa ricerca sulla carne a base cellulare e la boccata Vitalba Azzolini che ecco noi questo pomeriggio e che saluto e ringrazio buon pomeriggio
Per e la dottoressa Vitalba Azzollini che ecco noi questo Maurizio e che ringrazio buon pomeriggio Vitalba buon pomeriggio a lei grazie a voi per l'invito
Dita verso linee giurista lavora presso la Consob va collabora con l'Istituto Bruno Leoni autrice di numerosissimi autarchico dei contributi in materia giuridica dunque dottoressa Azzollini io vorrei capire con lei
Il titolo innanzitutto di questo prossimo Wendy nal coltiviamo un futuro più etico scienza e politica dietro con la Carmen coltivata e cosa c'è di poco etico al momento sulla carne coltivato
Ma di poco etico possiamo dire subito che c'è un profilo che come Associazione Luca Coscioni
Abbiamo evidenziato subito cioè appena abbiamo cominciato punto occuparci di questo ventisei Miotello allora il disegno di legge sulla carne coltivata e cioè la violazione del diritto alla scienza
Diritto sancito dal Patto internazionale sui diritti economici sociali culturali delle Nazioni Unite in pratica si tratta del diritto che a ogni Stato e ogni cittadino di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni ecco questo è il diritto alla scienza
E secondo l'interpretazione che ne ha fornito ne hanno fornito le Nazioni Unite nel commento generale venticinque
La piena attuazione del diritto alla scienza impone agli Stati di garantire l'integrazione di conoscenze scientifiche consolidate
Nel processo di adozione o revisione delle leggi e di assicurare la massima trasparenza sui motivi dell'eventuale ricorso al principio di precauzione ora questo principio di precauzione
è quello su cui si fonda la legge italiana sulla carne coltivata sul divieto di carne coltivata
Ed è un principio che è stato usato assolutamente a sproposito ed è una delle tante come dire
è inutile nomina scorrettezze violazioni anche sul piano del diritto che vengono operate da parte di questa legge radicalmente a una legge
Che dieta qualcosa che Jardin tanto Bellora esatto noi qui abbiamo visto che cosa significa sulla base del diritto alla scienza
Vietare questo in realtà al Mussolini importazione e l'esportazione la commercializzazione ma in realtà ecco prima di rispondere all'alla sua domanda
Nel momento in cui in un paese anche con una legge che adesso vedremo è una legge inutile perché è una legge inapplicabile ma nel momento in cui in un Paese c'è una legge ancorché inutile inapplicabile che sancisce questa ostilità
Di un Paese a questo tipo di alimento nessuno verrà in Italia o nessuna in start-up con molta difficoltà impresa e start-up italiane vorranno fare ricerca su questo tipo di alimento e dunque chiaramente passo indietro per il nostro Paese rispetto ad altri Paesi che invece continueranno gli studi ma poi soprattutto top in base all'articolo appunto del sul diritto alla scienza che ho letto prima qualunque legge dovrebbe spiegare bene per quale motivo un'attività di ricerca scientifica debba essere così dice incentivata come fa questa legge sulla carne coltivata allora si dicevamo è una legge inutile una legge inutile perché
In Italia vietato un alimento che già vietato perché l'Unione europea non l'ha mai approvato
Il la carne coltivata si collocherebbe tra i cosiddetti novel food cioè nuovi alimenti quelli che di cui non non c'è premi non è attestato un consumo significativo prima del maggio mille novecentonovantasette ha una data convenzionale
E dunque prima di essere commercializzate utilizzato necessiterebbe di un approvazione da parte della Commissione europea dopo un attento vaglio
Da parte delle stima che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
Ma siccome appunto questo alimento non è mai stato autorizzato ai sensi della normativa sui novel food l'Italia ha vietato una alimento che ad oggi è già vietato
In secondo luogo è una legge inutile perché la legge italiana è stata denunciata dalla Commissione europea
Perché non ha rispettato la procedura prevista dal diritto europeo
Per le leggi che possono introdurre degli ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato nell'peccato interno quindi nel mercato europeo al mercato interno deve essere un mercato libero dove lerci persone servizi possono circolare liberamente
Questa legge ponendo un divieto anche di importazione ed esportazione chiaramente crea degli ostacoli eh
Prima di essere approvata avrebbe dovuto essere esaminata dalla commissione europea e degli altri stati membri
I quali avrebbero dovuto valutarne la conformità al diritto europeo va bene l'Italia l'ha comunicata in sede europea
Un attimo prima che la legge fosse firmata quindi promulgata dal dal Presidente della Repubblica e quindi non ha rispettato il periodo di sospensione per dare modo la Commissione agli stati membri di valutare per entrambi i motivi
Al momento questa legge è la non solo al momento questa legge sarebbe inapplicabile quindi inutile ma come dicevo prima attesta l'ostilità dello Stato nella diciamo impersonato dal governo pro tempore
Ecco un governo che nonostante tutto questo non ha mai abrogato questa legge quasi a voler attestare la sua perdurante ostilità non solo all'alimento ma come spiegavo
Anche alla ricerca sull'alimento per quanto formalmente la ricerca non sia vietata nella legge
Ecco allora la alla domanda che vorrei fare è questa se anche a livello europeo per il momento c'è il divieto di
Vendere immagino queste alimento il la la ricerca a livello europeo ma non solo a che punto è
Allora la le start-up ci stanno in ambito europeo ci stanno lavorando ma dobbiamo anche dire che nel mentre
Dopo il questi fatti che appunto o hanno hanno riguardato la legge italiana
Alla commissione europea estati è arrivata la prima richiesta di autorizzazione per la carne coltivata quindi proprio la richiesta di iniziare l'esame quello
Di cui avevamo visto questo esami sulla sicurezza dell'alimento
è stata presentata dalla Commissione europea da parte di una start-up francese nel luglio due mila ventiquattro ed il suo foie gras coltivato
N el due mila venticinque un'azienda olandese ha presentato una seconda richiesta
Riguardante il grasso di manzo coltivato e dunque vediamo che altrove e quindi al di fuori dell'Italia non solo la ricerca va avanti ma addirittura
è iniziato l'iter di approvazione presso la Commissione di alimenti di prodotti a base di carne coltivata
Allora perché ci ascolta bene chiarire che cos'è che cosa vuol dire cartine coltivata e quindi in questi nove del food sono alimenti lei ricorda
Un
Un sito che riporta una sua presentazione Hong le diete alimentari derivati da piante alghe funghi e insetti ma anche ottenuto in a nuove tecnologie come nanotecnologie ingegneria genetica
Per i quali non è dimostrabile un consumo significativo all'interno della UE
Va be'sempre in relazione a questa data fittizia del novantuno mille novecentonovantasette la mia domanda
In chiusura perché viene soltanto voglia di partecipare al web Bin alle che diverta partecipi
è e che cose che fa tanto paura
Ma allora il il fatto che
Ecco lo lo spiegò lo spiego anche ricorrendo al l'uso non corretta o di quel principio di precauzione
Il principio di precauzione che dovrebbe intervenire solo quando ci sia o no dei fondati sospetti circa la per quanto no no acclarati ancora non dimostrati ma dei sospetti sulla e Nicolosi padano infinita di un certo alimento se parliamo materia alimentare
Mentre in questo caso la legge richiama il principio di precauzione
Dicendo che non c'è un sufficiente certezza della sua non pericolosità B e e e non può essere usato così il principio di precauzione noi abbiamo
Possiamo scoprire tra le che qual è il vero motivo espirazione ispirati Ivo della legge
Laddove si dice si invoca il principio di precauzione
Per preservare il patrimonio agroalimentare nazionale e allora li vediamo qua le
Molto probabilmente il vero intento che è stato poi anche chiarito da interventi di associazioni di categoria
E cioè quello si vede si si si vuole configurare la carne coltivata come un competitor deve di alimenti tradizionali e quindi come tale da mettere a rischio
Ovini gli allevamenti gli allevamenti ordinari quelli che che ci sono quelli appunto di di di bovini ovini e altri e quindi è la tutela di un certo interesse di una certa categoria che appunto in questo caso è data probabilmente i cui interesse che poi è stato anche portato avanti dalla associazione di di a Trigoria per l'appunto la tutela degli allevatori N come al solito abbiamo questo voler garantire certe rendite di posizione anche in Italia
Produce tanti danni anche impedisce alle liberalizzazioni e in questo caso impedisce lo sviluppo e la ricerca su un alimento che può fare molto bene in termini di sostenibilità ambientale e quindi in termini e edifici di cui parlavamo prima è anche per il benessere degli animali perché gli allevamenti quelli che tanto si vogliono tutelare
Sappiamo bene che non sono proprio spesso tenuti in condizioni ottimali anzi
Ecco quindi è una contrapposizione effettivamente tra interessi di
Stranieri di industrie perché poi perché l'industria della carne listini mi mi esprimo male perché non è un'industria ma insomma il sentore della Carmen rispetto a un futuro più analitico come dice e il titolo di questo web Linate cioè in in accordo con una ricerca che potrebbe portare ad un consumo anche rispetto a quello che sappiamo essere il consumo dell'acqua incerto ai ai agli allevamenti
Allora l'appuntamento mercoledì prossimo alle dieci a il ventiquattro settembre all'Università degli studi di Genova perfetti andrà in presenza però vi ricordo che come tutti due binari pre congressuali l'evento sarà registrato e quindi sarà disponibile sul canale YouTube dell'Associazione Luca Coscioni all'interno di una playlist
E venti poli congressuali due mila e venticinque allora grazie buon lavoro Vitalba Azzollini grazie grazie ancora voi Miglio al taglio l'arrivederci

