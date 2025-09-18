"Intervista alla giurista Vitalba Azzollini sulla sua partecipazione all'evento "Coltiviamo un futuro più etico: scienza e politica dietro la carne coltivata"" realizzata da Mirella Parachini con Vitalba Azzolini (giurista, editorialista).
L'intervista è stata registrata giovedì 18 settembre 2025 alle ore 11:25.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Agricoltura, Agroalimentare, Alimentazione, Associazioni, Commissione Ue, Coscioni, Diritto, Etica, Genova, Legge, Mercato, Politica, … Scienza, Sicurezza, Unione Europea.
La registrazione audio ha una durata di 14 minuti.
leggi tutto
riduci