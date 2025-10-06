La campagna elettorale in Campania secondo Clemente Mastella

L'intervista è stata registrata lunedì 6 ottobre 2025 alle 12:45.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
sindaco del Comune di Benevento
Radio radicale siamo con il sindaco di Benevento a Clemente Mastella di noi di centro per parlare che il di questo clima politico e soprattutto di un come insomma secondo me questa Manni diciamo mobilitazione che stiamo vedendo in questi giorni
Chi avrà ben i benefici politici perché abbiamo visto che insomma quello che è successo nelle Marche
L'esito del voto allora ne dobbiamo interrogarci se questa io chiedo di chiedo a lei perché qualche giorno fa lei aveva rivolto un appello a Figo liberarci insomma
Degli estremisti perché la battaglia politica si vince al centro
La candidandosi invece al centro si vince Ivo vincono quelli che sull'all'incontrario
Ti antagonisti che mettono a soqquadro una città non consentono i pendolari di fare loro lavoro intorno alla casa ordinamento deve andare a lavorare con serenità di quelli che scarso le vetrine questi sono esatto contrario di quello che il modello diciamo di natura democratiche civili in paese
E quindi se fossi anch'io o fosse un commerciante che li rompono i vetri della sua attività lavorativa giornaliera e offese all'incontrario di loro
E dice Meroi mettiamo da parte questi che sono francesi però queste frange particelle nelle stazioni globali complessive questo non agevola certamente il centrosinistra quel campo così Tollardo che poi largo non è cioè cibo tu farai il campo largo divenne l'aritmetica ma se non c'erano sentiamo litiga se non riguardi le attività di rapporto con la la signora civile altresì un tempo anche nel centrosinistra
Incapace di vincere incapace perché voglio dire si suicida costantemente una folle suicidio politico John visto alle lezioni colletta segretari quando in un sistema di coalizione andò da solo qua invece si va assieme in realtà non non si rivelasse Samp motivazione la stessa passione politica non c'è un leader come nel caso che c'era Prodi
Negli anni passati e so bisogna creare le condizioni di un leader di Assange che non sia quella di oggi lei
Pensa che l'esito del voto in Campania sia scontato e come vede le indecisioni del centrodestra per esempio
Si era parlato di CGIL oggi qualcuno torna dice ci vuole un candidato civico
No guardi posso dire in Campania esigeva gli ha fatto vincere sono in grado di scegliere
Resse la forza dice io ho vissuto afose scegliere amica bagna contendibile ancora il centrodestra ai greci non si sa insomma siamo assieme lo stesso rete faceva uso diverso se la verità
E quindi far sogna e si cadere dal letto farsi male e non ha vere o non dà l'impressione di un qua con forse avrò bisogno di governare una comunità come quella campana che insomma tanti
Rilievi emergenziali per molti aspetti pur avendo fatto un percorso col presidente De Luca insomma accettabile tante situazioni per tante cose
Però c'è bisogno insomma di trovare un modo di cui si parla facciamo fatica riunirci
Mai assistita così che sorge la mia vita lunga vita e di esperienza politica cioè il fatto che non si riesce a mettere assieme ce la fa fatica pure insomma c'era uno vulnerabilità del Censis in tempo della diciamo dell'area dell'Ulivo e dell'Ari viceversa di Prodi acqua mi pare insomma che siamo proprio a agli eccessi
E come dire alla all'insegna della politica anche quelli sì con il suicidio pure del centrosinistra spero di no ma senso non si trova un modo per far vedere che siamo insieme
Che facciamo le cose con l'intelligenza che riguarda risposte ai cittadini agende ci guarderà anche in maniera un po'diciamo in cagnesco oppure andrà al voto padre Albanese andare sotto il cinque per cento degli alle venti al voto consensuale
E quali interno di questo il tema che sia ora esigono la maggioranza di allora
Che cosa cambia con l'uscita di scena di De Luca
Dalla dalla guida della Regione Campania ecco De Luca e Figo non sono proprio la stessa cosa anzi per anni si sono diciamo si sono combattute
Il un cinese lo Stato l'opposizione sembra è ancora opposizione a Benevento cioè io ho vinto senza i Cinque Stelle senza il PD sedici arresti tra
Ho vinto uno solo ora seria ora molto popolare a Benevento davo le volevo bene tutti ma insomma sì a maggioranza sì visto che che sostavano ricomprata come sindaco
Però il paragone ora bisogna comporre qualcosa un ciclo sei Sensini solidarietà
Il cinese l'han fatto un passo in avanti sono diventata unendo il partito però modificare gli altri e la cosa che mi ha fatto una sorta di educazione politica non è che se il diciamo il cinque stelle anni loro candidato tutto devo dare piccoli argini Hessel sia un altro candidati cinque stelle molti non lo votano per l'altro candidato così e una sorte insomma di atteggiamento
Chi non trova corrispondenza alla fine insomma lungo andare dalle dalle ispezioni metallo cioè nel senso in metallo e l'area moderata dicevano che ci facciamo con questi se la verità più a rispettarsi e guidare i popoli di popoli cioè il proprio piccolo popolo proporzioni segmento partitiche politico per guidarlo sul piano atteggiamento di darci educativo se Stasi avesse assieme qui ognuno devota
La sensazione di una parte modo solo quando conviene convenienza come il mare che si maglia politica no
Voglio dire un'ultima cosa prima di ringraziarla lei quante volte ha parlato quelli ce l'hai no con la gente contro il
No con lasciando con norme pagati mai parlato né nel manga anche l'hanno chiesto un consiglio no no ma non lo altri si alza e si nel loro campo anche però coloro mai parlato è ormai merce cinemino mentale va be'però torna come sì forse qualche suggerendo potrà inchiodarlo però insomma
Ritengo possa andar da soli e quindi pagine umori spero che vadano avanti bene solo ed anche questo atteggiamento un po'singolare insomma una volta Sales scendi essa cioè non non si capisce più c'erano a due anni dalle elezioni politiche
Per il tutto più complicato anziché badare alla politica si va dal nome per la politica sì anche quell'importante ma prima bisogna considerare il rapporto tra gli alleati che non c'è ripeto ci sono segni di solidarietà di governo regioni in questo caso ancora non si unì solidale in cui sul piano nazionale che insomma
Vedete cosa abbastanza lungo e molto tormentato ma grazie come sempre Clemente Mastella
