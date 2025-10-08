08 OTT 2025
Asiatica - Verso la prima donna premier (conservatrice) in Giappone. Identikit di Sanae Takaichi

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00 Durata: 30 min 42 sec
A cura di Carmine Corvino e Guido Mesiti
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.

Ospite Gabriele Ninivaggi, giornalista del Japan Times, esperto di politica giapponese.

Puntata di "Asiatica - Verso la prima donna premier (conservatrice) in Giappone. Identikit di Sanae Takaichi" di mercoledì 8 ottobre 2025 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Gabriele Ninivaggi (giornalista del Japan Times, esperto di politica giapponese ).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Cina, Corea Del Sud, Crisi, Destra, Donna, Economia, Esteri, Estremo Oriente, Giappone, Lavoro, Nazionalismo, Politica, Primarie, Takaichi, Trump, Usa.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

