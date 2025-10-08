CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.
Ospite Gabriele Ninivaggi, giornalista del Japan Times, esperto di politica giapponese.
Puntata di "Asiatica - Verso la prima donna premier (conservatrice) in Giappone. Identikit di Sanae Takaichi" di mercoledì 8 ottobre 2025 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Gabriele Ninivaggi (giornalista del Japan Times, esperto di politica giapponese ).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Cina, Corea Del Sud, Crisi, Destra, Donna, Economia, Esteri, … Estremo Oriente, Giappone, Lavoro, Nazionalismo, Politica, Primarie, Takaichi, Trump, Usa.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
