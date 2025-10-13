13 OTT 2025
Gli accordi su Gaza e il Governo italiano, intervista a Federico Mollicone

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 12:36 Durata: 6 min 32 sec
A cura di Francesca Rosini
"Gli accordi su Gaza e il Governo italiano, intervista a Federico Mollicone" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Federico Mollicone (deputato, presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzuone, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata lunedì 13 ottobre 2025 alle 12:36.

