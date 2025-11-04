CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Saluti: Vincenzo Vita (Presidente AAMOD), Francesco Giasi (Direttore Fondazione Gramsci).
Chair: Damiano Garofalo Ermanno Taviani.
Introduzione “Cinema e Liberazioni”.
Intervengono: Paolo Speranza, Maurizio Zinni.
Discussant: Alessia Cervini, Samuel Antichi, Donatella della Ratta.
Discussant: Giacomo Ravesi.
14:30 Chair: Christian Uva, Matteo Cavalleri.
Con Micaela Veronesi, Valerio Romitelli, Alma Mileto.
Discussant: Alex Hobel.
Convegno "Liberazione/Liberazioni. Il progetto e le forme di un cinema politico. Nona edizione 2025", registrato a Roma martedì 4 novembre 2025 alle ore 09:43.
L'evento … è stato organizzato da Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico.
Sono intervenuti: Vincenzo Vita (presidente della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico), Francesco Giasi (direttore della Fondazione Istituto Gramsci Onlus di Roma), Damiano Garofalo (ricercatore di Cinema, Fotografia e Televisione alla Sapienza Università di Roma), Ermanno Taviani (ordinario di Storia Contemporanea all'Università di Catania), Paolo Speranza (giornalista), Maurizio Zinni (professore di Storia del giornalismo e delle comunicazioni Università Roma Tre), Alessia Cervini (è professoressa associata presso l'Università degli Studi di Palermo,Storia del cinema), Samuel Antichi (ricercatore presso l'Università della Calabria), Donatella Della Ratta (ricercatrice e consulente indipendente, specializzata in nuovi media e tecnologia), Giacomo Ravesi (professore associato presso il Dipartimento Filosofia Roma Tre), Christian Uva (professore ordinario al DAMS dell’Università Roma Tre), Matteo Cavalleri (professore presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna), Micaela Veronesi (storica e critica del cinema di storia delle donne e della produzione cinematografica femminile), Valerio Romitelli (professore Storia dei movimenti e dei partiti politici presso l'Università di Bologna), Alma Mileto (collaboratrice dell'Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (AAMOD)), Alex Hobel (dottore di ricerca in Storia 'Università di Napoli Federico II).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Storia.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 5 ore e 45 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
