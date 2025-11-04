04 NOV 2025
dibattiti

Liberazione/Liberazioni. Il progetto e le forme di un cinema politico. Nona edizione 2025

CONVEGNO | - Roma - 09:43 Durata: 5 ore 45 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico
Saluti: Vincenzo Vita (Presidente AAMOD), Francesco Giasi (Direttore Fondazione Gramsci).

Chair: Damiano Garofalo Ermanno Taviani.

Introduzione “Cinema e Liberazioni”.

Intervengono: Paolo Speranza, Maurizio Zinni.

Discussant: Alessia Cervini, Samuel Antichi, Donatella della Ratta.

Discussant: Giacomo Ravesi.

14:30 Chair: Christian Uva, Matteo Cavalleri.

Con Micaela Veronesi, Valerio Romitelli, Alma Mileto.

Discussant: Alex Hobel.

Convegno "Liberazione/Liberazioni. Il progetto e le forme di un cinema politico. Nona edizione 2025", registrato a Roma martedì 4 novembre 2025 alle ore 09:43.

L'evento è stato organizzato da Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico.

Sono intervenuti: Vincenzo Vita (presidente della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico), Francesco Giasi (direttore della Fondazione Istituto Gramsci Onlus di Roma), Damiano Garofalo (ricercatore di Cinema, Fotografia e Televisione alla Sapienza Università di Roma), Ermanno Taviani (ordinario di Storia Contemporanea all'Università di Catania), Paolo Speranza (giornalista), Maurizio Zinni (professore di Storia del giornalismo e delle comunicazioni Università Roma Tre), Alessia Cervini (è professoressa associata presso l'Università degli Studi di Palermo,Storia del cinema), Samuel Antichi (ricercatore presso l'Università della Calabria), Donatella Della Ratta (ricercatrice e consulente indipendente, specializzata in nuovi media e tecnologia), Giacomo Ravesi (professore associato presso il Dipartimento Filosofia Roma Tre), Christian Uva (professore ordinario al DAMS dell’Università Roma Tre), Matteo Cavalleri (professore presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna), Micaela Veronesi (storica e critica del cinema di storia delle donne e della produzione cinematografica femminile), Valerio Romitelli (professore Storia dei movimenti e dei partiti politici presso l'Università di Bologna), Alma Mileto (collaboratrice dell'Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (AAMOD)), Alex Hobel (dottore di ricerca in Storia 'Università di Napoli Federico II).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Storia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 5 ore e 45 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

